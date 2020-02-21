«Фильм „Земляне“ — смотреть всем»: Что за кино рекламировал луцкий захватчик?

История создания

Автор «Землян» — зооактивист и вегетарианец Шон Монсон. Сам он рассказывает, что в 1999 году снимал социальные ролики о стерилизации животных и побывал в нескольких питомниках. Условия обращения с животными настолько его шокировали, что он начал собирать материалы для полнометражного фильма и основал компанию Nation Earth. Спустя шесть лет он закончил монтаж «Землян» (финансирование велось из собственных средств Монсона) и привлек внимание двух известных веганов: Моби написал саундтрек, а Хоакин Феникс начитал закадровый текст. В фильме использованы как кадры из общедоступных источников (часть материала вроде таймлапсов с видами природы, очевидно, взята с YouTube), так и видео, снятые скрытой камерой на скотобойнях, в приютах и на фермах по всему миру. Неизвестно, снимал ли Монсон эти зверства сам, проникая на закрытые объекты, или пользовался услугами местных активистов.

Шон Монсон

В начале расширенной версии «Землян» (ее хронометраж чуть более двух часов) режиссер появляется на экране сам и рассказывает, что первоначально планировал прокат фильма, но дистрибьюторы отказывались работать со столь жестким и шокирующим контентом. Планируя выдвинуть кино на «Оскар», Монсон арендовал пару кинозалов, где крутил свой фильм, однако киноакадемия его работу проигнорировала. А позже был принят антитеррористический закон о животноводстве (Монсон почему-то утверждает, что произошло это с подачи киноакадемии), который ставит под удар активистов, действия которых могут повлечь за собой угрозу американскому мясному и молочному производству. Поэтому фильм вышел онлайн и предварен просьбами режиссера рассказать о «Землянах» всем своим знакомым. Очевидно, именно сейчас это и произошло, пусть и в довольно радикальной форме.

Как это выглядит

«Земляне» открываются небольшим текстом со стадиями распространения правды, которые «открыл» Монсон: высмеивание, противостояние и принятие. Этим фильм напоминает интернет-хиты, которые в нулевые кочевали по социальным сетям, — нью-эйджевскую «Тайну», антимасонский «Дух времени» или бесчисленные конспирологические эссе про всемирные заговоры. Дальше режиссер устами Хоакина Феникса рассказывает, что на планете Земля существует три первозданные силы: природа, животные и человек. Первую символизируют красивые горы на фоне хвойных лесов, вторые представлены милыми коалами и морскими котиками, а за людей говорят… кадры с жертвами военных конфликтов и последствиями ядерных испытаний вроде разрушенных домов и поваленных деревьев. Основания, на которых Монсон выделяет именно эти три силы, вызывают вопросы; он не опираются ни на какую биологическую концепцию, ни приводит аргументы, чем микроорганизмы, растения или насекомые «хуже» животных или людей. Зато просит капслоком «ОСОЗНАТЬ СВЯЗЬ» этих сил, поскольку животные — тоже земляне, не в меньшей степени, чем люди.

Фильм делится на пять частей, каждая из которых рассказывает о разных видах эксплуатации животных: использование их в пищу и в качестве домашних питомцев и в индустрии развлечений; как подопытных при проведении научных экспериментов; как сырье для производства одежды. Невинные свиньи, дельфины и собаки монтируются с брутальными сценами с мясокомбинатов. Более двух третей «Землян» — неприкрытый torture porn, откровенные документальные съемки убийств, которые по степени жестокости превосходят и «Видео Бенни» Михаэля Ханеке, и «Дау. Вырождение», где тоже демонстрируются документальные кадры забоя свиньи.

Авторский пафос и гнев зашкаливают: мясоеды прямо сравниваются с педофилами и расистами, которые злоупотребляют своей властью для эксплуатации слабых. Все это подкрепляется сотнями жестоких видео: перерезание глоток коровам в якобы кошерных скотобойнях (где по идее животные не должны мучиться перед смертью), издевательства рабочих птицефермы над курицами, умирающие на арене быки.

Фильм Монсона вызвал большой резонанс. Во-первых, в среде самих веганов, у которых есть кое-какие претензии к автору. Многие активисты недоумевают, к чему этот парад жестокости, если можно было бы просто рассказать о том, почему мясо можно без проблем заменить растительными продуктами. На популярном YouTube-канале Unnatural Vegan осуждают режиссера, который заставляет зрителя перейти на свою сторону, заставляя его быть свидетелем зверств. От себя добавим, что инцидент в Луцке вполне подтверждает тезис о том, что ненависть порождает ненависть, а демонстрация насилия (даже ради всего хорошего и против всего плохого) — насилие.

«Землян» заметили и философы, занимающиеся animal studies. Например, в журнале «Логос» был опубликован подробный разбор этической позиции Монсона. В статье выделяются основные проблемы «Землян» — например, почему Монсон требует от человечества гуманного отношения к животным, если сами животные не гуманны даже по отношению друг к другу? Если звери обладают сознанием, как утверждает Монсон, то, следовательно, способны иметь моральные нормы, однако «Земляне» наделяют моралью только человека, и в этом сквозит та самая видовая дискриминация (speciesism), которую критикует Монсон.

Да и как быть с работниками мясной промышленности? «Если бы у скотобоен были стеклянные стены, все были бы вегетарианцами», вслед за Полом Маккартни утверждает Монсон. Однако люди, от которых не сокрыт ужас убийств, вроде рыбаков или забойщиков скота, редко являются вегетарианцами.

Резонанс

До выхода «Землян» Монсон был малоизвестным режиссером. Он снял комедию «Плохие актеры», придерживаясь эстетического манифеста «Догмы 95» (и даже вошел в официальный список догма-фильмов), и док о репортере, который работал в Афганистане и Пакистане в 1980-е (Holy War, Un-Holy Victory). Но мировой звездой его сделал интернет. На официальном сайте компании Nation Earth есть множество положительных отзывов, в первую очередь от организаций по защите животных; кто-то даже называет «Землян» «Гражданином Кейном» документалистики.

Хоакин Феникс

Не в последнюю очередь в популярности Монсона сыграла дружба с Хоакином Фениксом, видным эко- и зооактивистом, который на вручении «Оскара» обличал молочную промышленность США (это выступление было спокойно и аргументированно раскритиковано самими фермерами), а спустя пару дней отправился спасать телят. Это мероприятие проходило под эгидой сообщества LA Animal Save, одним из организаторов которого является как раз Монсон.

«Земляне» получили своеобразный сиквел — «Единство», в котором Монсон пытается философствовать на темы космоса, любви и разума с небольшим вкраплениями старого шок-контента с убийством животных. На этот раз закадровым Хоакином Фениксом все не ограничилось. Озвучивать фильм вызывалась сотня сочувствующих знаменитостей в диапазоне от Эллен ДеДженерес и Кевина Спейси (!) до Дэвида Копперфильда и Селены Гомес.

«Единство»

Вскоре должен последовать третий фильм трилогии Монсона — Beings. Предыдущие части были посвящены животным и человеку, а эта расскажет о природе. Режиссер также запустил серию короткометражек на волнующие его темы. Так, в этом году вышел трехминутный фильм Guardians of Life (посмотреть его можно тут; Хоакин Феникс и Розарио Доусон играют хирургов, откачивающих таинственного пациента). В финале — шокирующий сюжетный поворот: оказывается, что они боролись за жизнь не человека… а планеты. Под руками, делающими массаж сердца, оказывается земной шарик с пылающими амазонскими лесами.

Благодаря недавним событиям в Луцке «Земляне» находятся в топе запросов, а их версии на YouTube забиты комментариями тех, кто решил посмотреть фильм, следуя совету украинского террориста. В качестве здоровой альтернативы мы можем посоветовать другой фильм на тему зоозащиты, не омраченный неприятным контекстом и не содержащий ни шокирующих сцен, ни закадровых поучений, но куда более убедительный — «Гунду» Виктора Косаковского, убежденного вегана (подробнее о фильме мы писали с Берлинского фестиваля). Его продюсером, кстати, выступил все тот же Хоакин Феникс. Герои «Гунды» — обитатели скотного двора (людей в кадре нет), живущие своей животной, радикально отличной от человеческой, жизнью. Так Косаковский изящно избегает ловушек, в которые угодил Монсон. Животного нельзя понять или пожалеть (это было бы его очеловечиванием), но можно просто принять во всей его инаковости — как Другого, обладающего тем же правом на жизнь, что и человек.