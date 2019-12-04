Что смотреть дома: «Сиротский Бруклин», «Триггер» и «Кэти Кин»

«Кэти Кин»

КиноПоиск HD

Новый сериал по комиксам Archie представит новых и уже хорошо знакомых персонажей из вселенной «Ривердэйла». Юная сотрудница модного дома мечтает стать дизайнером одежды. Казалось бы, еще чуть-чуть, и мечта станет реальностью, но Кэти игнорирует начальство и обходят более ушлые конкурентки. Проблемы на пути к успеху возникают и у начинающей певицы Джози, а танцора Хорхе не берут в бродвейскую постановку даже после того, как он переодевается девушкой. Непросто проложить себе дорогу в большом, ярком и красивом городе Нью-Йорке, поэтому надо держаться сообща.

«Сиротский Бруклин»

КиноПоиск HD

Детектив Лайонел Эссрог блуждает по Нью-Йорку 1950-х в поисках убийц своего шефа Фрэнка Минны (Брюс Уиллис). У него синдром Туретта (Лайонел непроизвольно выкрикивает ругательства и не может контролировать свои движения) и феноменальная память. Постановщиком стильного неонуара выступил Эдвард Нортон, он же играет и главную роль. Дело в шляпе.

«Допрос»

«Амедиатека»

Эрика осудили за жестокое убийство собственной матери, но, даже оставаясь в тюрьме, он упрямо старается доказать свою невиновность. Сюжет сериала — расследование, основанное на реальных событиях и реальных полицейских протоколах. Уникальность сериала в его структуре: первые девять эпизодов можно смотреть в любом порядке, а вот десятый выйдет позднее. Он будет заключительным и расставит все по своим местам.

Сериал можно посмотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«МакМиллионы»

«Амедиатека»

Документальный сериал, спродюсированный Марком Уолбергом. Устроившись главой службы безопасности в «Макдоналдс», бывший полицейский провернул серьезное дело — организовал кражу призовых стикеров и с их помощью присвоил у сети закусочных более 20 млн долларов. Такая вот свободная касса.

Сериал можно посмотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Замок и ключ»

Netflix

После гибели главы семейства мать и трое детей переезжают в город с говорящим названием Лавкрафт. Они пытаются спрятаться от преследования убийцы, им в помощь ключи, которые наделяют своего хозяина сверхспособностями. Сериал — экранизация комикса сына Стивена Кинга, Джо Хилла, которому, кажется, передалось по наследству умение качественно пугать людей.

«Песня имен»

КиноПоиск HD

В 1951 году перед самым концертом таинственно исчезает талантливый юный скрипач Довидл Рапопорт. Спустя 35 лет его друг Мартин случайно обнаруживает следы пропавшего Довидла и пускается на его поиски, постепенно погружаясь в воспоминания о предвоенном детстве и пережитом холокосте. В основе сюжета — книга музыканта и писателя Нормана Лебрехта. Попытки экранизировать ее начались почти 10 лет назад, с тех пор сменились и продюсеры, и режиссер, и исполнители главных ролей. Тогда героев должны были играть Дастин Хоффман и Энтони Хопкинс, теперь в кадре Тим Рот и Клайв Оуэн.

«Триггер»

Kino.1tv (с 10 февраля)

Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) — психолог, но необычный. В то время как большинство коллег сеанс за сеансом выслушивают пациентов, Артем использует метод провокации. Он говорит клиенту резкости и грубости, хамит и задирает. Так Артем довел до гибели одного из своих пациентов, но, выйдя из тюрьмы спустя четыре года, свои методики не оставил. Он убежден: именно они помогут ему доказать свою невиновность и вернуть жену. Сериал Дмитрия Тюрина еще осенью 2018 года успешно представлял Россию на каннском рынке MipCom. Тогда «Триггер» восторженно приняли профессионалы со всеми мира, права на показ были проданы в несколько стран.

«Иван-царевич и Серый Волк 4»

КиноПоиск HD

В Трисемнадцатом царстве ожидается масштабный песенный конкурс, право представлять Тридевятое царь дал Коту Ученому (тот вроде как недурно поет). Помочь Коту победить берутся заглавные герои, Иван-царевич и Серый Волк. Борьба будет нелегкой. Новая глава похождений героев сказок от студий «Мельница» и «СТВ». Кота по-прежнему озвучивает Михаил Боярский. Видимо, будет петь.