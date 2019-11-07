Что смотреть дома: «Доктор Сон», «Шериф» и «Леденящие душу приключения Сабрины»

«Шериф»

more.tv

Шериф округа Лос-Анджелес скончался. По закону, существующему здесь еще со времен Дикого Запада, до выборов преемника место покойного должен занять самый опытный из сотрудников. Таковым оказывается сержант Холлистер (Стивен Дорфф), человек суровый и принципиальный. Сценарист «Шерифа» — Уилл Билл, автор «Касла» и бывший полицейский; одним из режиссеров выступил Дэвид Эйр, снявший «Отряд самоубийц».

«Доктор Сон»

КиноПоиск HD

Экранизация романа Стивена Кинга, продолжение «Сияния», снятого Стэнли Кубриком 40 лет назад. После событий в отеле «Оверлук» прошло много лет, Дэнни Торранс вырос, стал алкоголиком, наркоманом и сотрудником хосписа (благодаря своему телепатическому дару он помогает старикам мирно уйти из жизни). С ним и выходит на связь девочка Абра, у которой тоже есть аномальные способности и за которой тоже охотятся монстры. Постановщик картины — один из самых талантливых режиссеров жанра хоррора, Майк Флэнеган — бережливо отнесся ко всем излюбленным темам Кинга: фобиям, влиянию прошлого, потустороннего и проблемам взросления.

«Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей»

ivi

Линкольн Райм — выдающийся сыщик-криминалист, которому под силу разгадать самые сложные преступления. Одна проблема: Линкольн парализован, прикован к постели и с трудом может пошевелить даже пальцем. Его помощницей становится новобранец Амелия Донаги; вместе они будут искать опасного маньяка. Сериал — экранизация романа Джеффри Дивера «Собиратель костей». По нему в конце 1990-х уже сняли фильм с Дензелом Вашингтоном и Анджелиной Джоли, который нравился поклонникам «Молчания ягнят» и «Семи».

«Южный ветер»

START

Сербия, 1990-е годы. Петар Мараш занимается угоном автомобилей и неплохо в этом деле преуспел. Живет, не бедствует: своя квартира, любимая девушка, группировка друзей, надежная «крыша». Но однажды Петар угоняет машину, которую трогать не стоило. Не только российские кинематографисты обращаются к 1990-м — у сербов они тоже были лихими. «Южный ветер» спродюсировал актер Милош Бикович, сыгравший главную роль. Почему бы не посмотреть его работу на фоне успеха фильма «Холоп»?

«Аббатство Даунтон»

КиноПоиск HD

1927 год, дом семейства Кроули убран и украшен как никогда. Все его обитатели в напряжении: к ним вот-вот пожалуют с визитом король Великобритании Георг V и его супруга Мария. Полнометражный фильм является продолжением знаменитого сериала, последний, шестой сезон которого вышел четыре года назад. В основе сюжета — исторический факт 1912 года, поездка британской монаршей семьи в йоркширское поместье Вентворт Вудхаус, в котором, кстати, и велись съемки фильма.

«Кобра»

«Амедиатека»

«Кобра» — это название специального комитета, в составе которого заседают эксперты по безопасности и защите граждан в случаях чрезвычайных ситуаций. А ЧС в стране случаются с завидной регулярностью, и когда над Великобританией нависает угроза, члены комитета вынуждены принимать одно необычное решение за другим, лишь бы спасти репутацию, независимость, жизни сотен людей. В ролях — звезда «На игле» Роберт Карлайл и Ричард Дормер, знакомый нам как лорд Берик Дондаррион в «Игре престолов».

Сериал можно смотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Гоша»

START

Тридцатилетний Гоша высок ростом, невероятно стеснителен и безответно влюблен. Он живет жизнью чудаковатого недотепы, совершенно не умеет ладить с людьми, так что о сотруднице банка Юле ему остается только мечтать. Добродушный комедийный сериал, одним из продюсером которого выступил Резо Гигинеишвили, уже называют «российским „Мистером Бином“».

«Леденящие душу приключения Сабрины», 3-й сезон

Netflix

Сабрине хочется быть обычной девчонкой, но положение обязывает считаться с планами Сатаны. Продолжение истории Сабрины Спеллман (Кирнан Шипка), полуведьмы-получеловека, которая пытается вырвать бойфренда из лап дьявола и обрести свое место между двумя мирами. Встречайте третий сезон сериала, который снят по мотивам комиксов «Арчи», мог бы стать частью вселенной «Ривердэйла», но превратился в самостоятельный популярный проект.