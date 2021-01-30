Все важное о церемонии «Оскар» за 5 минут

Ведущие, подарки, скандалы, утечки — коротко о церемонии вручения призов Американской киноакадемии, которая пройдет в ночь с 9 на 10 февраля.
В этом году вокруг церемонии вручения 92-й премии «Оскар» на удивление тихо: ни политических высказываний, ни забастовок и протестов, ни громких скандалов. Мир, поглощенный борьбой с коронавирусом, как будто забыл о главном светском событии начала года. Но мы не забыли. Мы все проверили и за пять минут рассказываем, с каким багажом «Оскар-2020» вышел на финишную прямую.
1
У церемонии снова нет ведущего
В прошлом году вести церемонию позвали Кевина Харта. Но потом академики нашли его старые гомофобные твиты и потребовали публичных извинений. Харт отказался и от извинений, и от «Оскара». Академики решили провести церемонию без ведущего. Им понравилось.
2
На сцену выйдет Киану Ривз
Вместо ведущего теперь на сцену выходит толпа знаменитостей и представляет номинации и номера шоу. В этом году главной звездой вечера, похоже, станет мистер Ты Потрясающий Киану Ривз. Что именно он будет делать — объявлять анимационную номинацию (Ривз озвучил каскадера Дюка Кабума в «Истории игрушек 4») или выступать в качестве перебивки между награждениями — неизвестно.
3
У церемонии почти нет интриги
Основных победителей можно вычислить на раз. Все призы наградного сезона унесли фильмы «1917» Сэма Мендеса и «Паразиты» Пон Джун-хо, а в актерских номинациях статуэтки неизменно получали Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Брэд Питт и Лора Дерн. Сюрпризы здесь возможны, но маловероятны.
4
«Оскар» снова белый, женщинам снова не рады
Среди номинантов опять нет расового и гендерного разнообразия. Возмущения такие: где азиатка Аквафина («Прощание»), латиноамериканка Дженнифер Лопес («Стриптизерши») и афроамериканцы Лупита Нионго («Мы»), Джейми Фокс («Просто помиловать») и Элфри Вудард («Помилование»)? Одна только Синтия Эриво отдувается за всех в номинации «Лучшая женская роль» и «Лучшая песня».
Еще возмущения: в режиссерской номинации одни мужчины. А где режиссеры Грета Гервиг «(Маленькие женщины»), Лулу Ванг («Прощание»), Кейси Леммонс («Гарриет») и Лорин Скафария («Стриптизерши»)?
5
Иностранный язык отменен
Номинация «Лучший фильм на иностранном языке» (Foreign Language Film) отныне называется просто «Лучший иностранный фильм» (International Feature Film). Академики объяснили это тем, что формулировка «на иностранном языке» воспринимается как некая сепарация фильмов от основных участников премии, что, конечно же, не является их целью и не отвечает современным тенденциям.
6
Россию опять не номинировали
«Дылда» Кантемира Балагова не попала в номинанты на «Лучший иностранный фильм». В пролете оказались и короткометражный мультфильм «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, и документальный фильм «Акварель» Виктора Косаковского. Анимационная короткометражка «Дочь» россиянки Дарьи Кащеевой представляет не нашу страну, а Чехию.
7
Россияне все равно будут
Помимо россиян в рядах киноакадемиков (продюсер Александр Роднянский, режиссер Дина Великовская, глава студии Main Road Post Арман Яхин, оператор Михаил Кричман и другие), в этом году нашу страну на церемонии представит джазовая певица Анна Бутурлина, официальный голос Эльзы из «Холодного сердца». Вместе с Идиной Мензел и другими исполнительницами она споет песню «Into the Unknown» («Вновь за горизонт»).
8
Утечка. Победители уже известны?
Несколько дней назад по соцсетям разлетелся странный скриншот, на котором якобы были отмечены оскаровские победители. Картинка появилась в официальном Twitter академии, но ее быстро удалили и объяснили, что это был флешмоб, в рамках которого пользователи делали прогнозы грядущей церемонии. Но поскольку результаты совпадают с букмекерскими предсказаниями, пользователи заподозрили слив оскаровских победителей.
9
Подарки гостям подорожали
Каждый год все номинанты получают подарочные наборы. Год назад давали подарки на сумму 100 тыс. долларов. Там, например, были шоколадные конфеты с каннабисом. В этом году подарочная корзина стоит уже 225 тыс. долларов. Среди приятных мелочей — 12-дневное путешествие на двоих в Антарктику на роскошном лайнере Scenic Eclipse, путешествие для восьмерых на испанский маяк (оператор хоррора «Маяк» Джарин Блашке будет счастлив), и наш личный хит — лимитированная коллекция Trust Me Vodka (в коробочке водка органическая, пшеничная и водка безглютеновая, картофельная). Общая стоимость подарочных наборов для 24 номинантов — 5,4 млн долларов.
Напоминаем, что КиноПоиск будет вести текстовую трансляцию с красной дорожки и самой церемонии. Также еще не поздно принять участие в нашей традиционной игре «Угадай победителя „Оскара“!». Специально для этого мы составили подробный гид по номинациям и разобрали некоторых номинантов — операторов, художников по костюмам и композиторов.