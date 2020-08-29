Что смотреть в кино: «Довод», «Новые мутанты» и ретроспектива Федерико Феллини

Роберт Паттинсон разбирается в эстонском, Мэйси Уильямс обладает сверхспособностями, а Федерико Феллини знакомит нас с Казановой.
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«Довод»
Шпионский триллер об играх со временем, где все зло от олигарха из России.
Агент ЦРУ под кодовым именем Протагонист (Джон Дэвид Вашингтон) попадает в сверхсекретную организацию «Довод», цель которой — остановить Третью мировую. Угроза необычна: она исходит из будущего, и в настоящем откуда-то появляются инвертированные предметы — они движутся обратно во времени. Инверсия времени затрагивает людей, события и оружие, и Протагонист должен выяснить, кто за этим стоит и какие цели преследует. Вместе с прикрепленным к нему напарником Нилом (Роберт Паттинсон) герой, засучив рукава, берется за работу. Ниточки ведут к российскому олигарху Андрею Сатору (Кеннет Брана), и, чтобы к нему подобраться, Протагонист решает действовать через его жену Кэт (Элизабет Дебики), у которой с Сатором свои счеты.
Факты о фильме
- Идею этого проекта Кристофер Нолан вынашивал 20 лет, причем работа непосредственно над сценарием заняла 6—7 лет.
- Нолан всерьез боялся, что детали сюжета могут быть рассекречены раньше времени. Поэтому актеры читали сценарий только в закрытых помещениях. Чаще всего это происходило уже на съемочной площадке. К примеру, Юрий Колокольников, сыгравший в «Доводе» телохранителя русского олигарха, узнал о своем герое и прочитал текст буквально в день съемок, причем секретный пакет ему всегда доставлял один и тот же человек.
- В фильме есть эпизоды, где герои двигаются в обратном направлении. Это не пущенная наоборот пленка — актеры действительно отыгрывали все действия задом наперед. Диалоги также произносились наоборот вживую: нужный текст записывали на айфон, затем специальное приложение его инвертировало, и актеры заучивали эти звуки.
- Композитор Людвиг Йоранссон начал работать над саундтреком за полгода до начала съемок и затем на этапе монтажа каждую пятницу смотрел фильм от начала до конца. Всего он посмотрел «Довод» раз тридцать-сорок и уверяет, что наконец-то понял, о чем там речь.
- Хронометраж «Довода» — два с половиной часа, однако в этой шпионской фантасмагории всего 280 кадров, в которых использовалась компьютерная графика. Все остальное — практические эффекты. Снимался проект в семи странах на камеры IMAX и на 70-миллиметровую пленку.
«Новые мутанты»
Хоррор о подростках со сверхспособностями, внезапно понимающих, что внутренние демоны страшнее внешних.
Даниелла Мунстар (Блю Хант) однажды очнулась в странной больнице, прикованная наручниками к кровати. Удивленной девочке объяснили, что там, где она жила, случилось что-то ужасное, и никто, кроме нее, не выжил, а значит, с Дэни что-то не так. Что именно, должна выяснить доктор Рейес (Алиси Брага), специалистка по подросткам-мутантам. Кроме Даниеллы у нее было еще четверо подопечных: девочка-волчица (Мэйси Уильямс), роковая блондинка Мэджик (Аня Тейлор-Джой), красавец Санспот (Генри Зага) и вечно рефлексирующий парень Пушечное Ядро (Чарли Хитон). Со временем подростки понимают, что их клиника — своего рода тюрьма, которая в любую секунду может стать братской могилой. Ведь выйти наружу пациенты не могут, а в больничных палатах и коридорах начали появляться монстры, явно жаждущие свежей крови.
Факты о фильме
- Режиссер Джош Бун видел фильм как «место встречи Стивена Кинга и Джона Хьюза», а продюсеры настаивали на упрощении концепции и усилении хоррор-элементов. Сценарий несколько раз переписывался полностью, съемки постоянно останавливались, а готовый фильм (который совершенно не понравился студии) чуть было не оказался на полке. Премьера, кстати, переносилась четыре раза.
- Эпизод, в котором из стены возникает лицо монстра, — дань уважения Джоша Буна мэтру слэшеров Уэсу Крэйвену и прямая отсылка к «Кошмарам на улице Вязов». Бун особенно гордится тем, что появление монстра сделано исключительно по старинке — с помощью практических эффектов, без применения CGI.
- В «Новых мутантах» есть русский след. Одна из пленниц доктора Рейес — девушка из России, которую играет Аня Тейлор-Джой. Это роковая сексапильная Барби по имени Ульяна Распутина, она же Мэджик, родная сестра Колосса. Кстати, до того как появиться в клинике, эта луноликая стерва успела убить 18 человек.
- Прокатная судьба «Новых мутантов» началась со скандала. Кинокритики ведущих изданий о кино отказались рецензировать фильм, потому что Disney не обеспечила им безопасные условия для просмотра. В результате многострадальный хоррор вышел в прокат с минимальным количеством рецензий.
- Второй скандал вокруг «Новых мутантов» связан с создателем оригинальной серии комиксов Бобом МакЛеодом: он оскорбился, что в титрах фильма его имя было написано с ошибкой. Художник написал гневный пост в одной из соцсетей, после чего Джош Бун, обидевшись на резкий комментарий МакЛеода и устав от негативной реакции фанатов «Людей Икс», удалил свой Instagram-аккаунт.
Ретроспектива Федерико Феллини
Семь фильмов итальянского эксцентрика — от неореализма до лунатизма.
Итальянскому гению в этом году исполнилось бы 100 лет, и, чтобы отметить год Феллини, Итальянский институт культуры в Москве, посольство Италии, а также дистрибьюторская компания «ПилотКино» при поддержке Музея кино подготовили обширную ретроспективу его фильмов. В программу вошли как общепризнанные популярные шедевры («Амаркорд», «Город женщин», «Казанова Феллини», «Сатирикон»), так и менее известные картины: ранние «Белый шейх» и «Маменькины сынки», финальная работа режиссера «Голос луны» (1990). Зрители увидят отреставрированные версии картин.
Факты о фильме
- «Белый шейх» — первый самостоятельный фильм Феллини (до этого он в соавторстве с Альберто Латтуадой работал над «Огнями варьете»). Снимался «Шейх» по рассказу другого киногения, Микеланджело Антониони, однако влияние более опытного коллеги не стало для дебютанта определяющим: многие элементы авторского стиля Феллини в «Белом шейхе» уже прослеживаются. Музыку для этой картины написал Нино Рота, а одну из ролей сыграла муза и супруга режиссера Джульетта Мазина.
- «Маменькины сынки» не самый известный широкой публике фильм Федерико Феллини, но именно он помог ему взойти на киноолимп. Премьера картины состоялась на Венецианском фестивале 1953 года, откуда Феллини привез свою первую серьезную награду — «Серебряного льва», к тому же Феллини номинировался за ленту на «Оскар» как сценарист. Кстати, это один из самых любимых фильмов Джорджа Лукаса.
- «Голос луны» вышел за три года до смерти Феллини, когда ему было уже 70 лет. Главную роль в этой странной истории смешного лунатика сыграл Роберто Бениньи.
Автор: Вера Аленушкина