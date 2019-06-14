«Он везет свой грузовик»: Премьера ностальгической короткометражки про детство в 1990-е

«Он везет свой грузовик» — ностальгическая драма взросления о восьмилетнем мальчике Леше, который прячется от старших ребят в заброшенном здании. Там он натыкается на игрушечный грузовик, запертый за решеткой, и решает его достать. КиноПоиск расспросил режиссера и автора сценария Кирилла Проскурина об идее фильма, детских воспоминаниях, на которых основан сюжет, удачном кастинге и загадочных совпадениях во время съемок.

Воспоминания о детстве в 1990-е

В основе фильма — реальный случай, который произошел со мной в детстве. Однажды мы с другом залезли на закрытую складскую территорию — и случилось событие, которое и легло в основу фильма. Дальше мы уже с соавтором дорабатывали сценарий, привнося туда художественный вымысел.

Первый драфт сценария был, конечно, далек от того, что получилось в итоге: событийное ядро было похожим, но все было более выпуклым, мифологическим. Потом мы повернули назад к реализму. Было интересно сделать живую, дышащую историю и в то же время такую приземленную, близкую реальности: шершавость бетонных заборов, щекотка травинок по коленкам, огромный мир заброшенного пионерлагеря и герои будто те самые знакомые из далекого солнечного двора образца 1996 года.

Возможно, зрителям будет интересно вспомнить давно забытое — стрекот кузнечиков, тайные вылазки на заброшки, невероятные летние приключения и чувство близости огромного, полного тайн мира, — прочувствовать это еще раз и, может быть, открыть в себе нынешнем что-то заново.

Это фильм обо мне и моих сверстниках, о поколении, чье взросление пришлось на девяностые, о том, какое это чудесное и непростое время — детство.

Съемки в заброшенном пионерлагере

Когда мы писали сценарий, то представляли себе какой-то условный заброшенный пионерлагерь, думая, что потом перепишем его под конкретную локацию. В день Икс у нас был список из 10—15 мест. И первое место, куда мы приехали, оказалось — вплоть до расположения заборов и зданий — ровно тем, что мы описали, причем в полностью пригодном для съемок состоянии. Честно говоря, я был в шоке. Потом оказалось, что там был охранник, но ему перестали платить, и он ушел оттуда буквально за пару дней до того, как мы там оказались. Так что местные жители и дачники еще не успели помародерствовать.

Съемочная группа располагалась в нескольких квартирах в малоэтажном старом доме в поселке, где условия были более чем спартанские. В итоге вместо того чтобы ходить в душ, видавший лучшие времена, многие после смен ходили купаться на речку. В этом тоже было что-то такое романтическое: загородная тишина, заброшенный пионерлагерь, посиделки у костра, купание в реке при свете звезд — все это очень сплотило команду. Это совсем не то же самое, что съемки в городе, когда после смен все просто разъезжаются по домам.

Работа с актером-ребенком

У нас был огромный список детей, мы вели детские кастинги несколько дней, но в итоге утвердили на роль мальчика, который пришел самым первым в самый первый день. Это было какое-то потрясающее попадание.

На мой взгляд, если кастинг прошел успешно и актерская задача указана внятно, то дальше начинается магия: сценарий оживает на глазах. Так что для меня кастинг — это половина успеха. Главную роль в нашем фильме исполнил десятилетний парнишка; в нем изначально были та искра и энергия, которые нам были нужны. Поэтому мне было легко с ним работать, так же как и с другими актерами.