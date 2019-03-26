Обзор стриминга: Рекорды «Короля тигров» и Disney+, успехи Quibi

Продолжаем вести хронику работы онлайн-кинотеатров в условиях карантина. Как меняются зрительские привычки? Что смотрят в мире? И где? Читайте в нашем очередном дайджесте.
«Короля тигров» посмотрели 34 миллиона раз
Доксериал «Король тигров» об усатом эксцентрике из Оклахомы стал одним из самых успешных проектов в истории Netflix. Компания Nielsen, которая замеряет телевизионные рейтинги, оценивает число просмотров в первые десять дней в 34,3 миллиона. Это неточные данные, поскольку официальную статистику Netflix, как известно, не публикует (у Nielsen есть доступ к статистике людей, использующих для просмотра телевизор, и расчет производится исходя из этого). Но интересны и относительные цифры: пятичасового «Короля тигров», по оценкам Nielsen, посмотрело больше людей, чем второй сезон «Очень странных дел» (31,2 миллиона), и почти столько же, сколько третий сезон (36,3 миллиона). Понятно, что стриминг и кинопрокат работают по разной логике, но для полнометражного фильма такое количество зрителей в кинотеатрах означало бы место в первой десятке бокс-офиса за год.
Восемь часов стриминга в сутки
Статистика у стриминга все лучше, и участников рынка не может не интересовать, есть ли еще пространство для роста. Судя по новым исследованиям — да, есть. Опрос аналитической компании OnePoll на прошлой неделе показал: средний пользователь стриминга в США пользуется четырьмя платными сервисами, а половина опрошенных — еще и бесплатными. Эта статистика включает общие аккаунты (когда несколько человек делят один пароль), а также пробные, от которых после бесплатного периода отказывается примерно половина людей. И все же эти цифры показывают: люди в принципе готовы смотреть очень много, даже больше, чем можно было предположить. Сейчас обычный пользователь стриминга в США, согласно тому же исследованию, тратит на это занятие восемь часов в день, то есть примерно столько же, сколько на сон. Понятно, что этот показатель снизится, когда закончится карантин. Но именно в эти недели у новых и уже существующих сервисов есть хороший шанс завладеть вниманием зрителей, чтобы сохранить их в качестве клиентов и после кризиса.
Новые сервисы
Платформ онлайн-видео стало так много, что в профильной англоязычной прессе закрепилось выражение «стриминговые войны». Однако новые сервисы появляются каждую неделю — карантин, конечно, ускорил процесс. Корпорация Comcast, которой принадлежат студия Universal и канал NBC, решила не тянуть и уже с 15 апреля открыла доступ к новому Peacock — пока только для пользователей телевизионных приставок Comcast. Конкурентные преимущества Peacock по-прежнему непонятны (об этом мы уже писали), но платформа готовится к общенациональному запуску летом, как и планировалось раньше. Тем временем появляются и нишевые проекты. Компания First Look на прошлой неделе запустила сервис под названием Topic с подпиской от 30 долларов в год. Низкая цена — большое преимущество Topic, а в репертуаре — фильмы и сериалы из-за пределов Северной Америки (иностранные языки традиционно плохо представлены на других платформах). Между тем новые технологии осваивают и арт-дистрибьюторы. Примеру фестивалей, перешедших на год в онлайн-режим, последовал MoMA, нью-йоркский музей современного искусства с одним из старейших в мире киноархивов. MoMA решил провести в интернете программу фильмов перспективных женщин-режиссеров (она проходит уже не первый год) и открыл для этой цели отдельный сайт.
Quibi превосходит ожидания
Между тем главный победитель недели (наряду с Netflix, который является главным победителем каждой недели) — новый сервис Quibi, открытый для публики 6 апреля. Проект запустили Мег Уитмен (в прошлом топ-менеджер нескольких компаний Кремниевой долины) и Джеффри Катценберг (10 лет руководил Disney). Ставка была сделана на сериалы с эпизодами до 10 минут, которые пока можно смотреть только на телефоне или планшете. В первую же неделю работы Quibi приложение скачали 1,7 миллиона раз. Пока что сервис не приносит дохода: как и конкуренты, Quibi предлагает бесплатный пробный период, причем длиной в целых три месяца. В ближайшем будущем, обещает Уитмен, многочисленные сериалы платформы можно будет смотреть через телевизор.
Disney+ перешел за 50 миллионов (но этого пока мало)
Еще одно важное достижение: благодаря запуску в европейских странах стриминг-платформа крупнейшей студии Голливуда перешла отметку в 50 миллионов пользователей. В последний раз Disney+ отчитывался о показателях в начале февраля. На тот момент у сервиса было 22 миллиона подписчиков. Теперь он стал больше, чем Hulu (30 миллионов пользователей, доступен только в США), но Netflix по-прежнему недосягаем (167 миллионов во всем мире). Disney идет с опережением собственного графика (60 миллионов пользователей ожидалось только к 2024 году!), но на стриминг все еще приходится меньше 10% доходов компании. Ни «Сокол и Зимний Солдат», ни новый сезон «Мандалорца» не смогут возместить убытки от простаивающих Диснейлендов.
Netflix растет слишком быстро
Взрывной рост пользовательской базы Netflix может оказаться проблемой. Почти 16 миллионов новых подписчиков за первый квартал 2020 года — это вдвое больше, чем компания рассчитывала приобрести до карантина. Теперь на сайте 182 миллиона действующих аккаунтов. На этом фоне биржевые акции Netflix на днях поднимались до исторического максимума. Однако в самой компании к этим новостям относятся сдержанно. Быстрый рост сейчас, скорее всего, означает, что во второй половине года он будет очень медленным — стабильность все равно лучше быстрых прибылей. В открытом письме акционерам руководство компании отмечает: те американцы, которые не подписались на Netflix даже сейчас, вряд ли подпишутся потом, после карантина. С другой стороны, если доходы резко снизятся и им придется экономить на развлечениях, от Netflix американские пользователи будут отказываться в последнюю очередь. Во всяком случае, так это выглядит сейчас, когда соразмерных конкурентов у этого сервиса нет.