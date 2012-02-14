Что мы узнаем о мировом наркотрафике из сериала «НольНольНоль»?

«ZeroZeroZero» (в титуле — слэнговое название кокаина высшей пробы) создавался Amazon Studios при участии итальянцев из Cattleya и Bartlebyfilm. За основу был взят одноименный нон-фикшн Роберто Савиано, изучившего экономику трафика белого порошка от картелей Латинской Америки до рядовых европейских потребителей. В 2006-м Савиано выступил против неаполитанской мафии с дебютным романом «Гоморра», который сперва был экранизирован Маттео Гарроне, а потом дал жизнь одноименному сериалу (с 2014 года вышло уже 4 сезона). С тех пор Савиано живет затворником под круглосуточной охраной, опасаясь мести группировки «Каморра», но продолжает разоблачать преступность по всему миру. В «ZeroZeroZero» он поставил перед собой амбициозную задачу: показать, как последние несколько десятилетий наркоторговля влияет на мировую экономику, объединяя крестьян мексиканской глубинки, леваков-повстанцев в джунглях Колумбии и созданные для борьбы с ними военизированные отряды самообороны, итальянские кланы и крупнейшие американские банки.

Правда, далеко не все критики считают, что он с этим справился — одна дама из Independent окрестила «ZeroZeroZero» «обдолбанной Википедией». Это не помешало Савиано продать права на роман Amazon и возглавить сериал в качестве одного из шоураннеров наряду с Леонардо Фазоли («Гоморра) и Маурисио Кацем («Мост»). Прочие ведущие позиции заняли другие итальянцы: за мрачную атмосферу в кадре отвечает Паоло Карнера, а в режиссерском кресле отметились Стефано Соллима («Субура», «Гоморра») и Пабло Траперо («Клан»), поделивший последние серии с Янусом Мецем («Настоящий детектив», «Борг/Макинрой»), что свидетельствует об устойчивом интересе к итальянской киноиндустрии; вряд ли все это было бы возможно без международных успехов Соррентино, Гуаданьино и Рорвахер.

География романа перенесена на экран без особых изменений, если не считать опущенные российские главы: действие происходит на трех континентах, в кадре разговаривают на шести языках, а съемки проходили в Мексике, США, Италии, Сенегале и Марокко. За восемь серий создатели «ZeroZeroZero» собираются рассказать о том, как наркотик попадает из одной точки земного шара в другую. Контрагентами сделки выступают заказчик крупной партии кокаина — итальянский преступный синдикат «Ндрангета», поставщики из Мексики и семья судоходного магната из Нового Орлеана, отвечающая за транспортировку груза. Таким образом, действие лавирует между тремя параллельно развивающимися сюжетными линиями — о переходе от одной к другой зрителя предупреждают с помощью титров: «Заказчики», «Поставщики» и т. п.

Савиано с коллегами не смогли отказать себе в удовольствии предварить первую серию патриотической увертюрой: завязка происходит в Калабрии, среди уже знакомых нам по сериалу «Траст» величественных ландшафтов южной Италии. Полуслепой глава мафиозного клана дон Мино (Адриано Кьярамида) скрывается от недоброжелателей в подземном бункере и, чтобы спасти местную мафию от подтачивающего ее кризиса, заказывает крупную партию кокаина на 900 млн евро. Мино-старший не подозревает о том, что внук Стефано (Джузеппе де Доменико) давно планирует занять его место, ради чего готов скормить дедушку свиньям, а также сжечь мафиозный общак в мусорном баке (эффектная, но не слишком правдоподобная сцена в реалиях нищей Калабрии).

Пока в Италии разворачивается традиционная история о смене поколений и власти, в Мексике буксует производственная драма: партия кокаина для дона Мино готовится у нас на глазах, работницы наркокартеля прячут последние пакеты с кокаином в банки с чили, но спецотряд по борьбе с наркотиками не дремлет и устраивает кровавую перестрелку, чтобы сорвать встречу мексиканских наркобаронов и брокеров из США. Во главе операции — спецназовец по прозвищу Вампир (Арольд Торрес), который тайно работает на картель и заглушает муки совести религиозными подкастами.

Наиболее многообещающей кажется третья линия, связанная с отпрысками наркоброкера Линвуда (Гэбриэл Бирн, к сожалению, надолго в кадре не задержится), осуществляющего перевозку кокаина из США в Европу. После его внезапной смерти вся власть переходит к дочери Эмме (восходящая звезда Андреа Райзборо, на прошлогоднем «Санденсе» с ней было аж четыре фильма), манипулирующей своим младшим братом Крисом — слабослышащим молодым человеком с генетическим заболеванием, который любит копаться в саду и курить травку (Дейн ДеХаан, «Лекарство от здоровья»). Перед тем, как покинуть этот мир, герой Бирна берет с дочери обещание, что Крис никогда не будет участвовать в ее коррупционных схемах (коллизия примерно как в «Крестном отце»). Но бизнес превыше всего, и вот желторотый хипстер уже сопровождает из Мексики в Италию ту самую партию кокаина.

Конечно, делать выводы после просмотра первых двух серий преждевременно, но на данный момент все три сюжетных линии не кажутся одинаково убедительными. Интереснее всего наблюдать за калабрийцами (за что все-таки Стефано невзлюбил своего дедушку?) и томными Линвудами — их бдения с косяком у остывающего тела отца под гипнотизирующий саундтрек Mogwai — пожалуй, самое удачное, что есть в первых двух сериях.

В остальном шоу переняло все недостатки литературного первоисточника: оно кажется слишком тяжеловесным и старомодным — разветвленная структура с огромным количеством персонажей, да еще осложненная флэшбеками, требует кристально ясной драматургии, которой здесь пока нет. Не успеешь запомнить имя персонажа, как он тут же, сраженный пулями, падает в рапиде. Да и кто всерьез после «Как продавать наркотики онлайн» (Netflix, 2019) будет читать мораль о глобальном вреде наркоэкономики? А именно такое настроение невольно задает патетический закадровый текст с дословными цитатами из романа Савиани.

Кажется, идея сценаристов прилежно следовать за многочисленными героями по их деловым надобностям путями мирового наркотрафика, показывая кокаин как «один из товаров всеобщего потребления», не слишком кинематографична: в «ZeroZeroZero» пока не было ни колосящихся посевов коки, ни веселого кокаинового прихода — всего, что мы так любим в подобного рода произведениях. Значит ли это, что Amazon вместе с Савиани решил радикально обновить жанр и снять сериал о наркотиках, где никто не употребляет? Похоже на то: во всяком случае, в первых двух сериях — не нюхают.

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