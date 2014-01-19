Новый министр: Кто такая Ольга Любимова и что она сделала для кино

Образование

Ольга Любимова родилась в 1980 году в Москве в семье театроведа и педагога Бориса Любимова (с 2007 года он занимает пост ректора Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина). Училась в православной гимназии, окончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ), еще в университете начала работать в информационном агентстве Русской православной церкви.

Православные фильмы

С 2001 года Любимова работала на телевидении, была корреспондентом Третьего канала и программы «Ортодокс» на ТВЦ, ведущей на каналах «Столица» и «Культура», руководила рядом программ на Третьем канале (закрыт в 2012 году), а в 2016 году стала заместителем директора дирекции социальных и публицистических программ Первого канала.

Кроме того, Любимова была автором и шеф-редактором «Православного календаря», «Русского взгляда с Иваном Демидовым» и других телепрограмм, принимала участие в создании более 80 документальных фильмов. В частности, она написала сценарии к телефильмам «Путь патриарха», «Преподобный Сергий Радонежский» и «Никита Михалков», а также к мини-сериалу «Война и мифы», снятому по книге Владимира Мединского «Война. Мифы СССР. 1939—1945».

Департамент кинематографии

Ольга Любимова, Артем Васильев, Андрей Савельев, Константин Эрнст, Алексей Герман — младший, Елена Окопная, Антон Малышев / Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В январе 2018 года Любимова возглавила департамент кинематографии Министерства культуры РФ, где она уже работала в 2015 году на должности советника и занималась, в частности, проектом «100 фильмов для школьников» и содействовала запуску проекта «Чапаев» (потом она ушла работать на Первый канал).

Известно, что именно Ольга Любимова защищала перед Мединским рискованные российские проекты — эротическую «Верность» Нигины Сайфуллаевой («Мы с огромной осторожностью выпускали этот релиз. Очень не хотелось скандала на ровном месте», — говорит сама Любимова) и док «Похищенные сокровища Европы», полный свастик (поскольку он рассказывает о том, как нацисты пытались создать в немецком Линце новый Лувр). Даже со скандальным «Дау» Ильи Хржановского, про которые принято говорить как о не получившем прокатное удостоверение, ведомство Любимовой поступило трезво: часть эпизодов на самом деле получили прокатку. «Оставшиеся четыре невозможно трактовать как эротические, они откровенно порнографического толка, что не позволяет нам выдавать прокатное удостоверение», — пояснила она.

«Дау»

Чем еще Любимова занималась на этом посту? Вот четыре главных пункта.

№ 1 Борьба с растратчиками Как руководитель департамента кинематографии Любимова отвечала за распределение бюджетных денег на производство кинофильмов и проведение фестивалей. Когда несколько лет назад Мединский озаботился тем, что Минкульт выделяет деньги на фильмы, которые никто не видит (по данным министерства, почти половина фильмов, снятых на бюджетные деньги, в кинотеатры не попадала), и начал инициировать возбуждение уголовных дел против продюсеров и режиссеров, которые не выполнили обязательства перед Минкультом (то есть не сдали в Госфильмофонд копию готового фильма в установленный законом срок), разбираться с должниками пришлось именно Любимовой. А среди них были не только недобросовестные продюсеры, но и режиссеры, оказавшиеся заложниками своих амбиций и чрезвычайных ситуаций (Сергей Дворцевой годами ждал подходящего снега для съемок «Айки», Сергей Соловьев не смог снять «Елизавету и Клодиль» из-за гибели сына и тяжелой болезни, режиссер и генпродюсер фильма «Rock & Road» Григор Гярдушян умер). Но платить долги и штрафы, по словам самой Любимовой, придется всем: «Мы не можем допускать до сцены должника, иначе это будет пирамида. Люди из бюджета одной картины будут выплачивать долги по другой. Это схема известная, никогда ни к чему хорошему не приводившая».

№ 2 Борьба с коррупцией и установление прозрачности в расходовании госсредств

После претензий Счетной палаты к работе департамента кинематографии Минкульт запланировал изменить механизм отбора заявок и выдачи дотаций, сделав их более прозрачным (новые правила находятся в разработке и будут введены в этом году). Инициатором этих изменений считают Ольгу Любимову, которая прямо говорит: «Люди, которые хотели на господдержке в лоб заработать, должны закончить с этими фантазиями». Также департамент сделал открытой информацию о размерах господдержки кинопроектов — эти сведения доступны здесь.

№ 3 Контроль над прокатом

Любимова курировала выдачу прокатных удостоверений, без которых фильм нельзя показывать в российских кинотеатрах. Выдача прокаток — главный инструмент регулирования рынка: с его помощью можно двигать дату проката иностранного фильма, конкурирующего с российским, или разводить в прокате российские фильмы, конкурирующие между собой. «Была ситуация, когда два хоррора претендовали на одну дату премьеры — „Проводник“ „Двадцатый Век Фокс“ и „Суспирия“ „Вольги“, — рассказывала КиноПоиску Ольга Любимова. — Мы встречались [с прокатчиками], говорили, что любая подобного рода война может спровоцировать зрителя на уход от российского релиза в пользу западного. И эти доводы, прозвучавшие не только со стороны министерства культуры, но и со стороны основных игроков рынка, были услышаны».

№ 4 Стимуляция копродукций

В 2018 году на Международном культурном форуме в Петербурге Ольга Любимова сделала сенсационное для индустрии заявление: Минкульт решил оказывать финансовую поддержку российским продюсерам, участвующим в международной копродукции как миноритарии (то есть подключающимся к уже запущенным на иностранной территории проектам), что делает Россию полноправным игроком на европейском кинорынке. Защита проектов, претендующих на получение господдержки, прошла в сентябре 2019. Среди кандидатов был, в частности, патриотический сериал Первого канала «Андреевский флаг» и российско-японский хоррор «Подмена».

Чего ждут от нового министра?

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ситора Алиева, программный директор фестиваля «Кинотавр»:

— Уверена, что назначение Ольги Борисовны Любимовой — это очень позитивный момент для российского кино, так как:

1. Ольга Борисовна обладает реальным опытом работы в индустрии, прекрасно чувствует, понимает и анализирует кинопроцесс.

2. Она человек творческий, думающий, любопытный, абсолютно открытый.

3. За последние два года немало авторских и дебютных лент, снятых при поддержке министерства культуры, стали призерами и участниками ведущих мировых (Берлин, Венеция, Карловы Вары) и отечественных («Кинотавр», «Окно в Европу») смотров.

Светлана Максимченко, ответственный секретарь Московской кинокомиссии, генеральный директор «Москино»:

— Назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры — это, безусловно, очень хорошая новость не только для киноотрасли, но и для российской культуры в целом.

Любимова два года возглавляла департамент кинематографии, она общалась со всеми кинопроизводителями, со всеми игроками индустрии, не только с лидерами, но и с молодыми кинематографистами. Она со всеми была на прямой связи, во все проекты вникала, все сценарии лично читала. Многие решения министерства культуры были приняты по рекомендации Ольги Любимовой или были ее решениями. Многие изменения в киноиндустрии, которые произошли за последние пару лет, были позитивными, многие решения по кино, которые принимались на уровне Минкультуры, были действительно правильными, и это заслуга Ольги Любимовой.

Я не думаю, что нас ожидает смена курса. Но глубокое профессиональное понимание киноиндустрии, знание нашего российского кинорынка, его игроков позволят Ольге Любимовой где-то скорректировать, а где-то спланировать будущие решения, будущие изменения, что приведет, безусловно, только к позитивным результатам.

Артем Васильев, продюсер фильмов «Юморист», «Война Анны», «Под электрическими облаками»:

— Все, связанное в моей работе с Ольгой Любимовой в качестве директора департамента кинематографии, всегда было очень конструктивно, разумно, быстро и честно. Теперь она будет министром и будет решать гораздо более масштабные задачи. Мне кажется, что у нее есть для этого силы и воля. А ее чувство юмора должно ей помочь.

Я очень надеюсь, что будет какая-то преемственность в деятельности департамента кинематографии. То, что департамент делал в последние годы, мне казалось очень конструктивным, внятным и прозрачным. Внятность и прозрачность — это очень важно для продюсеров, которым нужно понимать, с кем, почему, на каких основаниях они взаимодействуют. Я думаю, что если эти принципы распространятся на все остальные действия министерства, то точно плохо никому не будет. Хотелось бы, чтобы министерство в меньшей степени выполняло идеологические функции и в большей степени занималось разумным менеджментом культуры.

Сергей Корнихин, продюсер фильмов «Самый лучший день», «Я худею», «Как меня зовут»:

— Я думаю, что приход Ольги открывает большие перспективы для сферы культуры, потому что на посту главы департамента кинематографии она очень много сделала для поддержки киноиндустрии и продвинула несколько очень важных задач, которые до нее никто не продвигал. В частности, она запустила важную историю с международной копродукцией.

Она занимается своим делом с большим энтузиазмом, она не сторонник формального подхода. Если она за что-то берется, то доводит это до конца, и в области кинематографии она это не раз показала. Это проявлялось как в отдельных проектах (так было, например, с фильмом «Верность» Нигины Сайфуллаевой), так и в целом в институциональных вопросах. Если Ольга Любимова сможет так же активно включиться во все остальные области культуры, я думаю, что это будет очень большой удачей для всех нас.

Антон Долин, критик, главный редактор журнала «Искусство кино»:

— Лично я эгоистически радуюсь, что главой Минкультуры станет человек, пришедший из мира кинематографа: как известно, Любимова возглавляла департамент кинематографии. Мне кажется, что ряд непопулярных решений, которые не были поддержаны отраслью, были приняты Мединским по той причине, что он был человеком немножко из другой области, из области истории, литературы, если я ничего не путаю, который очень интересовался кино и хотел этим заниматься. И не каждое его решение, скажем так, было действительно разумным.

У меня нет никаких сомнений в том, что Любимова очень хорошо знает киноиндустрию. Я очень хочу рассчитывать на то, она будет рулить разумно и взвешенно. Есть ряд решений, на принятие которых я бы очень хотел надеяться, хотя не уверен, что это будет в ее руках лично. Например, я бы мечтал об отмене прокатных удостоверений или введении уведомительного порядка их получения.

Это все, конечно, быстро не делается, но в любом случае будет обсуждаться в будущем. Сейчас мне хочется связывать с именем Любимовой определенные надежды.

Константин Шавловский, кинокритик, продюсер, фестивальный куратор:

— Несмотря на повышенное внимание к кинематографу, впервые в постсоветской истории министром культуры стал человек из области кино, и для кинематографистов, конечно, уже одно это было бы достаточным поводом для оптимизма. Но Любимова в самом лучшем смысле слова не похожа на чиновника, она совсем не кабинетный человек, у нее большой опыт работы на телевидении, в том числе на съемочных площадках, а за последние два года она стала очень неплохо разбираться во всех сферах кинопроцесса — от производства и проката до ребейтов и кинообразования. Хочется верить, что с ее назначением в сфере культуры будет реализован ряд интересных и, главное, современных проектов. Поскольку на должности директора департамента по кинематографии Ольга Любимова поддержала несколько действительно важных инициатив и в целом проявила себя как человек, который умеет слышать тех, с кем разговаривает, и хорошо понимает цену тем или иным проектам, которые попадают к ней на рассмотрение.