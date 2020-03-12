Фильм недели: «Бладшот». Звезда «Форсажа» сам становится машиной

Почему мы ждали этот фильм

Фильм по комиксам, если это не Marvel и DC, — всегда огромный риск, а значит, и интрига. Обычно таким фильмам не везет, даже если экранизация оказывается удачной с точки зрения критиков. Суровый и стильный «Судья Дредд 3D» (2012), к которому приложил руку Алекс Гарленд, приобрел культовый статус, но провалился в прокате. Сверхъестественный «Хеллбой» (2004) сказочника Гильермо дель Торо так и не дорос до трилогии, в конце концов призвав из ада неудачный ребут (2019). Современные киноверсии мрачных «Спауна» и «Ворона», уже экранизированных Голливудом в 1990-е, застряли в аду производственном. Уверенно прошли в прокате лишь «Черепашки-ниндзя» (2016). Так что фильм по комиксам издательства Valiant Comics да еще и с Вином Дизелем в главной роли вызывает как минимум любопытство.

Откуда взялся этот Бладшот?

Суперсолдата-киборга, обладающего нечеловеческой силой и умеющего самоисцеляться, придумали в издательстве, основанном в 1989-м бывшим марвеловским главредом Джимом Шутером. Впрочем, уже в 1992-м редактор, приложивший руку к «Людям Икс» и «Сорвиголове» и славящийся своей несговорчивостью, разругался с партнерами и покинул собственное предприятие. После этого Valiant еще не раз меняло владельцев и перезапускало свои серии. Сейчас издательство принадлежат китайской инвестиционной компании DMG Entertainment.

Собственной серией комиксов, ставшей бестселлером, Бладшот обзавелся начале 1990-х. Ее сквозной сюжет можно смело описать как смесь из «Идентификации Борна» и «Франкенштейна». Солдат Рэймонд Гаррисон после смерти обрел новую жизнь благодаря технологической корпорации RST, которая оживляла морпеха, закачав в его тело целую армию нанороботов. Они превратили воина в бессмертную машину для убийств, обладающую способностью регенерировать ткани, выдерживать чудовищные нагрузки и подключаться к бытовой и военной технике. При этом инженеры корпорации благоразумно стерли память Гаррисона, загрузив в него фиктивные воспоминания, из-за которых он послушно выполнял команды.

Valiant анонсировало планы на создание собственной киновселенной еще в 2015 году, но официально ничего дальше «Бладшота» не подтвердилось. Запустив франшизу с Вином Дизелем, Sony намеревалась взяться за комиксы «Предвестник» о подростках-супергероях, а затем объединить персонажей в кроссовере «Война предвестников». Однако в 2019-м продюсер Нил Х. Мориц (он же занимался и «Бладшотом») и вся творческая команда «Предвестника» внезапно ушли к Paramount, поставив крест на этих планах.

О чем же, собственно, фильм?

После удачного освобождения заложника в Момбасе солдат Рэй Гаррисон (Дизель) сам попадет в руки негодяев. Некий бородатый псих (Тоби Кеббелл), пританцовывая под бессмертный хит «Psycho Killer» группы Talking Heads, убивает на глазах морпеха его подружку (чтобы выглядеть безумнее, он использует пневматический скотобойный пистолет с выдвигающимся стержнем типа той штуки, которой убивал Антон Чигур из «Старикам здесь не место»). Вслед за девушкой на тот свет отправляется и сам Гаррисон. Впрочем, ненадолго. Спустя пару лет биотехнолог Эмиль Хартинг (Гай Пирс) воскрешает вояку, наполнив его кровеносную систему вышеупомянутыми микророботами. Воскрешенный Гаррисон становится частью военного отряда корпорации RST (аббревиатура расшифровывается как Rising Spirit Technologies, то есть «Технологии возрождения души»). На сверхсекретный проект современного доктора Франкенштейна уже работает тройка универсальных солдат попроще, которым Хартинг установил бионические протезы вместо ног, глаз и легких. Да и сам ученый — улучшенный человек, потерявший в юности руку из-за рака. Вскоре становится понятно, что Хартинг управляет воспоминаниями Бладшота (так теперь зовут Гаррисона), чтобы тот раз за разом мстил за любимую бывшим коллегам ученого, которые тут вообще ни при чем. После очередной перезагрузки идеальная машина для убийств узнает правду и восстает против своего создателя.

Как это выглядит

Придется признать, что «Бладшот» вряд ли даст начало новой вселенной, акт создания которой требует все-таки сюжетной изобретательности. Фильм режиссера-дебютанта Дэйва Уилсона — вторичный боевик, похожий на уже позабытый ремейк «Робокопа», который разыгрывал похожую историю про другого воскресшего вооруженного госслужащего, так же поверхностно исследовал идеи трансгуманизма и сталкивал главного героя с аналогичным злодеем-капиталистом.

Впрочем, визуально «Бладшот» оказывается очень насыщенным, особенно если принять во внимание несолидный для студийного комикса 45-миллионный бюджет. В красочном рапиде Дизель разрывается на части и собирается вновь, получает из дробовика в челюсть и, падая с небоскреба, дерется в воздухе с четырехруким противником. В самой запоминающейся экшен-сцене фильма Бладшот расстреливает автоколонну в темном туннеле, предварительно перевернув там цистерну… с мукой. С тактической точки зрения это вызывает вопросы, но выглядит эффектно.

Где-то в «Бладшоте» запрятано высказывание о тяжелой доле военных, которые вынуждены беспрекословно выполнять любой приказ, не подвергая сомнению команды начальства. Эмоционально уязвимый и психически надломленный тугодум (если верить Вину Дизелю, Бладшот — любимый комикс-герой американских военнослужащих) вроде должен страдать от ПТСР. Однако Дизель, начинавший с ролей в сандэнсовских драмах собственного производства и затем крепко застрявший под капотом «Форсажей», играет киборга с привычным непроницаемым лицом вышибалы. Вся рефлексия Гаррисона — в насупленных бровях да закадровых диалогах. В финале герой, на самом деле кайфующий от способностей своего тела (и до, и после трансформации) и перебивший кучу невинных людей, глубокомысленно заявит: «То, кем мы были, не определяет того, кем мы стали» — и уедет в закат с новой подружкой. Похоже, дерево Грут из вселенной Marvel еще долго будет оставаться самым эмоциональным персонажем в фильмографии актера.

Вердикт

Тех, кто ждет встречи со сложным (анти)героем вроде Росомахи или Дэдпула, «Бладшот» разочарует: фильм сделан так, будто «Логана» и «Темного рыцаря» никогда не было, а вершиной жанра супергеройского экшена является «Каратель» с Траволтой. Впрочем, зрители, ностальгирующие по другому «Карателю», с Дольфом Лундгреном, будут более чем удовлетворены. Олдскульный суровый мачизм в «Бладшоте» сочетается с новейшими спецэффектами, непредставимыми во времена золотого века фильмов про накачанных бойцов-одиночек (то есть в далекие 1980-е).

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Бонус. Еще 5 фильмов и реанимированных киборгов

«Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»

Не стоит забывать, что сверхзлодей Дарт Вейдер — киборг! Под черным шлемом и доспехами скрывается обожженное тело экс-джедая Энакина Скайуокера, потерявшего все четыре конечности и способность самостоятельно дышать.

«Апгрейд»

«Веном» здорового человека. Парализованный автомеханик-технофоб становится на ноги благодаря современному имплантату в позвоночник. Однако оказывается, что чип «Стэм» обладает собственным интеллектом. Изворотливый киберпанк и боди-хоррор от мастеров низкобюджетного ужаса из Blumhouse.

«Робокоп»

Культовая фантастическая сатира Пола Верховена про расстрелянного полицейского, воскресшего в железном теле, чтобы безжалостно вершить правосудие на улицах, но, увы, потерявшего память. Библейские аллюзии, философские вопросы, душевные метания и старое доброе ультранасилие.

«Хардкор»

Изобретательный боевик Ильи Найшуллера, где все действие показано от лица киборга Генри, который по закону жанра ничего не помнит и пытается спасти жену. В финале оказывается, что солдатом манипулирует Данила Козловский в белобрысом парике.

«Джейсон X»

В десятой части хоррор-франшизы «Пятница, 13-е» зомби-хоккеист Джейсон Вурхиз отправляется в космос, где его разлагающееся тело модифицируют муравьи-наниты (совсем как в «Бладшоте»). Знаменитый любитель экранных мутаций и телесных метаморфоз Дэвид Кроненберг появляется тут в камео.