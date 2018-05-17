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Что смотреть в кино: «Бладшот», «Пиноккио» и «Хороший доктор»

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Вин Дизель теряет память, Роберто Бениньи воспитывает Буратино, а французы сняли комедию о враче-курьере.

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«Бладшот»

Культовый персонаж комиксов Valiant получил внешность Вина Дизеля и суперсилу от нанороботов.

Рэй Гаррисон (Вин Дизель) погиб на поле боя, но получил второй шанс: его оживила загадочная корпорация RST с помощью нанороботов. Запущенные в кровь Рэя, эти микромалыши мгновенно исцеляют все повреждения, а также придают Гаррисону нечеловеческие силы. Теперь он бессмертный Бладшот — охотник на кровожадных убийц, наводку на которых ему, конечно же, дает корпорация в лице руководителя исследовательской лаборатории Эмиля Хартинга (Гай Пирс). Главная мотивация Гаррисона — расквитаться с убийцей своей семьи, и Бладшот его находит… А затем находит опять, и еще раз, и еще. И выясняет, что корпорация загружает в его память ложную базу воспоминаний, чтобы манипулировать и использовать в своих корыстных целях. Ярость Бладшота будет такой же нечеловеческой, а сразиться ему придется не только с безумным ученым, но и с армией себе подобных.

  • В основе фильма — серия графических романов от издательства Valiant Comics, которое активно дышит в спину гигантам Marvel и DC. Комиксы о Бладшоте стали настоящим бестселлером: в мире было продано более 81 млн копий.
  • Бладшот в комиксах может не только самоисцеляться — он прекрасно слышит на огромном расстоянии, отлично видит в темноте, контролирует компьютеры и даже на некоторое время копирует внешность других людей.
  • Режиссер Дэйв Уилсон — давний партнер Тима Миллера в их анимационной Blur Studio. Он снял новеллу «Преимущество Сонни» в антологии «Любовь, смерть и роботы» про бойцовский клуб будущего с людьми, чьи разумы соединены с монстрами. «Бладшот» — его полнометражный художественный дебют.

«Пиноккио»

Красивая экранизация сказки Карло Коллоди про деревянного мальчика.

Джепетто (Роберто Бениньи) вырезает из полена мальчика, который оживает и получает имя Пиноккио. Старый мастер рад, что под конец жизни у него появляется сын, пусть и деревянный, но свеженаструганный Пиноккио сбегает из дома и отправляется навстречу приключениям. Впереди чудесный театр с кукольником-злодеем (таким ли уж злодеем?), страна игрушек, поле чудес и девочка с голубыми волосами. Пиноккио мечтает стать настоящим мальчиком, но, чтобы мечта исполнилась, Пиноккио должен взяться за ум.

  • Режиссер Маттео Гарроне — маэстро красочных и жутковатых историй на экране. Достаточно вспомнить его «Страшные сказки», «Реальность» и «Гоморру».  Гарроне объясняет, что «Пиноккио» — завершение его путешествия по миру сказок, которое объединяет все эти фильмы.
  • По словам режиссера, его картина — сатирическая метафора не только Италии, но и всего мира. Наше интервью с Гарроне читайте здесь.
  • Роберто Бениньи в 2002 году снял собственную версию «Пиноккио», в которой сыграл главного героя. Фильм был уничтожен критикой и номинирован на «Золотую малину».

«Хороший доктор»

Комедия о буднях дежурного врача, который заболел и вынужден заменить себя курьером.

Доктор Серж Маму-Мани (Мишель Блан) дежурит один в огромном городе в канун Рождества. Врач он пожилой, боится увольнения и поэтому с радостью соглашается на такую работу, но на пути к одному из пациентов попадает в аварию. Спину защемило, дежурству конец, однако тут под руку подворачивается доставщик пиццы Малек (дебютант Хаким Джемили). Маму-Мани переодевает Малека в докторскую форму, вручает стетоскоп, наушники для связи и отправляет вместо себя по вызовам. Он слышит все жалобы пациентов и диктует Малеку, что делать. Курьеру предстоит та еще ночка: не только мерить температуру, но и принимать роды!

«Кукла 2: Брамс»

Сиквел о зловещей кукле, которая захватывает власть над очередной милой семьей.

Молодая семья (Кэти Холмс и Овайн Йомэн) обеспокоена состоянием их сына Джуда (Кристофер Конвери): мальчик слишком мрачный и жестокий. Психолог советует им переехать за город, и семейство находит себе настоящий готический особняк Хилшир (парнишке, конечно, должно полегчать в таких интерьерах). В первый же день Джуд находит в саду старую куклу мальчика, выясняет, что зовут ее Брамс, и потихонечку подпадает под ее влияние. Мама между тем обнаруживает, что предыдущая семья, где обитал Брамс, очень плохо кончила.

  • Первая часть «Куклы» вышла в 2015 году (там с Брамсом сталкивалась молодая и легкомысленная американская няня, которую наняла богатая британская семья) и при бюджете в 8 млн долларов только в США собрала в прокате почти 36 миллионов. Мировые сборы хоррора — чуть более 64 млн долларов.
  • Режиссер двух «Кукол» Уильям Брент Белл в детстве невероятно впечатлился злой куклой Зуни из трилогии Карен Блэк.
  • Кэти Холмс на съемках ужасно боялась куклы, исполнявшей роль Брамса, и не хотела оставаться с ней наедине, настолько хорошо над ней поработали художники.
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