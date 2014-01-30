Розовый траур: 15 нарядов церемонии BAFTA-2020

Фиолетовая Шарлиз Терон, полуголая Лили-Роуз Депп, золотая Зои Кравиц — отобрали все самое интересное с красной дорожки церемонии вручения премии Британской киноакадемии.
BAFTA-2020 назвала победителей. Триумфатором премии стала картина Сэма Мендеса «1917» — у нее семь призов, включая статуэтку за лучший фильм. Впереди из самых важных наград сезона только «Оскар». Ждем и его, и красную дорожку церемонии, а пока смотрим, какой была дорожка премии Британской киноакадемии.
В этом году BAFTA заявила, что гости могут приходить в том, что уже надевали раньше, в любом винтажном наряде или же вообще одолжить платье на вечер. Последнее особенно забавно: звезды и так берут все свои роскошные наряды напрокат у модных домов. Но курс Британской академии понятен: забота об экологии и переработке, а также культуре потребления. Веганское меню, подарки звездам в сумках из переработанного пластика, даже ковровую дорожку потом сдали на переработку!
Что сделали звезды? Правильно, презрели все предписания. Стилисты к таким выходам готовятся заранее, и все образы у селебрити тщательно спланированы. Зато королевская семья подошла к заданию ответственно: герцогиня Кембриджская пришла на церемонию в платье от Alexander McQueen, которое уже надевала на BAFTA в 2012 году.
Для остальных селебрити стилисты выбрали либо все черное, либо все оттенки розового. Посмотрим на 15 самых ярких, если так можно выразиться, представителей с красной дорожки и на парочку отщепенцев, нарушивших и этот черно-розовый тренд.
Лили-Роуз Депп
Дочь Джонни Деппа — наш личный фаворит вечера. Пришла на церемонию практически голой — молодец! Провокационные черные кружева предоставил дом Chanel, чьим лицом Лили работает, как и мама Ванесса Паради.
Джесси Бакли
Звезда «Чернобыля» выбрала наряд от Miu Miu с белыми ангельскими крыльями. Само платье глубокого темно-синего цвета, но разное освещение легко превращает его в черное.
Руни Мара
Подруга Джокера продолжила свою серию готических образов угольным платьем от Givenchy с бантами и рюшами.
Дэйзи Ридли
Актриса на самом деле не в черном, а в темно-зеленом платье от Oscar de la Renta, но опять же игра света может легко вас обмануть. Акцент здесь делает летящий плиссированный рукав на одно плечо.
Сирша Ронан
Наряд от Gucci звезды «Маленьких женщин» максимально прост и черен и даже, можно сказать, неинтересен. Весь образ делают яркие серьги и оригинальный локон прически.
Эмилия Кларк
Кхалиси также выбрала простое черное платье, но от Schiaparelli. Вся фишка здесь в вышивке: при желании в ней можно разглядеть и распятого на Эмилии дракона, и обнявшие ее зловещие ручонки.
Марго Робби
Самая лучшая Харли Квинн, конечно же, пришла в Chanel. Почти все последние выходы Марго — в нарядах этого дома. Chanel также подогнал актрисе кружева, но более пуританские, чем у Лили-Роуз, зато с интересной голой спинкой.
Джиллиан Андерсон
Звезда «Полового воспитания», Джиллиан виртуозно носит узкие платья-комбинезоны в сериале, но на красную дорожку пришла в классическом наряде от Camilla and Marc и тоже в черном. Образ дополнили красные босоножки и клатч в тон.
Флоренс Пью
Еще одна звезда «Маленьких женщин» была на этой дорожке своеобразным модным мостиком от черного к розовому. В наряде от Dries Van Noten экстравагантно совместились оба тренда дорожки.
Шарлиз Терон
На актрисе традиционный Dior, но нетрадиционный выбор цвета в этом сезоне. Ранее Шарлиз выходила на дорожки в максимально строгих и элегантных образах. А здесь вдруг буйство фиолетового, вопреки предыдущим нарядам соратниц. Идет в этом году наперекор всем. Ну ок, поясок черный, все в рамках тренда.
Скарлетт Йоханссон
Розовый фламинго от Versace — вот как можно назвать образ Черной Вдовы на этой BAFTA. И правда, с черным у Скарлетт уже и так стойкие ассоциации, так что смысла соблюдать этот модный тренд никакого.
Лора Дерн
Лучшая актриса второго плана за «Брачную историю», Лора пришла в атласно-бархатном розовом наряде от Valentino. С учетом того, что все призы этого сезона в данной категории у нее, ждем, в чем же Дерн будет получать свой первый «Оскар».
Рене Зеллвегер
Лучшая актриса за «Джуди» также выбрала розовый тренд в пику черному. Стиль Рене, тем не менее, выдержан в течение всего сезона: классический наряд с оригинальным вырезом лифа. На этот раз за образ отвечал Prada.
Зои Кравиц
А вот пошли и отщепенцы. Зои Кравиц выбрала на BAFTA золотое платье от Saint Laurent. Эпатажная актриса в этом сезоне удивляет своими классическими образами — вспомним ее на вручении призов Гильдии актеров или «Золотом глобусе». Вот и сейчас Зои решила, что нет ничего лучше прямого блестящего силуэта.
Сэнди Пауэлл
Легендарная художница по костюмам пришла в белом костюме, испещренном автографами знаменитостей. Дело в том, что Сэнди собирает эти подписи в поддержку Удивительного коттеджа Дерека Джармена. Британский режиссер-авангардист, художник и сценарист в 1986 году узнал, что у него ВИЧ, выкупил землю на юго-востоке Англии возле ядерного реактора, построил там коттедж и начал заниматься садоводством. Черный дом с желтыми окнами стал его местом силы и арт-объектом. После смерти Джармена дом перешел к его партнеру Кейту Коллинзу, но, когда тот умер в 2018 году, здание выставили на продажу. Творческая элита Великобритании опасается, что архив Джармена и его наследие будут утеряны, и устраивают акции, чтобы собрать к концу марта 3,5 млн фунтов стерлингов и выкупить дом. Акцию запустила Тильда Суинтон, с которой Джармен в 1990 году снял фильм «Сад» на фоне коттеджа. Пауэлл же решила продать на аукционе костюм с автографами звезд и вырученные деньги отдать на покупку коттеджа. На сегодня на Сэнди расписались Роберт Де Ниро, Сирша Ронан, Аль Пачино, Эль Фаннинг, Скарлетт Йоханссон и многие другие.
Ну, и бонусом запонки режиссера «Достать ножи» Райана Джонсона — мастер-класс на тему «Как выделиться в скучном мире классической мужской моды».