Ностальгия и торжество правды. Зачем смотреть сериал «Домой засветло»

Реальная история

В основе сериала — события, произошедшие в 2016 году. 2 апреля в маленьком городке Селинсгроув в штате Пенсильвания девятилетняя Хильде Кейт Лайсиак (в сериале ее фамилию немного изменили) на своем сайте Orange Street News опубликовала репортаж с места возможного преступления. Предполагалось, что бывший школьный учитель убил свою жену молотком. Материал с эксклюзивными комментариями соседей и полицейских резко повысил читаемость маленького медиа, но фидбэк был несладким: скудное число поверивших и огромное — онлайн-хейтеров, которые упрекали родителей журналистки в невнимании к ребенку, а самой девочке предлагали заняться чаепитием и куклами.

Сегодня Хильде — журналистка, которая провела еще несколько громких расследований, стала членом Общества профессиональных журналистов и взяла интервью у таких крупных спикеров, как Мишель Обама. В сериале, который лишь отчасти опирается на реальные события, она числится сценарной консультанткой.

