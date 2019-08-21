Что смотреть дома: «Дрянь», «Холоп» и «Листьев. Новый взгляд»

Герои новых фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на КиноПоиск HD и других платформах, расследуют убийства, двигают предметы силой мысли и занимаются поставками оружия.
«Листьев. Новый взгляд»
КиноПоиск HD
Когда Владислава Листьева убили, автору фильма Родиону Чепелю было 11 лет, но это не помешало ему запомнить произошедшее надолго. Со дня самого громкого преступления 1990-х прошло 25 лет, и Чепель решил самостоятельно изучить причины гибели «усатого дяди с самыми добрыми глазами». Он исследует документы, общается с его друзьями, коллегами и родственниками. Сам по себе мини-сериал представляет собой не только увлекательное расследование, но и историческую хронику постсоветской России и быта 1990-х. На протяжении всего сериала герой носит с собой коробку в виде старенького телевизора, в которую просит каждого из респондентов положить бумажку с именем предполагаемого убийцы Листьева. И хотя голосование анонимное, все равно интересно, что там написал, например, Леонид Якубович.
«Дрянь»
КиноПоиск HD
В коротких 20-минутных сериях главная героиня — Дрянь — пытается наладить свою жизнь и попутно ведет со зрителем (возможно, ее единственным настоящим другом) доверительный и уморительный диалог. Сериал о лузерше за тридцать с шутками про секс, священников и семейные дрязги придумала и воплотила в жизнь британская актриса Фиби Уоллер-Бридж, которой мы благодарны за «Убивая Еву» и «Не время умирать». На КиноПоиск HD доступен первый сезон, а второй будет доступен в мае.
Холоп»
Okko / Apple TV+ / Google Play
Хамить всем вокруг, гнать по центру Москвы на пижонской иномарке, прокатить гаишника на капоте — своим поведением Гриша (Милош Бикович) достал даже папу-олигарха, который раньше покрывал все его беспечные выходки, а теперь решил проучить. При помощи знакомых отец отправляет Гришу в прошлое (на самом деле в реалити-шоу, имитирующее быт крепостной России). Здесь Гриша — холоп, конюх, его ждут кнут, перевоспитание и, возможно, любовь героини Александры Бортич. Комедия Клима Шипенко — недавний хит проката, собравший более 3 миллиардов.
«Герой»
ivi
Пятнадцать лет назад Андрей (Александр Петров) был участником экспериментального проекта «Юность», придуманного отцом. В рамках «Юности» детей превращали в шпионов. Но проект закрыли, отца убили, и теперь Андрей забросил весь этот шпионаж, живет в Вене, продает скейтборды. Жизнь меняется после звонка отца (Владимир Машков): Андрею надо срочно бежать, на него объявлена охота. Сюжет хромает, а вот экшен многим понравился. В других ролях — Светлана Ходченкова и Константин Лавроненко.
«Рождество на двоих»
КиноПоиск HD
У Кейт не жизнь, а кошмар: работает ряженым эльфом в магазине (а мечтает петь), со здоровьем беда, дома шагу не ступить из-за родительской опеки. Но Кейт встречает Тома, который, кажется, может все изменить. В оригинале фильм называется Last Christmas, и это неслучайно: сюжет вдохновлен знаменитым хитом авторства Джорджа Майкла, исполненным им в составе дуэта Wham!. В фильме, кстати, звучат и другие песни певца, а актриса Эмилия Кларк сама поет.
«Мне это не нравится»
Netflix
У девушки Сидни типичные подростковые проблемы: она замкнута и беззащитна, безответно влюблена, не находит общего языка ни со сверстниками, ни с родителями. Зато есть совершенно нетипичные способности — например, телекинез. В главных ролях — юные звезды дилогии «Оно» София Лиллис и Уайатт Олефф.
«Старик с пистолетом»
КиноПоиск HD
Всю жизнь Форрест Таккер грабил банки и сбегал из тюрем, и теперь, когда ему под 80, вряд ли стоит менять привычки. Сценарий фильма вдохновлен заметкой из «Нью-Йорк Таймс» и биографией реального преступника Таккера, который, помимо грабежей, прослыл настоящим мастером побега (успешно выбирался почти два десятка раз). В главной роли — Роберт Редфорд, который тоже не расстается с амплуа разбойника и плута со времен «Аферы» и «Бутча Кэссиди и Сандэнса Кида». А еще на экране будут Кейси Аффлек, Элизабет Мосс и Том Уэйтс.
«Последнее, чего он хотел»
Netflix
У Елены (Энн Хэтэуэй) заболел отец (Уиллем Дефо), и теперь ей придется бросить работу в газете Washington Post и ухаживать за ним. А еще помочь с его бизнесом — организовывать поставки оружия в Центральную Америку. Политический триллер снят по книге Джоан Дидион, на экране — эпоха Рейгана, тревожные чиновники, опасные бандиты и непроходимые джунгли. Бен Аффлек в роли дипломата.