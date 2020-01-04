Гид по «Тьме»: Что нужно вспомнить перед финалом сериала-головоломки

На Netflix 27 июня выходит финал сериала «Тьма» — немецкой научно-фантастической драмы, которая стала одним из самых запутанных шоу современности. В преддверии нового сезона пересмотрели за вас первые два и напоминаем, как в тихом городке на протяжении века разворачивалась греческая трагедия.

Где и когда

Действие «Тьмы» разворачивается в пяти временных отрезках: 1921, 1953—1954, 1986—1987, 2019—2020 и 2052—2053. Повествование начинается в 2019 году в вымышленном городке с говорящим названием Винден. С немецкого оно переводится как «закручиваться», что подчеркивает цикличность истории и отсылает к глаголу «verschwinden», то есть «исчезнуть» — именно это происходит с несколькими героями «Тьмы».

Город окружен лесом. Высокие прямые деревья шоураннер Баран бо Одар сравнивает с тюремными решетками. Для жителей Винден действительно похож на тюрьму: ни один из них, несмотря на мечты, не уехал в мегаполис. В сериале не показаны общие планы Виндена, чтобы он не ассоциировался с конкретным местом, а зритель сам мог представить обычный немецкий городок. Зато много внимания уделяется отдельным объектам.

Атомная электростанция

Градообразующее предприятие, которое в финале второго сезона становится причиной апокалипсиса. Для создателей сериала основой этого сюжета стали детские воспоминания. После чернобыльской катастрофы они играли на улице под дождем, но испуганные родители завели их в дом. «Это был первый раз, когда у нас отняли детскую наивность. Было чувство, что наступает конец света, мы все умрем», — вспоминает сценаристка Янтье Фризе.

В «Тьме» в 1986 году, спустя несколько недель после чернобыльской катастрофы, на АЭС в Виндене происходит крупная авария. Руководитель станции Бернд Допплер скрывает ее и помещает радиоактивные отходы в желтые бочки. 27 июня 2020 года полицейский Клаузен, одержимый идеей найти пропавшего в 1986 году брата Александра Келера, обыскивает станцию и приказывает открыть одну из бочек. После этого Винден накрывает темная материя.

Бункер

Принадлежит семейству Допплер. Там в 1986 году священник Ной и его помощник Хельге Допплер создают прототип машины времени. Подопытными становятся дети: Мадс Нильсен (похищен в 1986 году), Ясин Фриз и Эрик Обендорф (похищены в 2019 году). Мальчиков сажают на подобие электрического стула и опускают на голову металлическое кольцо. Дети переносятся во времени, но погибают — с выжженными глазами и лопнувшими барабанными перепонками. В день апокалипсиса бункер превратился в единственное безопасное место.

Пещеры

Находятся рядом с АЭС. В них расположен проход, позволяющий попасть в 1953, 1986 или 2019 годы. Проход был создан в 1921 году молодым священником Ноем и другими участниками Sic Mundus — тайного общества путешественников во времени под предводительством Адама.

Кто

Один из критиков сравнил попытки разобраться в родственных связях героев «Тьмы» с разгадыванием судоку на американских горках — увлекательно, но практически невозможно. Но давайте попробуем выяснить, кто есть кто в четырех семьях главных героев.

Допплеры

Шарлотта Допплер

Семейство состоит из психотерапевта Петера, детектива Шарлотты и их детей. Отец Петера — пожилой Хельге, который сбегает из дома престарелых и через портал в пещере попадает в 1986 год, чтобы помешать взрослому себе идти на поводу у Ноя и похищать детей. Пожилой Хельге врезается в машину взрослого, но умирает сам.

Шарлотту воспитал часовщик Таннхаус, написавший книгу «Путешествие сквозь время» и построивший машину времени. У Шарлотты и Петера две дочки — Франциска и глухонемая Элизабет, которая переживет апокалипсис, спрятавшись в бункере. Там она познакомится с юным Ноем из 1921 года, позже у них родится ребенок — Шарлотта. То есть Элизабет — дочь Шарлотты, но одновременно ее мать. Спасибо путешествиям во времени за этот парадокс.

Подождите, а кто такой Ной?

Ной

Его настоящее имя — Ханно Таубер. В первом сезоне он главный антагонист, убивающий детей. Но позже становится ясно, что Ной выполняет поручения таинственного Адама, главы Sic Mundus. Ной верит, что Адам поможет спасти его семью — Элизабет и Шарлотту. Когда Таубер понимает, что тот его использует, он пытается застрелить лидера Sic Mundus, но пистолет заедает. Ноя убивает его сестра Агнес. Но юный Ханно-Ной жив, он отправляется в 2020 год, чтобы познакомиться с Элизабет.

Тидеманны

Бартош Тидеманн

У обеспеченных Тидеманнов только сын Бартош, чья роль в сериале до сих пор остается загадкой. Зато предыдущие поколения успели отличиться. Отец Бартоша появился в Виндене в 1986 году с пистолетом и поддельным паспортом на имя Александра Келера (на самом деле его зовут Борис Нивальд). Он познакомился с будущей женой Региной Тидеманн, взял ее фамилию и позже стал новым директором АЭС.

Клаудия Тидеманн в детстве

До него станцией управляла мать Регины, Клаудия, но в 1987 году она исчезла, став путешественницей во времени. Ее легко узнать в любом возрасте по глазам разных цветов. Она, как и многие другие герои «Тьмы», безуспешно пыталась исправить прошлое. Родителями Клаудии были полицейский Эгон и домохозяйка Дорис, которая изменяла мужу с Агнес, сестрой Ноя. Из газет в будущем Клаудия узнала дату смерти отца. Но в попытке предотвратить несчастный случай, наоборот, толкнула его во время ссоры — из-за этого Эгон ударился головой и скончался.

Поначалу казалось, что Клаудия противостоит Sic Mundus и хочет предотвратить апокалипсис, но в решающий момент она помешала Йонасу разорвать петлю времени. В 1954 году пожилую Клаудию убил взрослый Ной, а взрослая Клаудия в 2020 году прячется в бункере от апокалипсиса (по иронии с юным Ноем).

Нильсены

Катарина и Ульрих Нильсены

У полицейского Ульриха и директора школы Катарины трое детей — Марта, Магнус и Миккель. Ульрих изменяет жене с Ханной Крюгер-Канвальд, которая одержимо влюблена в него со школы. Например, в 1986-м, когда они были подростками, Ханна из ревности анонимно обвинила Ульриха в изнасиловании Катарины.

В ноябре 2019 года рядом с пещерой пропал 11-летний Миккель. Многие герои «Тьмы» уверены, что история повторяется каждые 33 года. Так, в 1986 году бесследно исчез брат Ульриха, Мадс. Их отец Тронте Нильсен в ту ночь изменял жене с Клаудией, а в 2019 году Ульрих в ночь исчезновения сына был с Ханной. Мужчина подозревает пожилого Хельге Допплера, он вслед за ним заходит в пещеру, но попадает в 1953 год, в котором встречает маленького Хельге. Ульрих убежден, что если он убьет его, то спасет пропавших в будущем детей. Он разбивает мальчику лицо (после этого у Хельге будет изуродованное ухо) и, уверенный в том, что ребенок мертв, бросает его в бункер. Но именно это запускает цепочку событий, которые приведут к тому, что выросший Хельге будет похищать детей.

Ульриха арестовывает молодой полицейский Эгон Тидеманн, он обвиняет его в убийстве двух мальчиков на стройке. Следующие 33 года Ульрих проводит в психиатрической клинике. В 1954 году его навещает Ханна из 2020 года, у которой есть машина времени. Ульрих умоляет спасти его, но Ханна отказывается.

В 1987 году Ульрих узнает, что его сын Миккель жив — из 2019-го он попал в 1986-й и не смог вернуться обратно. Миккеля усыновила медсестра Инес Канвальд. Постаревший седовласый Ульрих сбегает из лечебницы, встречается с сыном, но их возвращению домой через червоточину мешает пожилой Эгон Тидеманн.

Канвальды

Миккель-Микаэль

Миккель Нильсен остается жить в чужом времени под именем Микаэль Канвальд. Позже он женится на уже упомянутой Ханне Крюгер, дочке местного владельца химчистки и (в 2019-м) любовнице Ульриха, и станет отцом Йонаса. 21 июня 2019 года Микаэль совершает самоубийство — с этого начинается первый сезон сериала. Йонас тяжело переживает смерть отца и проводит несколько месяцев в психиатрической больнице.

Йонас



Йонас — главный герой «Тьмы», представленный в трех воплощениях: молодой Йонас (звезда сериала Луис Хофманн) — 17-летний школьник, живущий в 2019 году; Незнакомец — взрослый Йонас, давно путешествующий во времени; и Адам — пожилой Йонас из 1921 года, чье лицо обезображено от частых путешествий.

Молодой Йонас

Он хочет узнать, почему отец покончил с собой. В этом ему помогает Незнакомец, который оставляет ему прощальное письмо отца — в нем тот рассказывает о путешествиях во времени. Йонас идет в пещеру, попадает в 1986 год и видит маленького Миккеля. Йонас намерен вернуть мальчика домой, но его останавливает Незнакомец, объяснив, что в этом случае ход истории нарушится, а значит, сам Йонас никогда не родится.

В 1986 году Йонаса поджидают Ной и взрослый Хельге. Они отправляют подростка в бункер с прототипом машины времени. Перед ним открывается портал, он видит маленького окровавленного Хельге, которого Ульрих бросил в бункер в 1953 году. Соприкоснувшись пальцами, оба переносятся во времени: Хельге — на место Йонаса, а тот — в 2052 год.

В постапокалиптическом будущем Йонас видит кладбище, на котором есть могила Марты — девушки, в которую он влюблен. Юноша встречает повзрослевшую глухонемую Элизабет с последователями, которые пережили конец света. Элизабет скрывает от всех, что на разрушенной АЭС есть портал во времени. За попытку пробраться туда она отправляет Йонаса на виселицу, но не дает ему умереть. У Йонаса появляется шрам на шее. В 2053 году он все-таки добирается до портала, попадает в 1921 год и знакомится с лидером Sic Mundus Адамом — из-за частых путешествий у того обезображенное лицо. Адам демонстрирует шрам на шее, доказывая, что он и есть Йонас (однако существует множество теорий, что это не так).

Адам

Цель Адама — оставить неизменным ход истории. Он хочет, чтобы конец света произошел по плану, а после апокалипсиса он мог использовать появившуюся черную материю для создания мира без времени. Его ближайшие соратники — повзрослевшие Магнус Нильсен (сын Ульриха и Катарины) и Франциска Допплер (старшая сестра Элизабет, дочь Шарлотты).

Адам лжет молодому Йонасу и убеждает, что существует событие, при изменении которого петля времени прервется. Йонас отправляется в 2019 год, чтобы помешать отцу покончить с собой. Но, как водится в «Тьме», Йонас сам становится инициатором этого события.

Незнакомец

Цель взрослого Йонаса — по совету Клаудии уничтожить червоточину в пещере с помощью цезия (радиоактивных отходов в Виндене в избытке), чтобы разорвать петлю времени, в которой застряли жители города. Но взрыв в пещере создает еще один парадокс: герой уничтожает червоточину, но именно этот взрыв становится причиной ее возникновения.

Йонас и Марта

Йонас взаимно влюблен в Марту Нильсен, сестру Миккеля. Но когда он понимает, что Марта — его тетя, то герой, ничего не объясняя ей, говорит, что им не суждено быть вместе. Шоураннеры сравнивают этот сюжет с греческой трагедией: инцест изначально был важной частью истории; в микромире с четырьмя семьями, которые пересекаются в пяти временных отрезках, его невозможно было избежать.

Все три воплощения Йонаса любят Марту. Даже безжалостный Адам вспоминает о ней, держа в руках кулон со святым Христофором, покровителем путешественников, который Марта подарила юному ему.

В день апокалипсиса, то есть в финале второго сезона, Незнакомец, который знает, что Марта умрет в этот день, запирает ее в бункере, чтобы спасти, но она сбегает и встречает молодого Йонаса. Девушка уже знает, что они родственники, но молодые люди решают, что все-таки созданы друг для друга. Неожиданно появляется Адам и убивает Марту (конец света оказался важнее любви) и говорит Йонасу, что из-за этого события он и станет Адамом. После ухода Адама появляется новая Марта из другой вселенной. С помощью усовершенствованной машины времени за мгновение до апокалипсиса она переносит себя и ошарашенного Йонаса в другое пространство.

Философия

Шоураннеры сериала придерживаются теории детерминизма, которая заключается в том, что ход человеческой жизни предопределен судьбой. Герои «Тьмы» застряли в замкнутом круге времени и безуспешно ищут лазейку, чтобы выбраться из него. Этот сюжет отсылает к идее вечного возвращения Ницше — предельной форме нигилизма, не предполагающей свободы выбора.

Ной практически цитирует другого немецкого философа, Артура Шопенгауэра: «Мы никогда не свободны в том, что делаем, потому что не свободны в том, что хотим», — поэтому персонажи вновь совершают одни и те же ошибки. Чтобы разорвать петлю, им нужно найти причину ее возникновения, но это невозможно, потому что, как не раз повторяют герои, «начало — это конец, а конец — это начало», и они приходят к пониманию, что «не у нас есть время, а мы есть у времени».

Несмотря на то, что идея авторов становится понятна еще в первом сезоне, зрители болеют за героев. Сценаристка Янтье Фризе считает, что даже если перед началом сериала сказать: «Это детерминированный мир. Ничего не изменится!» — то зрители будут ждать, что история может сложиться иначе. Она объясняет это тем, что мы все хотим верить, что у нас есть свободная воля.

Артефакты и символы

«Тьма» наполнена отсылками к произведениям искусства, понимание которых делает сюжет еще объемнее. Вот самые важные аллюзии и предметы, которые появились в первых двух сезонах.

Sic mundus creatus est

Название общества Sic mundus отсылает к цитате «Так был сотворен мир» из «Изумрудной скрижали» — средневекового текста, в котором, по легенде, содержится рецепт получения философского камня.

Миф об Ариадне

В школьной постановке, одной из самых запоминающихся сцен первого сезона, Марта играет роль Ариадны — дочери царя Миноса, которая помогла Тесею выбраться из лабиринта, где он убил Минотавра, дав ему клубок нити. Тесей покинул влюбленную в него Ариадну, потому что не мог ослушаться воли богов.

В «Тьме» Йонас, которого можно сопоставить с Тесеем, в запутанной, как лабиринт, пещере находит путь к порталу с помощью натянутой красной нити, а узнав о родственных связях с Мартой, расстается с ней.

Трикветр

Кельтский символ, названный «узлом троицы», не имеет ни начала, ни конца, его невозможно развязать не разрезая. В сериале трикветр — символ Sic mundus, он изображен на двери портала в пещере, который связывает три времени, и на кожаном блокноте, который есть у Клаудии и Ноя. В нем задокументированы события прошлого и будущего. Ной убил Клаудию ради нескольких страниц, которые отсутствовали у него в блокноте.

Пистолет

Оружие, которое в течение века переходило от одного героя к другому. В 1986 году с ним в Винден приходит молодой Александр Тидеманн. Он прячет пистолет в лесу, его находит Ханна Канвальд и 33 года держит дома. В 2020 году Ханна, у которой умер муж и пропал сын, хочет застрелиться. Ее плану мешает Незнакомец, он забирает пистолет себе и, угрожая им, отправляет Марту в бункер.

В 1921 году Ной пытается застрелить Адама, но в итоге из этого пистолета Ноя убивает Агнес. В 2020 году Адам им убивает Марту.

«Частица бога»

Бозон Хиггса, который также называют «частицей бога», в сериале представлен в виде массы черного вещества, которая позволяет путешествовать во времени. Причиной ее появления, вероятно, стали радиоактивные отходы.

Третий сезон

Третий сезон выходит 27 июня 2020 года, в день апокалипсиса в Виндене. Основными героями станут Марта и Йонас, но шоураннеры обещают не забывать, например, об Ульрихе Нильсене и рассказать подробнее о нескольких персонажах, которые не были раскрыты в предыдущих сериях.

За несколько дней до выхода заключительного сезона в сети появились названия восьми эпизодов. Среди абстрактных («Жизнь и смерть», «Свет и тьма») есть более информативные. Например, вторая серия называется «Выжившие» — возможно, в ней будет рассказано о первых днях после конца света и героях, которым удалось его пережить. Третий эпизод, «Адам и Ева», может быть посвящен Марте в другой вселенной. Существует теория, что в ее мире с ней произошли те же самые события, что и с Йонасом (об этом говорит хотя бы ярко-желтый дождевик девушки, в котором весь первый сезон проходил Йонас), и если Йонас — это Адам, то Марта — Ева. В четвертом эпизоде («Исток») может быть рассказана история создания Sic Мundus, или кто-то из персонажей все-таки найдет лазейку в петле времени. Самое интригующее название носит последняя серия — «Рай», ведь, учитывая позицию авторов «Тьмы», вряд ли у сериала может быть счастливый финал.

По словам Янтье Фризе, в третьем сезоне большинству загадок будут даны объяснения. Она предостерегла зрителей от того, чтобы делать преждевременные выводы относительно героев, в частности Ханны, которая пока кажется очевидно отрицательной героиней, и пошутила, что главная тайна «Тьмы» — как офицер полиции Веллер потерял глаз — скорее всего, останется неразгаданной.