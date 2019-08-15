Сова Букля, кот Салем и еще 8 любимых питомцев из кино

Самая преданная собака, ироничный кот и пингвины, фанатеющие от Чарли Чаплина, — вспоминаем домашних зверят из кино и рассказываем, кто их играл.

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Друг

Фильм: «Друг»

Особенность: отучает людей от выпивки

Друг — пес породы ньюфаундленд, говорящий голосом Василия Ливанова. Он обладает удивительным даром отучать людей от выпивки. Друга нашел алкоголик Колюн (Сергей Шакуров), пока бродил по птичьему рынку, выклянчивая деньги у покупателей. Неожиданно он встретил незнакомца, который был готов заплатить ему 40 рублей при условии, что Колюн заберет себе его собаку. Так началась дружба огромного черного пса и запойного пьяницы.

Фильм снимали в разгар антиалкогольной кампании Горбачева. Он должен был стать агиткой о вреде водки и пива, но у режиссера Леонида Квинихидзе получилась фантасмагорическая притча об отношениях человека и собаки, о самопожертвовании, дружбе и предательстве. Друга сыграл ньюфаундленд по кличке Ютгай, который, как рассказывали члены съемочной группы, не переносил пьяных людей, поэтому вся команда на протяжении нескольких месяцев оставалась трезвой.

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Лесси

Фильм: «Лесси возвращается домой»

Особенность: красавица и умница

Лесси была и остается, пожалуй, самой популярной собакой в киноиндустрии. Про нее сняли 26 фильмов и 6 сериалов. В феврале 1960 года ее имя появилось на голливудской «Аллее славы», правда, без отпечатков лап. Лесси придумал английский писатель Эрик Найт в конце 1930-х. В 1943 году по его роману «Лесси возвращается домой» сняли одноименный фильм. В центре сюжета был мальчик Джо, который обожал свою красивую и преданную собаку, колли Лесси, но родители были вынуждены продать ее из-за финансовых трудностей. Так Лесси оказалась у богатого герцога из Шотландии. Собака не смогла смириться с потерей хозяина и пустилась в длинное и опасное путешествие к Джо. Кстати, сбежать Лесси обратно в Йоркшир помогла внучка герцога, которую сыграла десятилетняя Элизабет Тейлор. Это была ее вторая роль в карьере.

Несмотря на то, что имя Лесси переводится как «девочка», сыграл героиню пес по кличке Пэл родом из Калифорнии. Хозяином пса был голливудский дрессировщик Радд Уэзервокс, которому восьмимесячного Пэла передал коллега, чтобы отучить от лая. Пес снялся в семи фильмах о Лесси (не во всех он играл главную роль). После конфликта Уэзервокса со студией MGM карьера Пэла в кино закончилась. Вместе с хозяином он давал короткие представления в американских универмагах. В 1958 году Пэл умер, ему было 18 лет. Внешность Пэла стала эталоном для отбора собак на роль Лесси, а его потомки играли в других фильмах и сериалах о красавице колли.

Бэйб

Фильм: «Бэйб: Четвероногий малыш»

Особенность: поросенок, который смог

Умный поросенок Бэйб, разлученный со своей семьей, попадает на ферму Хоггетов, где его берет под свою защиту пастушья собака Флай. Поросенок не желает мириться с тем, что все на ферме считают его бесполезным животным, поэтому он самозабвенно пытается научиться пасти овец. Фермер замечает его способности и разрешает Бэйбу воплотить мечту, а после успешного экзамена записывает поросенка на конкурс пастушьих собак.

В съемках приняли участие около 500 животных, а роль самого Бэйба сыграли 46 свиней (поросята очень быстро растут). В нескольких сценах режиссер Крис Нунен и продюсер Джордж Миллер решили снимать аниматронную куклу поросенка, а для эпизодов, где животные разговаривают, использовали компьютерную графику. В 1996 году фильм выиграл «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, обогнав единственного соперника — «Аполлон 13».

После съемок актер Джеймс Кромуэлл, сыгравший фермера Артура Хоггета, стал веганом. Участие в фильме открыло ему глаза на то, какие свиньи умные и социальные животные, которые могут любить, радоваться и грустить точно так же, как собаки и кошки. А еще «Бэйб» внезапно оказался в списке идеальных фильмов, который режиссер Джеймс Ганн составил для флешмоба #FivePerfectMovies.

Кот

Фильм: «Завтрак у Тиффани»

Особенность: умеет будить хозяйку лапкой

Сложно представить себе «Завтрак у Тиффани» без рыжего кота с разбойничьей мордой, которого героиня Одри Хепберн называла просто Кот. Его сыграл Оранджи, один из самых знаменитых котов в киноиндустрии и единственный представитель кошачьих, получивший две награды на премии «Пэтси» (аналог «Оскара» для животных) — за «Завтрак у Тиффани» и за главную роль в фильме «Ревень».

Создатели «Завтрака у Тиффани» выбрали Оранджи из 25 претендентов. По воспоминаниям дрессировщика и хозяина Оранджи, Фрэнка Инна, для съемок нужен был настоящий нью-йоркский котяра, и рыжий упитанный кот отлично подходил на эту роль. Однако актеры, работавшие с ним, рассказывали, что кот был довольно невыносимым, часто царапался и убегал со съемочной площадки. Оранджи прожил как минимум 16 лет и, предположительно, умер от старости в конце 1960-х.

Джек

Фильм: «Артист»

Особенность: отлично смотрится в кадре

В «Артисте» Мишеля Хазанавичуса, победителе «Оскара-2012», главного героя — увядающую звезду немого кино Джорджа Валентайна — повсюду сопровождает пес по кличке Джек. Собака ходит с хозяином на съемки, на променады, сидит на столе, пока тот ужинает, и, как полагается верному псу, будит Валентайна, запрыгнув на подушку.

Пса сыграл джек-рассел-терьер по кличке Угги из Флориды. За роль он получил специальный приз Каннского кинофестиваля и «Золотой ошейник» — собачий «Оскар». Также Угги стал первой собакой, которой позволили оставить отпечатки своих лап на голливудской «Аллее славы». Во время торжественной церемонии хозяин четвероногого актера Омар фон Мюллер обратился с речью, в которой призывал всех, кто хочет завести домашнего питомца, искать его в приютах для бездомных животных. Именно оттуда Угги попал к своему владельцу. После этой речи Угги стал лицом благотворительной кампании фонда защиты животных PETA.

Помимо «Артиста», Угги снялся в «Воды слонам!» с Риз Уизерспун и Робертом Паттинсоном. Угги умер в августе 2015 года в возрасте 13 лет. Фон Мюллер решил усыпить питомца, чтобы тот не мучился от неизлечимой опухоли. Осенью того же года вышли мемуары звездного пса «Угги. Моя жизнь», написанные якобы от его лица.

Салем

Особенность: человек, заточенный в теле кота

Сабрина Спеллман — юная ведьма, а харизматичный и властолюбивый черный кот Салем — ее фамильяр. На деле Салем — бывший колдун, которого совет ведьм приговорит к заточению в облике кота за попытку захватить мир. Самому Салему больше 500 лет, и у него даже есть взрослая дочь.

В сериале использована аниматронная модель кота, которого озвучил сценарист и актер Ник Бакай. В сценах без диалогов снимались четыре дрессированные кошки породы американская короткошерстная: Элвис, Люси, Салем и Ведьма. У зрителей Салем оказался популярнее самой Сабрины и других героев сериала. С 1998-го по 2000-й Салем выигрывал премию Kids' Choice Awards канала Nickelodeon в номинации «Любимая звезда среди животных». И даже спустя 17 лет после завершения сериала его цитируют в социальных сетях и разбирают скриншоты с ним на мемы.

Букля

Фильм: «Гарри Поттер и философский камень»

Особенность: верный товарищ и опытный почтальон

На свое 11-летие Гарри получил в подарок от Хагрида белоснежную полярную сову, которую юный волшебник назвал Буклей. Она, как и все совы во вселенной Гарри Поттера, отвечала за доставку писем и посылок, что не требовало никакой дополнительной дрессировки. Букля всегда знала, где находится адресат, например она прилетела в «Дырявый котел», куда сбежал Гарри, буквально через 5 минут после его прибытия. Белоснежная сова на протяжении шести лет была верным, хоть и молчаливым другом волшебника. Ее смерть Роулинг трактовала как окончание детства Гарри.

Юному Дэниэлу Рэдклиффу было проще управиться с птицами поменьше, поэтому роль Букли исполняли самцы полярной совы, которые уступают в размерах самкам. Самый известный исполнитель Букли — самец по кличке Гизмо. Он выполнил один из самых сложных трюков за время съемок — доставку Поттеру метлы «Нимбус-2000». Несмотря на то, что метла была пластиковая и весила меньше, чем обычная добыча полярных сов, на обучение Гизмо у дрессировщиков ушло почти полгода.

Капитан, Крикун, Кусака, Вонючка, Ласкун, Дундук

Фильм: «Пингвины мистера Поппера»

Особенность: любители фильмов с Чарли Чаплином

Фильм, снятый по мотивам классической детской книги 1930-х годов американских писателей Ричарда и Флоренс Этуотер, рассказывает историю о Томе Поппере, преуспевающем бизнесмене, который получает в наследство от своего отца-исследователя шестерых субантарктических пингвинов. После необычной посылки дети охотнее приходят в гости к отцу, а работа героя отходит на второй план — содержать пингвинов оказывается не так-то просто. Пингвины превращают дом Поппера в ледовый замок, устраивают незваный визит на светский прием в Музее Гуггенхайма, шумят и громят все на своем пути. Единственное, что может их успокоить, — просмотр фильмов с Чаплином.

На стадии препродакшена режиссер Марк Уотерс решил, что не будет создавать пингвинов полностью с помощью CGI, а попробует отснять максимальное количество сцен с реальными животными. Съемки проходили на киностудии в Нью-Йорке, в них было задействовано восемь живых пингвинов, которых специалисты по визуальным эффектам снимали на 18 камер.

«Некоторые актеры неохотно берутся за фильмы, где им приходится играть с животными или детьми, но я очень люблю эту искренность в настоящих животных. К тому же очень сложно быть несчастным, когда тебя на площадке окружают пингвины. Они в 10 раз милее, чем щенки», — рассказал Джим Керри, сыгравший Тома Поппера. Пингвины (правда, не полным составом) даже посетили премьеру фильма в Голливуде.

Хатико

Фильм: «Хатико: Самый верный друг»

Особенность: самая преданная собака в мире

Профессор колледжа Паркер Уилсон (Ричард Гир) находит на вокзале щенка породы акита-ину и решает оставить его у себя. Паркер сильно привязывается к собаке, которая каждый день встречает его с работы на вокзале, но однажды Хатико не находит своего хозяина. После этого собака стала приходить каждый день на станцию и ждать возвращения профессора. В основе фильма лежит реальная история о собаке, прождавшей своего хозяина 10 лет. Это случилось в Японии в 1920-е годы. В честь Хатико в 1934 году возле станции Сибуя установили памятник.

Роль Хатико исполнили три акита-ину и щенок сиба-ину. Эти породы очень сложно дрессировать: они своевольные и упрямые, их не подкупить лаской или вкусняшками. Дрессировщики запретили Ричарду Гиру тискать собак, чтобы они окончательно не распоясались. Актеру потребовалось несколько занятий в присутствии кинолога, прежде чем он смог завоевать доверие собак.

Кстати, Лассе Халльстрём, режиссер «Хатико», в 2017 году снял еще один фильм о четвероногих друзьях — «Собачья жизнь».

Бим

Фильм: «Белый Бим Черное ухо»

Особенность: необычный окрас и непростая судьба

Двухсерийный фильм, который разбил немало сердец и был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». «Белый Бим Черное ухо» можно назвать советским «Хатико». У Бима, как и у его японского товарища, есть свой памятник, установленный в Воронеже — городе, где жил Гавриил Троепольский, автор повести о преданном псе.

Шотландский сеттер Бим родился белого цвета, что не соответствует стандарту породы, поэтому щенок был обречен на гибель. Его спас Иван Иванович (Вячеслав Тихонов), бывший журналист и ветеран Великой Отечественной войны, получивший ранение на фронте. Иван Иванович много времени проводит с Бимом, воспитывает его и защищает перед сварливой соседкой, настроенной против собаки. Однажды Ивану Ивановичу становится плохо, и его увозят в больницу, а Бим остается на попечение у пожилой соседки. В итоге пес оказывается на улице, где сталкивается с жестокостью.

Для того чтобы у зрителей не оставалось сомнений, что Бим действительно предан Ивану Ивановичу, Тихонов должен был за короткий срок подружиться уже со взрослой собакой, которая очень тосковала по своему настоящему хозяину. Актер понял: Степке (собаку, сыгравшую Бима, звали Стив, но на съемках его прозвали Степой) нужна свобода, поэтому каждый день, приходя на площадку, он звал собаку на прогулку. Также у Стива был дублер — сеттер по кличке Денди.