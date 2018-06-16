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Что смотреть на карантине с детьми. 15 вариантов для всех возрастов

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Небанальные мультсериалы, отечественные хиты, Хаяо Миядзаки и документальные фильмы про природу, кино и комиксы — выбираем, что смотреть на карантине и в самоизоляции с детьми.

На КиноПоиск HD есть специальная подборка, которая поможет пережить карантин. В ней мы собрали лучшие фильмы, мультфильмы и сериалы для семейного просмотра — от «Назад в будущее» до новинок студии Disney.

«По ту сторону изгороди»

Кому подойдет: смелым

Мини-сериал о двух братьях, которые попали в таинственный и местами очень опасный лес, чьи жители как будто застряли где-то между пуританским XVII веком и Гражданской войной в США. Младший Грег дружит с жабой и ловко выходит из передряг, а его старший брат Вирт, настоящая drama queen, держит дистанцию с местными и скучает по старой жизни. Сериал придумал сценарист «Времени приключений» Патрик МакХэйл. От более популярного и яркого собрата «По ту сторону изгороди» отличается мрачной атмосферой, многослойным сюжетом и невероятным количеством деталей — взрослым придется распознавать отсылки к мифам, сказкам и «Плетеному человеку».

Смотрите «По ту сторону изгороди» по подписке на КиноПоиск HD.

«Наша планета»

Кому подойдет: любознательным

Дэвид Аттенборо — легендарный британский натуралист и телеведущий, который на протяжении сорока лет снимает и ведет передачи про животных и природу для BBC. Он ответственен за самые дорогие и завораживающие документалки в мире: «Голубая планета» и две части «Планеты Земля» (их можно посмотреть на КиноПоиск HD по подписке). «Наша планета» — это мини-сериал 2019 года для Netflix. В нем натуралист не просто рассказывает об окружающем мире, но и объясняет, как в мире природы все взаимосвязано и почему о нем надо заботиться. Как и в других документальных циклах Аттенборо, в «Нашей планете» потрясающая операторская работа и саундтрек.

«Ну, погоди!»

Кому подойдет: ностальгирующим

Вечная советская классика и любимый мультсериал большинства россиян. Самое время вспомнить, как Волк гонялся за Зайцем на асфальтоукладчике, нырял в цистерну с живой рыбой, спасался от Зайца-киборга и чуть не сошел с ума в парке с аттракционами и комнатой смеха. Тем более «Союзмультфильм» недавно пообещал перезапуск серии с новыми сюжетами и новыми второстепенными персонажами.

Смотрите «Ну, погоди!» по подписке на КиноПоиск HD.

«Смешарики»

Кому подойдет: самым маленьким (и поклонникам Копатыча)

Пожалуй, самый интересный отечественный мультсериал для детей. Анимационный ситком про компанию антропоморфных зверят шел 10 лет, получил несколько 2D- и 3D-спин-оффов и разошелся на мемы. Детям «Смешарики» рассказывают про окружающий мир, науку, общество и порой даже про смысл жизни (чего только стоят экзистенциальные речи Бараша). Взрослые же зрители находят в «Смешариках» отсылки к «Форресту Гампу» и «Психо» Хичкока, а также придумывают безумные теории, в которых странности Копатыча объясняются тем, что он ветеран войны в Афганистане. В скором времени продолжение мультсериала выйдет на КиноПоиск HD.

Смотрите мультсериал по подписке на КиноПоиск HD.

«Хоббит: Нежданное путешествие»

Кому подойдет: уставшим от «Гарри Поттера»

Приквел «Властелина колец» рассказывает о хоббите Бильбо Бэггинсе, который отправился с волшебником Гэндальфом и отрядом гномов отвоевывать их королевство у жадного и злого дракона Смауга. Суммарно трилогия о приключениях Бэггинса идет почти восемь часов — хороший вариант для тех, кому надоело пересматривать поттериану и самого «Властелина колец».

Смотрите трилогию «Хоббит» по подписке на КиноПоиск HD.

«Ведьмина служба доставки»

Кому подойдет: всем

Фильмов легендарной японской студии Ghibli хватит даже на затянувшийся картин (с 1984 года их вышло 23!). Те, кто знает наизусть «Моего соседа Тоторо» и «Унесенных призраками», могут начать с «Ведьминой службы доставки» — истории про юную ведьму Кики, которая отправляется в другой город, чтобы погрузиться в мир людей, и находит там свою первую работу и первых друзей. Для просмотра с самыми маленькими, помимо «Моего соседа Тоторо», подойдут красочная сказка «Ариэтти из страны лилипутов» или «Возвращение кота», а всем, кто постарше, понравятся «Небесный замок Лапута» и «Ветер крепчает», а также уморительный «Помпоко: Война Тануки в период Хэйсэй» о енотах-тануки, воюющих с людьми за лес.

«Темные начала»

Кому подойдет: усидчивым

«Темные начала» — экранизация одноименной фэнтези-трилогии Филипа Пулмана. Действие сериала происходит в альтернативном мире, где существуют десятки параллельных вселенных, а у людей есть свой деймоны — физические воплощения души в образе животного. В центре сложного многослойного сюжета — 12-летняя сирота Лира Белаква (Дафни Кин), живущая в Оксфорде под присмотром ученого Азриэла (Джеймс Макэвой). В городе начинают пропадать дети, в том числе друг Лиры, и девочка отправляется на его поиски и в итоге оказывается на Северном полюсе.

Сериал можно смотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Секретная история комиксов»

Кому подойдет: фанатам «Мстителей»

Это документальный сериал Роберта Киркмана, сценариста комиксов «Ходячие мертвецы». В названии авторы фильма немного слукавили — в нем нет ничего секретного. В шести 40-минутных сериях Киркман рассказывает об истории двух главных издательств — Marvel и DC, а также в целом разбирает комикс-культуру и смотрит, как она эволюционировала. Анимационные комикс-вставки и интервью со Стэном Ли прилагаются.

Смотрите «Секретную историю комиксов» по подписке на КиноПоиск HD.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Кому подойдет: хулиганам и непоседам

Одна из лучших семейных комедий, снятых в СССР, о том, как мальчик Костя Иночкин, исключенный из пионерлагеря, прячется в нем до окончания смены, а половина вожатых и детей ему помогают. К 55-летию, которое фильм отметил в прошлом году, КиноПоиск выпустил видео с любимыми моментами «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

Смотрите «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» по подписке на КиноПоиск HD.

«Остров собак»

Кому подойдет: эстетам

Анимационный фильм Уэса Андерсона про японского мальчика Атари, который отправляется на поиски своего лучшего друга — пса Спотса. Действие разворачивается в недалеком будущем, где мэр вымышленного города Мегасаки ссылает всех собак на мусорный остров: якобы хвостатые разносят собачий грипп. На острове Атари находит группу собак — Босса, Шефа, Кинга, Дюка, Рекса, с которыми и отправляется за Спотсом. В кукольную сказку Андерсон сумел аккуратно вплести социальную повестку — от экологии до коррупции.

«Суперсемейка»

Кому подойдет: приунывшим

«Суперсемейка», совместный проект Pixar и Disney, вышла в 2004 году. Тогда анимационный экшен про семейство с необычными способностями произвел фурор, особенно в России, где в начале нулевых супергероика мало кого интересовала. Вторая часть «Суперсемейки», вышедшая в 2018 году, и вовсе стала одним из самых кассовых фильмов Pixar. В сиквеле Мистер Исключительный сидит с детьми, пока Эластика строит карьеру, и вся идея фильма заключается в реплике Эдны Мод: «Воспитание детей — вещь героическая».

Смотрите «Суперсемейку» и другие фильмы студии Pixar по подписке на КиноПоиск HD.

«Эпоха кино»

Кому подойдет: начинающим киноведам

Масштабный документальный сериал HBO про историю Голливуда от 1930-х до 1990-х годов. Современные голливудские деятели на протяжении восьми часов рассказывают о главных фильмах каждой из эпох. Например, Стивен Спилберг восхищается «Кинг-Конгом», Джулианна Мур раскрывает секрет успеха «Волшебника страны Оз», а звезда «Оно 2» Билл Хейдер вспоминает, сколько раз пересматривал первую «Историю игрушек».

Сериал можно смотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Приключения Паддингтона»

Кому подойдет: англофилам

Медвежонок Паддингтон — настоящий герой в Великобритании и легенда детской литературы. Книжки про непоседливого медведя, названного в честь лондонского вокзала Паддингтон, издаются с 1958 года. «Приключения Паддингтона» не первая, но, определенно, одна из лучших экранизаций серии. Милый CGI-медведь в красной панамке соседствует с гостеприимными героями Имелды Стонтон (Долорес Амбридж в «Гарри Поттере»), Майкла Гэмбона (Дамблдор), Джули Уолтерс (Молли Уизли) и злодейкой-таксидермисткой в исполнении Николь Кидман. У фильма есть продолжение, в нем медвежонок оказывается втянут в аферу с редкой коллекционной книгой.

Смотрите «Приключения Паддингтона» по подписке на КиноПоиск HD.

«13 причин почему»

Кому подойдет: старшеклассникам

Один из главных хитов Netflix для подростков. «13 причин почему» поднимает острые темы, которые чаще всего дети скрывают от родителей: травля, насилие, неудачный сексуальный опыт. Первые сезоны рассказывают о старшекласснице Ханне, которая покончила с собой, предварительно оставив друзьям и обидчикам коробки с аудиокассетами (на них девушка объясняет причины своего решения). Будьте внимательны: в России рейтинг «13 причин почему» — 16+.

«Алеша Попович и Тугарин Змей»

Кому подойдет: патриотам

Анимационная комедия про героев русского фольклора, давшая старт серии мультфильмов «Три богатыря». В центре сюжета — добряк Алеша Попович, его возлюбленная Любава, ее бабуля, а также конь Юлий и ослик Моисей — вполне себе конкуренты осла из «Шрека». Мультфильм снял Константин Бронзит, дважды номинант на «Оскар» за короткометражную анимацию. Следом за «Алешей Поповичем» можно включить «Добрыню Никитича», «Илью Муромца» и остальные шесть фильмов цикла. Хватит на неделю!

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