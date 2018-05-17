Что смотреть в кино: «Бладшот», «Пиноккио» и «Хороший доктор»

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«Бладшот»

Культовый персонаж комиксов Valiant получил внешность Вина Дизеля и суперсилу от нанороботов.

Рэй Гаррисон (Вин Дизель) погиб на поле боя, но получил второй шанс: его оживила загадочная корпорация RST с помощью нанороботов. Запущенные в кровь Рэя, эти микромалыши мгновенно исцеляют все повреждения, а также придают Гаррисону нечеловеческие силы. Теперь он бессмертный Бладшот — охотник на кровожадных убийц, наводку на которых ему, конечно же, дает корпорация в лице руководителя исследовательской лаборатории Эмиля Хартинга (Гай Пирс). Главная мотивация Гаррисона — расквитаться с убийцей своей семьи, и Бладшот его находит… А затем находит опять, и еще раз, и еще. И выясняет, что корпорация загружает в его память ложную базу воспоминаний, чтобы манипулировать и использовать в своих корыстных целях. Ярость Бладшота будет такой же нечеловеческой, а сразиться ему придется не только с безумным ученым, но и с армией себе подобных.

В основе фильма — серия графических романов от издательства Valiant Comics , которое активно дышит в спину гигантам Marvel и DC . Комиксы о Бладшоте стали настоящим бестселлером: в мире было продано более 81 млн копий.

, которое активно дышит в спину гигантам и . Комиксы о Бладшоте стали настоящим бестселлером: в мире было продано более 81 млн копий. Бладшот в комиксах может не только самоисцеляться — он прекрасно слышит на огромном расстоянии, отлично видит в темноте, контролирует компьютеры и даже на некоторое время копирует внешность других людей.

Режиссер Дэйв Уилсон — давний партнер Тима Миллера в их анимационной Blur Studio. Он снял новеллу «Преимущество Сонни» в антологии «Любовь, смерть и роботы» про бойцовский клуб будущего с людьми, чьи разумы соединены с монстрами. «Бладшот» — его полнометражный художественный дебют.

«Пиноккио»

Красивая экранизация сказки Карло Коллоди про деревянного мальчика.

Джепетто (Роберто Бениньи) вырезает из полена мальчика, который оживает и получает имя Пиноккио. Старый мастер рад, что под конец жизни у него появляется сын, пусть и деревянный, но свеженаструганный Пиноккио сбегает из дома и отправляется навстречу приключениям. Впереди чудесный театр с кукольником-злодеем (таким ли уж злодеем?), страна игрушек, поле чудес и девочка с голубыми волосами. Пиноккио мечтает стать настоящим мальчиком, но, чтобы мечта исполнилась, Пиноккио должен взяться за ум.

Режиссер Маттео Гарроне — маэстро красочных и жутковатых историй на экране. Достаточно вспомнить его «Страшные сказки», «Реальность» и «Гоморру». Гарроне объясняет, что «Пиноккио» — завершение его путешествия по миру сказок, которое объединяет все эти фильмы.

По словам режиссера, его картина — сатирическая метафора не только Италии, но и всего мира. Наше интервью с Гарроне читайте здесь.



Роберто Бениньи в 2002 году снял собственную версию «Пиноккио», в которой сыграл главного героя. Фильм был уничтожен критикой и номинирован на «Золотую малину».

«Хороший доктор»

Комедия о буднях дежурного врача, который заболел и вынужден заменить себя курьером.

Доктор Серж Маму-Мани (Мишель Блан) дежурит один в огромном городе в канун Рождества. Врач он пожилой, боится увольнения и поэтому с радостью соглашается на такую работу, но на пути к одному из пациентов попадает в аварию. Спину защемило, дежурству конец, однако тут под руку подворачивается доставщик пиццы Малек (дебютант Хаким Джемили). Маму-Мани переодевает Малека в докторскую форму, вручает стетоскоп, наушники для связи и отправляет вместо себя по вызовам. Он слышит все жалобы пациентов и диктует Малеку, что делать. Курьеру предстоит та еще ночка: не только мерить температуру, но и принимать роды!

«Кукла 2: Брамс»

Сиквел о зловещей кукле, которая захватывает власть над очередной милой семьей.

Молодая семья (Кэти Холмс и Овайн Йомэн) обеспокоена состоянием их сына Джуда (Кристофер Конвери): мальчик слишком мрачный и жестокий. Психолог советует им переехать за город, и семейство находит себе настоящий готический особняк Хилшир (парнишке, конечно, должно полегчать в таких интерьерах). В первый же день Джуд находит в саду старую куклу мальчика, выясняет, что зовут ее Брамс, и потихонечку подпадает под ее влияние. Мама между тем обнаруживает, что предыдущая семья, где обитал Брамс, очень плохо кончила.