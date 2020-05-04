Что смотреть вместо «Рика и Морти»: 5 новых мультсериалов для взрослых

Четвертый сезон «Рика и Морти» подошел к концу. В ожидании следующих приключений безумного ученого и его семейки рассказываем о новых мультсериалах — от анимационного ситкома про пришельцев до хулиганских сказок для взрослых.

«Полночные откровения»

Психоделическая замена

Где смотреть: Netflix

Причудливый мини-сериал по мотивам подкаста американского комика и журналиста Дункана Трасселла, где он беседует на философские темы с писателями, сценаристами (например, создателем «Рика и Морти» Дэном Хармоном), эзотериками и прочими интересными личностями. Главный герой мультсериала — космоподкастер Клэнси, путешествующий с помощью неисправного симулятора миров по разным вселенным и берущий интервью у их жителей. «Полночные откровения» играют на контрастах: пока Клэнси ведет размеренные разговоры со своими героями о медитации, психологии, идеях Алистера Кроули и самопознании, вокруг разворачивается захватывающее действие. Например, в середине беседы о смерти оба ее участника попадают в бойню, но беспрепятственно продолжают свое обсуждение уже в виде мясного фарша. Сквозь странные разговоры и разнообразных героев прорисовывается и линия самого Клэнси — напуганного кидалта, бегущего в красочные миры от личной трагедии.

Помимо Трасселла, над этим кислотным калейдоскопом поработали Пендлтон Уорд, создатель «Времени приключений», и студия Titmouse, причастная к «Нео-Йокио» и «Большому рту». Трасселл пришел к Уорду с идеей сериала семь лет назад, на заре подкастинга. «Я говорил [Уорду]: „Это должно выглядеть так, как будто мы заменили все диалоги Индианы Джонса на подкаст“», — объяснял журналист. Такими «Полночные откровения» и получились.

«Сказки Дж. Дж. Виллара»

Хоррор-замена с очень черным юмором

Где смотреть: Adult Swim

В 2013-м режиссер и художник Дж. Дж. Виллар (как художник работал над «Шрэк навсегда» и «Монстры против пришельцев») создал неоновый фантастический хоррор «Король Звездный король», безумный даже по меркам Adult Swim, главного поставщика взрослой анимации. Спустя семь лет Виллар вернулся с еще более диким шоу — сюрреалистичным мультипликационным хоррором «Сказки Дж. Дж. Виллара». Это перекроенные сказки братьев Гримм: «Рапунцель», «Красная Шапочка», «Пиноккио», «Три медведя», «Румпельштильцхен», «Белоснежка» и другие. Помимо привычного адалт-свимовского безумия (Златовласка пробирается к чокнутым медведям, которые варят кашу из троллей-телепузиков) и жестоких, а порой и достаточно отвратительных эпизодов (Пиноккио устраивает кровавую баню своим носом), Виллар дает новый взгляд на классические сюжеты: Рапунцель становится мальчиком и дружит с девочкой на инвалидной коляске, Румпельштильцхен превращается в сюжет о домашнем насилии. Режиссер обещает, что в будущем тематика шоу расширится, и он будет брать не только европейские сказки, но и сказки народов мира, библейскую тематику и американский фольклор.

«Остров летнего лагеря»

Для тех, кому «Рик и Морти» были жестковаты

Где смотреть: Cartoon Network, HBO Max

«Остров летнего лагеря», пожалуй, самый добрый и милый мультсериал последних лет, который одинаково приятно смотреть и взрослым, и детям. Он вырос из одноименной короткометражки британского аниматора Джулии Потт, представленной на фестивале «Сандэнс» в 2016 году и высоко оцененной критиками. Над мультсериалом Потт помогали работать художники Сэм Олден и Грэм Фальк (оба — «Время приключений»). В центре сюжета — слоник Оскар и ежиха Ежинка, которые отправляются на лето в детский лагерь на острове. Лагерь оказывается не простым, а волшебным. В нем соседствуют дети-зверята, вожатые — ведьмы-подростки, взрослые добродушные монстры, восклицающие «Я закончил Гарвард!», инопланетяне, единороги и прочие фантастические твари. Тревожный Оскар, чья готовность к чудесам, по его собственным словам, ниже, чем у остальных детей, и более открытая к волшебству Ежинка начинают погружаться в необычный мир и знакомиться с его обитателями.

Всех героев «Острова летнего лагеря» — от антропоморфных зверей и монстров до кусачих маршмеллоу и говорящей одежды — можно охарактеризовать одним словом: милота. Их незамысловатые приключения и детские диалоги сочетаются с назидательными (но не раздражающими!) сценками про важность личного пространства и шутками про панические атаки. Второй сезон, состоящий из 20 серий (каждая длится всего по 10 минут), закончился год назад. 18 июня на HBO Max стартует третий сезон.

«Скрестив мечи»

Экшен-замена

Где смотреть: Hulu, more.tv

Новинка стрим-сервиса Hulu, вышедшая 12 июня, успела разделить критиков и зрителей. На Rotten Tomatoes у средневекового экшена 11% «свежести» по мнению критиков, а зрительский рейтинг — 88%. Десять динамичных 20-минутных серий крутятся вокруг наивного дурачка Патрика, который мечтает стать рыцарем. Обстановка вокруг него напоминает кроссовер детского конструктора Playmobil и «Игры престолов», а герои (клоун-выпивоха, королева пиратов, рыцарь, Робин Гуд) будто перекочевали из второго сезона «Чудотворцев». В первой же серии королева зазывает рыцарей на оргию, волшебнику с Мерлиновой бородой достается на турнире, а герои через слово матерятся и выясняют, кто из них больший лузер.

Критики сразу же заклеймили сериал вульгарным, а юмор — глупым и сортирным. И, кажется, проигнорировали, что «Скрестив мечи» выпустили создатели «Робоцыпа», который — в том числе за счет туалетной сатиры — успешно идет с 2005 года. Оттуда же в средневековый экшен перебрались пародии на популярные фильмы и сериалы. Отдельного внимания заслуживает актерский состав, озвучивший главных героев. Это Николас Холт, Люк Эванс и Сет Грин. Русский дубляж подготовил Сыендук, известный по озвучке «Рика и Морти».

«Солнечные противоположности»

Основная замена

Где смотреть: Hulu

Соавтор «Рика и Морти» Джастин Ройланд весной представил «Солнечные противоположности» — мультсериал про пришельцев, бегущих со своей уничтоженной астероидом планеты Шлорп на Землю. Инопланетные мигранты вынуждены жить среди придурковатых, по их мнению, людей, учиться земным привычкам и не вешать нос. Осложняется все тем, что пришелец Корво и его семья ненавидят землян (осторожно: небольшой спойлер), ставят над ними эксперименты и строят планы по превращению планеты в Шлорп-2.

Некоторые зрители предположили, что «Рик и Морти» и «Солнечные противоположности» существуют в одной вселенной, но, кажется, это не так. С «Риком и Морти» у шоу действительно много общего: пасхалки и отсылки (попробуйте найти портреты Саммер и Морти в одной из серий!), общая научно-фантастическая атмосфера с порталами и мудреными устройствами, ироничные высказывания про политику, мигрантов и феминизм. Но различий еще больше. Во-первых, это анимационный ситком, чье действие редко выходит за пределы городка, в котором оказались четверо пришельцев. В отличие от последнего сезона «Рика и Морти», который дробился на едва связанные между собой метаэпизоды, у «Солнечных противоположностей» есть внятный сквозной сюжет. Hulu продлил сериал на второй сезон. Предположительно, он выйдет весной 2021 года.