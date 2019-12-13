Между нами тварь: Что мы знаем о триллере «Спутник»

23 апреля состоится онлайн-премьера фантастического триллера «Спутник». Впервые в истории нашего проката блокбастер со спецэффектами минует кинотеатры и выйдет сразу на цифровых платформах. Виной всему — пандемия коронавируса. Еще прошлой зимой мы побывали на съемках «Спутника», пообщались с актерами и создателями и рассказываем, насколько он созвучен тому, что происходит вокруг.
Сюжет
1983 год. Советский космический корабль совершает аварийную посадку. Из двух космонавтов в живых остается только один, Константин Вешняков (Петр Федоров). Его изолируют в секретной лаборатории где-то в казахских степях, проводят анализы и тесты, которые показывают: из космоса Вешняков привез пассажира — инопланетный организм, и он скрывается внутри космонавта. Глава лаборатории полковник Семирадов (Федор Бондарчук) привозит в свои тайные владения нейрофизиолога Татьяну Климову (Оксана Акиньшина) — специалистку, которая не боится трудностей и риска. Ее задача — выяснить, что творится с Вешняковым и вылечить его. Сначала Климова занимается подопытным из чисто научного интереса. Но позже в ней просыпаются чувства к герою. А еще позже она выясняет, что в лаборатории творятся очень странные дела.
Кто снимал
«Спутник» — полнометражный дебют Егора Абраменко, выросший из его же короткометражки «Пассажир» с Артуром Смольяниновым в главной роли. Собственно, «Пассажир» и создавался как заявка на полный метр, в которой представлены мир, герой и пришелец. Сценарий написал Роман Волобуев, продюсерами стали Илья Стюарт и Мурад Османн, оператором — Максим Жуков (сейчас он снимает первый российский комикс «Майор Гром: Чумной доктор»).
Параллельно Абраменко, выпускник ВГИКа с 10-летним опытом съемок рекламных и музыкальных роликов, работал режиссером второй съемочной группы на «Притяжении» Федора Бондарчука. Там-то, вдохновившись космическим размахом картины, он и предложил Федору Сергеевичу «снять русского „Чужого“». Тот посмотрел «Пассажира» и остался под впечатлением от идеи, визуального языка и того, «как режиссер и оператор придумали целый мир при небольшом бюджете».
В итоге полный метр Абраменко и Жуков снимали уже не только с Hype Film Стюарта, но и с компанией «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко (им он первым показал короткометражку) и Art Pictures Studio Бондарчука. Сценарий написали авторы «Призрака», «Притяжения» и «Льда» Олег Маловичко и Андрей Золотарев. За визуальные эффекты и «русского „Чужого“» отвечала студия Main Road Post Армана Яхина, которая работала над «Притяжением», «Вторжением», «Сталинградом», «Дуэлянтом» и многими другими российскими блокбастерами.
Родной «Чужой»
«Спутник» Абраменко — компактный и невероятно атмосферный фантастический триллер с элементами хоррора. От «Чужого» есть разве что монстр, живущий внутри человека, и женщина, которая сильнее мужчин. На этом все параллели и сравнения заканчиваются, хотя Абраменко признается, что изначально у них, конечно же, были амбиции сделать русского ксеноморфа. «Но это, скорее, звучало в кавычках, как шутка. Мы долго придумывали с концепт-дизайнерами варианты, потом обсуждали их с продюсерами и в итоге, как нам кажется, нашли своего идеального монстра. Но на самом деле кино не про монстра, а про людей. Для меня это такое исследование человеческой природы — где заканчивается человек и начинается монстр. Насколько далеко ты готов зайти ради своей цели, можно ли ради нее положить на кон человеческую жизнь».
Пришелец определил и космическую составляющую картины: команда начала думать, откуда на Земле мог взяться инопланетный пассажир, и так пришли к космосу и космонавтам. «Мне кажется, что советская космонавтика — очень классный пласт нашей истории и вкусная фактура», — объясняет Абраменко свое решение взять знакомый зрителю исторический антураж и внедрить в него фантастический элемент. Поэтому СССР в фильме не совсем тот. «Мы создали реалистичную фантазию на тему того, что могло бы случиться, — говорит режиссер. — У нас даже военная форма у солдат вымышленная. А в нашем офисе для ориентира висела табличка: „Мы не снимаем историческое кино!“ Это был такой микролозунг, который развязал нам руки».
Герой Советского Союза
В полном метре космонавтом с сюрпризом стал Петр Федоров. Режиссер настаивает, что персонаж категорически отличается от героя короткометражки — по характеру, по типу и предлагаемым обстоятельствам, поэтому и было решено найти другого актера. Федоров изначально не рассматривал этот проект всерьез и хотел отказаться от съемок. А когда познакомился с Абраменко, прочитал сценарий и посмотрел короткометражку, передумал: «Во мне сработали какие-то триггеры из детства, все мои мальчишеские фантазии. Мне хотелось побывать в космосе, сражаться с инопланетянами, самому быть инопланетянином. И вот это пришло».
Фантастика для Федорова — знакомый жанр. Его большая карьера началась с «Обитаемого острова» того же Бондарчука, а совсем недавно он сражался с пришельцами в боевике «Аванпост». Но на этих съемках ему пришлось столкнуться с новым вызовом: «Я здесь, наоборот, не стреляю и не бегаю, только ползаю. Вообще я думал, что быть актером хоррора весело, но оказалось, что это очень тяжело. Есть совершенно другая физическая нагрузка. Я, например, много дублей подряд выблевываю монстра. Тоже, знаете ли, напряжение. Но мне нравится, это приятное баловство такое. Я всегда хотел попробовать что-то похожее. Здесь ведь в чем сложность? Блевать, истекать кровью, бежать, стрелять, тонуть — все эти прелести все-таки прикрывают наше актерское тело. А самое сложное и главное — какие-то простые штуки, человеческая история, которую надо найти и рассказать».
Из занимательного: Федоров не только выблевывал монстра, он еще и подарил ему свой голос — озвучил шипение пришельца в некоторых сценах. «Я думаю, фильм о том, что внутри каждого из нас живет тварь, — смеется актер, объясняя свое видение картины. — Вообще он, наверное, про торжество духа и в чем-то про гуманизм».
Вешняков — герой не просто трагический, но и суперактуальный: почти весь фильм сидит в пуленепробиваемом бункере, выпускают его на несколько часов на процедуры, водят под конвоем, а прогулки разрешают в особых случаях. Глазастенькое детище Армана Яхина не считается за питомца, которого нужно выгуливать, хотя этот момент решен в картине весьма живописно. Бункер отстроили в одном из павильонов национального центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика» под Москвой, где мы и побывали с инспекцией. Сам изоляционный отсек возвели из отражающего стекла и плотного материала, а вот лабораторное оборудование (компьютеры, журналы, инструменты и прочий антураж) были настоящими: команда реквизиторов расстаралась.
Подобрали и дублеров для неваляшки, которую Вешняков берет с собой в космос и затем в изоляцию. Ваньки-встаньки тут и там встречались на площадке, придавая ей и без того зловещий вид. Этот штрих Абраменко позаимствовал из биографий реальных космонавтов, которым действительно можно было брать на орбиту какую-то личную вещь. «Неваляшка стала хорошей сюжетной деталью, которая связывает многие события и двигает историю вперед», — объясняет он.
Спасительница
Нейрофизиолога Татьяну Климову сыграла Оксана Акиньшина, и вот ей-то, в отличие от Федорова, пришлось и бегать, и прыгать, и ползать тоже. Но самыми сложными стали съемки сцены пробежки с Вешняковым. Съемки шли в таком холоде, что в какой-то момент у актеров стали отказывать руки, ноги и речь. «Еще мы снимались в скафандрах, сшитых специально для нашего придуманного времени, и это тоже было нелегко, — признается актриса. — Неприятно, тяжело, неудобно, твердо, жестко».
С Оксаной мы общались в перерывах между сценами. То ли она сохранила образ, то ли Климова похожа с ней по психофизике: говорит так же четко и коротко и сама вся максимально сжатая, собранная. Ее миссия в фильме — спасти всех. «Она немного сумасшедшая, не совсем типичная ученая, — улыбается Акиньшина. — Очень закрытая, всегда сама по себе. Ей сначала было по фану, а потом уже она втянулась и пытается до последнего момента исправить ситуацию. Ее научный интерес к этому космонавту превратился в человеческое желание помочь».
Смысл фильма актриса поэтому видит тоже с ракурса своей героини: «Мы всегда будем спасать близкого и в меньшей степени думать о людях, которых, может, и больше, но они нам не родные. Все равно мы будем стараться спасти кого-то, кто нам дороже».
Настоящий полковник
Федор Бондарчук не смог отказать себе и в актерской работе — сыграл офицера вымышленного спецподразделения Андрея Семирадова. Бэкграунд Семирадова внушительный: он был военным консультантом в Анголе, где за несколько месяцев ему было нужно подготовить простых жителей к боям, также прошел войну в Афганистане. Когда к нему в руки попадает такой экспонат, как Вешняков, полковнику необходимо принимать жесткие и эффективные меры.
«Ваш герой злой?» — спрашиваем мы Бондарчука в перерыве. «Нет, что вы, — ласково отвечает он. — Я просто с очень большим опытом, внимательный». Говорит он все это таким пугающе вкрадчивым голосом, что сразу понятно: добра от полковника не жди. Реального прототипа у него нет, весь образ собирательный, причем не только из жизни, но и из кино. Один из референсов, например, персонаж Марлона Брандо в «Апокалипсисе сегодня» Копполы: «Он, с одной стороны, человек безумный, а с другой — несущий свою внутреннюю правду, искренне верящий и отстаивающий свою позицию». Бондарчук называет своего героя богом войны: «Такие мужчины не кажутся грозными, они говорят тихо, не выказывают своей силы, мощи и биографии».
Именно так, вкрадчиво, Федор Сергеевич и делает своего Семирадова в «Спутнике». «Эта роль — подарок, потому что там есть что играть», — объясняет Бондарчук. Семирадов в картине отвечает за еще один важный смысловой пласт: стоит ли жизнь одного человека спасения миллионов. «На этот вопрос никто не ответит, и я не ответил ни в „Притяжении“, ни сейчас. Ответ мы будем искать все время. В принципе у Семирадова ответ есть, и это его философия в первой части картины. А уж как мой герой трансформируется в конце, это я даже не буду говорить, увидите сами».
Где смотреть
«Спутник» должен был выйти в российский прокат 16 апреля, а до этого поучаствовать в нью-йоркском фестивале «Трайбека» (чей патрон — Роберт Де Ниро). Но пандемия коронавируса перечеркнула все планы (хотя «Трайбеку» все-таки решили провести онлайн, и фильм в итоге в программе). Поэтому продюсеры и компания Sony Pictures решили не переносить выход картины на неопределенный срок, а устроить цифровой релиз. Премьера состоится 23 апреля одновременно на онлайн-сервисе more.tv, видеосервисе Wink и в онлайн-кинотеатре ivi.