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Аниме и Тарковский: 10 любимых фильмов Тайки Вайтити

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«Сталкер», «Акира» и Новый Голливуд — разбираемся в любимых фильмах Тайки Вайтити, недавно получившего «Оскар» за сценарий «Кролика Джоджо».

Еще пару лет назад Тайку Вайтити знали по «Реальным упырям», нескольким короткометражкам и паре скромных ролей, а сегодня он уже обладатель «Оскара» и режиссер самой кассовой части «Тора». Несмотря на стремительную карьеру, Вайтити по-прежнему остается верен себе: параллельно блокбастерам он продолжает делать самобытное кино, где есть место мокьюментари, комичным вампирам и антивоенной сатире. Недавно он закончил снимать «Следующий гол — победный», спортивную комедию с Майклом Фассбендером, а ближайшим летом возьмется за очередного «Тора». Также в планах режиссера мини-сериал с Джудом Лоу, фантастика для Apple TV+ и, по слухам, очередная глава «Звездных войн» (ранее он работал над спин-оффом саги, «Мандалорцем»). Пока Тайка трудится не покладая рук, мы вспоминаем десятку его любимых фильмов.

«Четыреста ударов» (1959)

Полнометражный дебют Франсуа Трюффо — важнейший фильм французской новой волны и картина, которая появляется в каждом втором режиссерском топе. Главный герой — юный сорванец Антуан Дуанель, чьи выходки раз за разом доставляют все больше хлопот родителям и учителям. Однажды проступок хулигана заканчивается для него исправительной колонией, но даже стены и строгая дисциплина не в состоянии усмирить его бунтарский дух. «Четыреста ударов» — отчасти автобиографическое кино, образ Антуана во многом был списан с самого Трюффо. Дальнейшую судьбу героя режиссер показал в нескольких продолжениях: «Украденные поцелуи», «Семейный очаг» и «Ускользающая любовь».

Почему: Вайтити признается, что главные фильмы его детства посвящены подросткам, которые стремятся взять свою жизнь под контроль и нащупать собственный путь. Один из таких — «Четыреста ударов», сильно повлиявший на его «Мальчика». «Я думаю, между этими фильмами много общего, — рассказывал он. — И там, и там есть мальчик, брошенный системой, которая по идее должна ему помогать. Но в конечном счете она его предает. Также его подводит и институт семьи».

«Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1963)

Едкая сатира Стэнли Кубрика на события холодной войны. Конец 1950-х, мир поляризован на сторонников СССР и США. Желая разделаться с красными раз и навсегда, генерал Джек Д. Риппер самовольно запускает в сторону Союза несколько бомбардировщиков с ядерными ракетами. Вскоре в кулуарах Пентагона созывают экстренное совещание, где президенту и его подручным предстоит разобраться с выходкой Риппера. Попытки будут самые разные (и уморительные) — от штурма базы, где засел генерал, до звонка нетрезвому премьеру СССР.

Почему: Именно «Доктор Стрейнджлав» наравне с «Великим диктатором» вдохновлял Вайтити на площадке «Кролика Джоджо». Больше всего режиссер ценит в фильме Питера Селлерса, сыгравшего сразу трех героев — президента США, капитана Мандрейка и самого Стрейнджлава. «Мне нравятся его герои. Он всегда веселится от души. Ну, и тот самый подрыв серьезных вещей мне по нраву. Я люблю такое», — говорил Вайтити.

«Выпускник» (1967)

После окончания колледжа 21-летний Бен Брэдок не знает, куда двигаться дальше. Беспечные времена проходят, когда Бен внезапно заводит роман с миссис Робинсон, супругой одного из партнеров своего отца, а затем и вовсе влюбляется в ее дочь. Так Бен, мечущийся между собственными чувствами и напутствиями родителей, начинает поиск новых ценностей. В каком-то смысле его ровесников по ту сторону экрана волновало то же самое. В конце 1960-х фильм Майка Николса провел водораздел между жесткой студийной системой и авторским бескомпромиссным кинематографом. «Выпускник» также запустил карьеру Дастина Хоффмана, которому на момент съемок было 29 лет.

Почему: Фильм Николса так дорог Вайтити, что он пересматривает его как минимум раз в год? «„Выпускник“ веселый, но в то же время в нем прекрасно уживаются комедия и драма, а также и некий смысл. Пожалуй, это лучший фильм о богатых людях и их скучных проблемах среди когда-либо снятых», — говорил режиссер. Он также хвалит исполнение Хоффмана и считает, что «Выпускник» совсем не устарел. «Он мог бы выйти сегодня и все равно смотрелся бы невероятно. Все бы подумали: „О! Уэс Андерсон снял новый фильм!“ или „София Коппола выпустила новую картину“».

«Бумажная луна» (1973)

Незадачливый мошенник Мозес Прэй (Райан О'Нил) приезжает на похороны давней подруги и отчаливает оттуда уже не один, а с ее дочерью. Изначально ему поручено доставить ее к тете, но поскольку у жизни странное чувство юмора, в лице безобидной попутчицы Прэй внезапно обретает лихую сообщницу. Сыгравшая девочку Татум О’Нил получила «Оскар» в 10 лет и стала самой молодой лауреаткой премии за всю ее историю.

Почему: Отголоски сюжета, в центре которого дуэт сироты и взрослого, заметны, например, в «Охоте на дикарей» Вайтити. Его слова это только подтверждают: «Один из моих любимых фильмов, а также один из тех, которыми я вдохновлялся, снимая „Охоту на дикарей“, — это „Бумажная луна“. И это прекрасный пример того, как ребенок и взрослый сближаются, несмотря на взаимную неприязнь, и в итоге начинают любить друг друга».

«Пустоши» (1973)

Идейный собрат монументального «Бонни и Клайда» (Терренс Малик даже поблагодарил Артура Пенна в титрах). «Пустоши» — история любви юной Холли и 25-летнего мусорщика по имени Кит. После того как отец девушки запрещает им видеться, Кит убивает его, и пара пускается в бега в сторону Монтаны. По дороге Кит забирает еще несколько жизней, тем самым подталкивая себя и возлюбленную к трагическому финалу.

Почему: «„Пустоши“ — очень важный для меня фильм. Это то самое кино, которое я хотел бы снять сам, если бы мог. Это маленький фильм, но выдающийся», — объясняет Вайтити. По его словам, свою каждую картину он ставит с оглядкой на фильм Малика. Например, дружба Йоханнеса и Эльзы из «Кролика Джоджо» навеяна одиссеей Кита и Холли, а черты бадди-муви, присущие «Пустошам», можно заметить в триквеле «Тора» и «Охоте на дикарей».

«Алиса здесь больше не живет» (1974)

Драмеди с налетом роуд-муви Мартина Скорсезе. Едва оправившись после гибели мужа, домохозяйка Алиса продает лишнее имущество, хватает пожитки и вместе с сыном Томми направляется в Калифорнию, чтобы встать на ноги и заодно воплотить давнюю мечту о карьере певицы. Но вместо этого судьба забрасывает ее в пустынную Аризону, где Алису поджидают очередные неурядицы. В 1974 году картина участвовала в конкурсе Каннского фестиваля, где не получила наград, но зато в 1975-м Эллен Бёрстин получила «Оскар» за роль Алисы, все еще единственный в ее карьере.

Почему: Вайтити без ума от сильных женских персонажей, и Бёрстин, по его мнению, исполнила у Скорсезе одну из лучших женских ролей в истории кино. Более того, ее героиней Вайтити вдохновлялся, когда придумывал образ Рози из «Кролика Джоджо», который сыграла Скарлетт Йоханссон. Еще Вайтити ценит в фильме легкость повествования и микс жанров. «Это просто кино про обычных людей, которые следуют за своими мечтами. В таких фильмах нет сложного нарратива или мудреной структуры. Все куда проще: „Мы покидаем город и едем дальше“. Еще здесь отличный сплав комедии и драмы. Например, герой Харви Кейтеля угрожает убить Алису и выламывает дверь номера, а затем следует резкий переход к одной из самых забавных сцен фильма: Алиса пытается собрать вещи и убраться, а паренек, ее сын, подшучивает над ней, пока она, черт возьми, сходит с ума».

«Зеркало» (1974)

Пожалуй, самый личный фильм Андрея Тарковского. Отчасти автобиографическая история построена на воспоминаниях главного героя Алексея. Его детство пришлось на послевоенный период, тогда же разошлись его родители. В «Зеркале» Тарковский нащупывает связь между взрослой жизнью и тем, что формирует нас еще в детстве. Что самое важное, за кадром звучат стихи его отца, поэта Арсения Тарковского. Родители режиссера тоже разошлись, когда он был ребенком. По воспоминаниям Тарковского, уход отца дался ему очень тяжело.

Почему: Тарковский — один из немногих русских режиссеров, повлиявших на огромное количество зарубежных авторов. В числе любимых фильмов Вайтити есть две картины Тарковского — «Сталкер» и «Зеркало». И вот что он говорил о последней: «„Зеркало“ просто поражает. Его можно смотреть снова и снова и с каждым разом черпать из него все больше и больше. Это один из моих любимых фильмов, но в то же время очень сложная для понимания картина».

«Возвращение домой» (1978)

1968 год, вьетнамская кампания в самом разгаре. Когда муж Салли отправляется на войну, она устраивается работать в военный госпиталь санитаркой, где трудится ее подруга Виолетт. Там же она встречает своего одноклассника Люка, который вернулся из Вьетнама парализованным, и вскоре они влюбляются друг в друга. В 1979 году фильм Хэла Эшби получил три «Оскара» — два актерских (Джон Войт и Джейн Фонда выиграли, а Брюс Дерн и Пенелопа Милфорд ушли с пустыми руками) и один сценарный.

Почему: Вайтити любит все творчество Хэла Эшби, но «Возвращение домой» дорого ему больше всего. «Есть фильмы, о которых люди словно забывают, и мне кажется, что „Возвращение домой“ как раз из таких. А ведь там прекрасные актеры, море эмоций и люди — люди, которые пытаются найти общий язык. Он достаточно прост, но все равно каждый раз очаровывает».

«Сталкер» (1979)

Фантастическая притча по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Действие происходит в вымышленном мире, где на Землю упал метеорит, и в результате образовалась так называемая Зона — место, где, по легенде, есть некая Комната, способная исполнить любое желание. Главный герой, он же Сталкер (у героев фильма нет привычных имен), зарабатывает на жизнь тем, что водит людей на территорию Зоны. Однажды с такой просьбой к нему обращаются двое путников — Писатель и Профессор, жаждущие дойти до сакрального места.

Почему: В молодости у Вайтити был особый период, когда он постоянно смотрел фильмы Тарковского, и «Сталкер» поразил его до глубины души. Все дело в поэтике: «В визуальном ряде „Сталкера“ есть нечто, что проникает вглубь сознания и воздействует на эмоции. Например, кадр с черной собакой, которая просто снует вокруг… Тарковский был мастером символизма. Он знал, что если, например, показать свечу в конкретный момент, то она обязательно вызовет что-то в памяти зрителя». Вайтити сравнивает творчество Тарковского с живописью и ставит его в один в ряд с такими японскими классиками, как Ясудзиро Одзу и Акира Куросава.

«Акира» (1988)

Культовый киберпанк по мотивам одноименной манги. События разворачиваются спустя 31 год после начала Третьей мировой войны в Нео-Токио (так называется восстановленная столица Японии). Город погряз в коррупции, протестах и бандитизме. Однажды Тэцуо, член байкерской банды, сбивает ребенка, сбежавшего из секретной лаборатории. В результате аварии в Тэцуо пробуждаются телепатические навыки, которыми обладал Акира — мальчик, уничтоживший прежний Токио.

Почему: По поводу «Акиры» Вайтити всегда лаконичен: он посмотрел фильм еще в детстве и тут же влюбился в него. На сеанс мальчика отвела мама, когда ему было 13 лет. Как утверждает сам режиссер, культовое аниме изменило его жизнь. Спустя десятилетия пути Вайтити и «Акиры» вновь пересеклись: студия Warner предложила ему снять игровую адаптацию. Сначала он дал согласие, но затем временно оставил проект ради нового «Тора». И, если судить по недавнему интервью, в режиссерское кресло он возвращаться не планирует.

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