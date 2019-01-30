22 фильма Берлинале-2020, которые мы собираемся смотреть

«ДАУ. Наташа», Илья Хржановский, Екатерина Эртель

Конкурс

Одна из многочисленных новелл колоссального проекта, уже вызвавшего гражданскую войну среди критиков: бесконечный бюджет и многолетние съемки, в ходе которых сотни непрофессиональных актеров — физиков, разнорабочих, бандитов, эстрадных исполнителей плюс дирижер Теодор Курентзис, игравший заглавную роль Льва Ландау, круглосуточно жили, влюблялись, ссорились и страдали в охраняемых декорациях советского НИИ (подробнее о том, что такое ДАУ, как он снимался и почему его боятся, мы писали тут). Участие в конкурсе самого политкорректного и прогрессивного из главных фестивалей в какой-то мере снимает многочисленные обвинения в жестоком обращении с кастом в адрес режиссера Хржановского и позволяет взглянуть на проект иначе. «Наташа» — это именно та новелла про допрос буфетчицы Наташи, имеющей тайный роман с женщиной, которая вызвала истерику французской прессы после парижской премьеры «ДАУ». Что ж, теперь о «садомазофильме», кажется, будут писать как о критике тоталитаризма.

В программе экспериментально-зрелищных фильмов Berlinale Specials покажут еще один фильм «ДАУ» — финальную шестичасовую «Дегенерацию», где банда молодых сотрудников-экстремистов уничтожает декорации «ДАУ».

«Никогда, редко, иногда, всегда», Элиза Хиттман

Конкурс

После успеха своего второго фильма «Пляжные крысы» (приз за режиссуру «Сандэнса») Элиза Хиттман продолжила разрабатывать тему проблем современных подростков в нескольких эпизодах сериала «13 причин почему». Премьера ее нового фильма о дружбе девочек-тинейджеров также прошла на «Сандэнсе», а теперь он борется за «Золотого медведя».

Название фильма — это перечень вариантов ответов в опроснике женской консультации. Именно туда, к нью-йоркскому гинекологу, отправляются героини, двоюродные сестры из пенсильванской глуши. Одной из них нужно сделать аборт подальше от знакомых. Но, когда медсестра на УЗИ говорит девушке, что сердцебиение эмбриона — «самый прекрасный звук в жизни», та начинает плакать. Впрочем, окончательное решение героини станет известно только после приключений в Нью-Йорке.

Предыдущий фильм Хиттман про бисексуального хулигана с пляжа подстегнул карьеру молодого актера Харриса Дикинсона — тот сыграл, например, в «Матиасе и Максиме» Ксавье Долана. Вероятно, на карьерный успех могут рассчитывать и фактические дебютантки Сидни Флэниган и Талия Райдер, которые исполнили здесь главные роли.

«Неизбранные дороги», Салли Поттер

Конкурс

Название нового фильма Поттер (после удачной «Вечеринки» она, кажется, стала снимать часто, а не раз в пять лет, как раньше) отсылает к классическому стихотворению Роберта Фроста «Неизбранная дорога». Но если у Фроста путник отмечает лишь один оставленный позади поворот на развилке, то герой Поттер (Хавьер Бардем) в течение одного дня с галлюцинаторной яркостью представляет несколько вариантов собственной судьбы, которая приводит его то на бетонный Манхэттен, а то на залитый солнцем греческий остров. В этот странный день с ним пытается наладить контакт дочь (Эль Фаннинг), и девушке только предстоит осознать важность «дорог, которые мы выбираем». Дуэт Бардема и Фаннинг составляет основной нерв фильма, в остальных главных ролях (а кастинг здесь преимущественно женский) — Лора Линни, Сальма Хайек и Бранка Катич (звезда «Черной кошки, белого кота» Кустурицы), реальные и воображаемые возлюбленные героя Бардема.

«Сибирь», Абель Феррара

Конкурс

Главной темой фильма Феррара называет интроспекцию, самоанализ в духе вдохновившей сценарий «Красной книги» Юнга (дневник-манускрипт, который был опубликован лишь 10 лет назад). Режиссер сам говорит, что хотел экранизировать чувства как таковые, а также переплетение мифов и законов природы — короче, все очень серьезно. Трезвость пошла на пользу бывшему анфан террибль, любимому в России за ранние жесткие фильмы («Плохой лейтенант» или «Наше Рождество»). Альтер эго Феррары снова, как в недавнем «Томмазо», играет Уиллем Дефо. Его зовут Клинт, и он в Сибири (куда еще ехать психонавту?). Где-то рядом сын (его играет маленькая дочь Феррары!) и жена, Дуня Сычева, дочь советского фотографа-эмигранта Владимира Сычева, актриса и монтажер, уже пять лет работающая с Феррарой.

Фильм был анонсирован еще несколько лет назад, но режиссер долго и безуспешно искал деньги. Средства нашлись у нескольких независимых итальянских компаний, а тайгу снимали в Баварии. Надо заметить, что выстраданная «Сибирь» — первый за 25 лет фильм Феррары в берлинском конкурсе (предыдущим была «Зависимость» с Кристофером Уокеном).

«Ундина», Кристиан Петцольд

Конкурс

Два года назад Петцольд участвовал в берлинском конкурсе с «Транзитом», где реалии нацистской оккупации были перенесены в современную Францию. Сегодня центральная фигура «берлинской школы» возвращается с фильмом о Берлине. И это единственная в конкурсе картина о принимающем фестиваль городе, не считая, конечно, новой экранизации «Берлин, Александерплац» Бурхана Курбани.

В «Ундине» Петцольд, кажется, отходит от несвойственных «берлинцам» исторических и политических тем, сквозивших в «Барбаре», «Фениксе» и «Транзите». Сюжет — переложение старинной легенды о русалке, которую бросил земной возлюбленный, после чего прекрасная Ундина навсегда ушла в воду. Ундина Петцольда работает гидом в современном Берлине. Она пытается забыться в новом романе, но непреодолимое чувство или воля рока настойчиво толкают девушку к убийству неверного любовника и суициду. В главных ролях — та же пара из «Транзита», Паула Бер и Франц Роговский.

«Дни», Цай Минлян

Конкурс

Минлян возвращается в полнометражное кино через семь лет после своих «Бродячих псов». Классик новой тайваньской волны, еще в нулевые снимавший медленный и остроумный артхаус (вроде «Капризного облака»), некоторое время экспериментировал с короткометражным кино и технологиями VR, чтобы в 2016-м приступить к новому проекту. Режиссер рассказывает, что был вдохновлен случайной встречей с актером своего фильма Анонгом Хунхойанси на улице Бангкока. Молодой уроженец Лаоса, раньше не снимавшийся в кино, исполнил одну из двух главных ролей вместе с постоянным актером Минляна, Ли Каншэном. Они играют любовников из разных социальных слоев. Фильм построен на импровизации, вне четкого сценарного плана.

«Первая корова», Келли Райхардт

Конкурс

Райхардт выдвигается на американский фронтир. Исследовательница мира пролетариев, нищих и прочих маленьких людей современности представляет новый взгляд на покорителей Дикого Запада. Главные герои этой истории — повар, пришедший в Орегон 1820-х вместе с добытчиками пушнины (его играет Джон Магаро), и китаец (история китайских иммигрантов, руками которых были построены, к примеру, американские железные дороги, еще ждет своего освещения в кино). Странная парочка вскоре обнаруживает в себе предпринимательские таланты, несмотря на опасность, которая исходит то от ковбоев, то от индейцев. Фильм является частичным переложением романа Джонатана Реймонда «Первая половина». Сценарий Райхардт писала вместе с автором. Они уже работали вместе дважды, в последний раз — над «Венди и Люси» 10 лет назад. После этого режиссер сняла «Нескольких женщин» с Мишель Уильямс и Кристен Стюарт, которые были названы одним из лучших фильмов 2017 года по версии «Кайе дю синема». В Берлине Райхардт состязается впервые.

«Женщина, которая убежала», Хон Сан-су

Конкурс

Хон Сан-су, автор лирических комедий об алкоголе, сложностях любви и относительности всего сущего (для такого кино даже придумали специальный термин «соджукор»), уже сражается за «Золотого медведя» уже в четвертый раз. О сюжете известно немногое и одновременно почти все: муж героини Ким Мин-хи уезжает в командировку; женщина встречается с подругами, но приятельские посиделки раскрывают слишком многое и заходят слишком далеко (поклонники Хона уже видели подобное и в других его фильмах). Очевидно, что нас ожидает выверенное, минималистичное разговорное кино, напоминающее и Одзу, и Эрика Ромера, с которым Хон Сан-су очень любят сравнивать.

«Все мертвецы», Марко Дутра, Каэтано Готардо

Конкурс

Молодые бразильские режиссеры (темные лошадки Берлинале, активно продвигающего новых латиноамериканских авторов; это их первое участие в конкурсе крупного фестиваля) представляют историческую драму о прошлом своей страны, о женщинах, бросающих вызов миру, и о кризисе идентичности. Время действия — последние месяцы девятнадцатого века и первые месяцы века двадцатого. Незадолго до этого в Бразилии отменили рабство, что означало в том числе конец прежнего образа жизни помещиков-латифундистов. Мать и две дочери из некогда богатой семьи пытаются поддерживать жизнь в старом доме в Сан-Паулу, в буквальном смысле населенном призраками прошлого. Духи рабов, которые скончались здесь, приходят к героиням, которые и сами начинают казаться призраками в новом мире. Явно актуальные образы фильма щедро расцвечены национальным колоритом, ведь действие разворачивается между главными бразильскими праздниками — Днем независимости, карнавалом и Днем мертвых.

«Соль слез», Филипп Гаррель

Конкурс

Новый традиционно черно-белый фильм французского ветерана (ключевой фигуры новой волны и отца Луи Гарреля) — про любовь и юность. Молодой плотник из провинции впервые оказывается в Париже, где влюбляется в столичную жительницу по имени Джамиля. Однако на малой родине героя ждет подруга детства, прекрасная Женевьева. Короткий роман в Париже терзает напоминанием о возможности другой, чудесной жизни. Люк пытается разобраться в себе в том числе через беседы с престарелым отцом. Отца играет Андре Уильямс, памятный, например, по «Жизни богемы» и «Гавру» Аки Каурисмяки.

«Гунда», Виктор Косаковский

Encounters

Предыдущий, с колоссальным размахом сделанный док Косаковского «Акварель» не попал в шорт-лист «Оскара». Зато в новой программе Берлинале, Encounters («Встречи»), пройдет премьера его новой работы. Как и «Акварель», «Гунда» снята со скоростью 96 кадров в секунду. Но, если в «Акварели» главной героиней была вода во всех видах и со всеми ассоциациями, новый фильм Косаковского посвящен свинье, корове и курице. Режиссер потратил много времени, раскрывая индивидуальность всех персонажей, занятых своей природной жизнью. Присутствие «Гунды» в экспериментальном конкурсе фестиваля должно доказать, что даже маленькая тема раскрывается по-настоящему на большом экране.

«Ширли», Жозефин Декер

Encounters

Премьера фильма Декер недавно прошла на «Сандэнсе», где режиссер получила специальный приз жюри. В своем четвертом фильме автор типичных инди-драм о неустойчивости психики (см. «Мадлен Мадлен») продолжает говорить о губительных маниях и темной энергии безумия, преимущественно женского. Неудивительно, что его героиней стала Ширли Джексон, классик американской литературы ужасов XX века. Писательница рано умерла, при жизни страдала от различных неврозов. Но «Ширли» от Декер вовсе не байопик, а экранизация современного романа писательницы Сьюзан Меррелл, по сюжету которого некие молодые люди становятся гостями в мрачном доме депрессивной и токсичной Джексон. Для Декер это первый фильм по чужому материалу и первый фильм о другой эпохе. В роли Ширли — Элизабет Мосс, что стало особой удачей картины.

«Мальмкрог», Кристи Пую

Encounters

Духовный лидер румынской новой волны также отошел от постылой социалки и обернулся к костюмному кино. Действие его нового трехчасового фильма, заявленного как копродукция нескольких стран, от Боснии до Швейцарии, происходит в начале двадцатого века, и в нем говорят в том числе и на русском. Фильм вдохновлен работой философа-мистика Владимира Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории». Этот текст с критикой толстовства и ницшеанства, в самом деле, представлен в виде философских диалогов. Неизвестно, насколько к ним близок сценарий, но тем интереснее, учитывая, что кончается работа Соловьева повестью о падении Европейских Соединенных Штатов, возглавляемых Антихристом. В принципе об этом же говорили за салатами герои и прошлого фильма Пую, великой трагикомедии «Сьераневада».

«Убей это и уходи из города», Мариуш Вильчинский

Encounters

Приветы русской литературе продолжаются. Единственный анимационный фильм в нашей подборке — фантазия польского аниматора Вильчинского (это его первый полнометражный фильм). Персонаж фильма вспоминает покойных родителей и родной город Лодзь. Он предпочитает жить в прошлом, но образы из его фантазий заставляют обратить внимание на настоящее. А герои этих фантазий перекочевали в мультфильм прямо из московской части «Мастера и Маргариты». Кстати, кота Бегемота тут озвучивает Даниэль Ольбрыхский.

«Город уснул», Мария Игнатенко

«Форум»

Молодое российское кино традиционно покажут в программе дебютов и экспериментов «Форум». Фильм выпускницы Московской школы нового кино — визуализация простой метафоры: скорбь после смерти жены превращает весь мир вокруг героя в тяжелый сон. Юноша отправляется из города в снежные пустоши, в горы, к морю, в поисках некоего неспящего человека. Главную роль играет лидер группы OQJAV Вадим Королев. За саундтрек отвечает также композитор и саунд-дизайнер Роман Курочкин.

«Танго вдовца», Рауль Руис, Валерия Сармиенто

«Форум»

Ключевое событие «Форума» — премьера восстановленного дебюта Рауля Руиса, режиссера-сюрреалиста, знакомого широкому зрителю по «Климту» с Малковичем. «Танго» было снято еще в 1967 году в допиночетовском Сантьяго. Режиссер не смог завершить эту странную историю вдовца, который оказывается женщиной с раздвоением личности, потому что не нашел денег на озвучку. В немом виде картина легла на полку и была утеряна. «Танго» нашла жена режиссера, Валерия Сармиенто, уже после его смерти. Чтобы доделать фильм, сценарий которого тоже не сохранился, если не считать коротких заметок режиссера, потребовалась работа специалистов, способных читать по губам.

«Прописные буквы», Раду Жуде

«Форум»

Еще один долгожданный фильм берлинской программы — премьера новой работы Жуде (в 2015-м режиссер получил здесь «Серебряного медведя» за «Браво!», исторический хоррор об ужасах угнетения цыган в Румынии XIX века). В новом фильме Жуде снова обращается к мрачным страницам родной истории. Начало 1980-х, подросток пишет на заборе правду о режиме Чаушеску, за что быстро оказывается в застенках тайной полиции. Он выйдет на свободу, но подозрительно быстро умрет от лейкемии. В основе истории — реальные материалы допросов юноши Мугура Калинеску, обнародованные после падения режима, поэтому работу Жуде уже сравнивают с немецкой «Жизнью других», тоже снятой во многом по результатам работы с архивами спецслужб.

«Ферма Мэгги», Джеймс Беннинг

«Форум»

Кино авангардиста Джеймса Беннинга — это, как правило, созерцательные живые картины, на которых изображены безлюдные пейзажи. В случае «Фермы» — интерьеры Калифорнийского института искусств, снятые тревожно, как декорации хоррора.

«Уроки фарси», Вадим Перельман

Berlinale Specials

Собственно, большое российское кино — драма о холокосте с Ларсом Айдингером в главной роли, а среди продюсеров — Тимур Бекмамбетов. Бельгийский еврей Жиль, пойманный при попытке бежать в Швейцарию, притворяется перед лагерным начальством персом. Главный по питанию эсэсовец Кох планирует открыть после войны ресторанчик в Тегеране, где прячется от бурь Второй мировой его брат. Теперь Жилю приходится обучать немецкого мечтателя персидскому языку, который он сам не знает, причем в процессе двое против воли становятся почти друзьями.

Мотив подменной жизни и судьбы мы уже видели в другой работе Перельмана, сериале «Пепел», где офицер и вор (Машков и Миронов) надевали одежду друг друга, спасаясь от преследования властей. В «Уроках» эти опасные игры, скорее всего, будут поданы ироничнее. Разве это не комедия: заключенный морочит голову тюремщику, заставляя того учить слова несуществующего языка?

«Плыви, пока море не станет синим», Цзя Чжанкэ

Berlinale Specials

Чжанкэ, начинавший 15 лет назад как андеграундный китайский инди-режиссер, снимавший без государственных дотаций («Платформа»), дослужился до статуса официально признанного классика с большими интернациональными проектами («Пепел — самый чистый белый») и теперь везет в Берлин большое документальное полотно о литературе. Режиссер отмечает, что хотел рассказать о китайской культуре последних 70 лет через историю текстов и книгоиздания. Снимался фильм на книжном фестивале в Шанси, родной провинции Чжанкэ. Рассказчиками стали три писателя, родившиеся в разные эпохи. Среди них и Юй Хуа, чей сразу запрещенный роман «Жить» экранизировал Чжан Имоу.

«Пиноккио», Маттео Гарроне

Berlinale Specials

После «Страшных сказок» с людоедами и смертями Маттео Гарроне смягчился и экранизировал вполне вегетарианскую историю деревянного мальчишки с длинным носом. Особенно трогательно, что роль папы Джепетто получил Роберто Бениньи. В 2002-м 50-летний актер, бывший тогда чуть ли не главным лицом итальянского кино в мире, играл Пиноккио в собственном фильме, после чего был высмеян и фактически выброшен из профессии. Теперь у Гарроне он наконец на своем месте. Уже в марте фильм должен выйти в российский прокат.

«Ассистентка», Китти Грин

«Панорама»

Полнометражный игровой дебют австралийки Китти Грин. Грин уже сняла три документалки, две из которых — на украинскую тему («Украина не бордель» про группу фемактивисток «Femen» и «Лицо Украины: Кастинг Оксаны Баюл»), а третья — «Прослушивание на роль ДжонБене» — была расследованием убийства маленькой девочки, попавшей в индустрию красоты. «Ассистентка» с Джулией Гарнер в главной роли — типичный фильм эры #MeToo. Его героиня — секретарша на киностудии, босс которой, естественно, само воплощение абьюза, харассмента и прочего зла. Триллер в офисных пространствах уже показали на «Сандэнсе» и в Теллуриде, теперь очередь Европы.