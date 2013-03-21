10 курсов, лекций и выставок про кино для самоизоляции

Курс про документальное кино

Arzamas; русский язык, бесплатно

В этом курсе сценаристка Елена Ванина и приглашенные эксперты (журналисты, культурологи и режиссеры) разбирают важные документальные фильмы: «В поисках Сахарного Человека», «Тонкая голубая линия», «Человек на проволоке», «Не оглядывайся», «Дай мне кров» и «Акт убийства». Помимо подкастов, в курсе есть дополнительные материалы: список лучших неигровых фильмов известных режиссеров, разбор документальных жанров и тест.

Введение в сценарное мастерство

Университет Восточной Англии; английский язык, бесплатно

Бесплатный курс Университета Восточной Англии (его окончили, например, Мэтт Смит, Джек Девенпорт и Роджер Эштон-Гриффитс), который длится две недели. За это время слушателям курса расскажут, из чего состоит сценарий, какие бывают форматы и как прорабатывать истории и питчить свои идеи. Курс составил сценарист Майкл Ленгсфилд, писавший сценарии для Disney и HBO.

История «Мосфильма»

Google Arts & Culture; русский язык, бесплатно

Онлайн-выставка рассказывает об истории главного отечественного киноконцерна, охватывая промежуток с 1924 по 2014 год. Среди архивных фотографий есть, например, фото со съемок на фабриках и ателье Госкино, которые затем и стали «Мосфильмом», снимки строительства «кинограда» на окраине Москвы в конце 1920-х, а также редкие кадры из фильмов «Мы из джаза», «Щит и меч», «Москва слезам не верит» и «Тегеран-43» с Аленом Делоном.

Курс TED про силу кино

TED; английский язык, бесплатно

Старый, но хороший курс образовательной площадки TED. Он состоит из коротких выступлений деятелей Голливуда, Болливуда и Нолливуда (кинематограф Нигерии), которые говорят о силе кино, раскрывают свои профессиональные секреты, а также делятся своим взглядом на индустрию и ее будущее. Среди спикеров — Джеймс Кэмерон, Джей Джей Абрамс, оператор студии Pixar Даниэль Фейнберг, специалист по визуальным эффектам Роберт Легато, нигерийский документалист Франко Сакки и другие.

Введение в cinema studies

«ПостНаука»; русский язык, бесплатно

Цикл лекций философа и культуролога Александра Павлова об исследованиях кинематографа на Западе. «Cinema studies» можно перевести как «киноведение», но подходы и темы исследований сильно отличаются от отечественного киноведения. Например, cinema studies включают в себя теорию хоррора и гендерные исследования в кино. Помимо лекций, в курсе есть списки полезной литературы.

Курс про Алексея Балабанова

«Сеанс»; русский язык, бесплатно

«Чапаев» — масштабный просветительский проект журнала «Сеанс» об отечественном кино. Он состоит из киноведческой базы данных, рецензий, интервью и разборов разных лет, а также шести курсов. Курс «Балабанов: Крупным планом» рассказывает о жизни и творчестве режиссера и включает в себя десяток материалов — от выдержек из дневников Алексея Балабанова до архивных кадров со съемок «Я тоже так хочу» и видеоэссе.

История кино в 10 фильмах

«Синхронизация»; русский язык, бесплатно

Курс образовательного проекта «Синхронизация» состоит из коротких видеоуроков, в которых историк и культуролог разбирают историю кино на примере десяти фильмов, промежуточных тестов (как в школе!) и дополнительных материалов. Курс очень базовый и подойдет тем, кто только начинает интересоваться историей кино.

Мастер-класс Дэвида Линча

Masterclass; английский язык, платно

Masterclass — платная образовательная площадка, на которой знаменитости рассказывают о своем опыте. Интереснее всего выглядит мастер-класс Дэвида Линча: режиссер делится своими идеями, объясняет, как развить в себе креативность и писательские навыки, говорит о самообразовании, саундтреках и музыке, работе с актерами и о том, как важно создать на съемочной площадке безопасную семейную атмосферу. И, конечно же, о трансцендентальной медитации, которой Линч очень сильно увлекся в последние годы.

История Голливуда

Пенсильванский университет; английский язык, бесплатно

Пенсильванский университет входит в «Лигу плюща». Из-за коронавируса объединение элитных американских университетов открыло бесплатный доступ к 500 курсам. Четырехнедельный курс «История Голливуда» рассказывает о возникновении студийного процесса, черном списке актеров и режиссеров во времена холодной войны, развитии инди-кино, а также реакции Голливуда на политические события разных лет. Лекции ведет историк кино и киновед Питер Дечерни.

Из чего состоят скандинавские фильмы и сериалы

Университет Копенгагена; английский язык, бесплатно

Университет Копенгагена подготовил объемный курс о скандинавском кино и телевидении. Он включает в себя шесть часов лекций, которые охватывают такие темы, как скандинавский нуар, фильмы Ингмара Бергмана и Ларса фон Триера, скандинавскую социальную драму 1990-х и 2000-х и современное телевидение.

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