Ностальгия и торжество правды. Зачем смотреть сериал «Домой засветло»

На платформе Apple TV+ уже доступен весь первый сезон детектива «Домой засветло». Это вольное переосмысление скандальной истории из жизни реальной девятилетней журналистки-расследовательницы Хильде Лайсиак. Дмитрий Барченков разбирает сериал по полочкам.
Осторожно: всюду спойлеры!
1
Главная героиня
Действие сериала разворачивается в наши дни. Юная Хильде Лиско переезжает с семьей из Бруклина в небольшой городок на берегу озера, где родился и вырос ее отец. Практически сразу же Хильде выясняет, что городок до сих пор переживает страшную травму: 25 лет назад злоумышленник похитил и убил мальчика Ричи Файфа; ее отец и сын местного шерифа дружили с Ричи, и все это произошло на их глазах. Еще Хильде выясняет, что поймали и посадили тогда невиновного человека. Мы же узнаем, что девочка одержима журналистикой, издает онлайн-газету и намерена во что бы то ни стало докопаться до правды, пусть взрослые и не собираются с нею считаться.
2
Реальная история
В основе сериала — события, произошедшие в 2016 году. 2 апреля в маленьком городке Селинсгроув в штате Пенсильвания девятилетняя Хильде Кейт Лайсиак (в сериале ее фамилию немного изменили) на своем сайте Orange Street News опубликовала репортаж с места возможного преступления. Предполагалось, что бывший школьный учитель убил свою жену молотком. Материал с эксклюзивными комментариями соседей и полицейских резко повысил читаемость маленького медиа, но фидбэк был несладким: скудное число поверивших и огромное — онлайн-хейтеров, которые упрекали родителей журналистки в невнимании к ребенку, а самой девочке предлагали заняться чаепитием и куклами.
Сегодня Хильде — журналистка, которая провела еще несколько громких расследований, стала членом Общества профессиональных журналистов и взяла интервью у таких крупных спикеров, как Мишель Обама. В сериале, который лишь отчасти опирается на реальные события, она числится сценарной консультанткой.
3
Вундеркинд
Исполнить роль Хильде Лиско доверили не меньшему вундеркинду — десятилетней актрисе Бруклин Принс, которую вы наверняка помните по роли уличной оторвы Муни из «Проекта „Флорида“», инди-драмы Шона Бэйкера с Уиллемом Дефо. Юная Принс, у которой экранного времени было больше, чем у именитого коллеги, выдавала сильнейший и немногословный при этом актерский перформанс. В сериале текста у нее уже гораздо больше, и девочка снова мастерски справляется и с ним, и с умением держать все наше внимание на себе.
4
Снова 80-е
«80-е — мой конек!» — восклицает в шестом эпизоде Бриджет, мама Хильде (Эбби Миллер), готовясь к вечеринке в духе тех лохматых лет. Эту фразу можно отнести ко всему сериалу. Тут и велосипеды разъезжают по ночным улицам (привет культовым фильмам Стивена Спилберга и сериалу «Очень странные дела»), и дети во главе угла — они отстаивают права нацменьшинств, организуют расследовательский штаб и храбро и незаконно вламываются в дома преступников. Также у сериала есть собственный медиум, к которому в одном из эпизодов Хильде приходит вместе с отцом (Джим Стёрджесс, «Облачный атлас»).
5
Немного Линча
Сцены ночного американского пригорода, которых в сериале довольно много, словно позаимствованы у фотографа Грегори Крюдсона, известного своими постановочными снимками, будто отсылающими к творчеству Стивена Спилберга и Дэвида Линча. Тщательно продуманным стилем Крюдсона вдохновлялся Дэвид Роберт Митчелл при создании хоррора «Оно» (It Follows в оригинале), где события происходили в похожем сеттинге. Некоторые эпизоды «Домой засветло» столь же одновременно завлекающие, гипнотические и уютные. Например, сцена с таинственным незнакомцем в автомобиле в первом эпизоде или собственно похищение Ричи, которое Хильде расследует в сериале.
6
Анимационные вставки
Анимацией оформлены открывающие титры, они же иногда врываются в повествование. Этот прием не только выделяет «Домой засветло» среди других похожих проектов, но и делает его более теплым, близким семейной аудитории. Интересно, что подобные эффекты на российской почве осваивало документальное кино. Фильмы «Бродский не поэт» и «Саша Соколов. Последний русский писатель» презентовали некоторые линии повествования именно таким образом.
7
Отсылки к американской классике
На отдельный фильм похож седьмой эпизод проекта — «Поисковая группа». Хильде вместе со сбежавшим от полицейских Сэмом Гиллисом (индейцем, которого когда-то обвинили в похищении и убийстве Ричи) совершают небольшое лесное путешествие, а сериал приобретает жанровые оттенки роуд-муви и вестерна. Здесь тоже есть угрозы, проверка отношений и трогательный финал. Такой сюжет приключений белого героя и этнического американца можно назвать традиционным для культуры США: «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, сериал 1950-х «Одинокий рейнджер», «Мертвец» Джима Джармуша.
8
Активная гражданская позиция
«Домой засветло» с помощью главной героини и ее юношеского максимализма озвучивает целый ряд важных демократических ценностей. Это борьба и за равноправие полов, и против расизма, эйджизма и буллинга. Показательна сцена, где Хильде пытается отстоять себя пламенной речью в школьной столовой, а к ней присоединяются чернокожий мальчик и сильные независимые девочки. Также сериал заводит ненавязчивый разговор об идеальной журналистике сродни тем, что велись в «Службе новостей» Аарона Соркина. Не случайно Хильде в кадре несколько раз смотрит и цитирует «Всю президентскую рать» — фильм с Дастином Хоффманом и Робертом Рэдфордом, сыгравшими репортеров «Вашингтон пост» Карла Бернстейна и Боба Вудворда. Они расследовали Уотергейтский скандал, одно из самых значимых событий в американской журналистской и политической практиках. Пример кумиров заставляет юную Хильде не только быть хорошо подкованной в расследовательских терминах, но и часто выступать мотиватором для своего отчаявшегося отца, чтобы тот вновь поверил в свои журналистские способности.