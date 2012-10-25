Шону Коннери — 90! Вспоминаем самые интересные роли актера

Сэру Шону Коннери — первому исполнителю роли Джеймса Бонда, обладателю «Оскара», секс-символу и просто одному из самых знаменитых шотландских актеров — исполняется 90 лет. В честь юбилея мы вспомнили самые интересные роли Коннери — от нуарного дальнобойщика и агента 007 до отца Индианы Джонса и писателя-затворника.
«Адские водители»
Британский нуар о лихих водителях грузовиков и второй полнометражный фильм Шона Коннери. В юности он служил во флоте, работал разнорабочим и занимался бодибилдингом. Именно увлечение спортом и помогло шотландцу пробиться сначала в театр, а затем в кино. 27-летний Коннери сыграл в «Адских водителях» второстепенного героя — водилу Джонни, который своей харизмой и улыбкой заметно выделялся на фоне других персонажей, неотесанных и хмурых.
«Доктор Ноу»
Первый фильм о британском спецагенте Джеймсе Бонде. 32-летний Коннери боролся за роль с суперзвездой Кэри Грантом и не нравился автору бондианы Яну Флемингу (он считал шотландца слишком грубым и не аристократичным). Для роли агента 007 Коннери пришлось не только пройти несколько десятков кастингов, но и поработать над произношением, научиться аристократическим манерам и привыкнуть носить парик — к тому времени актер уже начал лысеть. Коннери сыграл в семи фильмах бондианы (больше остальных актеров) и стал, пожалуй, любимым воплощением Бонда у зрителей.
«Марни»
34-летний актер переживал, что из-за фильмов про Бонда может застрять в амплуа привлекательного спецагента, и отвергал все однотипные предложения сыграть шпиона или детектива. Когда Коннери спросили, с кем ему хочется поработать, он назвал имя Альфреда Хичкока. В «Марни» его герой раскусил мошенницу с кучей фобий и вынудил выйти за него замуж. В тот же год в прокат вышел третий фильм об агенте 007 «Голдфингер».
«Красная палатка»
Советско-британско-итальянская копродукция и последний фильм Михаила Калатозова. «Красная палатка» повествует о реальных событиях — катастрофе исследовательского дирижабля «Италия» в Арктике и последующих спасательных операциях. Коннери сыграл норвежского полярника Руаля Амундсена. Съемки проходили преимущественно в СССР, и звезда бондианы, по слухам, осталась очень недовольна (Высоцкий даже написал об этом «Песню о Джеймсе Бонде, агенте 007»).
«Убийство в Восточном экспрессе»
Экранизация романа Агаты Кристи, которая пришлась по душе даже самой писательнице (остальные фильмы по своим книгам она на дух не переносила). В фильме американского классика Сидни Люмета Коннери исполнил роль полковника Арбэтнота. Усы его героя почти затмили знаменитые усы Эркюля Пуаро в исполнении Альберта Финни.
«Бандиты во времени»
Абсурдная фантастическая комедия Терри Гиллиама про карликов, которые отправили обычного ребенка в путешествие по эпохам, — одна из самых необычных картин в фильмографии Коннери. Актер сыграл в фильме царя Агамемнона. В пометках к сценарию Гиллиам написал об этом персонаже следующее: «…Воин снял шлем и показал свое лицо, очень похожее на Шона Коннери». Режиссер не ожидал, что актеру передадут его пожелание, и тот согласится сыграть царя из древнегреческих мифов.
«Никогда не говори „никогда“»
Своеобразный ремейк «Шаровой молнии» с самим же Коннери, неофициальная часть франшизы и последний фильм, в котором он исполнил роль агента 007. «Никогда не говори „никогда“» появился благодаря продюсеру Кевину Маклори. Он помогал Флемингу работать над сюжетом, который писатель затем превратил в «Шаровую молнию», опустив имя Маклори. Продюсер пошел в суд, выиграл дело, вернул себе авторские права и возможность снять фильм по «Шаровой молнии». И даже уговорил сыграть в картине Коннери, который после «Бриллиантов навсегда» зарекся играть Бонда. По слухам, актер хотел за возвращение к роли спецагента 15 млн долларов, но в итоге согласился на 5 миллионов.
«Горец»
В фэнтези «Горец», которое впоследствии стало классикой 1980-х, актер сыграл бессмертного и экстравагантного Рамиреза, обладателя шляпы с перьями и наставника главного героя. По воспоминаниям режиссера Рассела Малкэя, на съемках Коннери угощал домашним виски и был со всеми очень любезен, даже когда получил травму.
«Неприкасаемые»
Фильм Брайана де Пальмы про разборки легендарного гангстера Аль Капоне со правоохранительными органами принес Коннери единственный «Оскар» — за лучшую мужскую роль второго плана. Он сыграл бывалого полицейского Джима Мэлоуна, собравшего команду (их и прозвали «Неприкасаемыми»), которая начала бороться с мафиози и в итоге помогла отправить его за решетку.
«Индиана Джонс и последний крестовый поход»
В третьей части франшизы про бесстрашного искателя сокровищ сэр Шон сыграл отца Индианы Джонса — профессора Генри Джонса, которого похитили нацисты, желающие заполучить святой Грааль. Коннери принимал активное участие в создании фильма. Например, актер помогал сценаристу Джеффри Боэму разрабатывать своего персонажа. После выхода «Индианы Джонса и последнего крестового похода» критики писали, что дуэт Коннери и Харрисона Форда — самая сильная сторона фильма.
«Скала»
Второй полнометражный фильм Майкла Бэя и картина, в которой Коннери продемонстрировал свой уровень самоиронии. Актер сыграл бывшего агента Ми-6, который шутит про потерю сексуальной привлекательности у женщин и выдает крылатые фразы на латыни. Над первым вариантом сценария работали помимо прочих Квентин Тарантино, Аарон Соркин и Джонатан Хенсли (их имен нет в титрах). Актеру не понравились реплики его героя, поэтому создателям фильма пришлось нанять группу британских авторов для доработки сценария.
«Найти Форрестера»
У Гаса Ван Сента 70-летний Коннери сыграл писателя-затворника, который становится наставником чернокожего подростка-баскетболиста. Уильям Форрестер — одна из лучших ролей Коннери 1990-х и 2000-х. Фильм был тепло принят критиками и получил награду на Берлинском фестивале.
«Лига выдающихся джентльменов»
Неудачная экранизация комиксов Алана Мура стала последней картиной в фильмографии актера. Ответственность за провал переложили на Коннери: якобы из-за его внушительного гонорара создатели «Лиги выдающихся джентльменов» не смогли привлечь других звезд, а сам актер срывал съемки и хамил коллегам.
С тех пор Коннери не снимался в кино (лишь в 2012-м озвучил главного героя в мультфильме «Сэр Билли») и почти не появлялся на публике. Актер живет на Багамах, изредка прилетая в Нью-Йорк. По словам его друзей, большую часть времени он проводит за игрой в гольф на собственном поле.
Автор: Аня Шпильковская