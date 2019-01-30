11 фильмов «Сандэнса-2020», которые стоит посмотреть

Фестиваль независимого кино «Сандэнс» завершился триумфом фильма, которому предсказывали победу после первого же показа. В самой престижной конкурсной программе «Игровое кино США» Гран-при жюри ушел нежной трагикомедии «Минари» американца корейского происхождения Ли Айзека Чуна. Одна живущая в США корейская семья перебирается из нормального места в степи Арканзаса, потому что папа одержим идеей организовать ферму, а тут еще и теща приехала. На первом плане — очень милая история, чуть глубже — привычная уже для мирового кино тема миграции. «Минари» же увез из Парк-Сити и приз зрительских симпатий (подробнее мы писали об этом фильме вот здесь).

В секции «Документальное кино США» выиграл проект «Штат мальчиков» Джесси Мосса и Аманды МакБейн — хроника ежегодного техасского игрового тренинга для подростков, желающих пойти в политику. В секции «Игровое кино мира» — «Ялда» иранца Масуда Бакши о женщине, приговоренной к смерти за убийство мужа. В категории «Документальное кино мира» — «Эпицентр» живущего во Франции австрийца Хуберта Саупера о современной Кубе, которая застыла во времени или как минимум живет в альтернативной реальности. В программе американского документального кино награду за монтаж получил документальный триллер «Добро пожаловать в Чечню» американца Дэвида Фрэнса о том, как активисты вывозят из Чечни, а потом и из России членов ЛГБТ+-сообщества, которые опасаются за свою безопасность или просто хотят другой жизни.

«Добро пожаловать в Чечню» летом выйдет на канале HBO, и увидят ли его отечественные зрители — большой вопрос. Но вот список фильмов, которые точно можно будет посмотреть: какие-то уже куплены в Россию, другие будут доступны на стриминговых сервисах.

«Отец»

Режиссер Флориан Зеллер («Русский репортаж», 2020)

Дочь пытается найти сиделку для 80-летнего Энтони; тот ворчит, что не нуждается в помощи, при этом путается, в каком городе и в чьей квартире он живет, в мужьях дочери и ее матримониальном статусе, а потом перестает узнавать и ее саму.

Тут есть каст мечты: цвет британской актерской школы Оливия Колман, Оливия Уильямс и Марк Гейтисс. И, конечно же, сэр Энтони Хопкинс, играющий отца — ему прочили оскаровскую номинацию за эту роль еще до начала «Сандэнса». Режиссер — именитый европейский драматург Флориан Зеллер. «Отец», снятый по его же пьесе, стал для Зеллера дебютом в кино. Показать стремительное падение старика в бездну беспамятства ему и Хопкинсу удалось блистательно.

«Гнездо»

Режиссер Шон Дуркин (Capella Film, декабрь 2020)

По желанию мужа-англичанина (Джуд Лоу) его американская семья — жена (Кэрри Кун) и двое детей-подростков — переезжает из комфортной пригородной Америки на родину его предков, и у всех по этому поводу случается дикий стресс.

Шон Дуркин выстрелил на «Сандэнсе» в 2011 году с психологическим триллером «Марта, Марси Мэй, Марлен», после чего пропал из полного метра на 9 лет. На первый взгляд, его возвращение разочаровывает, содержание исчерпывается тремя строчками анонса. Но, если всмотреться, это кино страшное, злобное и прекрасное. О семье почти ничего не известно, только то, что она переезжала четырежды за 10 лет. Дети совсем эпизодические; смерти лошади героини экранного времени уделяется больше, чем ее отпрыскам. И вроде ничего глобального не происходит. Но к финалу начинаешь гнить, как эта семья, как их огромный пустой особняк, как жухлая листва и грязный вереск под ногами в графстве Суррей. Американские критики восторгаются актерской работой Джуда Лоу и отсылают зрителя к «Сиянию» по атмосфере.

«Уходи»

Режиссер Бренда Чепмен (российский прокатчик неизвестен)

Алиса, Питер и Дэвид растут в самой счастливой семье на свете, расово и классово смешанной (мама — Анджелина Джоли, папа — Дэвид Ойелоуо), вдали от высшего общества. Но однажды Дэвид погибает, семья начинает распадаться, все ее члены уйдут в свои воображаемые реальности: Алиса найдет Страну чудес, а Питер превратится в Питера Пэна.

Главная женщина современной анимации, бывшая сотрудница Pixar и автор «Храброй сердцем» Бренда Чепмен дебютировала в полнометражном игровом кино страшной сказкой о том, кем на самом деле были Алиса Льюиса Кэрролла и Питер Пэн Дж. М. Барри. Итог спорный, но впечатляющий: под непрекращающуюся музыку оскаровского номинанта Джона Дебни зрителей уносит куда-то в алкогольно-наркотические трипы несчастной матери, в самую странную из возможных Страну чудес с ее опасными пузырьками «Выпей меня» и трогательным Шляпником, который вконец обезумел из-за ссоры своих детей. Фильм уже куплен на Россию, но дистрибьютор пока не раскрывает карты.

«Палм-Спрингс»

Режиссер Макс Барбаков (Hulu)

На одной летней свадьбе знакомятся сестра невесты, Сара, и парень подружки невесты, Найлз. Интересно, что Найлз на этой свадьбе бывал миллион раз, так как застрял в петле времени. Выяснится, что в этом праздничном Дне сурка торчит довольно много народу, и некоторым тут даже нравится.

Это полнометражный игровой дебют Макса Барбакова, режиссера и сценариста из Санта-Барбары, автора документальной автобиографии «Мама, я ублюдок», любителя черных комедий. Очень забавный и увлекательный «Палм-Спрингс» — действительно «День сурка», но переосмысленный: исправлять ошибки прошлого, конечно, хорошо, но еще лучше изучать квантовую физику. Hulu и Neon совместно купили фильм, демонстративно заплатив рекордную для «Сандэнса» цену в 17 500 000,69 млн долларов, на 69 центов перекрыв предыдущий рекорд 2016 года по «Рождению нации» Нэйта Паркера.

«Хиллари»

Режиссер Нанетт Бурштейн (Hulu)

Хиллари и феминизм, Хиллари и Моника, и Билл, и Барак, и выборы, и русские хакеры, и папа с мамой, и однокашники, и Путин. Четырехчасовой мини-сериал Hulu о непростой и яркой судьбе экс-жены экс-президента и экс-кандидатки в президенты показали на «Сандэнсе» целиком, а на премьеру приехала сама 72-летняя протагонистка в люминесцентно-зеленом пиджаке и сорвала овации зала.

Это, конечно, комплиментарное кино, и его автор Нанетт Бурштейн не скрывает увлечения своей героиней. Но уровень доступа у нее был беспрецедентный. В фильме два интервью с бывшими президентами Соединенных Штатов: вот Обама с высоко поднятой головой, а вот и Клинтон с уставшими глазами, режущийся в карты. И, естественно, постоянно поминают президента действующего. «Хиллари» — это кино и для ценителей политической документалистики, и для всех остальных, кто хотел бы поближе познакомиться с американской политикой.

«Последнее, чего он хотел»

Режиссер Ди Риис (Netflix)

США, середина 1980-х. Одна журналистка хочет расследовать коррупцию в Латинской Америке, но редактор ссылает ее на освещение внутренней политики США. Она и там находит где копнуть в поисках историй о торговле оружием с развивающимися странами. А тут еще и ее отец приболел и оставил женщине в наследство какие-то сомнительные сделки в латиноамериканском регионе.

Экранизация популярного романа Джоан Дидион от любимицы «Сандэнса» Ди Риис, сделанная Netflix, заслужила почетное неофициальное звание худшего фильма фестиваля. Это не совсем справедливо. В главной роли тут Энн Хэтэуэй, и такой вы ее еще не видели. Но даже не в этом дело. Ди Риис разочаровала профессионалов, видимо, потому, что вместо классического журналистского расследования сделала нечто импрессионистское, в жанре атмосферного расследования, фильм-лабиринт о бессмысленности журналистской борьбы за справедливость, не всегда четкий, но очень честный. Понятно, почему пресса так расстроилась.

«Его дом»

Режиссер Реми Уикс (Netflix)

Супружеская пара беженцев из Судана, симпатичные работящие люди, пытается обосноваться на новой родине где-то в Великобритании. Квартира им досталась с крысами, тараканами и, что еще неприятнее, с кем-то, кто бродит по трубам и под полом, а по ночам выползает из огромных дыр в стенах. Беженцы спасались от войны, а столкнулись с чем-то инфернальным в доме, в котором им была обещана безопасность.

Тему миграции обернули в жанровую упаковку, да так, что не всегда очевидно, что страшнее — красочные призраки в стенах нового дома героев или эпизоды, когда они общаются с представителями британских социальных служб либо даже с такими же чернокожими, как они сами, но местными. Полнометражный дебют рекламщика Реми Уикса Netflix купил за день до начала фестиваля. А известность проект приобрел еще два года назад, когда компания Харви Вайнштейна пыталась доказать, что ей обещали права на прокат, и даже судилась с производителями. Было за что.

«Мисс Американа»

Режиссер Лана Уилсон (Netflix, 31 января)

«Сандэнс» любит музыку: ежегодно тут проходят громкие премьеры фильмов о музыкантах или с музыкантами, от скандальных до пропагандистских. В прошлом году в Парк-Сити показали «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне. В этом — «Мисс Американу», полуторачасовой документальный фильм о Тейлор Свифт, владелице многих титулов с приставкой «самая»: самая молодая обладательница «Грэмми» за лучший альбом, самая высокооплачиваемая женщина в музыкальной индустрии в 2019 году и так далее и тому подобное.

Фильм о ней сняла известная документалистка Лана Уилсон, но, по ее признанию, портрет столь душераздирающего уровня откровенности инициировала сама артистка. В итоге зритель увидит королеву, девушку — олицетворение американской мечты, которая словно бы постоянно оправдывается за свои проблемы с телом и с питанием, за аполитичность, за ситуацию с Канье Уэстом, за все, что выходит за рамки ее музыки. Фильм можно посмотреть прямо сейчас, он вышел на Netflix еще до окончания фестиваля.

«Плохие волосы»

Режиссер Джастин Симиен (возможно, Hulu)

Лос-Анджелес, конец 1980-х. Миловидная черная девушка мечтает сделать свое шоу на телевидении. Помеха, похоже, только одна — ее афроамериканские кудри. Она отправляется к чудо-стилистке и получает прекрасные нарощенные волосы. Но есть тонкости: у волос мутное индейское прошлое, чудо-стилистка вообще монстр, и однажды волосы заживут своей мрачной жизнью.

Джастин Симиен, которого называют «новым Спайком Ли», снимал этот увлекательный и в политическом смысле интересный хоррор про то, что не надо косить под белых, под влиянием «Степфордских жен» и «Вторжения похитителей тел». На первый показ в Парк-Сити пришли, кажется, все потенциальные покупатели, в том числе представители Apple, Amazon, Netflix. О сделке пока не объявлено, но, по слухам, всё на мази, и ближе всех к победе Hulu.

«Перспективная молодая женщина»

Режиссер Эмиральд Феннел («Вольга», 28 мая 2020)

Кэсси ходит по барам, тусит там с парнями и отрывается на всю катушку. Потом, когда Кэсси переберет с алкоголем и дойдет почти до беспамятства, парни везут ее к себе домой, чтобы заняться сексом. И вот там-то их ждет сюрприз: Кэсси, оказывается, вовсе не пьяна, и за попытку воспользоваться нетрезвой девушкой она будет жестоко и жестко мстить.

Эмиральд Феннел в послужном списке имеет сериалы «Убивая Еву» (продюсер и сценарист), «Корона» и «Бездельница» (актриса), а также фильмы «Анна Каренина», «Вита и Вирджиния» и «Девушка из Дании» (везде — актерские работы). «Перспективная молодая женщина» — ее полнометражный режиссерский дебют с блестящей Кэри Маллиган в главной роли. История ее мстительницы (в прошлом, конечно, трагическая) рассказана в легком и остроумном тоне романтических комедий, что и рвет шаблоны. Феннел на этом контрасте показывает, что жертве насилия в нашем обществе выгоднее самой взять в руки ружье, чем рассчитывать на помощь со стороны. Кэсси при этом не совсем Вилланель из «Убивая Еву», но что-то общее у этих белокурых красоток с кротким взглядом и стремительным действием, безусловно, есть. Как минимум страшная бездна, которая скрывается за фасадом уверенности и блеска.

«Беги, детка, беги»

Режиссер Шана Фест

И напоследок о фильме, который пока для России не запланирован, стриминговыми сервисами не куплен, но хочется верить, что что-то изменится. На «Сандэнсе» всегда особым спросом пользуется программа «Полночь». Считается, что это убежище для хорроров, но вообще-то сюда сваливают все самое странное и шокирующее, что жалко выбросить. И каждый год тут попадается какая-то особенно вдохновенная дичь — например, пару лет назад прославилась «Мэнди» с Николасом Кейджем и Андреа Райзборо.

В нынешнем, видимо, должна выстрелить именно эта история о жаждущей женского счастья матери-одиночке (Элла Балинска), которая идет на свидание вслепую. Ее кавалер (Пилу Асбек) изящен, интеллигентен и богат, но от него придется убегать, хотя технически это невозможно, ведь он демон, а у героини к тому же начались месячные (последнее не просто так — это важный сюжетный ход). Международные права у Universal. Хочется надеяться, что это поможет «Детке» добежать до России.