8 главных онлайн-показов Большого фестиваля мультфильмов

«Удивительная история Мароны»

Возраст: 6+ Когда: 4 и 10 июля

Анка Дамиан в 2011 году буквально взорвала анимационный мир своим полнометражным дебютом «Крулич». История румына, ложно обвиненного польскими властями в воровстве и умершего от истощения в СИЗО, — хрестоматийный пример анимадока, то есть мультипликации, использующей такие методы документального кино, как интервью, архивные исследования и дневники участников реальных событий (другой классический мультфильм этого жанра — «Вальс с Баширом» Ари Фольмана).

Новая картина Дамиан не продолжает традиции анимадока; это несколько иное кино — камерная и очень интимная история жизни маленькой собачки, рассказанная от ее лица. Марона поочередно попадает к нескольким хозяевам, необычным и непохожим друг на друга. Эта разница отражается и в визуальном решении фильма. «Удивительная история Мароны» понравится любителям современной европейской книжной графики. 4 июля зрители смогут принять участие в онлайн-встрече с Анкой Дамиан.

Фильм можно посмотреть здесь.

Программа анимадока Возраст: 18+ Когда: с 5 по 9 июля

Документальная анимация, о которой мы упоминали выше, разумеется, тоже присутствует на БФМ, причем эта программа (официально она называется «Селфи») наполовину собрана из фильмов российских режиссеров, в основном исповедальных автобиографических историй. Самым ярким примером такого подхода стала работа Жени Жирковой «Ты же девочка», в которой она рассказывает стереотипах женственности, распространенных в нашей стране.

Другая магистральная тенденция в анимадоке — фильмы-исследования. Например, нидерландский проект «Заретушировано, размыто и затемнено» включает в себя рассказы разных людей, которые хотят остаться анонимными (в программу фестиваля вошел фильм о водолазе, работающем на правоохранительные органы). Или «Селфи» Клаудиу Джентинетты, изучающее одержимость современных людей документацией собственной жизни и публикацией селфи в социальных сетях.

Программу «Селфи» можно смотреть здесь.



«Ласточки Кабула»

Возраст: 18+ Когда: 5, 6 и 12 июля

В «Ласточках Кабула» переплелись чуть ли не все актуальные темы современности: религия, политика, любовь, дружба, сексизм, феминизм, террор и война. Действие фильма, снятого по одноименной книге Ясмины Хадры (под женским псевдонимом скрывается алжирский военачальник Мухамед Мулесхул, которому вроде как не пристало писать антивоенные романы), происходит в Кабуле в тот момент, когда у власти в Афганистане находилось исламистское движение «Талибан». Главные герои еще помнят свободные времена, когда жителям города можно было спокойно передвигаться по улицам. Теперь все иначе: тоталитарный режим, религиозный фанатизм, жестокие публичные казни и черные бурки, которые полностью скрывают женщин от мужских глаз. Неосторожный жест или опрометчивый поступок могут погубить тебя и твоих близких.

Фильм можно посмотреть тут.



«Прочь!»

Возраст: 12+ Когда: 4, 5 и 9 июля

Созерцательный фильм-травелог, чуть ли не в одиночку снятый 25-летним латвийским режиссером Гинтсом Зильбалодисом, очень похож на прохождение компьютерной игры. Мальчик, чудом спасшийся после авиакатастрофы, оказывается на необычном острове и пускается в длительное путешествие, стремясь обогнать надвигающийся рок, принявший форму мрачной черной фигуры, словно явившейся из ночного кошмара (или из фильма «Дядюшка Бунми, который помнит прошлые жизни»). Сюрреалистичный маршрут проходит по странным сказочным местам, зритель с головой погружается в виртуальную реальность, а главный герой превращается в его аватар.

10 июля Гинтс Зильбалодис примет участие в онлайн-конференции «Авторский полный метр», где расскажет о работе над фильмом.

«Прочь!» можно посмотреть здесь.



Короткий метр

Возраст: 18+ Когда: с 3 по 12 июля «Кислотный дождь»

Главной короткометражной программой БФМ-онлайн является традиционный для фестиваля блок «Победители», в этот раз распределенный на четыре программы («Кислотный дождь», «Движения», «Маэстро» и «Незабываемое»), каждая из которых включает в себя по 6—8 мультфильмов и показывается пять дней подряд. Тут собраны лучшие зарубежные короткометражки минувшего года, среди которых призеры ведущих анимационных фестивалей в Оттаве, Анси, Загребе, Хиросиме и Штутгарте.

Современная анимация явно стремится занять место где-то посередине между игровым кино и компьютерными играми: новые режиссеры намеренно стараются погрузить зрителя в иную реальность, буквально заставляют его приобрести совершенно новый эстетический опыт. К примеру, мультфильм Томека Попакула «Кислотный дождь» (представлен в одноименной программе) становится галлюцинаторным трипом по польским лесам, болотам и подпольным рейвам.

Авангардный фильм-фарс Томаса Ренольднера «Не знаю что» (программа «Кислотный дождь»), в котором режиссер как бы признается в том, что ему нечего сказать, юмористически обыгрывает ненарративность современной авторской анимации вообще.

«Томас в Лощине диких волков»

«Томас в Лощине диких волков» Чинтис Лундгрен (программа «Движения») сатирически осмысляет современную этику: главный герой из-за харассмента со стороны женщины-босса теряет работу и становится жиголо, а его супруга проникается идеями эмансипации (тут дело не обходится без мужчин-рабов). В «Потоке» авангардиста Адриана Локмана (программа «Маэстро») зритель, становясь свидетелем неких насыщенных и трагических событий, будет наблюдать лишь вихри воздуха в бестелесном мире. А наверное, самый обласканный призами фильм «Незабываемое» Бруно Колле (включен в одноименную программу) буквально передает зрителю опыт истончения, рассыпания и растворения окружающей реальности, переживаемый главным героем.

Подробно ознакомиться со списком всех короткометражек блока «Победители» можно тут (ссылки на фестивальный плеер там же).



Ретроспектива Эстонской академии художеств

Возраст: 18+ Когда: с 8 по 12 июля «Велочушь»

Пятнадцать лет назад знаменитый режиссер анимационного кино Прийт Пярн возглавил кафедру анимации в Академии художеств Эстонии, где создал настолько успешную систему обучения, что фильмы его студентов собрали за это время более 120 наград по всему миру. Работы самого Пярна отличаются крайним абсурдизмом, и тут ученики нисколько не уступают своему учителю.

8 июля пройдет онлайн-встреча с Ольгой и Прийтом Пярн, а 9 июля состоится большой разговор, посвященный обучению анимации за рубежом; про преподавательскую систему Пярна расскажет один из его учеников, московский режиссер и художник Леонид Шмельков.

Посмотреть ретроспективу школы Пярна (официально эта программа называется «Велочушь») можно будет здесь.



Ретроспектива Британской национальной кино- и телевизионной школы NFTS

Возраст: 18+ Когда: с 3 по 7 июля «Общая картина»

NFTS — важнейшая кузница кадров для анимации. Один из самых известных выпускников киношколы — Марк Бэйкер, автор «Свинки Пеппы» и «Маленького королевства Бена и Холли»). Его дебютная работа «Ферма на холме», вошедшая в программу БФМ-онлайн, завоевала Гран-при фестиваля в Анси и номинировалась на «Оскар». Выпускником NFTS был и Ник Парк, в дипломном фильме которого впервые появилась на экране парочка Уоллеса и Громита («Великий выходной»).

NFTS и сегодня находится в расцвете. Звезды последних лет, разумеется, представлены в ретроспективе: тут и Дэйзи Джейкобс (ее «Общая картина» соединяет стоп-моушен- анимацию с рисованной, причем на стенах и больше человеческого роста!), и Нина Гантц (в программе покажут ее валяного из шерсти «Эдмонда»), и Сэм Гейнсборо (в его фильме «Лицом к лицу» удивительным образом слились живые актеры в масках, пластилиновый стоп-моушен и компьютерная анимация).

Посмотреть программу британской анимации «Ферма на холме» можно будет тут.



Ретроспектива Дмитрия Геллера

Возраст: 18+ Когда: с 6 по 10 июля «Привет из Кисловодска»

«Привет из Кисловодска», наверное, главная российская программа БФМ. Дмитрий Геллер — выдающийся представитель екатеринбургской школы, фильмы которого сотканы из зыбкой реальности сновидений, загадок и недоговоренностей. Его первые работы — «Привет из Кисловодска!», «Маленькая ночная симфония» и «Признание в любви» — стали классикой российского анимационного артхауса. Последние десять лет Геллер преподает в одном из китайских университетов, и ориентальная фактура, конечно же, проникла в мультфильмы. Самой заметной «китайской» работой Геллера стали «Рыбы, пловцы, корабли». Отталкиваясь от небольшого четверостишия Поля Элюара, режиссер запускает циклический хоровод видений приморской жизни, в вихре которых раскрывается трагическая история любви.

В первый день показа ретроспективы, 6 июля, состоится онлайн-встреча с режиссером.

Смотрите фильмы Дмитрия Геллера здесь.

