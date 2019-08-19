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«Хочу домой»: Премьера короткометражки о мертвеце, который вернулся домой

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Отечественный зомби и беспощадный быт, абсурдные диалоги и неожиданный финал — КиноПоиск представляет онлайн-премьеру короткометражного фильма «Хочу домой» Татьяны Лялиной, который победил на восьмом фестивале короткометражного кино «Короче».

Калининградский фестиваль короткометражек «Короче» в этом году прошел онлайн. Фильмы участников можно посмотреть только на КиноПоиск HD. Лучшим фильмом жюри фестиваля во главе с продюсером Игорем Толстуновым признало ленту Татьяны Лялиной «Хочу домой». Это грустная комедия о человеке, который настолько хотел домой, что восстал из могилы и просто пошел. Только вот дома его никто не ждет. КиноПоиск расспросил режиссера и автора сценария Татьяну Лялину об идее фильма и сложностях, которые возникали на съемках.

Киносмотр в этом году вместе с Толстуновым судили Андрей СмоляковКристина Асмус, Клим Шипенко и Андрей Колесников. КиноПоиск проводил конкурс зрительских симпатий, в котором победила «Годовщина» Эдины Умеровой.

10 лучших короткометражек «Короче-2020», доступных онлайн, КиноПоиск собрал здесь.

Татьяна Лялина, автор сценария и режиссер:

— Конкретно «Хочу домой» — это мой ответ на вопрос «Что было бы, если бы люди могли воскресать и возвращаться в их прежнюю жизнь?». Стало бы жить свою жизнь проще, зная, что есть такая возможность?

Мы снимали короткометражку прошлой осенью. Это мой режиссерский дебют. Я просто написала сценарий, он оказался интересным не только мне, и уже через месяц мы собрались с ребятами и сняли все в три смены. Спасибо всем моим друзьям, которые бросили свои дела и пришли на помощь — без них ничего бы не вышло. Спасибо актерам Александру Сирискину, Александру Васильевичу Феклистову, Инне Сухорецкой, Павлу Артемьеву. У нас не было ни продакшена, ни продюсера, организовывать пришлось все самостоятельно.

Мы хотели снимать на настоящем кладбище, но это оказалось непросто. Пришлось выкручиваться с помощью дачи друга: сначала мы взяли в аренду много крестов, чтобы выстроить кладбище на берегу реки, но, когда выстроили, оказалось, что в кадре это смотрится нелепо. В результате остался один крест. Снимали в ноябре. Саша Сирискин, который играл Ваню, лежа в могиле, здорово замерз. Жители поселка дважды вызывали полицию. Они испугались, что кто-то умер, и его похоронили на их любимом пляже. К счастью, никто не умер, но актера все-таки похоронили.

Изначально в сценарии была прописана дворняга, мы даже вызвали настоящую кинособаку. Но в процессе оказалось, что она не очень-то и хотела выполнять все команды. На помощь пришел мой пес Жиру, жесткошерстный джек-рассел. Чтобы он хоть как-то стал похож на бездомного пса, нам пришлось пачкать его в кофе и в грязи.

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