Что нужно знать об аниме «Она видела небо»

Кто снял?

Над фильмом работали режиссер Тацуюки Нагаи, сценаристка Мари Окада и художник Масаёси Танака. Троица славится coming-of-age-аниме, чье действие разворачивается в городке Титибу. Он находится в горах в 100 км от Токио, и Окада выросла в этих местах. Почерк авторов узнаваем (как сюжетно, так и визуально), а герои, кажется, существуют в одной вселенной, где есть место призракам, духам и гостям из прошлого. В сериале «Невиданный цветок» школьник-хикки винит себя в смерти подруги и начинает видеть ее призрак. В фэнтезийной драме «Сердце хочет кричать» дух решает проучить главную героиню и лишает ее голоса. Титибу же во всех аниме Нагаи, Окады и Танаки выступает завораживающим фоном — с узкими зелеными улочками, малоэтажными домами, лесистыми уступами и кроваво-красными закатами.

Пожалуй, из тех, кто приложил руку к «Она видела небо», интереснее всего карьера складывается у Мари Окады. Сейчас ее называют одной из главных современных аниме-сценаристок. Она пишет романтические и сентиментальные истории, зачастую с непредсказуемыми поворотами в сюжете. В 2018-м Окада дебютировала как режиссер («Укрась прощальное утро цветами обещания»), а в 2020-м на Netflix вышло аниме по ее сценарию «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой».