Что смотреть в кино: Новые «Тролли», «Тайная жизнь» и «Номер один»

Из-за пандемии коронавируса во многих городах России, включая Москву, действуют жесткие ограничения на массовые мероприятия. Тем не менее многие кинотеатры продолжают работу в штатном режиме, продавая разрешенное количество билетов на сеанс. Так что у вас по-прежнему есть шанс посмотреть новые фильмы на большом экране — те, прокат которых не отменился из-за коронавируса. Полный список отмен и переносов мы собрали для вас вот здесь.



«Тролли. Мировой тур»

Больше музыки, больше троллей, больше приключений!

В сиквеле мультфильма Розочка и Цветан (Анна Кендрик и Джастин Тимберлейк) выясняют, что их племя троллей не единственное. Всего существует шесть племен, разбросанных по шести разным землям, и у каждого — пунктик на одном из музыкальных жанров. Наши герои, мы помним, обожают поп-музыку, но теперь им откроется дивный новый мир фанка, техно, кантри, классики и рока. Насладиться в полной мере не удастся: королева Рокс (Рэйчел Блум) мечтает, чтобы на земле царил только хард-рок, и хочет уничтожить всю другую музыку. Розочка и Цветан собирают односельчан и выдвигаются в поход. Их цель — объединить всех троллей и дать отпор злобной Рокс.

«Тайная жизнь»

Реальная история австрийского фермера, отказавшегося воевать в рядах гитлеровской армии из-за веры в Бога.

Австрия, 1940-е годы. Франц и Фанни Егерштеттер (Аугуст Диль и Валери Пахнер) живут в любви и достатке в деревеньке Радегунд, ведут большое хозяйство, воспитывают трех дочек, пользуются уважением соседей. Но в мире начинается Вторая мировая война, Гитлер набирает войска, и в Австрии объявляется всеобщая мобилизация. Практически вся мужская часть деревни уходит на войну, но Франц, как человек верующий, отказывается убивать. Он остается дома с семьей и сразу же превращается в изгоя и предателя в глазах местных. Потом Францу приходит повестка, и он отправляется в один конец — в военкомате официально отказывается воевать, за что его сажают под арест, а в 1943 году приговаривают к смертной казни.

Название фильма (в оригинале — Hidden Life) — цитата из романа Джордж Элиот «Мидлмарч».



Режиссер Терренс Малик начал снимать эту трехчасовую философскую притчу о смысле жизни еще в 2016 году и работал над ней три года. Для снимавшихся в картине Микаэля Нюквиста и Бруно Ганца эти съемки стали последними: Нюквист ушел из жизни в 2017 году, Ганц — в 2019-м.

В 2007 году папа Бенедикт XVI признал Франца Егерштеттера мучеником. В католической церкви отныне он считается покровителем мужей.

«Тайная жизнь» участвовала в конкурсе Каннского фестиваля и получила приз экуменического (христианского) жюри и приз Франсуа Шале.

«Номер один»

Комедия-ограбление в духе «Друзей Оушена», но с Ксенией Собчак.

Феликс (Филипп Янковский) — матерый похититель предметов искусства по прозвищу Номер Один. Выйдя из тюрьмы, он идет за помощью к бывшей жене Мирославе (Ксения Собчак), известной светской львице и владелице галереи. Мирославе не до бывшего: она разводится с нынешним мужем (Игорь Миркурбанов) и сражается за право оставить себе главный шедевр галереи — картину Марка Ротко «Номер 1» (вот ирония!) стоимостью 80 млн долларов. Феликс решает тряхнуть стариной и картину украсть, для чего собирает команду из своего юного поклонника и начинающего афериста Артема (Дмитрий Власкин), его брата-автомеханика (Николай Шрайбер), маляра-гастарбайтера (Андрей Федорцов) и общей с Мирославой дочери (Мария Лобанова). Но полиция во главе с капитаном Мариной (Рина Гришина) не дремлет и давно ведет наблюдение как за картиной, так и за Феликсом. Все ужасно запутывается и осложняется тем, что Артем влюбляется в прекрасную капитаншу.

«Номер один» снимали в Санкт-Петербурге в самых культовых местах — от Исаакиевской площади до тюрьмы Кресты.

Режиссер Михаил Расходников утверждает, что главная идея фильма — «все ради женщины», а в качестве жанровых референсов он использовал фильмы Гая Ричи, «Аферу Томаса Крауна» Джона МакТирнана и трилогию про друзей Оушена Стивена Содерберга.

Когда фильм уже сняли, пришла новость из Италии о найденной картине Густава Климта «Портрет женщины». Одна из версий того, как полотно было вынесено из музея 22 года назад, полностью совпадает с событиями картины.

«Верю в любовь»

Реальная история любви музыканта Джереми Кэмпа и его первой жены Мелиссы, которой поставили страшный диагноз.

В первый же вечер в колледже музыкант Джереми (Кей Джей Апа) увидел на студенческом концерте Мелиссу (Бритт Робертсон) и понял, что она его единственная. Но девушка не свободна: она встречается с другом Джереми и, несмотря на очевидное притяжение к новому знакомому, резко обрывает с тем все отношения. Джереми страдает, но, когда узнает, что Мелисса смертельно больна, бросает все, приезжает в больницу и просит ее руки. Пара готова сражаться с недугом Мелиссы, но, увы, чудо не случается. После смерти жены Джереми раздавлен и больше не хочет даже держать гитару в руках, однако спустя пару недель пишет знаменитую песню «Верю в любовь» («I still believe»).

Как мы уже сказали, фильм биографический. Джереми Кэмп — христианский музыкант, выпустивший семь альбомов, четыре из которых стали золотыми. Всего он продал 5 млн альбомов и номинировался на «Грэмми».

Кей Джей Апа, сыгравший Кэмпа, — восходящая звезда Голливуда после сериала «Ривердэйл», где его герой Арчи — также музыкант. Сам актер записал свой сольный альбом еще в 14 лет и до сих пор иногда выступает на сцене. Именно за музыкальные таланты режиссеры и выбрали Апу на главную роль.

Маму Кэмпа сыграла пятикратная обладательница «Грэмми» Шенайя Твейн. Она была одной из любимых певиц реальной Мелиссы.

«Мой друг мистер Персиваль»

Трогательный фильм о дружбе мальчика и осиротевшего пеликана.

Майкл Кингли (Джеффр Раш) — успешный бизнесмен и заботливый дедушка. Однажды вместе с внучкой он приезжает на побережье океана, где вырос, чтобы рассказать девочке историю своего детства. Еще маленьким мальчиком по кличке Штормик он спас трех осиротевших птенцов пеликана, выходил их и с одним, мистером Персивалем, завел настоящую дружбу, повлиявшую на всю его жизнь.