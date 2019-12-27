Что смотреть в кино: Соник, доктор Дулиттл и Калашников

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«Соник в кино»

Экранизация культовой компьютерной игры о синем инопланетном еже, спасающем Землю от мерзкого злодея.

Соник — очень-очень-очень быстрый ежик. Он синий, и он инопланетянин. Ежиная сверхскорость привлекает внимание загадочных созданий, и Соник спасается бегством на планете Земля, где попадает в сонный американский городок Грин Хиллз. Его товарищем (сначала вынужденным, а потом и настоящим) становится полицейский Том Ваковски (Джеймс Марсден), который выступает проводником Соника в мир земной культуры (комиксы про Флэша, группа Queen и старое кино). Однажды Соник так разгоняется, что запускает мощное наэлектризованное турбоускорение, из-за чего во всем городе вырубается свет. Военные и ЦРУ отправляют расследовать инцидент некоего доктора Роботника (Джим Керри). Тот, разобравшись, хочет взять Соника в плен и использовать его суперспособности самым скучным и предсказуемым образом — чтобы завоевать мировое господство.

«Соник в кино» основан на всемирно известной игровой франшизе от Sega. Синего антропоморфного ежа придумали в Японии в 1991 году, и с тех пор еж Соник — персона номер один в мире видеоигр, комиксов и мультсериалов.

Год назад, в апреле, вышел первый трейлер фильма, после чего фанаты в клочья разнесли графику Соника. Основные претензии: еж получился слишком реалистичным и с зубами. Paramount и Sega послушали людей и переделали героя. По слухам, на это ушло 35 млн долларов.

Джеймс Марсден не первый раз играет с нарисованными зверушками. Он уже общался с диснеевским бурундуком («Зачарованная») и компьютерным пасхальным кроликом («Бунт ушастых»). На роль Марсдена режиссер Джефф Фаулер сначала хотел взять Криса Эванса. Китайские фанаты нашли концепт-арты, на которых Соник и Эванс дерутся бок о бок в баре.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Экранизация культовой книги о ветеринаре, который умеет разговаривать с животными.

Ветеринар Дулиттл (Роберт Дауни-мл.) живет в викторианской Англии и обладает редким даром: он понимает животных и умеет с ним и общаться. Семь лет назад доктор потерял жену (Касия Смутняк) и с тех пор ведет затворнический образ жизни в своем роскошном поместье в окружении экзотических зверей. Но однажды королева (Джесси Бакли) тяжело заболела, и Дулиттл со всем зверинцем отправляется за моря на поиски лекарства.

«Зов предков»

Экранизация культовой повести Джека Лондона о собаке, сбежавшей наконец-то от жестоких людей в мир дикой природы.

Жизнь добродушного пса Бэка переворачивается с ног на голову: его увезли из дома в Калифорнии в глухомань канадского Юкона времен золотой лихорадки 1880-х годов. Сначала Бэк работает в собачьей упряжке почтовой службы, но характер и сила воли приводят его к лидерству, а затем и обретению свободы.

Одноименная повесть Джека Лондона была опубликована в 1903 году и мигом стала знаменитой. С тех пор ее перевели на 47 языков. В России она впервые была издана в 1905 году под названием «Дикая сила».

Бэк — еще один компьютерный зверь этой кинонедели. Чтобы он получился реалистичным, специалисты по визуальным эффектам использовали гибридную технологию фото и CGI. На съемках вместо теннисного мяча, заменяющего объект, использовали актера «Цирка дю Солей», хореографа и специалиста по захвату движения Тьерри Нотари. Он отвечал за пластику и эмоции Бэка. Потом его заменяли анимацией.

Настоящая собака на площадке тоже была. В приюте создатели случайно нашли точно такую же помесь сенбернара и колли по имени Бакли. Его просканировали и сделали исполнителем главной роли.

Актерский состав из людей возглавляет Харрисон Форд. Его герой — суровый золотоискатель Джон Торнтон, с которым у Бэка сложится дружба. Также в картине сыграли Омар Си, Дэн Стивенс и Карен Гиллан.

«Калашников»

История о том, как Михаил Калашников изобрел легендарный автомат АК-47.

1941 год. Старший лейтенант Михаил Калашников (Юрий Борисов) — единственный выживший в танковом бою под Брянском. Он тяжело ранен в руку, и его отправляют домой на Алтай, но по пути Калашников высаживается на маленькой станции, где до войны работал на паровозном заводе. Дело в том, что Калашников — изобретатель-самоучка, который, увидев несовершенства пистолета-пулемета ППШ, загорелся идеей разработать универсальный автомат.

«Эма: Танец страсти»

Психоделическое путешествие сильной и независимой женщины к своей мечте с помощью уличных танцев.

Эма (Мариана Ди Джироламо) — танцовщица. Она замужем за хореографом Гастоном (Гаэль Гарсиа Берналь), они живут в чилийском городе Вальпараисо и переживают личную трагедию — им пришлось отказаться от усыновленного 9-летнего мальчика. Эма во всем винит себя, все остальные тоже во всем винят Эму. Дойдя до полного опустошения, Эма уходит от Гастона, берет в руки огнемет и сначала жжет напалмом машины на улицах, а потом на улицах же отчаянно танцует реггетон.