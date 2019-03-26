Обзор стриминга: Рекорды «Короля тигров» и Disney+, успехи Quibi

«Короля тигров» посмотрели 34 миллиона раз

Доксериал «Король тигров» об усатом эксцентрике из Оклахомы стал одним из самых успешных проектов в истории Netflix. Компания Nielsen, которая замеряет телевизионные рейтинги, оценивает число просмотров в первые десять дней в 34,3 миллиона. Это неточные данные, поскольку официальную статистику Netflix, как известно, не публикует (у Nielsen есть доступ к статистике людей, использующих для просмотра телевизор, и расчет производится исходя из этого). Но интересны и относительные цифры: пятичасового «Короля тигров», по оценкам Nielsen, посмотрело больше людей, чем второй сезон «Очень странных дел» (31,2 миллиона), и почти столько же, сколько третий сезон (36,3 миллиона). Понятно, что стриминг и кинопрокат работают по разной логике, но для полнометражного фильма такое количество зрителей в кинотеатрах означало бы место в первой десятке бокс-офиса за год.

Восемь часов стриминга в сутки

Статистика у стриминга все лучше, и участников рынка не может не интересовать, есть ли еще пространство для роста. Судя по новым исследованиям — да, есть. Опрос аналитической компании OnePoll на прошлой неделе показал: средний пользователь стриминга в США пользуется четырьмя платными сервисами, а половина опрошенных — еще и бесплатными. Эта статистика включает общие аккаунты (когда несколько человек делят один пароль), а также пробные, от которых после бесплатного периода отказывается примерно половина людей. И все же эти цифры показывают: люди в принципе готовы смотреть очень много, даже больше, чем можно было предположить. Сейчас обычный пользователь стриминга в США, согласно тому же исследованию, тратит на это занятие восемь часов в день, то есть примерно столько же, сколько на сон. Понятно, что этот показатель снизится, когда закончится карантин. Но именно в эти недели у новых и уже существующих сервисов есть хороший шанс завладеть вниманием зрителей, чтобы сохранить их в качестве клиентов и после кризиса.

Новые сервисы

«Пахоки» Иветы Лукас и Патрика Бреснана — один из фильмов ретроспективы МоMA

Платформ онлайн-видео стало так много, что в профильной англоязычной прессе закрепилось выражение «стриминговые войны». Однако новые сервисы появляются каждую неделю — карантин, конечно, ускорил процесс. Корпорация Comcast, которой принадлежат студия Universal и канал NBC, решила не тянуть и уже с 15 апреля открыла доступ к новому Peacock — пока только для пользователей телевизионных приставок Comcast. Конкурентные преимущества Peacock по-прежнему непонятны (об этом мы уже писали), но платформа готовится к общенациональному запуску летом, как и планировалось раньше. Тем временем появляются и нишевые проекты. Компания First Look на прошлой неделе запустила сервис под названием Topic с подпиской от 30 долларов в год. Низкая цена — большое преимущество Topic, а в репертуаре — фильмы и сериалы из-за пределов Северной Америки (иностранные языки традиционно плохо представлены на других платформах). Между тем новые технологии осваивают и арт-дистрибьюторы. Примеру фестивалей, перешедших на год в онлайн-режим, последовал MoMA, нью-йоркский музей современного искусства с одним из старейших в мире киноархивов. MoMA решил провести в интернете программу фильмов перспективных женщин-режиссеров (она проходит уже не первый год) и открыл для этой цели отдельный сайт.

Quibi превосходит ожидания

Chance The Rapper в рекламе сервиса Quibi

Между тем главный победитель недели (наряду с Netflix, который является главным победителем каждой недели) — новый сервис Quibi, открытый для публики 6 апреля. Проект запустили Мег Уитмен (в прошлом топ-менеджер нескольких компаний Кремниевой долины) и Джеффри Катценберг (10 лет руководил Disney). Ставка была сделана на сериалы с эпизодами до 10 минут, которые пока можно смотреть только на телефоне или планшете. В первую же неделю работы Quibi приложение скачали 1,7 миллиона раз. Пока что сервис не приносит дохода: как и конкуренты, Quibi предлагает бесплатный пробный период, причем длиной в целых три месяца. В ближайшем будущем, обещает Уитмен, многочисленные сериалы платформы можно будет смотреть через телевизор.

Disney+ перешел за 50 миллионов (но этого пока мало)

«Мандалорец»

Еще одно важное достижение: благодаря запуску в европейских странах стриминг-платформа крупнейшей студии Голливуда перешла отметку в 50 миллионов пользователей. В последний раз Disney+ отчитывался о показателях в начале февраля. На тот момент у сервиса было 22 миллиона подписчиков. Теперь он стал больше, чем Hulu (30 миллионов пользователей, доступен только в США), но Netflix по-прежнему недосягаем (167 миллионов во всем мире). Disney идет с опережением собственного графика (60 миллионов пользователей ожидалось только к 2024 году!), но на стриминг все еще приходится меньше 10% доходов компании. Ни «Сокол и Зимний Солдат», ни новый сезон «Мандалорца» не смогут возместить убытки от простаивающих Диснейлендов.

Netflix растет слишком быстро

«Неортодоксальная» — один из сериалов Netflix, вышедший в начале эпидемии

Взрывной рост пользовательской базы Netflix может оказаться проблемой. Почти 16 миллионов новых подписчиков за первый квартал 2020 года — это вдвое больше, чем компания рассчитывала приобрести до карантина. Теперь на сайте 182 миллиона действующих аккаунтов. На этом фоне биржевые акции Netflix на днях поднимались до исторического максимума. Однако в самой компании к этим новостям относятся сдержанно. Быстрый рост сейчас, скорее всего, означает, что во второй половине года он будет очень медленным — стабильность все равно лучше быстрых прибылей. В открытом письме акционерам руководство компании отмечает: те американцы, которые не подписались на Netflix даже сейчас, вряд ли подпишутся потом, после карантина. С другой стороны, если доходы резко снизятся и им придется экономить на развлечениях, от Netflix американские пользователи будут отказываться в последнюю очередь. Во всяком случае, так это выглядит сейчас, когда соразмерных конкурентов у этого сервиса нет.

