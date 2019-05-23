Что смотреть в кино: «Джентльмены», «Скандал» и «Лед 2»

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«Джентльмены»

Гай Ричи вернулся. Вместе с Мэттью МакКонахи и Колином Фарреллом.

Репортер Флетчер (Хью Грант) приходит к правой руке криминального босса Рэймонду (Чарли Ханнэм) и начинает выкладывать ему тайные подробности о бизнесе и жизни этого самого босса — умницы и таланта Микки Пирсона (Мэттью МакКонахи). Американец, отучившийся в Оксфорде, когда-то он взял в аренду в Британии земли обедневших аристократов и развернул на них подпольную империю по торговле марихуаной. Сегодня Микки внезапно решил выйти из игры и продать бизнес американским миллиардерам. Естественно, на Микки тут же со всех сторон налетают стервятники, которые хотят откусить от его пирога кусочек пожирнее. Флетчер предлагает Рэймонду сделку: он может продать всю эту информацию одному из стервятников, владельцу главного таблоида Большому Дэйву (Эдди Марсан), либо же Микки купит у него каждое фото и каждый документ за 20 млн фунтов.

Гай Ричи придумал «Джентльменов» еще 10 лет назад — захотел исследовать культурные различия между Великобританией и Америкой. Изначально проект назывался Toff Guys — на британском сленге это означает аристократов, упивающихся своими деньгами.

С Чарли Ханнэмом Ричи работал над «Мечом короля Артура», а с Хью Грантом — над «Агентами А.Н.К.Л.». С Мэттью МакКонахи и Колином Фарреллом он сотрудничает впервые.

Фаррелл сыграл ирландского боксера и криминального решалу по кличке Тренер, и это одна из лучших ролей в его карьере. По крайней мере, за последнее время.

Хотя лучший из лучших в «Джентльменах» — это все-таки Чарли Ханнэм. Вот уж у кого здесь адская харизма и весь британский джентльменский набор, с которым он (и с пистолетом-пулеметом под пальто) деликатно отправляет врагов на тот свет.

Без русского олигарха в фильме, конечно, не обошлось. По сюжету он отец молодого русского парня по имени Аслан, пострадавшего от рук Рэймонда. Конечно же, герой еще и бывший агент КГБ. Сыграл его Джои МакКой — увы, отечественным артистам места не нашлось (читайте наш материал, почему так).

Все, кто посмотрел «Джентльменов», сходятся в одном: это, безусловно, не «Карты, деньги, два ствола», но это тот самый старый добрый Гай Ричи, которого мы так любим. Диалоги, насилие, сленг, тестостерон — всё на месте!

«Скандал»

История выступления ведущих канала Fox News против домогательств босса получила «Оскар» за грим и прически.

Америка, 2016 год. Глава телеканала Fox News Роджер Эйлз (Джон Литгоу) — по-прежнему самый влиятельный телебосс в Штатах. Он консультирует Дональда Трампа в предвыборной гонке, как и делал это со многими предыдущими кандидатами в президенты США. Именно Эйлз когда-то придумал формат политических теледебатов, он же поднял рейтинги канала до невиданных высот с помощью самых разных приемов, в том числе используя ножки хорошеньких ведущих в кадре. Ничто, казалось бы, не может свергнуть его с Олимпа. Но когда Эйлз увольняет одну из старейших телеведущих, Гретчен Карлсон (Николь Кидман), та идет ва-банк и в суд — обвиняет Эйлза в сексуальных домогательствах и подкрепляет все записями неподобающих разговоров и предложений. На канале паника: сотрудники срочно вступают в «команду Роджера» и, затаившись, ждут заявления от лица канала и звезды телеэфира Мегин Келли (Шарлиз Терон).

«Лед 2»

История любви фигуристки и хоккеиста продолжается. Теперь с ребенком.

Фигуристка Надя (Аглая Тарасова) и хоккеист Саша (Александр Петров) поженились и ждут первенца. Но что-то случилось, и Саша вынужден в одиночку воспитывать дочь. Создатели фильма во главе с режиссером Жорой Крыжовниковым просят не спойлерить сюжет, поэтому умолкаем и переходим к фактам.

И продюсеры, и сценарист, и даже Александр Петров — все были против сиквела: история казалась законченной. Но затем автор сценария Андрей Золотарев придумал радикальный сюжетный поворот и убедил всех, включая Петрова.

Во втором фильме к актерскому составу добавились Юлия Хлынина и Надежда Михалкова. Первая работала с Крыжовниковым и Александром Петровым в сериале «Звоните ДиКаприо!», вторая впервые сотрудничает с этим творческим тандемом.

Михалкова записывала пробы своей героини самостоятельно. За камерой стояла ее сестра Анна, которая играла за Петрова и делала это, по словам Нади, так блестяще, что сестры шутили: Михалкова подсидит Петрова в фильме.

Как и в первой части, здесь будут музыкальные номера — каверы всенародных хитов в исполнении актеров. В частности, вы услышите «Аллилуйя» из «Юноны и Авось» и бессмертную композицию «Нас не догонят» группы «t.A.t.U.». Все свои партии Александр Петров исполнил самостоятельно, хоть и говорит, что у него нет слуха.

Байкал в картине настоящий. Съемки на этом озере велись в марте 2019 года. А вот роль Иркутска исполнила Москва.

«Невероятная»

Очень красивый и очень короткий фильм о женской натуре.

Франческа (Джулианна Мур) — успешная писательница, итальянка, которая живет в Нью-Йорке. Однажды на светском приеме она случайно видит картину своей матери (Марта Келлер), и это будит в ней вихрь детских воспоминаний. Франческа возвращается в Рим к престарелой матери и отправляется в живописное фэшен-путешествие по волнам своей памяти.

«Жан-Поль Готье, с любовью»

Документальная картина о дизайнере, подарившем нам костюмы Лилу и Корбена Далласа.

За 94 минуты легендарный кутюрье Жан-Поль Готье вместе с не менее легендарными актрисами Катрин Денёв, Марион Котийяр и многими другими расскажет о становлении и себя как личности, и собственного бренда. Сага развернется на фоне подготовки самого возмутительного проекта Fashion Freak Show: режиссер Ян Леноре два года наблюдал за подготовкой амбициозного гламурного кабаре-шоу о жизни Готье и шаг за шагом погружает зрителя в провокационную вселенную этого новатора моды.