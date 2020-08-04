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Что нужно знать об аниме «Она видела небо»

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Фильм «Она видела небо» Тацуюки Нагаи и Мари Окады, мастеров сентиментальных историй, вышел в Японии год назад. Теперь его можно посмотреть и в российских онлайн-кинотеатрах. Рассказываем, чем цепляет трогательное аниме об упущенных возможностях и временных парадоксах.

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1

О чем это?

Аой, угрюмая старшеклассница из маленького городка, проводит все время за игрой на бас-гитаре. Она мечтает уехать подальше, стать рок-звездой и наконец дать пожить своей старшей сестре Аканэ. Дело в том, что 13 лет назад родители девочек погибли, и на плечи 18-летней Аканэ легла ответственность за младшую сестру. Ради нее девушка отказалась переезжать в Токио со своим парнем, талантливым гитаристом Синно, и осталась работать в местной администрации. Размеренный уклад жизни сестер меняется, когда в мэрии решают провести музыкальный фестиваль, чтобы привлечь туристов. В город приезжает тот самый Синно — уставший 30-летний неудачник, который не стал рок-звездой и теперь играет в ансамбле местного Льва Лещенко. А в старой часовне, где все время репетирует Аой, появляется молодой Синно, а точнее, его проекция из прошлого (дерзкая, бодрая и пришедшая в ужас от себя взрослого). В итоге перед Аой встает сразу несколько задач: свести сестру с настоящим Синно, не влюбиться в проекцию и избавиться от чувства вины.

2

Кто снял?

Над фильмом работали режиссер Тацуюки Нагаи, сценаристка Мари Окада и художник Масаёси Танака. Троица славится coming-of-age-аниме, чье действие разворачивается в городке Титибу. Он находится в горах в 100 км от Токио, и Окада выросла в этих местах. Почерк авторов узнаваем (как сюжетно, так и визуально), а герои, кажется, существуют в одной вселенной, где есть место призракам, духам и гостям из прошлого. В сериале «Невиданный цветок» школьник-хикки винит себя в смерти подруги и начинает видеть ее призрак. В фэнтезийной драме «Сердце хочет кричать» дух решает проучить главную героиню и лишает ее голоса. Титибу же во всех аниме Нагаи, Окады и Танаки выступает завораживающим фоном — с узкими зелеными улочками, малоэтажными домами, лесистыми уступами и кроваво-красными закатами.

Пожалуй, из тех, кто приложил руку к «Она видела небо», интереснее всего карьера складывается у Мари Окады. Сейчас ее называют одной из главных современных аниме-сценаристок. Она пишет романтические и сентиментальные истории, зачастую с непредсказуемыми поворотами в сюжете. В 2018-м Окада дебютировала как режиссер («Укрась прощальное утро цветами обещания»), а в 2020-м на Netflix вышло аниме по ее сценарию «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой».

3

Почему фильм так называется?

Название «Она видела небо», которое на первый взгляд может показаться лирической бессмыслицей, отсылает к восточной поговорке и притче про лягушку на дне колодца. В фильме это любимая поговорка Аканэ, и звучит она так: «Лягушка в колодце моря не видала, зато она видела небо». В притче же говорится о лягушке, которая встретила морскую черепаху и начала хвастаться о жизни на дне заброшенного колодца. В ответ черепаха рассказала ей о бескрайнем море, чем повергла лягушку в шок. Поговорка актуальна сразу для нескольких героев фильма: и для Аканэ, у которой весь мир сконцентрирован на сестре, и для Синно, который многие годы не видел ничего дальше собственного носа.

4

Что в этом аниме особенного?

Несмотря на то, что Нагаи и Окада идут по проторенной дорожке и, как обычно, разбавляют неспешную семейную драму научно-фантастической составляющей, «Она видела небо» смотрится свежо за счет проработанных персонажей и юмора. Синно, подросток из середины нулевых, искренне расстраивается, когда узнает, что популярную мангу «Блич» больше не издают. И так же искренне удивляется смартфонам, в которых теперь есть даже метроном. В Аой же узнается любой трудный подросток — нелюдимый, резкий и готовый от досады наговорить кучу гадостей близким людям.

5

Какая там музыка?

Все герои «Она видела небо» так или иначе связаны с музыкой, поэтому и саундтрек там соответствующий. Его создал композитор Масару Ёкояма, ранее работавший с Нагаи над «Сердце хочет кричать». Он и написал басовые партии Аой, и перепридумал хит японских рокеров 1980-х Godiego про таинственную Гандхару.

6

Что еще?

Обязательно досмотрите до конца титры. В них раскрывается, как сложилась жизнь Аой, Аканэ, Синно и их друзей в 2022 году.

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