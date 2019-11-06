Что смотреть дома: «Союз Спасения», «Холодное сердце 2» и «Hi-Fi»

«Ford против Ferrari»

КиноПоиск HD

Биографическая драма о легендарном гонщике Кене Майлзе (Кристиан Бэйл) и его напарнике, менеджере Кэрролле Шелби (Мэтт Дэймон). История соперничества команд американской автомобилестроительной фирмы Ford и гонщиков итальянского концерна Ferrari. Фильм о людях, не представляющих свою жизнь без ревущего мотора, шипящей резины и быстрой езды. Ради съемок Бэйл опять сбрасывал вес и учился кидать гаечный ключ в цель.

«Союз Спасения»

КиноПоиск HD

Исторический блокбастер о восстании на Сенатской площади от авторов «Адмирала» и «Викинга». В ролях протестующих декабристов, мечтавших свергнуть царя, отменить крепостное право и принять Конституцию, — весь свет актеров отечественного кино. Любопытно подобранный саундтрек в виде композиций «Наутилуса», Басты и Nirvana. Эксклюзив подписки КиноПоиск HD.

«НольНольНоль»

«Амедиатека» (с 15 февраля)

В центре сериала Стефано Соллимы — контрабанда кокаина, мексиканский наркокартель и продажные чиновники. Другого от режиссера «Гоморры» и «Убийца 2. Против всех» и не ждешь, с таким материалом он работает профессионально. В основе сценария — бестселлер 40-летнего итальянского писателя и журналиста Роберто Савиано, жизнь которого тянет на отдельное кино: работал фотографом на свадьбах мафии, врачом скорой помощи, выезжавшей на перестрелки, написал ряд статей, за которые члены каморры обещали его убить, и теперь Савиано без охраны не ходит.

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«Холодное сердце 2»

КиноПоиск HD

Продолжение анимационной истории про принцессу Эльзу, которая на этот раз отправляется в Зачарованный лес, чтобы усмирить злых духов. Вместе с ней сестра, друг, олень и снеговик. История по-прежнему выглядит жанровым миксом — здесь и сказка, и мелодрама, и роуд-муви, и мюзикл.

«Крушение утопии»

Hulu / more.tv (с 15 февраля)

Фантастический сериал о танцевальном конкурсе, который устраивают в далеком будущем обитатели последней колонии на Земле. Одна из участниц обнаруживает старинный архив, а в нем — давно забытую хип-хоп-культуру. Теперь у нее есть отличные козыри, а заодно подтверждение того, что все новое — хорошо забытое старое. Справедливости ради надо сказать, что в сериале будут и другие танцевальные стили. Одним из создателей выступил Мэтью Самуэльс, известный как Boi-1da, продюсировавший Дрейка, Эминема и Ники Минаж.

«Год кролика»

ivi

Конец XIX века. Детектив Рэббит (грузный, сильно пьющий мужчина с бакенбардами), его нелепый помощник и дочь начальника полиции (первая женщина в правоохранительных органах странны) распутывают преступления, пугающие всю викторианскую Англию. Преступники колоритны и опасны, среди них — уличные группировки, коррумпированные политики, звезды мюзик-холла и даже Человек-слон.

«Hi-Fi»

Hulu

Владелица бруклинского магазина пластинок Роб недавно рассталась с молодым человеком и теперь отчаянно пытается понять, что с ее жизнью не так. Поможет ей в этом музыка, в которой она разбирается лучше, чем в себе. Роман Ника Хорнби уже экранизировали 20 лет назад. Тогда главную роль играл Джон Кьюсак. В сериале создатели заменили пол героини, впрочем, ради Зои Кравиц вполне стоило это сделать.

«Дорога в Рому»

Netflix

Документальный фильм, название которого не пустой звук для поклонников Альфонсо Куарона. Здесь в деталях рассказывается, как режиссер снимал свой черно-белый хит — драму о жизни мексиканской семьи, заслужившую «Золотого льва» Венецианского фестиваля и три «Оскара». В документалке можно увидеть, как мемуары режиссера превращались в киношедевр.