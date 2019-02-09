Что смотреть дома: «Иди к папочке», «Бледный конь» и «Тригонометрия»

«Иди к папочке»

КиноПоиск HD

Инфантильный растяпа Норвал (Элайджа Вуд) живет с мамой и носит стрижку под горшок. А еще он совсем не пьет алкоголь и гордится смартфоном лимитированной серии. Получив вдруг письмо от отца, которого не видел 30 лет, он едет с ним повидаться. При встрече дорогой телефон падает с обрыва в пропасть — и, кажется, это только начало. Съемки комедийного триллера были настолько бодрыми, что режиссер Ант Тимпсон травмировал на площадке колено, да так, что часть съемок провел в кресле-каталке, а с актерами общался через микрофон и наушники.

«Кома»

ivi

После тяжелой аварии архитектор Виктор (Риналь Мухаметов) оказывается в коматозном сне — странном мире, переполненном необычными вещами и существами. Здесь он путешествует, обретает спутников, встречает любовь, а заодно ищет выход в нормальную жизнь. Фантастический боевик снял режиссер-дебютант Никита Аргунов, но продюсер у «Комы» более чем опытный — Сарик Андреасян.

«Тригонометрия»

КиноПоиск HD, 16 марта

Современный Лондон — довольно дорогое место для жизни. Шеф-повар и владелица кафе Джемма (Талисса Тейшейра) и ее парень-парамедик Киран (Гари Карр) решают немного подзаработать и сдают лишнюю комнату в своей квартире. Вскоре туда въезжает иностранка со смешным акцентом, Рэй (Ариана Лабед). Она высококлассная пловчиха, после травмы потерявшая желание продолжать заниматься спортом. У пары, как оказывается, дела тоже идут не совсем хорошо: секс обычно заканчивается смехом, а Джемму интересуют и женщины. Вскоре становится ясно, что Рэй нравится и Джемме, и Кирану, так и вычерчивается этот любовный треугольник.

Снята эта история не как обыкновенный ромком, а как довольно интересное авторское кино. За режиссуру первых пяти эпизодов отвечает Афина Рахель Цангари, важная фигура греческой абсурдистской волны нулевых, а за камерой был Шон Прайс Уильямс, оператор американского инди, работавший с Алексом Россом Перри и братьями Сэфди. Здесь почти нет типичных сериальных клиффхэнгеров, зато полно будничных зарисовок: лондонская молодежь зависает в боулинге, Киран во время ночного дежурства наталкивается на наркоманов-грабителей, Джемма пытается удержать кафе на плаву и ссорится с отцом-консерватором.

«Бледный конь»

Amazon

Историк Марк Истербрук (Руфус Сьюэлл) расследует убийства, которые происходят в его родном городке. Местные жители поначалу не принимают его сыскные способности всерьез, но со временем придется с ними считаться. Авторы сериала так виртуозно поработали с романом Агаты Кристи «Вилла „Белый конь“», что развитие сюжета и финал покажутся интригующими даже тем, кто хорошо знаком с книгой.

«Патриот»

PREMIER

Бывший спецназовец Саня Кучин возвращается в родной городок, где все бухают, дерутся и мечтают попасть в «Дом-2». Саня — парень несложный, зато мотивы у него сплошь благородные: всем помочь, во всем разобраться, добиться справедливости (в этом, собственно, его патриотизм). «Идеальный герой в неидеальном мире», как характеризуют его авторы сериала. Но стремление сделать как лучше все время приносит совершенно неожиданные результаты. Легкая народная комедия с виртуозными диалогами, из которых точно можно вынести пару оборотов.

«Смерть нам к лицу»

START

Маше и Пете, молодой паре, выпадает суровое испытание: Маше диагностируют меланому, которая не оставляет шансов на излечение. Но Петя знает: любовь способна на многое. И пускается на поиски четырех миллионов, необходимых на спасение возлюбленной. Новая картина Бориса Гуца снята в жанре трагикомедии и снова полностью на смартфон, как и предыдущий фильм режиссера, «Фагот».

«Мальчик русский»

КиноПоиск HD

Первая мировая. Деревенский паренек Алеша, потерявший зрение во время первой же газовой атаки, остается на фронте в качестве слухача. С помощью огромной трубы он слушает небо и пытается определить приближение вражеской авиации. Снятый дебютантом Александром Золотухиным, учеником Александра Сокурова и однокурсником Кантемира Балагова, «Мальчик русский» впечатляет своей необычностью: зернистое изображение, тревожный монтаж, имитация старой пленки и вставки из нашего времени с репетиции оркестра, который играет Рахманинова.