Все важное о церемонии «Оскар» за 5 минут

В этом году вокруг церемонии вручения 92-й премии «Оскар» на удивление тихо: ни политических высказываний, ни забастовок и протестов, ни громких скандалов. Мир, поглощенный борьбой с коронавирусом, как будто забыл о главном светском событии начала года. Но мы не забыли. Мы все проверили и за пять минут рассказываем, с каким багажом «Оскар-2020» вышел на финишную прямую.