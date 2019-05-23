Что смотреть в кино: «Джентльмены», «Скандал» и «Лед 2»

Гай Ричи берется за старое, Шарлиз Терон не узнать в гриме, а Александр Петров становится отцом-одиночкой.
Оформите абонемент КиноПоиск Go в приложении или на сайте и получите шесть походов в кино (один фильм каждый месяц) плюс шесть месяцев подписки на КиноПоиск HD.
«Джентльмены»
Гай Ричи вернулся. Вместе с Мэттью МакКонахи и Колином Фарреллом.
Репортер Флетчер (Хью Грант) приходит к правой руке криминального босса Рэймонду (Чарли Ханнэм) и начинает выкладывать ему тайные подробности о бизнесе и жизни этого самого босса — умницы и таланта Микки Пирсона (Мэттью МакКонахи). Американец, отучившийся в Оксфорде, когда-то он взял в аренду в Британии земли обедневших аристократов и развернул на них подпольную империю по торговле марихуаной. Сегодня Микки внезапно решил выйти из игры и продать бизнес американским миллиардерам. Естественно, на Микки тут же со всех сторон налетают стервятники, которые хотят откусить от его пирога кусочек пожирнее. Флетчер предлагает Рэймонду сделку: он может продать всю эту информацию одному из стервятников, владельцу главного таблоида Большому Дэйву (Эдди Марсан), либо же Микки купит у него каждое фото и каждый документ за 20 млн фунтов.
- Гай Ричи придумал «Джентльменов» еще 10 лет назад — захотел исследовать культурные различия между Великобританией и Америкой. Изначально проект назывался Toff Guys — на британском сленге это означает аристократов, упивающихся своими деньгами.
- С Чарли Ханнэмом Ричи работал над «Мечом короля Артура», а с Хью Грантом — над «Агентами А.Н.К.Л.». С Мэттью МакКонахи и Колином Фарреллом он сотрудничает впервые.
- Фаррелл сыграл ирландского боксера и криминального решалу по кличке Тренер, и это одна из лучших ролей в его карьере. По крайней мере, за последнее время.
- Хотя лучший из лучших в «Джентльменах» — это все-таки Чарли Ханнэм. Вот уж у кого здесь адская харизма и весь британский джентльменский набор, с которым он (и с пистолетом-пулеметом под пальто) деликатно отправляет врагов на тот свет.
- Без русского олигарха в фильме, конечно, не обошлось. По сюжету он отец молодого русского парня по имени Аслан, пострадавшего от рук Рэймонда. Конечно же, герой еще и бывший агент КГБ. Сыграл его Джои МакКой — увы, отечественным артистам места не нашлось (читайте наш материал, почему так).
- Все, кто посмотрел «Джентльменов», сходятся в одном: это, безусловно, не «Карты, деньги, два ствола», но это тот самый старый добрый Гай Ричи, которого мы так любим. Диалоги, насилие, сленг, тестостерон — всё на месте!
«Скандал»
История выступления ведущих канала Fox News против домогательств босса получила «Оскар» за грим и прически.
Америка, 2016 год. Глава телеканала Fox News Роджер Эйлз (Джон Литгоу) — по-прежнему самый влиятельный телебосс в Штатах. Он консультирует Дональда Трампа в предвыборной гонке, как и делал это со многими предыдущими кандидатами в президенты США. Именно Эйлз когда-то придумал формат политических теледебатов, он же поднял рейтинги канала до невиданных высот с помощью самых разных приемов, в том числе используя ножки хорошеньких ведущих в кадре. Ничто, казалось бы, не может свергнуть его с Олимпа. Но когда Эйлз увольняет одну из старейших телеведущих, Гретчен Карлсон (Николь Кидман), та идет ва-банк и в суд — обвиняет Эйлза в сексуальных домогательствах и подкрепляет все записями неподобающих разговоров и предложений. На канале паника: сотрудники срочно вступают в «команду Роджера» и, затаившись, ждут заявления от лица канала и звезды телеэфира Мегин Келли (Шарлиз Терон).
- В основе фильма — реальная история о том, как сотрудницы Fox News добились увольнения Эйлза за многолетние сексуальные домогательства.
- Раз все события картины известны, в ней важно не что, а как. «Скандал» зачастую ломает четвертую стену и концентрируется на внутренних переживаниях женщин, а не на смаковании подробностей.
- Летом прошлого года на эту же тему вышел мини-сериал «Самый громкий голос», где Эйлза сыграл Рассел Кроу (неузнаваемый в пластическом гриме), а Карлсон — Наоми Уоттс.
- Джона Литгоу в фильме еще можно опознать, несмотря на грим, а вот лицо Шарлиз Терон изменили полностью. Актриса также поработала над голосом и акцентом, чтобы звучать как Келли.
- Художник по гриму Кадзу Хиро только что получил за эту работу «Оскар». На его счету также превращение Гари Олдмана в Уинстона Черчилля в «Темных временах» и Джозефа Гордона-Левитта в молодого Брюса Уиллиса в «Петле времени».
- Марго Робби сыграла одного из немногих вымышленных персонажей — молодую журналистку Кайлу Посписил, которая также становится жертвой Эйлза. Именно она отвечает за иллюстрацию грязных методов магната.
«Лед 2»
История любви фигуристки и хоккеиста продолжается. Теперь с ребенком.
Фигуристка Надя (Аглая Тарасова) и хоккеист Саша (Александр Петров) поженились и ждут первенца. Но что-то случилось, и Саша вынужден в одиночку воспитывать дочь. Создатели фильма во главе с режиссером Жорой Крыжовниковым просят не спойлерить сюжет, поэтому умолкаем и переходим к фактам.
- И продюсеры, и сценарист, и даже Александр Петров — все были против сиквела: история казалась законченной. Но затем автор сценария Андрей Золотарев придумал радикальный сюжетный поворот и убедил всех, включая Петрова.
- Во втором фильме к актерскому составу добавились Юлия Хлынина и Надежда Михалкова. Первая работала с Крыжовниковым и Александром Петровым в сериале «Звоните ДиКаприо!», вторая впервые сотрудничает с этим творческим тандемом.
- Михалкова записывала пробы своей героини самостоятельно. За камерой стояла ее сестра Анна, которая играла за Петрова и делала это, по словам Нади, так блестяще, что сестры шутили: Михалкова подсидит Петрова в фильме.
- Как и в первой части, здесь будут музыкальные номера — каверы всенародных хитов в исполнении актеров. В частности, вы услышите «Аллилуйя» из «Юноны и Авось» и бессмертную композицию «Нас не догонят» группы «t.A.t.U.». Все свои партии Александр Петров исполнил самостоятельно, хоть и говорит, что у него нет слуха.
- Байкал в картине настоящий. Съемки на этом озере велись в марте 2019 года. А вот роль Иркутска исполнила Москва.
«Невероятная»
Очень красивый и очень короткий фильм о женской натуре.
Франческа (Джулианна Мур) — успешная писательница, итальянка, которая живет в Нью-Йорке. Однажды на светском приеме она случайно видит картину своей матери (Марта Келлер), и это будит в ней вихрь детских воспоминаний. Франческа возвращается в Рим к престарелой матери и отправляется в живописное фэшен-путешествие по волнам своей памяти.
- Это самый короткий фильм недели — он идет всего 37 минут.
- Режиссер короткометражки — Лука Гуаданьино, снявший «Назови меня своим именем» и новую «Суспирию».
- На съемки Гуаданьино вдохновила прошлогодняя зимняя коллекция от Valentino. Креативный директор модного дома Пьерпаоло Пиччоли стал автором идеи и одним из продюсеров картины.
- Все мужские роли в фильме сыграл Кайл МакЛоклен. Матерью стали две актрисы^ Марта Келлер сыграла ее в старости, а Миа Гот — в молодости. Также в картине появляются Кики Лэйн и Альба Рорвахер.
- «Невероятная» участвовала в этом году в каннской программе «Двухнедельник режиссеров» вне конкурса.
- Музыку к фильму написал оскароносный композитор Рюити Сакамото («Последний император», «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», «Выживший», сериал «Черное зеркало»).
«Жан-Поль Готье, с любовью»
Документальная картина о дизайнере, подарившем нам костюмы Лилу и Корбена Далласа.
За 94 минуты легендарный кутюрье Жан-Поль Готье вместе с не менее легендарными актрисами Катрин Денёв, Марион Котийяр и многими другими расскажет о становлении и себя как личности, и собственного бренда. Сага развернется на фоне подготовки самого возмутительного проекта Fashion Freak Show: режиссер Ян Леноре два года наблюдал за подготовкой амбициозного гламурного кабаре-шоу о жизни Готье и шаг за шагом погружает зрителя в провокационную вселенную этого новатора моды.
- Помимо Котийяр и Денёв, в картине появляются певицы Аманда Лир и Мадонна. Для последней Готье придумал знаменитый костюм с бра-конусами для музыкального турне «Blond Ambition».
- В основе шоу лежат впечатления Готье от любимых фильмов. Это «Дамские тряпки» Жака Беккера, «Лола Монтес» Макса Офюльса и «Французский канкан» Жана Ренуара.
- Карьера Готье как художника по костюмам в кино началась в 1989 году у Питера Гринуэя в фильме «Повар, вор, его жена и ее любовник». Он трижды работал с Педро Альмодоваром («Кика», «Дурное образование» и «Кожа, в которой я живу»), делал костюмы для «Города потерянных детей» Жан-Пьера Жёне и Марка Каро и «Пятого элемента» Люка Бессона.
- В 2012 году дизайнер вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля. «Золотая пальмовая ветвь» тогда досталась фильму «Любовь» Михаэля Ханеке.
- В январе 2020 года Готье заявил об окончании карьеры.