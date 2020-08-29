Что смотреть в кино: «Довод», «Новые мутанты» и ретроспектива Федерико Феллини

Нолан всерьез боялся, что детали сюжета могут быть рассекречены раньше времени. Поэтому актеры читали сценарий только в закрытых помещениях. Чаще всего это происходило уже на съемочной площадке. К примеру,

, сыгравший в

телохранителя русского олигарха, узнал о своем герое и прочитал текст буквально в день съемок, причем секретный пакет ему всегда доставлял один и тот же человек.