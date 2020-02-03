Как русскому актеру получить «Оскар»?

Победа неанглоязычных «Паразитов» на «Оскаре» наверняка вдохнула надежду в российских режиссеров и актеров. Если получилось у корейцев, почему не получится у нас? Тем более что и раньше «Оскар» казался вполне досягаемым самым амбициозным из деятелей российского кино, не забывшим успехи советского кинематографа (четыре премии в номинации «Лучший иностранный фильм»). Вот, к примеру, Александр Петров, беседуя с Юрием Дудем, поделился своей мечтой и прямо сказал, что его финальная цель в профессии — «Оскар». Эти планы вызвали приступ смеха у коллеги Петрова, Сергея Бурунова (возможно, и у многих зрителей тоже). Так может ли вообще известный российский актер получить «Оскар»?

За 91 год существования премии только 12 актеров, которые были рождены не в англоговорящей стране, смогли забрать статуэтку домой: Хавьер Бардем, Кристоф Вальц, Жан Дюжарден, Роберто Бениньи, Жюльет Бинош, Пенелопа Крус, Марион Котийяр, Бенисио дель Торо, Софи Лорен, Ингрид Бергман, Хосе Феррер и Лиля Кедрова , которая хоть и родилась в Санкт-Петербурге, но вряд ли может считаться русской актрисой (в возрасте четырех лет родители увезли ее в Германию, а потом во Францию, где и началась ее актерская карьера).

Вообще, «Оскар» дается не столько за талант, сколько по совокупности заслуг. Тут важны и тема фильма (это должно быть актуальное социальное или политическое высказывание), и общая популярность актера, которую уже невозможно игнорировать академикам, и усилия маркетингового отдела компании, прокатывающей фильм, и социальные навыки самого лауреата, то есть, попросту говоря, правильный круг общения. Да, мир Голливуда часто жесток, а выбор киноакадемиков почти всегда кажется несправедливым, но «Оскар» все равно мечтает получить каждый, потому что высшей оценки тебя как профессионала киноиндустрии в Штатах нет.

И, чтобы получить ее, нужно действовать по определенным правилам.

Связи и портфолио

Джуд Лоу и Юлия Снегирь в сериале «Новый Папа»

Пожалуй, самым коротким путем к популярности и нужной тусовке сейчас является телевидение. Еще 10 лет назад киноселебрити не соглашались сниматься в сериалах, а сериальных звезд редко брали в крупные полнометражные проекты, потому что, если зритель видел актера «на кнопке», у него не возникало желания привычки платить за него в кинотеатре. Но сейчас все изменилось. Дженифер Энистон, Риз Уизерспун, Джулия Робертс, Энтони Хопкинс, Аль Пачино и даже Мэрил Стрип больше не брезгуют ТВ.

Через ТВ проще познакомиться с нужными кастинг-директорами, режиссерами, продюсерами, сценаристами.

Но даже чтобы попасть в успешный сериал, нужно сначала проделать невероятную работу.

Необходимо постоянно совершенствовать себя и свое портфолио — обновлять фотографии и рил (двухминутный видеосборник лучших фрагментов из сыгранных ролей), выбирать лучшие классы и актерские мастерские и добавлять их в свое CV, переизобретать свой имидж, искать свой собственный голос, превращаясь таким образом в бренд. Почти все актеры в Голливуде стараются нанять лучшего коуча (тренера по актерскому мастерству) со связями, который поможет заполучить роли или как минимум познакомить с менеджером или агентом, пиар-агентом, которые организуют публикации в нужных изданиях, найти себе известных менторов, которые смогут подсветить путь к красной дорожке.

Выбор ролей

«Легенда № 17»

Почти все актеры начинают с бесплатных ролей в студенческих фильмах или совсем маленьких проектах. Попасть на кастинг просто: существует огромное количество онлайн-ресурсов, где ты можешь отправить свое портфолио режиссеру или продюсеру и ждать, что тебя позовут на личную встречу. Выбора у новичков никакого нет, тем более что молодым талантам часто нечего есть. Но путь к «Оскару» начинается уже на этой стадии карьеры. Важно не соглашаться на все подряд и соблюдать баланс между искусством и коммерцией и знать, какие роли вообще чаще всего получают признание киноакадемии.

Каждый пятый оскароносный актер (19%) сыграл роль реального человека. Оценка искусства всегда крайне субъективна, но в байопике гораздо проще оценить уровень актерского мастерства, сравнивая актера с прототипом. Колин Фёрт («Король говорит!»), Форест Уитакер («Последний король Шотландии»), Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете»), Хелен Миррен («Королева»), Риз Уизерспун («Переступить черту») и многие другие, несмотря на огромное количество известных ролей в их фильмографии, получили «Оскар» именно за перевоплощение в известных личностей.

«Часы»

Ну а если для роли нужно еще и преобразиться до неузнаваемости, набрать вес или приобрести внешний изъян, то помешанный на красоте Голливуд очень высоко это оценит, особенно в женщинах. Николь Кидман или Шарлиз Терон получили свои пока единственные статуэтки именно за таких персонажей. В этом году лучшая женская роль досталась Рене Зеллвегер: во-первых за искусство актерского перевоплощения, а во-вторых, ее героиня, Джуди Гарлэнд — звезда золотого века Голливуда.

Также киноакадемия очень любит персонажей с инвалидностью (16% победителей). Хороший пример — Форрест Гамп или, скажем, слепой подполковник Слейд в «Запахе женщины». С одной стороны, тут тоже легко оценить степень актерской трансформации, а с другой — количество усилий, которое требуется для подготовки к подобной роли. Например, Дастин Хоффман целый год работал с аутистами и их семьями, прежде чем приступить к съемкам в фильме «Человек дождя».

Талантливо изображенные алкоголики (17% победителей), матери-одиночки (23%), проститутки (12%) и люди шоу-бизнеса (12%) тоже с большей вероятностью обратят на себя внимание киноакадемии.

Конечно, жизнь может внести в эту схему свои коррективы: инвалидов все чаще будут играть актеры с инвалидностью, так же как на роли персонажей из меньшинств сегодня все чаще берут актеров из соответствующих групп. Но инклюзивность инклюзивностью, а игра игрой. Все-таки сама суть актерского мастерства, ради которого мы и ходим в кино, — перевоплощение, изображение радикально иного человека. К тому же «Оскар» довольно консервативен. Посмотрите хотя бы на ежегодное возмущение критиков и актеров тем, что премия вновь оказалась «слишком белой», а среди номинантов преступно мало женщин.

Но получить такие роли в фильме успешного американского режиссера почти нереально даже самому известному российскому актеру.

Пять препятствий

Александр Петров на съемках фильма «Притяжение»

Одна из главных причин — школа игры. Во время просмотра многих российских фильмов или сериалов невозможно избавиться от ощущения театральности всего происходящего. Актеры, как правило, по привычке орут так, чтобы их слышал десятый ряд, вместо того чтобы работать на партнера и камеру.

Анастасия Арчен, русская актриса, которая начала свою карьеру в Голливуде, а потом приехала поработать в Россию, поделилась со мной своим опытом:

«Российская школа идет от драматического театра. Больший упор в ней делается на развитие своего персонажа, своей эмоциональной подготовке к роли/сцене. В США же техники обучения направлены на развитие органики, чтобы ты мог натурально и естественно существовать в кадре/на сцене, органично жить с партнером, руководствуясь скорее своей интуицией, нежели подготовленным материалом. В этом цель всей так называемой техники Майзнера, которую изучают все голливудские актеры. Если выражаться актерским языком, в России актер создает момент, в Америке — дает моменту существовать самому по себе („let the moment be“). Основной фокус внимания американского актера на партнере — „acting is reacting”».

Даже процесс кастинга в России и США достаточно кардинально отличается — не только формальной организацией, но и тем, как выстраивается коммуникация. «В Голливуде всегда ищут новый талант. И на кастинге все сделано для того, чтобы создать максимально комфортные условия для актера, чтобы он смог показать себя с наилучшей стороны. Кастинг-директора любят разговаривать с актерами, шутить, спрашивать про жизнь и даже про политику. Был случай, когда я зашла на прослушивание, и первым вопросом был „А вы уже читали отчет Мюллера?“. И мы минут десять говорили об этом. Они хотят увидеть не только актера, исполняющего роль, но также и человека, с которым им захочется работать. В России все гораздо техничнее и строго по делу — зашел, выступил, ушел. Ну и, конечно, подождал с часик у двери, пока до тебя дойдет очередь».

Другая проблема — русский акцент.

Если актер не избавится от него, то, скорее всего, его ждут только роли злодеев-антагонистов (Машков в «Миссия: невыполнима») или проституток/возлюбленных, которых быстро убивают (Ходченкова в «Шпион, выйди вон!»). Но недостаточно избавиться от русского акцента — нужно научиться имитировать другие акценты. «Акцент имеет значение для карьеры, но сейчас стоит вопрос даже не об избавлении от акцента, а о возможности делать разный акцент. Чем больше акцентов ты умеешь делать, тем сильнее твое резюме и ты можешь претендовать на большее количество ролей».

Но самым главным препятствием на пути к «Оскару», пожалуй, все-таки является менталитет. Каким бы ни был открытым сейчас мир, Россия и Америка, а тем более Голливуд — это совершенно разные планеты, между которыми мало общего. Здесь имеет огромное значение то, как ты общаешься, как ты заходишь в комнату, как смотришь на людей вокруг. Незнание культурного контекста, не такое чувство юмора, неумение соблюдать границы и даже политические взгляды могут стоить тебе работы и друзей. Между Россией и Америкой пропасть, которой, например, нет между Америкой и Европой, поэтому у европейского актера гораздо больше шансов стать кем-то в Голливуде. Русских опасаются, так как не понимают и ничего о них не знают, кроме всем известных стереотипов и того, что говорят в новостях. А новости эти, мягко говоря, не располагают к сотрудничеству.

А если ты уже состоявшийся в России актер, то в Америке тебе придется бороться не только с русским менталитетом, но и собственной звездностью.

Я знаю нескольких известных актеров, которые приехали из России покорять Голливуд, но быстро вернулись: очень трудно пересобирать себя как человека и профессионала одновременно. Имея признание в России, начинать заново ходить на кастинги, где тебя никто не знает, регулярно посещать классы, нанимать коучей, постоянно тусоваться и продавать себя — все это требует какой-то невероятной мотивации, которую человеку творческой профессии, имеющему популярность и возможность зарабатывать большие деньги там, где ему ничего доказывать уже не нужно, взять просто негде.

Да, Голливуд в связи со сложившимся политическим климатом испытывает сейчас большой интерес к России. Почти в каждом сериале или фильме есть русский персонаж или как минимум упоминание страны. Но даже если и появится фильм про русского героя, достойный внимания киноакадемии, сыграет его, скорее всего, американец, в крайнем случае англичанин. И справится прекрасно, как это уже наглядно продемонстрировал сериал «Чернобыль».