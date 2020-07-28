Что смотреть дома: Всё про лягушонка Пепе, устройство соцсетей и смертельную болезнь Робина Уильямса

Амбициозная фантастика про пересадку личности, продолжение хоррора с Самарой Уивинг в роли няни-убийцы и док о том, как изменить сознание миллионов американцев за неделю — рассказываем про новинки российских и зарубежных стримингов.

«Ништяк, браток» История одного мема — от комикса до Трампа. Где смотреть: Amazon Prime

Лягушонок Пепе появился на свет в 2005 году на страницах комикса Мэтта Фьюри «Boy’s Club». Когда художник выложил один стрип на MySpace, Пепе приглянулся пользователям 4chan и превратился сначала в тотемное животное сетевых домоседов, потом в символ оппозиции нормальности, а следом и в эмблему альт-райтов — сторонников Трампа. «Ништяк, браток» Артура Джонса рассказывает о том, что такое мем, как художник пытался обелить репутацию своего детища, превратившегося в «новую свастику», а также о политической жизни в США последних десяти лет.

«Мой создатель» Сай-фай-драма про воскрешение мертвых. Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi, Okko, Wink

«#выжить» Южнокорейский зомби-хоррор в высотке. Где смотреть: Netflix

Зомби-хорроры в Южной Корее стали выходить подозрительно часто. Этот разворачивается не в XVI веке, не в поезде, не на полуострове, а в современном высотном здании. О Джон-у («Пылающий») рассчитывал провести день как обычно, зависая в MMORPG, но тут в Сеуле случился зомби-апокалипсис, и любовь к сидению дома спасла ему жизнь. Это еще один бойкий дебют: до этого Чо Иль-хён выступал сопродюсером на триллере «Человек, который плакал» и помощником режиссера на шпионском боевике «Подозреваемый».



«Вся правда о медведях: Фильм» Братья-медвежата переезжают в Канаду. Где смотреть: Cartoon Network, Amazon, HBO Max

Хитовый мультсериал Дэниэла Чонга про трех братьев — Гризли, Панду и Белого — получил полнометражное продолжение. Тут беспечной и милой медвежьей троице предстоит покинуть США и перебраться в Канаду. «Фильм» должен стать финалом четырехсезонной истории, где рассказывалось о трудностях, с которыми сталкиваются современные люди и медведи, любящие лайки, внимание и вкусно поесть.



«Воля Робина» Последние дни великого комика. Где смотреть: iTunes, Amazon Робина Уильямса не стало 11 августа 2014 года. Причины смерти — физические и психологические — долго оставались предметом пересудов. Судя по всему, актер покончил с собой из-за болезни диффузных телец Леви. По сути, это смесь деменции и болезни Паркинсона, которые одновременно влияют на работу мозга и затрудняют передвижение. В какой-то момент Уильямс просто не узнавал себя, хотя продолжал бороться. «Воля Робина» не только история о выдающемся артисте и стендап-комике, но и медицинский ликбез о болезни, с которой может столкнуться каждый.

«В моей комнате» Короткометражный фильм Мати Диоп о старении и самоизоляции. Где смотреть: Mubi

Новую работу обладательницы каннского Гран-при жюри Мати Диоп («Атлантика») только что показали на Венецианском кинофестивале, но ее уже можно увидеть на стриминге Mubi. «В моей комнате» — короткометражный фильм, который постановщица сделала во время самоизоляции в рамках программы бренда Miu Miu «Women’s Tales». Главная героиня — сидящая взаперти пожилая женщина. Квартира становится подмостками для ее домашних перфомансов, а окна — порталами в чужую жизнь. За кадром звучит голос покойной бабушки Диоп, рассуждающей о мучительности заточения и закате жизни.



«Социальная дилемма» Как социальные сети программируют поведение людей. Где смотреть: Netflix

Прежде режиссер Джефф Орловски интересовался природой и экологией. «Погоня за ледниками», «В поисках кораллов», «Живя с ягуарами» — названия говорят сами за себя. Теперь он обратился к другой экосистеме — интернету, который не только предоставляет и собирает информацию, но и формирует привычки своих пользователей и их представление о мире. IT-специалисты и дизайнеры из Кремниевой долины рассказывают, как Google, Facebook и Instagram манипулируют нами каждый день.



«Няня. Королева проклятых» Продолжение задорной хоррор-комедии про няню-убийцу. Где смотреть: Netflix

Прошло два года, с тех пор как Коул (Джуда Льюис) узнал, что блондинка Би (Самара Уивинг), героиня его пубертатных фантазий, вместе с друзьями поклоняется Сатане. Теперь Коул — старшеклассник, и никто не верит, что милая няня пыталась его убить. Но тут Би с друзьями возвращается, чтобы закончить начатое. Восьмидесятнический вайб и визуальная эклектика на месте, в режиссерском кресле — по-прежнему МакДжи («Ангелы Чарли», «Терминатор: Да придет спаситель»), а сценарий в этот раз доверили Дэну Лагане, соратнику стендапера Бо Бернэма и участнику сценарной команды «Американского вандала».

«Небеременная»

Язвительная комедия про аборт.

Где смотреть: HBO Max

Вслед за инди-хитом о подростковой беременности «Никогда, редко, иногда, всегда» выходит комедийная версия похожего сюжета. 17-летняя жительница Миссури Вероника (Хейли Лу Ричардсон из «Колумбуса») узнает, что она беременна, и это перечеркивает ее планы на учебу в Лиге плюща. Кое-как наладив отношения с бывшей лучшей подругой Бэйли (Барби Феррейра из «Эйфории»), она отправляется в дорогу, чтобы сделать аборт и разобраться в себе.

«Всем сидеть: Вечернее ток-шоу Гарри Беллафонте»

Как черный активист неделю вел главное шоу в США.

Где смотреть: Peacock

В 1968 году пионер вечерних шоу Джонни Карсон на неделю уступил место ведущего в The Tonight Show афроамериканскому певцу и активисту Гарри Беллафонте, чтобы тот мог донести до зрителей политический и мультикультурный месседж. Постановщица Йоруба Ричен, чьи предыдущие работы рассказывали об опыте афроамериканцев и ЛГБТК-сообщества, составила фильм из разговоров с Беллафонте, Вупи Голдберг и другими знаменитостями о том, как это было. Другая важная часть фильма — это собственно беседы Беллафонте с гостями шоу, например с Мартином Лютером Кингом и Робертом Кеннеди (это были их последние интервью перед убийством).

Автор: Алексей Филиппов