Что нужно знать о сериале «Охотники», в котором Аль Пачино играет карателя нацистов

О чем «Охотники»?

Нью-Йорк конца 1970-х. В городе живут сотни бывших деятелей Третьего рейха, которые избежали наказания за свои военные преступления и теперь планируют создать в городе Четвертый рейх. Им противостоят главные герои сериала — группа охотников за нацистами во главе с харизматичным Мейером Офферманом (Аль Пачино), который в свое время пережил холокост. Именно с этой группой мстителей при печальных обстоятельствах знакомится юный главный герой Джона Хейдельбаум (Логан Лерман). Оказалось, что его недавно убитая бабушка вместе с Офферманом собирала охотников и готовила план мести. Теперь вся команда в сборе. «Вершить правосудие, угодное Богу», собираются взломщица (Тиффани Бун), шпионка (Кейт Малвэйни), солдат (Луис Одзава Чжанцзянь), мастер маскировки (Джош Рэднор), два эксперта по оружию (Сол Рубинек и Кэрол Кейн), новичок Джона и лидер Офферман.

Возмездие охотников беспощадно: зрителей ждут жестокие сцены насилия, реки крови и боевые ножи, которые герой Аль Пачино хранит в своем оружейном арсенале.