Проделки Тайки Вайтити и речь Хоакина Феникса: Главные моменты «Оскара-2020» и реакции на них

Из-за большого количества видео загрузка материла может занять некоторое время.

Балагур Тайка Вайтити

Главным весельчаком 92-й церемонии оказался новозеландский режиссер Тайка Вайтити. Он получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий («Кролик Джоджо»). После победы Вайтити спел за кулисами про свои сценарии, которые еще в 2012 году никто не хотел ставить.

Пожаловался на клавиатуры в ноутбуках Apple.

Попытался незаметно спрятать статуэтку под стул (но был замечен Бри Ларсон).

Потерял маму на церемонии.

Обнялся с Марком Руффало.

И попозировал с Натали Портман и Тимоти Шаламе.

Первый актерский «Оскар» Брэда Питта

Брэд Питт в этом году наконец получил свой первый актерский «Оскар» за роль Клиффа Бута в «Однажды в… Голливуде» Тарантино. В своей речи Питт поблагодарил Тарантино и пошутил про своего коллегу и друга Леонардо ДиКаприо: «Лео, мужик, я в любой момент сяду тебе на шею. Вид отсюда замечательный». Также актер высказался про процесс импичмента президента США Дональда Трампа.

Выступление Жанель Моне и Билли Портера

«Оскар-2020» открывали певица Жанель Моне и актер Билли Портер. Моне и танцоры были одеты в костюмы, отсылающие к фильмам-номинантам и главным картинам 2019 года, не попавшим в шорт-лист премии.

Дуэт Майи Рудольф и Кристен Уиг. И реакция Билли Айлиш на это

Победителей в категориях «Лучший художник-постановщик» и «Лучший дизайн костюмов» представляли комедиантки Майя Рудольф и Кристен Уиг. Сначала актрисы показали свои драматические таланты, но затем сдались и спели веселую песню про костюмы.

Их дуэт оценил Мартин Скорсезе, хохотавший до слез.

Но не оценила 18-летняя певица Билли Айлиш. Ее реакция на выступление Уиг и Рудольф стала главным мемом «Оскара-2020».

Перевод: «Я тоже, Билли, я тоже».

Перевод: «Если бы у фразы „ОК, бумер“ было лицо».

Выступление Эминема

На церемонии неожиданно для всех выступил Эминем. Он исполнил песню «Lose Yourself», саундтрек к фильму «8 миля», за который 18 лет назад получил «Оскар».

На этот раз выступление не оценила не только Билли Айлиш, но и Идина Мензел.

Перевод: «Реакция Идины Мензел на Эминема».

И семейство Скорсезе.

Перевод: «Реакция Мартина Скорсезе и его дочери на Эминема. Не за что».

Перевод: «Скорсезе потерялся».

Перевод: «Помню, когда у Эминема было больше „Оскаров“, чем у Скорсезе».

Перевод: «Мартин Скорсезе смотрит фильм Marvel».

Остальной же зал подпевал, а затем стоя аплодировал Эминему.

Актеры из «Кошек» вручают приз за лучшие спецэффекты

Статуэтку за лучшие визуальные эффекты команде «1917» вручали Джеймс Корден и Ребел Уилсон в костюмах кошек из одноименного провалившегося мюзикла. Оцените уровень самоиронии!

Перевод: «Важнейший момент в твоей жизни, а ты получаешь награду из лап двух кошек».

Перевод: «Это выглядит лучше, чем настоящие „Кошки“».

Первая статуэтка Лоры Дерн

Помимо Брэда Питта, свой первый «Оскар» получила и Лора Дерн за роль второго плана в «Брачной истории» Ноа Баумбака. Со сцены актриса благодарила родителей — Дайан Лэдд и Брюса Дерна. «Мои кумиры — это мои родители. Я счастлива разделить эту награду с ними, моими героями и легендами», — сказала Дерн. Она также стала первой актрисой, получившей награду за фильм стрим-сервиса Netflix.

Накидка Натали Портман

На красной дорожке звезды поражали не только своими нарядами, но и зашифрованными в них посылами. Так, Натали Портман появилась на церемонии в кейпе Dior с вышитыми именами женщин-режиссеров, которые не получили номинацию в категории «Лучший режиссер». Это Грета Гервиг («Маленькие женщины»), Селин Сьямма («Портрет девушки в огне»), Лорин Скафария («Стриптизерши»), Лулу Ван («Прощание»), Мати Диоп («Атлантика»), Мелина Матсукас («Квин и Слим»), Альма Харель («Лапочка») и Мариэль Хеллер («Прекрасный день по соседству»).

Трибьют Спайка Ли баскетболисту Коби Брайанту

Режиссер Спайк Ли пришел на «Оскар» в фиолетовом костюме с цифрами 24 на пиджаке. Таким образом Ли почтил память баскетболиста Коби Брайанта, трагически погибшего 26 января. Под 24-м номером Брайант играл за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Киану Ривз с мамой

Сердца всех зрителей растопил Киану Ривз, который пришел на церемонию с мамой, художницей по костюмам Патрицией Тейлор. Лучший сын!

Правда, некоторые пользователи соцсетей перепутали маму Ривза с его девушкой.

Хоакин Феникс — лучший актер

Все предполагали, что Хоакин Феникс получит «Оскар» за роль Джокера в фильме Тодда Филлипса, но никто не ожидал, как он на это отреагирует. Актер выступил с серьезной речью о проблемах экологии, а также о расовом и гендерном неравенстве.

«Мы говорим о борьбе с убеждением, что одна нация, один народ, одна раса, один пол, один вид имеют право безнаказанно доминировать, использовать и контролировать других, — говорил Феникс. — Я думаю, что мы стали очень оторванными от мира природы. Многие из нас виновны в эгоцентрическом взгляде на мир. Мы думаем, что мы являемся центром вселенной. Мы вторгаемся в мир природы и грабим ее ресурсы. Нам кажется, что у нас есть право искусственно осеменять корову и забирать ее ребенка, даже несмотря на то, что животное очевидно страдает».

В конце речи актер поблагодарил своего старшего брата Ривера Феникса, погибшего в 1993 году, и спешно покинул сцену.

С заслуженной победой Феникса поздравляли и коллеги, и поклонники.

Рассел Кроу: «Мой товарищ, Хоакин. Да. Почти 20 лет прошло с тех пор, как ты должен был получить [„Оскар"] за роль Коммода. Столько запоминающихся персонажей за эти годы. Также великолепная игра Рене Зеллвегер, вневременная Лора Дерн, ну, и то, что Брэд Питт, друг, продолжает становиться лучше и лучше».

Триумф Пон Джун-хо...

Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо стал главным триумфатором «Оскара-2020». Его «Паразиты» получили четыре статуэтки — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший иностранный фильм и лучший оригинальный сценарий. Это первый случай в истории «Оскара», когда картина выиграла призы в главной и международной категориях одновременно.

...и реакция соцетей на него

Пон Джун-хо, который с каждой новой победой все больше смущался, растрогал, кажется, всех. Он благодарил свою команду и свою страну, обещал пить до утра, бережно держал статуэтку, обнимался с голливудскими коллегами, а под конец церемонии сел за кулисами на корточки.

Перевод: «Найдите того, кто будет смотреть на вас так, как Пон Джун-хо смотрит на свой „Оскар“».

Перевод: «Его дом. Его правила. Его „Оскар“. Поздравляем „Паразитов“!»

Перевод: «Сандра О очень радуется первому „Оскару“ Пон Джун-хо».

Перевод: «Он заслуживает всего мира. Я так его люблю».

Перевод: «Пон Джун-хо и Брэд Питт!»

Перевод: «„Что, черт возьми, происходит?“ Пон Джун-хо в этот момент».

Некоторые пользователи расстроились, что победу получили «Паразиты», а не «Джокер» или «Однажды в… Голливуде».

Перевод: «Фандом „Джокера“ после проигрыша в таком количестве номинаций».

Перевод: «Не плачь на глазах у корейцев».

О всех победителях «Оскара» мы рассказывали здесь. В этом материале можно посмотреть на лучшие наряды, а вот здесь узнать, почему 92-я церемония историческая.