Что нужно знать о сериале «Охотники», в котором Аль Пачино играет карателя нацистов

На Amazon Prime вышел ретробоевик «Охотники» о группе мстителей, преследующих нацистов в Нью-Йорке 1970-х. Рассказываем, о чем этот сериал, кто его снял и за что его критикуют.
1
О чем «Охотники»?
Нью-Йорк конца 1970-х. В городе живут сотни бывших деятелей Третьего рейха, которые избежали наказания за свои военные преступления и теперь планируют создать в городе Четвертый рейх. Им противостоят главные герои сериала — группа охотников за нацистами во главе с харизматичным Мейером Офферманом (Аль Пачино), который в свое время пережил холокост. Именно с этой группой мстителей при печальных обстоятельствах знакомится юный главный герой Джона Хейдельбаум (Логан Лерман). Оказалось, что его недавно убитая бабушка вместе с Офферманом собирала охотников и готовила план мести. Теперь вся команда в сборе. «Вершить правосудие, угодное Богу», собираются взломщица (Тиффани Бун), шпионка (Кейт Малвэйни), солдат (Луис Одзава Чжанцзянь), мастер маскировки (Джош Рэднор), два эксперта по оружию (Сол Рубинек и Кэрол Кейн), новичок Джона и лидер Офферман.
Возмездие охотников беспощадно: зрителей ждут жестокие сцены насилия, реки крови и боевые ножи, которые герой Аль Пачино хранит в своем оружейном арсенале.
2
Кто придумал сериал?
Шоураннером сериала выступил дебютант Дэвид Вейл. До «Охотников» Вейл писал сценарии в стол. Два его сценария в 2013-м и 2019-м попали в «Черный список» — перечень самых интересных проектов по мнению студийных боссов. Также Вейл снимался в низкобюджетных комедиях своих друзей (но называет себя «худшим актером на планете»). Исполнительным продюсером сериала стал Джордан Пил, обладатель «Оскара» за лучший оригинальный сценарий и автор картин «Мы» и «Прочь». Также над «Охотниками» работали Альфонсо Гомес-Рехон, один из режиссеров «Американской истории ужасов», и Майкл Аппендаль (сериалы «Фарго» и «Рэй Донован»).
3
Реальна ли история?
Вейл изучал историю холокоста и посвятил сериал своей бабушке, пережившей Освенцим. «Когда мне было пять или шесть, я слушал ее рассказы о тех событиях и воспринимал их как комиксы о супергероях и злодеях. Сейчас я думаю, что обязан продолжить ее историю, обязан говорить об этом», — объяснял Вейл. Сам Amazon Prime описывает сериал как «вдохновленный реальными событиями». После Второй мировой бывшие нацисты действительно переезжали в Америку. В рамках операции «Скрепка» разведка США завербовала около 1600 специалистов из нацистской Германии. Но иммиграция бывших нацистов в США не была массовым явлением — военные одобряли переезд только выдающимся инженерам и ученым.
Однако «Охотники» — это альтернативная история, хоть и вдохновленная реальными охотниками за нацистами Эфраимом Зуроффом, Беатой и Сержем Кларсфельд, Симоном Визенталем (с него частично списан герой Аль Пачино). В отличие от мстителей из сериала, они не прибегали к самосуду и насилию.
4
За что его критикуют?
Многие критики и зрители отметили, что в «Охотниках» слишком много стилизованного насилия и его оправдания. Также сериал обвинили в фетишизации ужасов холокоста и эксплуатации еврейской культуры.
Недовольство критиков поддержало и еврейское сообщество. Официальный Twitter-аккаунт музея Аушвиц-Биркенау (располагается на месте бывшего комплекса лагерей смерти Освенцим) назвал сцену, в которой смотрители концлагеря и заключенные играют в шахматы живыми людьми, опасным безрассудством и пародией, которая может спровоцировать новую волну отрицания холокоста. Представителей музея поддержали историки холокоста и некоммерческие организации, занимающиеся этой темой. «Мы несем ответственность за то, чтобы сохранить правду о холокосте; особенно это важно сейчас, когда живых свидетелей тех событий становится все меньше и меньше. Мы не сможет сделать это в одиночку», — заявила Карен Поллак из фонда Holocaust Educational Trust.
Израильские кинокритики упрекнули шоураннеров за использование в сериале клише о нацистах и холокосте, но отметили смелость Вейла и его идеи. «Такому ультранасилию позавидовал бы Энтони Бёрджесс. Но я рад, что благодаря Дэвиду Вейлу люди вновь начали обсуждать проблему антисемитизма», — написал автор газеты Haaretz Андриан Хенниган.
5
А что говорят шоураннеры?
По словам Вейла, он хотел рассказать аутентичную историю о жертвах холокоста, в том числе и потому, что есть люди, которые все еще отрицают его. Гротескный и абсолютно не документальный тон повествования Вейл использовал намеренно: «Для меня юмор — это мощное оружие, это лекарство для людей, которым пришлось нелегко. Я думаю, что юмор стал неотъемлемой частью еврейской культуры, защитным механизмом, и эту идею я хотел отразить в сериале. Еще мне хотелось выбраться за рамки стереотипов о евреях. В моем детстве типичный еврей представлялся интеллигентным и робким неудачником, но на экране я хотел показать сильных и напористых евреев, этаких плохих парней». Так, сцену с шахматами сценаристы придумали, чтобы передать уровень садизма в концлагерях. «Чтобы зритель прочувствовал, что испытывают мстители в 1977 году, мы должны показать, насколько ужасными были события, за которые они мстят», — объяснял Вейл.