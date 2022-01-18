«Бэтмен» Мэтта Ривза: Кто есть кто

Важной составляющей любого фильма о Бэтмене является актерский состав. Для фанатов героя с многолетней историей очень важно, кто играет каждую роль. И режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз очень основательно подошел к подбору актеров, выбрав для персонажей исполнителей, которые лучше всего смогут воплотить на экране их ключевые характеристики.

Посмотрим, кто снимается в «Бэтмене» и кого они играют.

Роберт Паттинсон — Бэтмен / Брюс Уэйн

Паттинсону предстоит воплотить на экране новую версию Бэтмена — бесстрашного защитника Готэма, одинокого борца с преступностью. На данный момент никто не знает, каким станет Темный рыцарь в исполнении Паттинсона, но одно можно сказать с уверенностью: Ривз выбрал отличного актера на эту роль. Оставив в далеком прошлом «Сумерки», Паттинсон успел зарекомендовать себя как превосходный драматический актер, способный по несколько часов держать на себе зрительское внимание.

Энди Серкис — Альфред Пенниуорт

Верный помощник Бэтмена, воспитывающий Брюса Уэйна с юных лет. Как и Темный рыцарь, его верный дворецкий также менялся от версии к версии. Неизменной остается лишь его любовь к сарказму, чаю и порядку. Есть предположение, что Альфред в исполнении Серкиса будет меньше всего походить на милого английского старичка. Скорее, он сможет единолично зачистить улицы Готэма.

Джеффри Райт — Джим Гордон

Второй человек, без которого не обходится ни один фильм о Бэтмене. Пока Темный рыцарь прыгает по крышам и вершит правосудие по подворотням, комиссар Гордон охраняет порядок в городе. Воплощение честности и неподкупности, он многое потерял на службе, но всегда оставался верен букве закона. Джеффри Райт и его размеренный, глубокий голос смогут придать образу Гордона должный уровень авторитетности.

Зои Кравиц — Женщина-кошка / Селина Кайл

Как Бэтмен, за годы существования Женщина-кошка успела претерпеть немало изменений. Начав как простая, но элегантная грабительница, она со временем превратилась в обворожительную femme fatale, роковую женщину и антигероиню, которая может дать отпор как Темному рыцарю, так и Джокеру. Вооруженная хлыстом и любовью к кошкам (а также к всему, что блестит), она уже много лет остается одним из самых популярных персонажей DC. Кравиц, несмотря на гнев некоторых фанатов из-за цвета кожи актрисы, идеально вписывается в образ Женщины-кошки, какой она сейчас существует на страницах комиксов.

Колин Фаррелл — Пингвин / Освальд Кобблпот

Пингвин — злодей, существующий на грани между безумным преступником и элегантным гангстером. Как и у многих других противников Бэтмена, у него есть свой пунктик (птицы во всех проявлениях), но при этом он не опускается до обычного грабежа, отдавая предпочтение управлению криминальной империей из удобного офиса. В Готэме не существует нелегального бизнеса, в который Пингвин не запустил бы свои короткие пухлые пальчики. В фильме Ривза зрителя ждет самая необычная версия Пингвина в исполнении ирландца Фаррелла, который совсем не похож привычного коренастого Кобблпота.

Пол Дано — Загадочник / Эдвард Нигма

Нигма считает себя самым умным человеком в Готэме. Но, вместо того чтобы поставить свой интеллект на службу человечеству, он решил посвятить себя криминалу. С помощью преступлений Нигма выставляет на показ свой интеллект, оставляя после себя сложные загадки. Только вот Бэтмен, которого Загадочник постоянно считает тупым громилой, каждый раз их ловко разгадывает. С Дано Ривз идеально попал в типаж наглого и самовлюбленного персонажа, которого так и тянет хорошенько стукнуть.

Джон Туртурро — Кармайн Фальконе

Один из главных криминальных боссов Готэма, Фальконе стоит во главе масштабной организации, которой подчиняются все темные и неприятные дела, проворачиваемые в городе. Его влияние распространилось настолько, что у него появились даже связи в полиции и мэрии Готэма. Пока Джокер и прочие безумцы в ярких костюмах сражаются с Бэтменом, Фальконе решает, кто будет жить, а кто умрет. Как и в случае Гордона, эта роль требует определенного уровня авторитетности, а Туртурро умеет заставить людей слушать.

Фальконе также играли Том Уилкинсон и Джон Доумен.

Ожидается, что в картине появятся и такие злодеи, как Двуликий (предполагается, что его сыграет Питер Сарсгаард), Светлячок и Безумный Шляпник.

В новом фильме не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого Ривз намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

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