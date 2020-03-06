Что смотреть дома: «Магомаев», «Маленькие женщины» и «Послания из другого мира»

«Крестики-нолики»

more.tv

XXI век, альтернативная реальность, в которой Европа колонизирована Африкой. Все чернокожие живут и жизни радуются, а белые унижены и порабощены. Победить несправедливость способна, конечно же, только настоящая любовь — между британцем Каллумом и африканкой Сэфи. Сериал — экранизация бестселлера Мэлори Блэкман, которая говорит, что мечтала создать новую версию «Ромео и Джульетты» и попутно поговорить о толерантности и расизме. В одной из ролей — модный рэпер Stormzy.

«Послания из другого мира»

AMC

Однажды жизнь скучного офисного работника Питера (Джейсон Сигел) резко меняется: в него врезается случайный прохожий, после чего Питер начинает присматриваться к уличным объявлениям. На него выходит загадочный Институт Чеджун, приглашающий на некое подобие теста на профориентацию: люди усаживаются в кресло перед выпуклым телевизором, на экране которого вещает харизматичный лидер организации (Ричард Э. Грант). Он говорит о высшем предназначении и о том, что его слушатели рождены для чего-то большего, чем скучная жизнь обывателей. Вроде бы типичный сюжет про среднестатистическую секту, но потом начинается какая-то совсем странная дичь. Например, Питер следует за стрелками, развешанными на стенах зданий, или танцует на дождливой улице со снежным человеком в спортивном костюме. Это розыгрыш, реалити-шоу, социальный эксперимент? Или, может быть, все происходит взаправду? Разобраться герой попытается в компании транс-девушки Симоны (Ив Линдли), серьезного техногения Фредвинна (Андре Бенджамин) и пенсионерки Дженис (Салли Филд). Все они тоже получают послания от Института.

«Послания из другого мира» придумал и спродюсировал Джейсон Сигел, один из участников комик-тусовки Джадда Апатоу. Возвращение Сигела на телевидение довольно неожиданно. В последний раз его громкое появление на домашнем экране было в сериале «Как я встретил вашу маму», а киносценарии он не писал уже шесть лет.

«Магомаев»

КиноПоиск HD (9 марта)

Биография знаменитого певца, лирического баритона, любимчика всего советского народа, снятая с чувством, признанием и любопытными, но точными деталями. Над сценарием помогала работать вдова певца Тамара Синявская, она же одобрила выбор Милоша Биковича на главную роль. Режиссером выступил Дмитрий Тюрин (сериал «Триггер»).

«Леди Баг и Супер-кот»

КиноПоиск HD

Два парижских школьника, Адриана и Маринетт, совсем не так просты, как кажутся. В свободное от учебы время они преображаются в супергероев и оберегают город от всяких злодейств. К тому же парочку объединяют не только стремления к добру и справедливости, но и высокие чувства. Яркий комедийный франко-корейский анимационный проект рассчитан на семейный просмотр.

«Без гражданства»

ABC

Как-то раз Кейт Бланшетт и ее друзья-продюсеры Элиз МакКреди и Тони Эйрс встретились на кухне и принялись обсуждать проблемы мигрантов. Разговорами дело не обошлось, а потому было решено сочинить захватывающий драматический сериал про судьбы людей в стремительно меняющемся мире. «Без гражданства» сводит нескольких незнакомцев в одном месте — австралийском лагере для беженцев, где те ожидают дальнейших распоряжений местных властей.

Попали они туда по разным причинам. Кэм Сэмфорд (Джай Кортни) устраивается сюда на работу охранником, чтобы прокормить семью, но сталкивается с предвзятым отношением коллег к беженцам из стран третьего мира. Амбициозная чиновница Клэр Ковиц (Ашер Кедди) приезжает в центр для ликвидации медиаскандала (телевизионщики прознали, что мигрантов тут частенько избивают). Афганец Амир (Файсаль Баззи) сбежал в Австралию от ужасов войны и пытается разыскать семью, с которой был разлучен по пути. И, наконец, центральная героиня — энергичная австралийская стюардесса Софи Вернер (Ивонн Страховски), которую так замучила родная семья, что она сначала сбежала в секту личностного роста (ей, кстати, руководят герои Доминика Уэста и самой Кейт Бланшетт), а потом и вовсе очутилась в центре для мигрантов, выдавая себя за немку. Как она там оказалась, узнаете сами буквально ко второму эпизоду.

«Правосудие Спенсера»

Netflix

Бывший полицейский Спенсер (Марк Уолберг) вышел из тюрьмы и теперь готов уехать их города. Но как уедешь, не разобравшись, кто его так подло посадил? В компании бойца MMA Спенсер начинает докапываться до истины. Крепкий боевик Netflix — пятое сотрудничество Уолберга и режиссера Питера Берга.

«Джуманджи: Новый уровень»

КиноПоиск HD

Квартет друзей попадает в виртуальную реальность в чужих обличьях. На этот раз герои снова отправляются в Джуманджи, чтобы найти и спасти своего друга Спенсера. В целом поклонники франшизы будут довольны: здесь им предлагается практически все то же самое, что было в блокбастере 2017 года, но еще больше. Среди новых лиц — Дэнни ДеВито и Дэнни Гловер.

«Маленькие женщины»

КиноПоиск HD

Фильм-лауреат «Оскара» за лучший дизайн костюмов. «Маленькие женщины» — культовый в Америке роман о жизни и судьбе четырех сестер Марч из небогатой, но гордой и счастливой семьи. Это позже жизнь разведет четырех сестричек каждую своей дорогой, а сейчас на экране воспоминания о том, как они вместе росли, взрослели и веселились, несмотря на Гражданскую войну и прочие ужасы, охватившие США 1860-х. Режиссер — Грета Гервиг. В ролях — Эмма Уотсон, Сирша Ронан и Флоренс Пью.