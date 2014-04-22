Приручая Вилланель: Как новый сезон «Убивая Еву» превращает бестию в человека

В предыдущих сериях

В оригинальном названии «Убивая Еву» — Killing Eve — несложно уловить игру слов: то ли «убийственный вечер», то ли «убить вечер». В иронии британцам не откажешь. Многосерийный роман Люка Дженнингса «Кодовое имя Вилланель», по мотивам которого снят сериал, — это образцово-бульварное чтиво, в сотый раз перерабатывающее Грэма Грина, Яна Флеминга и Джона Ле Карре. Тем не менее основная интрига не лишена актуальности: амбициозная сотрудница Ми-6 Ева Поластри (Сандра О) охотится за неуловимой русской киллершей Вилланель (Джоди Комер); вскоре обе понимают, что без ума друг от друга. За адаптацию шпионской фабулы и разработку вполне картонных персонажей для BBC взялась автор сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж. Ей было поручено переосмыслить джеймс-бондовский гротеск с оглядкой на фемоптику.

Своим успехом «Убивая Еву» почти целиком обязан в деталях прописанным характерам главных героинь, которые вместе образуют идеальный драматургический пазл. Пока Вилланель выполняет заказные убийства по всему миру, от виллы в Тоскане до подпольного садомазо-салона в берлинском Митте (в эпоху самоизоляции читать географические титры особенно грустно), Ева уплетает приготовленный мужем пастуший пирог и тайком от начальства собирает досье на женщин-киллеров. Вилланель скучает по домашнему уюту, чтобы было с кем раздавить бутылочку игристого и посмотреть сериал; Ева мечтает о жизни, полной адреналина. Одна стремится получить то, что в избытке есть у другой. Кто из них больше монстр, очевидно не всегда.

По давней британской традиции особое внимание уделяется тут второму плану. Окружающая Еву офисная среда наэлектризована профессиональным юмором: экстренная летучка после вечеринки в караоке, ланч в морге перед разлагающимся трупом, конспиративная встреча в мясном отделе, командировка в Берлин как возможность тряхнуть молодостью. За мужем Евы, Нико (Оуэн МакДоннелл), ее начальницей Кэролайн (Фиона Шоу) или куратором Вилланель, Константином (датчанин Ким Бодния), наблюдать не менее интересно, чем за набирающим обороты романом главных героинь. Эти побочные линии сюжета украшают производственную шпионскую рутину (получил задание — выследил — ликвидировал) элементами черной и абсурдистской комедии.

Женский вопрос

Появление пары Вилланель—Ева на телеэкране было подготовлено гендерными рокировками в остросюжетном жанре за последние 5—10 лет. Джеймс Бонд пока не поменял пол, но женщины в шпионской вселенной все реже играют роль эскорта или аксессуара. Они одинаково хорошо убивают мужчин и справляются с их обязанностями. Вместе с активным функционалом эти героини заимствуют у другой половины человечества довольно-таки агрессивную сексуальность, которая все чаще включает лесбийский элемент (вспомните «Взрывную блондинку», сериал «Родина» или «Анну» Бессона). Ева и Вилланель — типичные представительницы этой новой породы дам при исполнении, которых условно можно разделить на femme fatale с темным прошлым (лучше постсоветским, ведь где тоталитаризм, там и травма) и рядовых сотрудниц аналитического отдела, открывающих в себе способности суперагентов (предшественница Евы на этом посту — бойкая ассистентка из комедии «Шпион»). Их объединяет то, что они часто действуют в обход прямых приказов и запретов, умудряясь обвести вокруг пальца своих начальников и выйти сухими из воды. В «Убивая Еву» эти две героини впервые встречаются, чтобы, к собственному удивлению, узнать друг в друге свое отражение.

Общими силами они расшатывают устоявшуюся иерархию власти, во главе которой стоят мужчины. Ева то и дело препирается с боссами и в первой же серии отправляется писать заявление на увольнение по собственному желанию; Вилланель троллит своего куратора Константина (в одном из эпизодов, например, приклеивает себе бороду, намекая на то, что может занять его место), а тех же, кто перешел ей дорогу, просто кастрирует. Male gaze, пресловутый мужской взгляд, с которым борется феминистская критика, здесь умирает первым, как и старшие коллеги Евы мужского пола (например, ее бывший начальник Билл, который в обход протокола преследует Вилланель в одном из ночных клубов Берлина и становится жертвой собственной самонадеянности). Наиболее отчетливо это показано в эпизоде, где Ева описывает внешность Вилланель специалисту по фотороботам: «У нее кошачьи глаза, тонкие черты лица». Тот в ступоре: «Лицо квадратное или круглое?» Вилланель тоже видит в Еве ту, кого в ней никак не может разглядеть собственный муж (а разглядев, поспешно ретируется). Именно эта особая оптика, не лишенная, в отличие от традиционной мужской, элемента иррациональности, помогает Еве вычислить убийцу и продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Она часто действует не по протоколу, опираясь только на чутье, и потому добивается успеха. Однако у этой иррациональности есть и оборотная, темная сторона, и ее представляет импульсивная Вилланель, которая играет в структуре сериала роль бессознательного, сферы импульсов и тайных желаний (Ева же отвечает за контроль эмоций и мораль). Во втором сезоне она начинает думать, что может управлять Вилланель — с одобрения Ми-6 они вместе выводят на чистую воду социопата-миллиардера. Но не тут-то было. Белокурая бестия наглядно показывает, что у этой власти есть пределы, бросая под автобус случайную прохожую. Впрочем, ни одна из них не может до конца подчинить или убить другую (зеркальные финалы первого и второго сезонов). Смысл их отношений — бесконечно соблазнять и угрожать границам друг друга. В финале второго сезона противостояние героинь заканчивается временным слиянием: Вилланель вынуждает Еву стать ее сообщницей и зарубить топором нового зануду-куратора Реймонда (уморительный Эдриан Скарборо, любимый актер Уоллер-Бидж). Это для Вилланель лучше всякого секса. По ее довольному лицу можно понять: у них с Евой все уже было.

Третий сезон

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В третьем сезоне, шоураннером которого стала очередная британка, Сюзанн Хиткот (известна работой над «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Видеть» для Apple TV+), конфликт между импульсивной иррациональностью и контролирующим сознанием теряет былой драйв. По слухам, Хиткот пришла к Уоллер-Бридж за советом, а та ответила: «Это теперь твой сериал, переписывай его как хочешь». И, кажется, новая сценаристка воспользовалась случаем и основательно перетряхнула арки персонажей: Ева рубит мясо на кухне корейского ресторана, ее муж в рехабе, Вилланель сочетается браком с богатой наследницей где-то в Испании. Большую часть времени персонажи предаются депрессии и осмысляют пережитое. Вилланель снова сталкивается со своим прошлым — бывшей наставницей Дашей, советским тренером по гимнастике (Харриет Уолтер). Ева убивает время в компании бывшего коллеги Кенни (Шон Делани), который покинул разведку и теперь трудится журналистом на сайте типа «WikiLeaks». Именно с ним связан поворот сюжета, позволяющий взглянуть на ключевые идеи сериала и функции персонажей под несколько иным углом.

На первый план выходит сфера чувств: железная леди из Ми-6 Кэролайн обнаруживает под маской функционерки ранимую натуру, ее дочь Джеральдина докучает разговорами о необходимости открыто делиться переживаниями («Мама, впусти меня»). Тем временем у Вилланель появляется какое-то подобие самоконтроля или, точнее, стремление к нему. Она мечтает стать куратором и руководить работой других киллеров (это не очень убедительно мотивируется ее страстью к большим гонорарам). Пожалуй, впервые в сериале с такой обескураживающей прямотой формулируется, чего на самом деле хочет ее противоречивая героиня, и ответ вам не понравится.

«Мне нужна семья, а не свобода», «Знания — это контроль», «Дайте мне аромат власти» — из таких афоризмов теперь состоят диалоги. Правда, с менеджментом и самоорганизацией у Вилланель как-то не складывается. Чтобы получилось — и тут авторы прямо иллюстрируют учебник психологии, — нужно углубиться в закоулки собственного сознания и вспомнить вытесненное. При Уоллер-Бридж скрыто присутствующий в сценарии сюжет борьбы сознания и его демонов трактовался с известной долей остранения и иронии. Вспомните, как Вилланель подняла на смех приставленного к ней психоаналитика. Новые шоураннеры, кажется, всерьез решили подвергнуть ее терапии и позволяют себе банальности в духе «в каждом из нас живет травмированный ребенок» (именно так нужно понимать эпизод, в котором она похищает младенца-сироту, а наигравшись, оставляет его в контейнере для мусора). В следующих сериях Вилланель, очевидно, не останется ничего другого, как отправиться в русскую глубинку, чтобы найти родителей, а с ними и истоки своей детской травмы.

Отношения с Евой в третьем сезоне тоже зашли в тупик. Что будет с их парой, когда Вилланель удастся разобраться со своими тараканами? И смогут ли отношения, основанные на доверии, так же долго удерживать внимание зрителей? Кажется, в этом случае сценаристы будут искусственно вставлять себе же палки в колеса. Да они и делают это уже сейчас, сначала слишком быстро растопив лед между Евой и Вилланель, а в следующей серии поспешно создавая искусственные преграды, мешающие им быть вместе.

Убийства, которые происходят в кадре, не приносят ни зрителю, ни Вилланель прежнего удовольствия: никаких больше веселых художественных акций — только служебная рутина ради карьерного роста и сентиментальное самокопание. Даже жуткая и смешная сцена, в которой икающая Вилланель играет в кошки-мышки со сраженной горем вдовой, под макабрическим абсурдом ситуации скрывает мысль о том, что убийца испытывает сострадание к своей жертве.

Возможно, единственное остроумное убийство, которое здесь произойдет, — это расправа с автором. Фиби Уоллер-Бридж обещает появиться в небольшом камео жертвы Вилланель. Вернется ли в сериал самоирония? Наверно, это было бы правильно для шоу, сильным местом которого всегда был не сторителлинг, а сатирическая разработка драматургических штампов. Чтобы удерживать наше внимание, Вилланель все эти годы было достаточно лишь вовремя менять парик.