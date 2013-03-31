КиноПоиск
Сериалы

Ностальгия и торжество правды. Зачем смотреть сериал «Домой засветло»

Обсудить0

На платформе Apple TV+ уже доступен весь первый сезон детектива «Домой засветло». Это вольное переосмысление скандальной истории из жизни реальной девятилетней журналистки-расследовательницы Хильде Лайсиак. Дмитрий Барченков разбирает сериал по полочкам.

Осторожно: всюду спойлеры!

1

Главная героиня

Действие сериала разворачивается в наши дни. Юная Хильде Лиско переезжает с семьей из Бруклина в небольшой городок на берегу озера, где родился и вырос ее отец. Практически сразу же Хильде выясняет, что городок до сих пор переживает страшную травму: 25 лет назад злоумышленник похитил и убил мальчика Ричи Файфа; ее отец и сын местного шерифа дружили с Ричи, и все это произошло на их глазах. Еще Хильде выясняет, что поймали и посадили тогда невиновного человека. Мы же узнаем, что девочка одержима журналистикой, издает онлайн-газету и намерена во что бы то ни стало докопаться до правды, пусть взрослые и не собираются с нею считаться.

2

Реальная история

В основе сериала — события, произошедшие в 2016 году. 2 апреля в маленьком городке Селинсгроув в штате Пенсильвания девятилетняя Хильде Кейт Лайсиак (в сериале ее фамилию немного изменили) на своем сайте Orange Street News опубликовала репортаж с места возможного преступления. Предполагалось, что бывший школьный учитель убил свою жену молотком. Материал с эксклюзивными комментариями соседей и полицейских резко повысил читаемость маленького медиа, но фидбэк был несладким: скудное число поверивших и огромное — онлайн-хейтеров, которые упрекали родителей журналистки в невнимании к ребенку, а самой девочке предлагали заняться чаепитием и куклами.

Сегодня Хильде — журналистка, которая провела еще несколько громких расследований, стала членом Общества профессиональных журналистов и взяла интервью у таких крупных спикеров, как Мишель Обама. В сериале, который лишь отчасти опирается на реальные события, она числится сценарной консультанткой.

3

Вундеркинд

Исполнить роль Хильде Лиско доверили не меньшему вундеркинду — десятилетней актрисе Бруклин Принс, которую вы наверняка помните по роли уличной оторвы Муни из «Проекта „Флорида“», инди-драмы Шона Бэйкера с Уиллемом Дефо. Юная Принс, у которой экранного времени было больше, чем у именитого коллеги, выдавала сильнейший и немногословный при этом актерский перформанс. В сериале текста у нее уже гораздо больше, и девочка снова мастерски справляется и с ним, и с умением держать все наше внимание на себе.

4

Снова 80-е

«80-е — мой конек!» — восклицает в шестом эпизоде Бриджет, мама Хильде (Эбби Миллер), готовясь к вечеринке в духе тех лохматых лет. Эту фразу можно отнести ко всему сериалу. Тут и велосипеды разъезжают по ночным улицам (привет культовым фильмам Стивена Спилберга и сериалу «Очень странные дела»), и дети во главе угла — они отстаивают права нацменьшинств, организуют расследовательский штаб и храбро и незаконно вламываются в дома преступников. Также у сериала есть собственный медиум, к которому в одном из эпизодов Хильде приходит вместе с отцом (Джим Стёрджесс, «Облачный атлас»).

5

Немного Линча

Сцены ночного американского пригорода, которых в сериале довольно много, словно позаимствованы у фотографа Грегори Крюдсона, известного своими постановочными снимками, будто отсылающими к творчеству Стивена Спилберга и Дэвида Линча. Тщательно продуманным стилем Крюдсона вдохновлялся Дэвид Роберт Митчелл при создании хоррора «Оно» (It Follows в оригинале), где события происходили в похожем сеттинге. Некоторые эпизоды «Домой засветло» столь же одновременно завлекающие, гипнотические и уютные. Например, сцена с таинственным незнакомцем в автомобиле в первом эпизоде или собственно похищение Ричи, которое Хильде расследует в сериале.

6

Анимационные вставки

Анимацией оформлены открывающие титры, они же иногда врываются в повествование. Этот прием не только выделяет «Домой засветло» среди других похожих проектов, но и делает его более теплым, близким семейной аудитории. Интересно, что подобные эффекты на российской почве осваивало документальное кино. Фильмы «Бродский не поэт» и «Саша Соколов. Последний русский писатель» презентовали некоторые линии повествования именно таким образом.

7

Отсылки к американской классике

На отдельный фильм похож седьмой эпизод проекта — «Поисковая группа». Хильде вместе со сбежавшим от полицейских Сэмом Гиллисом (индейцем, которого когда-то обвинили в похищении и убийстве Ричи) совершают небольшое лесное путешествие, а сериал приобретает жанровые оттенки роуд-муви и вестерна. Здесь тоже есть угрозы, проверка отношений и трогательный финал. Такой сюжет приключений белого героя и этнического американца можно назвать традиционным для культуры США: «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, сериал 1950-х «Одинокий рейнджер», «Мертвец» Джима Джармуша.

8

Активная гражданская позиция

«Домой засветло» с помощью главной героини и ее юношеского максимализма озвучивает целый ряд важных демократических ценностей. Это борьба и за равноправие полов, и против расизма, эйджизма и буллинга. Показательна сцена, где Хильде пытается отстоять себя пламенной речью в школьной столовой, а к ней присоединяются чернокожий мальчик и сильные независимые девочки. Также сериал заводит ненавязчивый разговор об идеальной журналистике сродни тем, что велись в «Службе новостей» Аарона Соркина. Не случайно Хильде в кадре несколько раз смотрит и цитирует «Всю президентскую рать» — фильм с Дастином Хоффманом и Робертом Рэдфордом, сыгравшими репортеров «Вашингтон пост» Карла Бернстейна и Боба Вудворда. Они расследовали Уотергейтский скандал, одно из самых значимых событий в американской журналистской и политической практиках. Пример кумиров заставляет юную Хильде не только быть хорошо подкованной в расследовательских терминах, но и часто выступать мотиватором для своего отчаявшегося отца, чтобы тот вновь поверил в свои журналистские способности.

Автор:
Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Как стриминги вывели на первый план нестандартных героев и истории
В предыдущих сериях

ПодкастКак стриминги вывели на первый план нестандартных героев и истории

14 апреля3
Что нового показала «Меломанка» с Зои Кравиц?

Что нового показала «Меломанка» с Зои Кравиц?

31 марта13
От «Эйфории» до «Первых ласточек»: Почему сериалы о подростках так популярны
Сериалы

От «Эйфории» до «Первых ласточек»: Почему сериалы о подростках так популярны

30 марта9
Запустился новый стрим-сервис Quibi. Что в нем особенного?

Запустился новый стрим-сервис Quibi. Что в нем особенного?

6 апреля8

Главное сегодня

Люди за кадром

«Груз 200», «Лето» и «Одесса»: 5 наших художников-постановщиков — о своем искусстве

Вчера4
«Груз 200», «Лето» и «Одесса»: 5 наших художников-постановщиков — о своем искусстве
Что смотреть дома: «Дау», «Беги» и подборка фильмов про коронавирус
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Дау», «Беги» и подборка фильмов про коронавирус

Вчера9
Юрий Быков снимет для КиноПоиск HD многосерийный фильм «Ноль»
КиноПоиск HD

Юрий Быков снимет для КиноПоиск HD многосерийный фильм «Ноль»

Сегодня, 12:044
Ностальгия и торжество правды. Зачем смотреть сериал «Домой засветло»
Сериалы

Ностальгия и торжество правды. Зачем смотреть сериал «Домой засветло»

Сегодня4
Кринж, крэк, проповеди. Случай с реальным чиновником или эпизод из кино?

ТестКринж, крэк, проповеди. Случай с реальным чиновником или эпизод из кино?

16 апреля6
Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» и еще 50 боевиков для просмотра на карантине

Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» и еще 50 боевиков для просмотра на карантине

Сегодня, 00:3419
Даррен Аронофски хотел снять фильм о Бэтмене с Хоакином Фениксом в главной роли

Даррен Аронофски хотел снять фильм о Бэтмене с Хоакином Фениксом в главной роли

Вчера5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт