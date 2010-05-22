Что смотреть дома: «Мост», «Жуткая правда» и «Космические войска»

В новом обзоре российских и зарубежных стримингов — главный скандинавский нуар, самый кассовый российский фильм в истории и много отборной жути.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Мост»
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko
К концу 2010-х мода на скандинавский нуар почти сошла на нет, но «Мост», неоднократно переснятый на чужой (например, российской) почве, остается одной из вершин жанра. В центре событий — пресловутый мост, соединяющий Швецию и Данию, что не только делает местные преступления международными, но и становится поводом для конфликта ментальностей: нет ничего страшнее нарциссизма малых различий. Вдобавок мало кто так, как скандинавы, убедительно призывает оставаться дома — либо от ужаса перед заквартирной реальностью, либо из интереса, что же будет в следующей серии.
«Виновный свидетель»
Где смотреть: byNWR
Забытый нуар категории Б, извлеченный из небытия датским поклонником Голливуда Николасом Виндингом Рефном. Отреставрированная версия позволяет разглядеть каждую фирменную тень, клубы табачного дыма или обветшалый декор измотанной кризисом и войной Америки. Запутанный сюжет в лучших традициях Рэймонда Чандлера, с чьим «Глубоким сном» часто сравнивают «Свидетеля», прилагается: бывший полицейский, в подпитии застреливший подозреваемого, опустился на дно жизни, откуда ему предстоит выкарабкаться, чтобы найти пропавшего сына. Встречи с бывшей женой, коллегами и практикующими убийцами, а также непременный «вот это поворот» — в комплекте.
«Призрак»
Где смотреть: MUBI, до 22 июня
Пропитанный гомоэротикой, ароматами человеческого тела и миражного Лиссабона фильм Жуана Педру Родригиша о мусорщике Сержиу, который каждую ночь исследует нижнее белье и отходы португальской столицы, а заодно и цивилизации. Сержиу души не чает в псе Лорде, а еще по-собачьи чувствителен к запахам. Тонкий смрад подлинных помыслов окружающих сначала откроет ему собственную гомосексуальность, потом заставит бунтовать, а следом — обратиться к первозданной дикости.
«Город страха»
Где смотреть: MUBI, до 23 июня
Певец андеграундного Нью-Йорка, «Скорсезе на героине» и знаток всех ангелов-мстителей и плохих лейтенантов, Абель Феррара снял не одну жестокую экскурсию по новому Вавилону, описывая жизнь хуже обычной по обе стороны закона и ствола. В «Городе страха» ад горит ярче надежды: неоновые 1980-е; в мире секса и крови, дельцов и стриптизерок заводится маньяк, который потрошит танцовщиц. Городские законы тут не действуют, так что за дело берется сутенер — такой же изгой в глазах полиции.
«Жуткая правда»
Где смотреть: КиноПоиск HD (1-й сезон), Adult Swim (1-й и 2-й сезоны)
Второй сезон фееричного и взрывающего мозг альманаха о человеческих страхах, расфасованного по принципу абсурдистских сновидческих притч: кто-то страдает спонтанной сменой голов (как человеческих, так и животных); в мужчине живет целая колония бабочек; девочка закрыла глаза руками и пропала для родителей навсегда. «Жуткая правда» — настолько изобретательно сделанная хрестоматия тревог, что страшно вдвойне. И от визуального дискомфорта, и от того, что это однажды закончится.
«Холоп»
Где смотреть: КиноПоиск HD, START, Okko
Главная кассовая сенсация несчастного 2020-го. В первые месяцы года фильм Клима Шипенко эффектно обошел «Сталинград» и «Движение вверх» и собрал невероятные по российским меркам 3 млрд рублей. Именно в социологическом смысле эта картина и представляет наибольший интерес: народная комедия о том, как молодого богача лечили поркой в декорациях XIX века, не так уж безобидна, как хочет казаться. Несмотря на гиперактивную камеру, диалог с классическим текстом «Недоросля» и сериалом «Мажор» (а также мантрой, что любовь лечит все), «Холоп» предлагает поставить крепостное реалити на поток, и тут уже не до смеха.
«Глотай»
Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi, iTunes
Образцовый триллер, сочетающий в себе изящную духоту «Ребенка Розмари» и липкое дыхание мизогинии, с которой героиня «Глотай» борется не хуже Элизабет Мосс в «Человеке-невидимке». Беременная домохозяйка Хантер (Хейли Беннетт), которая привыкла играть роль готовящей мебели в доме богатого мужа, внезапно начинает глотать мелкие предметы — стеклянные шарики, скрепки и так далее. Семья в шоке, а Хантер предстоит разобраться не только со своим социальным статусом, но и с травмирующим прошлым.
«Космические войска»
Где смотреть: Netflix
«Офис» космического масштаба: шоураннер американской версии ситкома про несносного босса и его дуркующих подчиненных Грег Дэниелс вновь объединил силы с комедиантом Стивом Кареллом, который в последнее время демонстрировал серьезные («Охотник на лис», «Власть») грани своего таланта. Но драму в сторону: американские солдаты отправляются на Луну, а генерал-идиот Марк Нэйрд (Карелл) должен проконтролировать, чтобы все прошло успешно. В ролях второго плана — ученый (Джон Малкович) и наблюдатель из России Юрий в исполнении Алексея Воробьева.