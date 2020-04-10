9 отличных подкастов про кино и сериалы

Продолжаем рассказывать про лучшие подкасты на тему кино и сериалов. В этом выпуске — история студии Ghibli, авторский подкаст легендарного оператора Роджера Дикинса, беседы сценаристов и два новых подкаста КиноПоиска.

Англоязычные

Team Deakins

Двукратный обладатель «Оскара» за лучшую операторскую работу Роджер Дикинс («Побег из Шоушенка», «Бегущий по лезвию 2049», «1917») и его жена, сценарный супервайзер Джеймс Эллис, запустили собственный подкаст в разгар пандемии коронавируса. С середины апреля у Team Deakins вышло более 30 эпизодов, посвященных разным (в основном техническим) сторонам кинопроизводства — от выбора оптики для камеры до поиска локаций, а в гостях побывали Джоэл Коэн, Дени Вильнёв, Сэм Мендес, Пол Дано и Зои Казан. В ближайшее время обещают выпуск с участием Андрея Звягинцева. По словам Эллис, пара давно думала о своем подкасте, но только во время карантина наконец решилась сесть и записать пилотный эпизод. «Мы ведем свой сайт вот уже несколько лет, и нам очень нравится общаться с людьми, делиться с ними своим и перенимать их опыт», — рассказывала Эллис.

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А24

Независимая кинокомпания А24 подарила нам «Реинкарнацию», «Солнцестояние», «Маяк», «Леди Бёрд» и еще десяток отличных фильмов. Подкаст со своими звездами — режиссерами, актерами и продюсерами — A24 запустила в 2018 году. Среди них есть, например, выпуск с Мартином Скорсезе, который разговаривал о голливудских мюзиклах и итальянском неореализме со своей ученицей Джоанной Хогг, снявшей «Сувенир». Братья Сэфди и П. Т. Андерсон обсудили любимые фильмы и грусть, которая наступает, когда заканчиваешь работу над собственным проектом. А Роберт Эггерс и Ари Астер, снявшие одни из лучших новых хорроров, поговорили о слоубернерах и фильмах, повлиявших на них. У каждого выпуска есть транскрипция, что полезно для изучающих английский. Единственный большой минус подкаста: он выходит очень редко и нерегулярно.

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Ghibliotheque

Подкаст журналистов BBC и The Independent Майкла Лидера и Джейка Каннингема начинался в 2018 году как масштабный аудиогид по истории японской студии Ghibli. Они не только рассказывали, как создавались и на что повлияли ключевые работы Хаяо Миядзаки, но и подробно разбирали фильмы его коллег: «Могилу светлячков» и «Помпоко» Исао Такахаты, «Шепот сердца» Ёсифуми Кондо, картины сына Миядзаки, Горо, а также ранние работы самого мастера, созданные до основания Ghibli. В новом сезоне Лидер и его коллеги обсуждают фильмографию другого легендарного японского анимационного режиссера — Сатоси Кона, умершего в 2010 году. Он снял «Истинную грусть», «Паприку» и «Однажды в Токио», но, правда, не был связан с Ghibli.

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Hollywood & Crime

Компания подкастов Wondery, которую спонсирует студия 20th Century, выпустила сразу несколько true-crime-шоу об убийствах в Голливуде, которые так и не были раскрыты. В подкасте Murder in Hollywoodland ведущие, журналистка Трейси Пэттин и актер Стивен Лэнг, пытаются разобраться, кто убил пионера немого кино Уильяма Десмонда Тейлора (49-летнего режиссера застрелили в собственном доме в 1922-м). В многосерийном шоу The Black Dahlia Serial Killers Пэттин и Лэнг изучают знаменитое дело об убийстве Элизабет Шорт, которую прозвали Черным Георгином (изуродованное тело 22-летней Шорт нашли в окрестностях Лос-Анджелеса в 1947 году, преступление так и не было раскрыто). Также у Wondery есть подкаст о Чарльзе Мэнсоне и убийстве актрисы Шэрон Тейт.

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Русскоязычные

«Поэпизодный клан»

В «Поэпизодном клане» трое российских сценаристов — Роман Кантор («Эпидемия»), Николай Куликов («Движение вверх», «Легенда № 17») и Константин Майер («Физрук») — рассказывают о сценарном деле на примере своих и чужих кейсов. Ведущие объясняют, как питчить идеи и разрабатывать персонажей, разбираются, как устроены известные сериалы (например, «Клан Сопрано»), и обсуждают, как реагировать на критику. Подкаст будет полезен и тем, кто хочет попробовать себя в сценарном деле, и тем, кто просто хочет хорошо разбираться в индустрии.

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«Истории кино»

Авторский подкаст кинокритика «Медузы» Антона Долина, в котором он с киноведами, кураторами и журналистами разбирает кино по жанрам, эпохам, направлениям и проблемам. Есть выпуски, посвященные Новому Голливуду и феномену блокбастеров, немецкому экспрессионизму, советскому авангардному и авторскому кино. В новом сезоне Долин и гости подкаста обсуждают уже современный кинематограф. Например, феминизм в кино, можно ли обойтись на «Оскаре» без политики. Также у «Медузы» есть подкаст о сериалах.

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«Подкаст имени Бр. Фрейзера»

Четверо нижегородцев запустили подкаст о массовой культуре чуть больше года назад и за это время собрали небольшую, но преданную аудиторию. От других любительских подкастов, которые слушаются так, будто друзья пересказывают друг другу любимый сериал, «Подкаст имени Бр. Фрейзера» отличает и разброс тем (от сериалов, мультсериалов и комиксов до разбора тропов и сериальных фандомов), и погружение в тему, и внятное повествование.

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Подкасты КиноПоиска

«Крупным планом»

Подкаст КиноПоиска о прокате (и кинотеатральном, и цифровом) и новостях индустрии. Его ведут киновед и куратор программы «Практическая кинокритика» Московской школы кино Всеволод Коршунов и редактор видео и подкастов КиноПоиска Даулет Жанайдаров. На данный момент вышло пять эпизодов «Крупного плана» — о том, как изменился кинопрокат за время пандемии, о культовом фильме «Психо» Альфреда Хичкока, о корейском зомби-хорроре «Поезд в Пусан 2» и его отличиях от первой части, о «Доводе» Кристофера Нолана и ремейке «Мулан».

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«Через вселенные»

Еще один подкаст, «Через вселенные», КиноПоиск запустил в марте. В нем сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский и журналист Василий Сонькин рассказывают, как комиксы влияют на фильмы и сериалы (и наоборот) и как не потеряться среди супергеройских вселенных. Ведущие обсуждают как популярные комиксы Marvel и DC (вот, например, выпуск о Харли Квинн, а этот — о Людях Икс), так и андеграундные комиксы и их экранизации (выпуск о «Мне это не нравится» и новый эпизод о «Сквозь снег»).

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