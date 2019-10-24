Кто стал прототипом Тони Старка и почему Дэвид Боуи — дьявол?

Герои комиксов не всегда фантазия их создателей. Нередко авторы ищут вдохновение в реальном мире. Например, автор DC Мартин Ноделл придумал Зеленого Фонаря, увидев, как кондуктор нью-йоркского метро спас пассажиров. Он провел их через темные тоннели, держа перед собой фонарь. Даже создатель Невероятного Халка вдохновлялся реальными людьми. Джек Кёрби стал свидетелем невероятного спасения ребенка: мать мальчика приподняла заднюю часть автомобиля, готового к отправке, чтобы вытащить своего сына. В одном из интервью Кёрби говорил, что в тот момент понял: человек в отчаянии способен на что угодно.

Но Халк и Зеленый Фонарь — это лишь верхушка айсберга. Вспоминаем еще восемь героев из комиксов, чьи авторы вдохновлялись реальным актерами, музыкантами и миллиардерами (и немного персонажами из кино).

Джон Константин

Кто: Стинг

Джон Константин — вымышленный супергерой из вселенной DC Comics. Он впервые появился в 1985 году в комиксе «Сага о Болотной Твари» Алана Мура. В своем дебюте Джон Константин исполнял роль советника главного героя, Болотной Твари. Позже персонаж стал магом-детективом, который придерживался принципа меньшего зла и использовал нестандартные методы расследования. Внешний вид супергероя и его характер позаимствовали у Стинга, тогда вокалиста группы The Police. Впервые некто похожий на Стинга появляется в 25-м выпуске комикса в качестве обычного зеваки в толпе. И Мур, автор оригинального сценария, не планировал использовать придуманный образ за пределами эпизодических ролей. Только спустя несколько выпусков персонаж из массовки превратился в полноценного героя Константина.

В 2005 году вышел сольный фильм о маге-детективе, в котором Константина сыграл Киану Ривз (и заодно стал самым известным воплощением героя). Через 9 лет маг дебютировал в собственном сериале (тоже «Константин»). Играть роль неоднозначного персонажа в этот раз доверили валлийскому актеру Мэтту Райану. В его исполнении Константин несколько раз участвовал в совместных эпизодах сериала «Стрела».

Люцифер

Кто: кудрявый Дэвид Боуи

Падший архангел Люцифер неоднократно появлялся во вселенной DC, но только образ, созданный Нилом Гейманом в 1989 году для комикса «Песочный человек», стал культовым. Оно и понятно: тот требовал, чтобы за основу художники взяли внешность Дэвида Боуи! Калли Джонс, одна из художниц, работавших в тот момент над комиксом, рассказывала о процессе вот так: «Нил был уверен, что Дэвид Боуи — дьявол. На попытки переубедить он коротко отвечал: Он — дьявол. Вы должны нарисовать Дэвида Боуи. Найдите Дэвида Боуи, или я пришлю вам Дэвида Боуи. Потому что если вы нарисуете не Дэвида Боуи, вам придется переделывать персонажа до тех пор, пока он не станет похож на Дэвида Боуи». Гейман был фанатом творчества музыканта и с помощью комикса хотел увековечить его образ в своей работе.

В первых выпусках комикса Люцифер отказывался от управления Адом после 10 миллиардов лет на троне. Как и в большинстве историй про дьявола, главными занятиями Люцифера во вселенной DC были междоусобные войны демонов, пытки грешников и постоянные стычки с Раем. Но вскоре ему надоело, и он отправился из Ада на пенсию — сначала в Австралию, а потом в Лос-Анджелес. После дебюта в 1989 году Люцифер обзавелся собственным комиксом «Люцифер: Нирвана». Он выходил с июня 2000 по август 2006 года. В 2011-м серию перезапустили, преобразив персонажа согласно христианским канонам: от Люцифера Геймана он отличался жестокостью и желанием украсть как можно больше человеческих душ. Однако в 2015 году появилась еще одна серия комиксов про Люцифера, которая отрицала причастность к канону перезапуск 2011 года. Новая история повествовала о смерти Бога, попытке Люцифера доказать свою невиновность и управлять только что открытым ночным клубом на земле. В новой истории — новая внешность. В одноименном сериале по мотивам комиксов Геймана дьявол выглядит уже не как Дэвид Боуи, а как обычный высокий мужчина-брюнет в дорогих костюмах. Под ними главный герой скрывает раны на спине — напоминание об ангельском прошлом.



Лоис Лейн

Кто: героиня Гленды Фаррелл в «Предприимчивой блондинке» и модель Джоан Картер

Девушка, а впоследствии и жена Супермена, Лоис Лейн, дебютировала вместе с ним в первом выпуске «Action Comics» в 1938 году. Образ Лоис Лейн Джо Шустер и Джерри Сигел, авторы историй о Супермене, позаимствовали у популярной в тот момент киногероини Торчи Блейн в исполнении Гленды Фаррелл. Впервые миловидная, но пробивная журналистка появилась на экране в ноябре 1937 года в фильмах «Предприимчивая блондинка» и «Детка, улетай». В 1988 году Сигел рассказывал, что они с Шустером хотели добавить в истории о Супермене голодного до сенсаций журналиста, харизматичного трудоголика. Торчи Блейн отлично подходила под это описание.

Однако героиня Фаррелл подарила Лоис Лейн только характер и привычки, облик же позаимствовали у будущей жены Сигела, модели Джоан Картер. В 1983 году Картер рассказывала, что позировала для Шустера каждую субботу, до тех пор пока у него не набралось достаточно эскизов. Фамилию для девушки Супермена Сигел и Шустер тоже одолжили у актрисы Лолы Лейн, исполнявшей роль Торчи Блейн после Фаррелл.

Лоис Лейн регулярно появлялась в комиксах (и даже становилась Суперженщиной) и в фильмах о Супермене. В «Человеке из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Лиге справедливости» ее роль исполнила Эми Адамс. В сериале «Тайны Смолвиля» Лейн играла Эрика Дюранс, а в оригинальной трилогии, вышедшей в 1980-е, — Марго Киддер.



Спайдер Джерусалем

Кто: Хантер С. Томпсон

Во вселенной DC немало достойных журналистов — взять того же Супермена! Но гонзо-легенда одна — Спайдер Джерусалем. Придуманный в конце 1997 года Уорреном Эллисом и Дереком Робертсоном, Джерусалем запомнился читателям своими историями (например, о том, как сектанты-трансаенты хотят объединить свою ДНК с инопланетным и эволюционировать), алкоголизмом и стереоскопическими очками.

Характер, философские взгляды и некоторые внешние атрибуты героя позаимствовали у родоначальника гонзо-журналистики Хантера С. Томпсона. Помимо самого журналиста, авторы комикса вдохновлялись его ассистентками Деборой Фуллер (которую он однажды чуть не пристрелил) и Анитой Бежмак (на которой женился). Томпсон никогда прямо не говорил о Спайдере, но во время продвижения фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» его заметили в шляпе с пауком, похожим на того, что появляется в серии. В самом комиксе, само собой, есть отсылки к работам Томпсона. Например, его книги можно заметить среди вещей, разбросанных в квартире Джерусалема. В одной из своих поздних колонок Уоррен Эллис рассказал, что имя героя связано с «Преступлением и наказанием» Достоевского. Раскольников называет себя пауком после убийства, а сам Достоевский в своих произведениях часто обращался к теме Нового Иерусалима, рая на земле.

Джерусалем не появляется за пределами собственной серии комиксов. В случае экранизации Эллис и Робертс хотели бы, чтобы Спайдера сыграл Тим Рот.



Харли Квинн

Кто: роль героиня Арлин Соркин в «Днях нашей жизни»

Самый узнаваемый женский персонаж вселенной DC появился не так давно. Харли Квинн, вечная спутница Джокера, дебютировала даже не в комиксе, а в мультсериале «Бэтмен» в 1992 году (про историю и эволюцию Квинн мы рассказывали вот в этом материале).



Пол Дини, художник придумавший образ Квинн, вдохновился героиней Арлин Соркин в сериале «Дни нашей жизни». В одном из эпизодов актриса появлялась в костюме арлекина. Выступление Соркин записали на видеокассету, и через общих знакомых та оказалась у Дини. Кстати, Соркин озвучивала Харли Квинн в мультсериалах «Бэтмен», «Новые приключения Бэтмена» и других. Внешний вид персонажа изменился только в 2016 году: белый грим и двухцветный костюм арлекина заменили на короткие шорты и два хвоста, покрашенные в синий и красный.

Помимо комиксов и мультсериалов, Харли Квинн появляется в видеоиграх и кино. Самым известным воплощением обаятельной злодейки и стопроцентным попаданием в образ стала Марго Робби, сыгравшая Квинн в «Отряде самоубийц». 6 февраля в российский прокат выйдет сольная картина про Квинн — «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».



Человек-муха



Кто: каскадер Рик Рожьятт

Имя Человека-мухи во вселенной Marvel носили два персонажа. Один из них появился в комиксе «Невероятный Человек-паук» в середине семидесятых и противостоял главному герою. Тезка по другую сторону баррикад дебютировал годом позже в комиксе «Человек-муха». В нем главный герой, неизвестный юноша, попал после серьезного ДТП в больницу, где ему заменили большую часть скелета на стальные детали. Выписавшись из больницы, парнишка решил стать каскадером и взять имя Человек-муха. Но, помимо каскадерства, Человеку-мухе пришлось бороться с толпами бандитов. Внимание на нового супергероя обратил даже Человек-паук. Тот подумал, что Муха — очередная реинкарнация побежденного злодея.

Образ Человека-мухи списали с реального человека — Рика Рожьятта, канадского каскадера и трюкача. Он известен своей прогулкой по фюзеляжу самолета на скорости более 400 км/ч. Костюм, в котором Рожьятт исполнил этот трюк, стал вдохновением и для костюма супергероя. Факт не скрывали: все выпуски комикса выходили с заголовком «Самый дикий супергерой на свете, потому что он настоящий!». За пределы комиксов Человеку-мухе выбраться не удалось. В 2012-м Marvel заявляла об экранизации истории, но работа над фильмом так и не началась.

Китти Прайд

Кто: Сигурни Уивер

Кэтрин Прайд — самая юная участница команды Людей Икс. Ей повезло с талантом — она умеет проходить сквозь стены. Дебют Китти состоялся в январе 1980 года. Новый персонаж потребовался из-за идеи построить внутри вселенной Людей Икс школу для мутантов. Большинство уже существовавших на тот момент героев были далеки от школьного возраста, поэтому авторам пришлось придумать более юных, таких как Китти.

Китти Прайд — имя однокурсницы Джона Бирна, в честь которой в 1973 году художник пообещал назвать своего первого персонажа. Хоть та и дала согласие, вскоре популярность персонажа стала раздражать настоящую Китти Прайд. В более поздних интервью она рассказывала о смешанных чувствах к героине. По словам настоящей Прайд, в ней слишком часто видели только прототип вымышленного супергероя. Внешность же героини художники списали с молодой Сигурни Уивер, которая стала большой звездой с выходом «Чужого» в 1979 году.



Железный человек

Кто: миллиардер Говард Хьюз

Магнат, плейбой и гениальный ученый Энтони Эдвард Тони Старк появился в комиксах «Тревожные истории» в марте 1963 года. Над персонажем работали Стэн Ли и Джек Кёрби. В том году Ли играл с идеей супергероя-бизнесмена, олицетворяющего эпоху. В более поздних интервью Стэн Ли рассказывал, что хотел создать персонажа, который бы никому не понравился, некую квинтэссенцию капитализма. Тони Старк придумывал, производил и продавал оружие военным, был убежденным промышленником. Ли признавался, что не ожидал обратной реакции: читателям Старк, наоборот, понравился.

Внешний вид и характер авторы одолжили у реального миллиардера Говарда Хьюза . Он был невероятно богатым изобретателем и путешественником, филантропом и плейбоем, продюсером и даже режиссером.

В XXI веке фанаты считают прототипом любимого супергероя другого миллиардера — Илона Маска . Режиссер Джон Фавро отрицал, что кинообраз Старка вдохновлен главой SpaceX и Tesla. Однако, как рассказал режиссер в подкасте Recode Decode, во время подготовки к съемкам Роберт Дауни-мл. много общался с Маском. Как-то раз на съемочной площадке актер даже заявил: «Этот парень подскажет нам, каково это — быть Тони Старком». За помощь в работе над фильмом Маск удостоился эпизодической роли. Неудивительно, большую часть фильма, признавался Фавро в 2016-м, снимали на территории SpaceX.

Железный человек стал одним из главных супергероев вселенной Marvel и главным героем множества комиксов, фильмов и игр. В частности, завершившаяся в 2019 году «сага Бесконечности», первая фаза фильмов Marvel, началась в 2008-м с фильма о Железном человеке.

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