Розовый траур: 15 нарядов церемонии BAFTA-2020

Легендарная художница по костюмам пришла в белом костюме, испещренном автографами знаменитостей. Дело в том, что Сэнди собирает эти подписи в поддержку Удивительного коттеджа Дерека Джармена. Британский режиссер-авангардист, художник и сценарист в 1986 году узнал, что у него ВИЧ, выкупил землю на юго-востоке Англии возле ядерного реактора, построил там коттедж и начал заниматься садоводством. Черный дом с желтыми окнами стал его местом силы и арт-объектом. После смерти Джармена дом перешел к его партнеру Кейту Коллинзу, но, когда тот умер в 2018 году, здание выставили на продажу. Творческая элита Великобритании опасается, что архив Джармена и его наследие будут утеряны, и устраивают акции, чтобы собрать к концу марта 3,5 млн фунтов стерлингов и выкупить дом. Акцию запустила Тильда Суинтон, с которой Джармен в 1990 году снял фильм «Сад» на фоне коттеджа. Пауэлл же решила продать на аукционе костюм с автографами звезд и вырученные деньги отдать на покупку коттеджа. На сегодня на Сэнди расписались Роберт Де Ниро, Сирша Ронан, Аль Пачино, Эль Фаннинг, Скарлетт Йоханссон и многие другие.