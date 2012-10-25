Шону Коннери — 90! Вспоминаем самые интересные роли актера

Неудачная экранизация комиксов Алана Мура стала последней картиной в фильмографии актера. Ответственность за провал переложили на Коннери: якобы из-за его внушительного гонорара создатели «Лиги выдающихся джентльменов» не смогли привлечь других звезд, а сам актер срывал съемки и хамил коллегам.

С тех пор Коннери не снимался в кино (лишь в 2012-м озвучил главного героя в мультфильме «Сэр Билли») и почти не появлялся на публике. Актер живет на Багамах, изредка прилетая в Нью-Йорк. По словам его друзей, большую часть времени он проводит за игрой в гольф на собственном поле.