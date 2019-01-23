«Чужак», «Ведьмак», «Дракула» и «Ты»: 12 главных сериалов зимы

«Чужак»

1-й сезон, HBO / «Амедиатека» / КиноПоиск HD

На удивление удачная экранизация Стивена Кинга.

В американском городке находят труп зверски убитого младшеклассника. Все улики ведут к тренеру по бейсболу Терри Мейтленду, примерному отцу и семьянину. Но, несмотря на ДНК и записи с камер, у Терри есть железное алиби: во время убийства он был в другом городе. К делу подключается частный сыщик Холли Гибни, странная молодая женщина с необычным даром, который поначалу можно принять за необычайную проницательность. Она-то и выясняет, кто, а точнее, что подставило Терри Мейтленда.

В сериале по одноименному роману Кинга детективной составляющей больше, чем мистики, что роднит его с первым сезоном «Настоящего детектива». Сюжет разворачивается нерасторопно, так же действуют и главные герои. Медлительность может раздражать, если ждать череды ужасов и пугалок, но в этом и кроется прелесть «Чужака», нащупавшего фирменную интонацию Кинга. Здесь ловко сходятся и все сюжетные линии — едва ли этим могут похвастаться другие сериальные экранизации «короля ужасов», часто запутанные и абсурдные, а иногда, как «Мгла» и «Под куполом», попросту скучные. Стройность истории — заслуга шоураннера Ричарда Прайса, автора сценария культовой «Прослушки». Прайс перенес текст Кинга с минимальными отступлениями и собрал команду из близкого по духу сериала «Озарк» (помимо Джейсона Бейтмана, сыгравшего Терри, оттуда перекочевали режиссер Эндрю Бернштейн, актер Марк Менчака и другие). Особого внимания заслуживает игра британской актрисы Синтии Эриво. Ее угловатая и странная Холли Гибни настолько убедительна, что невольно начинаешь верить и в Эль Куко.

Подробнее о сериале: Чего ждать от экранизации нового романа Кинга

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«Мне это не нравится»

1-й сезон, Netflix

«Кэрри» встречает «Конец ***го мира» и «Очень странные дела».

Сидни Новак — нелюдимая старшеклассница из сонного американского городка. Отец недавно повесился в подвале, мать выедает мозг, лучшая подруга проводит время с новым парнем — туповатым футболистом, а на ляжках выскочили прыщи. Сидни все реже контролирует вспышки гнева — выбросы силы, похожие на телекинез. Помочь ей разобраться в себе и новых суперспособностях берется сосед Стэн, любитель травки, винила и комиксов, давно вздыхающий по девушке. Но вместо хеппи-энда зрителей ждет финал, явно вдохновленный культовым хоррором «Кэрри» Брайана де Пальмы.

Проект британца Джонатана Энтвистла, шоураннера другого сериала про сложных тинейджеров, «Конец ***го мира» — идеальная компиляция всех популярных проектов Netflix: визуальный стиль и музыка «Конца ***го мира», откровенность «Полового воспитания», ностальгическая атмосфера «Очень странных дел», на которую шоураннеры делают особую ставку. Энтвистл лихо цитирует комедии Джона Хьюза, «Смертельное влечение» с Вайноной Райдер и другие культовые фильмы 1980-х — начала 1990-х. Герои слушают старый рок-н-ролл, гранж-группу Bloodwitch, собранную Грэмом Коксоном из Blur специально для сериала, играют в винтажном боулинг-клубе и коллекционируют VHS-кассеты. Может ли сериал стать заменой «Концу ***го мира» и «Очень странным делам»? Определенно, да. К тому же семь 20-минутных серий будто специально созданы для тех, кто весь день проводит в TikTok, а роли главных героев (наконец-то!) исполняют настоящие подростки — звезды «Оно» София Лиллис и Уайатт Олефф.

Подробнее о сериале: Из чего состоит новый хит Netflix «Мне это не нравится»

«Новый Папа»

HBO / «Амедиатека» / КиноПоиск HD

Пылкого Джуда Лоу на папском престоле сменяет вальяжный Джон Малкович.

В конце «Молодого Папы», первого сезона проекта Паоло Соррентино, Ленни Белардо после проникновенной речи на площади Сан-Марко в Венеции упал без чувств на руки кардиналов. «Новый Папа» переносит нас на несколько месяцев вперед. Ленни все это время находится в коме без особых надежд на пробуждение, и в Ватикане наконец решаются выбрать нового понтифика. Избранный кардиналами папа Франциск II (бывший исповедник Ленни) предложит церкви отказаться от роскоши и продержится на престоле недолго. На смену ему придет вальяжный английский лорд, кардинал Джон Брэннокс (Джон Малкович). Ему предстоит побороться не только с внешними врагами — распрями, в которых погряз Ватикан, культом, возникшим вокруг его предшественника, терактами, направленными на католическую церковь, — но и с внутренними (страхами и сомнениями) и в какой-то момент встретиться-таки лицом к лицу с очнувшимся от комы (или воскресшим?) папой Пием XIII.

Во второй части сериала, которую фанаты ждали три года, Соррентино представляет зрителю образы сразу трех пап: радикального либерала (Франциск II), радикального консерватора (Ленни Белардо) и сторонника срединного пути, осторожного Джона Брэннокса. Впрочем, Франциск, созданный, кажется, только для того, чтобы пустить остроумную шпильку в адрес нынешнего главы Ватикана, быстро исчезнет, а двум другим папам придется пересмотреть свои идеи и осознать, что главный путь к обретению себя и спасению (во всех смыслах) лежит через смирение — главную христианскую добродетель. Все-таки это сериал не столько об изнанке католической церкви, сколько об изнанке человеческой души.

Подробнее о сериале:

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«Авеню 5»

1-й сезон, HBO / «Амедиатека» / КиноПоиск HD

Остроумная сатира на власть и общество от создателя «Смерти Сталина».

2060-й год, разгар космического туризма. На огромном лайнере «Авеню 5», который принадлежит эксцентричному миллиардеру Херману Джадду (очевидная пародия на Трампа), случается поломка, и автопилотируемый корабль сходит с курса — вместо пары месяцев возвращение домой займет три года. Выясняется, что капитан корабля (одна из лучших ролей Хью Лори) управлять им не умеет и был нанят исключительно для общения с пассажирами. Теперь ему вместе с небольшой командой предстоит разобраться, как вернуться домой раньше и не допустить хаоса среди доведенных до отчаяния туристов.

В своем новом сериале Армандо Ианнуччи (автор «Гущи событий», «Вице-президента» и «Смерти Сталина») снова возвращается к любимой теме: люди, наделенные властью и богатством, очень часто оказываются глупцами и проходимцами, которые изо всех сил стараются скрыть свою сущность, а значит, над ними можно и нужно посмеяться. Но в этот раз зрителю не нужно погружаться ни в политические, ни в исторические реалии: «Авеню 5» — это чистая фантазия, которая позволяет авторам оторваться по полной. Уровень шуток в лучших традициях Рабле скачет от утонченных до туалетных (в какой-то момент вокруг корабля натурально будет вращаться кольцо из человеческих испражнений, а в нем летать трупы погибших пассажиров). И если принять такой юмор и уровень сатиры, то от сериала можно получить огромное удовольствие. Впрочем, важно помнить, что его лучше смотреть с английской озвучкой и внимательно вслушиваться, иначе рискуешь пропустить половину этого словесного безумия.

Подробнее о сериале: Подкаст «В предыдущих сериях»: Остроумная сатира с безумными шутками и великолепным Хью Лори

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«Ведьмак»

1-й сезон, Netflix

Многообещающее начало похождений Геральта из Ривии.

Охотник на монстров и мутант Геральт, бежавшая от захватчиков юная принцесса Цири и дорого заплатившая за собственную красоту обворожительная колдунья Йеннифэр — три главных персонажа, с которым познакомил зрителей первый сезон (да, мы помним про Лютика и лошадь Плотву). Интерес к «Ведьмаку» подогревали как почитатели культовых книг Анджея Сапковского и фанаты не менее культовой компьютерной игры, так и всеобщее ожидание новой фэнтезийной саги с драконами, битвами и сексом, которая заполнила бы зияющую дыру, оставшуюся после завершения «Игры престолов». «Ведьмак» не остался в долгу и в конце прошлого года, согласно подсчетам стриминг-сервиса, стал самым просматриваемым оригинальным сериалом Netflix.

Но сначала зрителю предстояло выдержать нелегкое испытание — не спасовать перед долгим зачином и запутанной структурой, понять, что действие развивается в разных временных пластах, и дождаться, когда же наконец все сюжетные линии сомкнуться и финал истории отвесит того пинка, который заставляет с нетерпением ждать продолжения. Впрочем, первый сезон нельзя назвать просто подготовительным: почти каждая серия — вполне самостоятельная приключенческая новелла со своим героем и антагонистом, комедийными вставками (снова вспомним Лютика) и неплохим сказочным антуражем. И пусть морды драконов получились не очень, седовласый мутант с желтыми глазами в исполнении Генри Кавилла явно удался.

Подробнее о сериале:

«Чудотворцы»

2-й сезон, КиноПоиск HD

Стив Бушеми и Дэниэл Рэдклифф спустились с небес на землю.

Действие второго сезона сериала-антологии переносится из заоблачных кабинетов небесной канцелярии в вонючее низменное Средневековье. Все лица знакомые, но история новая. Эдвард Дерьмогреб (Стив Бушеми) — потомственный собиратель фекалий, чья дочка Александра (Джеральдин Висванатхан) не желает идти по его стопам. Король Крагнур Бессердечный — жестокий тиран, сын которого, Чонсли (Дэниэл Рэдклифф), мямля и недотепа, не способен продолжить добрую семейную традицию репрессий. Конфликт отцов и детей — история универсальная, и самое замечательное во втором сезоне — то, как изящно актуальное, привычное и злободневное переодевается в средневековые наряды: высокомерная блондинка из высшего общества, врач-шарлатан, предлагающий пациенту лечиться собственной мочой, ток-шоу на городской площади... При этом авторы сериала явно заботятся об уюте зрителей и пускают в ход не едкую сатиру, а добрую, немного абсурдную иронию — главную живительную силу «Чудотворцев».

Подробнее о сериале: Добро на лопате: Как «Чудотворцы» в новом сезоне вляпались в Средневековье

Смотрите сериал на КиноПоиск HD.

«Охотники»

1-й сезон, Amazon Prime

Аль Пачино собирает команду для борьбы с беглыми нацистами.

Конец 1970-х. 19-летний Джона растет в Нью-Йорке с бабушкой, увлекается комиксами и приторговывает травкой, как вдруг однажды в их дом врывается неизвестный мужчина и убивает старушку. На похоронах Джона знакомится с другом покойной, Майером Офферманом (Аль Пачино), и вскоре выясняет, что тот вместе с его бабушкой (бывшей узницей немецких концлагерей) организовал тайный карательный отряд, который отыскивает нацистов, скрывающихся в Америке под новыми именами. Джона присоединяется к нему и узнает много нового не только о своей семье, но и об истории своей страны.

«Охотники», одним из продюсеров которых стал Джордан Пил, стилистически и по смыслу находятся где-то между сериалом «Пацаны» и «Бесславными ублюдками» Тарантино. Их создатель Дэвид Вейл искусно соединил реальную историю операции «Скрепка» (власти США после войны тайком вывезли нацистских ученых для работы над военными и космическими программами) и альтернативную, про охотников, которые безжалостно мстят этим нацистам и в итоге предотвращают масштабный заговор. Получилась гремучая смесь из довольно жестоких сцен пыток и убийств, драматических флешбэков про холокост, гневных диалогов про лицемерие американских властей и комедийных постмодернистских вставок (от рекламного ролика, призывающего нацистов переезжать в Америку, до вымышленного ТВ-шоу а-ля «Сто к одному», участники которого отвечают на вопрос Почему все не любят евреев?»). Из-за этой стилистической разношерстности драматургия местами проседает, но «Охотники» все равно заслуживают того, чтобы их посмотреть. Хотя бы ради еврейского акцента Аль Пачино.

Подробнее о сериале: «В предыдущих сериях»: Скандальный сериал о нацизме в духе Тарантино

«Ты»

2-й сезон, Netflix

Жизнь сталкера Джо превращается из ромкома в инди-мелодраму.

Бодрый триллер про сталкера-социопата, одержимого начинающей писательницей Бек, ко второму сезону не растерял запаса неожиданных сюжетных поворотов и клиффхэнгеров. Главный герой Джо (Пенн Бэджли, похожий на Генри Кавилла на минималках) переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и пытается начать жить с нуля. Но игра в кошки-мышки продолжается.

Главный трюк сериала: зрителя вынуждают смотреть на мир глазами маньяка (пусть и такого симпатичного) и сопереживать его проблемам. В первом сезоне создатели эксплуатировали тропы романтической комедии, показывая, насколько опасны модели поведения, которые навязывают нам медиа: герой утверждал, что делает все ради возлюбленной, но в итоге похищал, преследовал и убивал людей. Но если вырезать все маньячные эпизоды, то получается как раз образцовый ромком с обязательными сценами знакомства, первого свидания, расставания и последующего воссоединения. Новый сезон немного меняет тональность: теперь «Ты» — перевертыш инди-мелодрамы прямиком с «Сандэнса», история про двух несовершенных молодых людей, пытающихся ради любви преодолеть травмы прошлого (похищения и убийства при этом никуда не деваются). Смотреть этот диковинный и остроумный сплав жанров все так же увлекательно, не оторваться от первой до последней серии.

Подробнее о сериале: Подкаст «В предыдущих сериях»: Сериалы «Ты» и «Половое воспитание»

«В лучшем мире»

4-й сезон, Netflix

Уютный и добрый ситком о буднях загробной жизни.

Девушка по имени Элеанор Шеллстроп (очень смешная Кристен Белл) попадает в рай, но быстро понимает, что она здесь по ошибке, а чтобы не вылететь, под руководством преподавателя этики пытается стать лучше. Хотя в какой-то момент «В лучшем мире» начал пробуксовывать, а идеи и ситуации — повторяться, сериал успешно справился с кризисом. В этот мир по-прежнему хочется возвращаться ради его очень несовременного, но комфортного постоянства: все перипетии здесь заканчиваются хорошо, персонажи справляются с внутренними (да и внешними) демонами, а мы получаем возможность ненадолго отвлечься от пугающей неизвестности собственного будущего.

Авторы сериала (прежде всего Майкл Шур, создатель «Бруклина 9-9» и «Парков и зон отдыха») сумели вплести в формат ситкома вполне серьезный разговор об этических проблемах и устройстве жизни после смерти и насытили загробное пространство удивительным количеством мелких и остроумных деталей, из-за которых, правда, приходится часто ставить на паузу, чтобы прочесть надписи мелким шрифтом. В четвертом сезоне героям предстоит перепридумать устройство небесной канцелярии (предыдущая система была основана на подсчете очков, которые давались за хорошие и плохие поступки, но современный мир стал слишком сложен, нельзя просто взять и подарить бабушке цветок и автоматически не поддержать еще и детский труд в Китае), а зрителей ждет трогательное прощание с персонажами.

«Дракула»

BBC, Netflix

Монахиня дает отпор графу Дракуле.

Стивен Моффат и Марк Гейтисс, создатели культового «Шерлока», обновили историю знаменитого кровопийцы. Они использовали ту же схему, с помощью которой принесли новую славу талантливому сыщику с Бейкер-стрит: три серии по полтора часа, противостояние двух сильных личностей (Дракулы и Агаты Ван Хельсинг), виртуозные диалоги, игры разума и постмодернистские игры со зрителями.

Первая серия заигрывает с первоисточником, притворяется послушной экранизацией романа Брэма Стокера (в наше время никого не должно удивлять, что один из ключевых персонажей сменил пол). Но нет, классический хоррор с кровососами, летучими мышами и прочей вампирской атрибутикой в страшном замке — это всего лишь флешбэк, рассказ жертвы на интервью с монахиней. Самое интересное происходит после разговора. Второе интервью с вампиром (второй эпизод) еще изобретательнее. Это и шахматная партия, и одновременно театр одного психопата на палубе корабля «Деметра», плывущего в Лондон. Один пассажир пропадает за другим, а Дракула изображает героя детективного романа Агаты Кристи, до тех пор пока в дело не вмешается не верящая в Бога и воплощающая чистое рацио монахиня Ван Хельсинг (уже за один этот образ создателям сериала стоит сказать спасибо). Третья серия вообще все переворачивает с ног на голову. Харизма нового Дракулы вполне могла бы вписать его в пантеон лучших вампиров кино наряду, скажем, с Гари Олдманом или Кристофером Ли, если бы не одно но. Их персонажи были настоящими кровопийцами, а герою датчанина Класа Банга и создателям сериала все-таки важнее игры, а не настоящая кровь.

«Папик»

КиноПоиск HD

Народная комедия от продюсеров «Слуги народа».

Перед тем как свести счеты с жизнью, отчаявшийся престарелый актер Александр Николаевич Меркулов (Станислав Боклан) отправляется в парикмахерскую. Но попадает в модный барбершоп, делает модную прическу, угощается виски, продолжает вечер в ночном клубе, а наутро просыпается с молодой девушкой Лизой (Дарья Петрожицкая). Она принимает Меркулова за холеного миллиардера, называет Гамлетом, и, хотя подлог быстро обнаруживается, у каждого из них появляется повод держаться вместе.

«Папика» сняла украинская студия «95-й квартал», известная по комедийным хитам «Сваты» и «Слуга народа» и не так давно управлявшаяся нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским. Секрет успеха этих проектов — точно схваченные типажи, легкость интонации и подкупающая простота. И «Папик» не отстает: здесь беззлобно смеются над олигархами, политиками и фифами из Instagram, мечтающими сменить статус любовницы на съемной квартире на что-нибудь поприличнее. И еще постоянно говорят «капец».

Сериал можно посмотреть на КиноПоиск HD.

«Ключи Локков»

Netflix

Подростковое фэнтези про загадки прошлого и волшебные ключи.

После гибели отца Рэндалла Локка его жена Нина с тремя детьми переезжают в загадочный старый особняк, в котором дети повсюду находят волшебные ключи. Каждый ключ обладает своей магией: один дает возможность перемещаться в пространстве, другой — проникнуть в чью-то голову, третий — стать призраком. Разумеется, за ключами охотятся таинственные злые силы и маньяк-подросток, убивший отца.

Экранизация комиксов Джо Хилла (сына Стивена Кинга) из хоррора превратилась в готическое фэнтези и от этого, несомненно, выиграла. Хилла, в отличие от папы, не слишком интересуют природа зла и ее связь с человеческой психикой; ему больше нравится волшебство как таковое. Конечно, «Ключи Локков» — попурри из всего того, что мы видели сотню раз: опять мрачный особняк, снова семейные тайны, зловещий убийца, бунтующие подростки, магические предметы. Но Хилл и продюсеры Андрес и Барбара Мускетти, ответственные за возрождение франшизы «Оно», не гонятся за оригинальностью, а предлагают давно испытанные и полюбившиеся фэнтезийные аттракционы. И их узнавание не раздражает, а наоборот, приносит удовольствие. К тому же самые визуально буйные серии снял режиссер Винченцо Натали, приложивший руку не только к «Кубу» и «Химере», но и к таким сериалам, как «Штамм», «Мир Дикого Запада», «Ганнибал» и «Американские боги». В общем, то, что нужно для семейного просмотра.