Что смотреть дома: «Мост», «Жуткая правда» и «Космические войска»

Главная кассовая сенсация несчастного 2020-го. В первые месяцы года фильм Клима Шипенко эффектно обошел «Сталинград» и «Движение вверх» и собрал невероятные по российским меркам 3 млрд рублей. Именно в социологическом смысле эта картина и представляет наибольший интерес: народная комедия о том, как молодого богача лечили поркой в декорациях XIX века, не так уж безобидна, как хочет казаться. Несмотря на гиперактивную камеру, диалог с классическим текстом «Недоросля» и сериалом «Мажор» (а также мантрой, что любовь лечит все), «Холоп» предлагает поставить крепостное реалити на поток, и тут уже не до смеха.