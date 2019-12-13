Между нами тварь: Что мы знаем о триллере «Спутник»

«Спутник» Абраменко — компактный и невероятно атмосферный фантастический триллер с элементами хоррора. От «Чужого» есть разве что монстр, живущий внутри человека, и женщина, которая сильнее мужчин. На этом все параллели и сравнения заканчиваются, хотя Абраменко признается, что изначально у них, конечно же, были амбиции сделать русского ксеноморфа. «Но это, скорее, звучало в кавычках, как шутка. Мы долго придумывали с концепт-дизайнерами варианты, потом обсуждали их с продюсерами и в итоге, как нам кажется, нашли своего идеального монстра. Но на самом деле кино не про монстра, а про людей. Для меня это такое исследование человеческой природы — где заканчивается человек и начинается монстр. Насколько далеко ты готов зайти ради своей цели, можно ли ради нее положить на кон человеческую жизнь».