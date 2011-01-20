Что смотреть в кино: «Олдбой», «Плохие парни навсегда» и «Марафон желаний»

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«Плохие парни навсегда»

В 1995 году Майкл Бэй дебютировал в полном метре историей двух детективов из Майами Маркуса Бернетта (Мартин Лоуренс) и Майка Лоури (Уилл Смит): первый — примерный семьянин, второй — отвязный холостяк. В 2003 году вышел сиквел, уже не такой успешный. 17 лет спустя на экранах третья часть похождений старых друзей. За эти годы мало что изменилось: Майк по-прежнему гоняет на роскошных тачках и носит не менее роскошные костюмы, а Маркус — все тот же семейный человек, уже нянчит внуков и готовится к пенсии. Их планы рушатся, когда из тюрьмы бежит жена наркобарона Изабель (Кейт дель Кастильо), которая вместе со взрослым сыном решает отомстить обидчикам ее мужа. В расстрельные списки попадает и Лоури. Напарникам придется объединить усилия и дать врагам отпор.

Казалось бы, что может заинтересовать зрителя на этот раз? Бэя сменили египетские бельгийцы Адиль Эр Арби и Билал Фалла, Смит и Лоуренс постарели вместе со своими правилами. Но внезапно «экшен про мужскую дружбу» и «плохие парни в возрасте» пришлись в Америке по душе как зрителям, так и критикам. Первые, выяснилось, либо не помнят предыдущие части, либо и вовсе их не видели, так что приключения двух копов-пенсионеров — для них история новая. Вторые отмечают человечность и глубину героев плюс хвалят европейских режиссеров за нужный баланс драйва и сентиментальности: Маркус и Майк не только машут кулаками и устраивают фирменные гонки, но и активно рефлексируют на тему семьи, возраста и собственной дружбы.

«Олдбой»

Культовый боевик Пак Чхан-ука повторно выходит в российский прокат, чтобы мы посмотрели на больших экранах историю бедняги О Дэ-су, 15 лет просидевшего в комнате без окон по чьей-то злой прихоти. Когда он таинственным образом освобождается, то решает найти похитителей и жестоко им отомстить. Картина вышла в 2003 году, получила Гран-при жюри в Каннах, восхищение и любовь председателя жюри Квентина Тарантино (режиссер назвал ее шедевром) и разошлась на цитаты. Сцена драки в коридоре тюрьмы, снятая одним планом, воспроизводилась в том же «Сорвиголове», а поедание живого осьминога и пытки с участием молотка стали мемами и объектами множества пародий. Десять лет спустя, в 2013 году, Спайк Ли снял американский ремейк с Джошем Бролином и Сэмюэлом Л. Джексоном, но успеха эта затея не имела.

«Марафон желаний»

Марина (Аглая Тарасова) живет в Воронеже, работает маникюршей и готовится выйти замуж за Лешу (Макар Запорожский). Увы, ни Леша, ни его мама желание Марины не поддерживают. Когда бедняжка узнает, что свадьбы не будет, то хватает вещи и отправляется в Ханты-Мансийск по приглашению подруги (блогер Мария Миногарова) на так называемый «Марафон желаний» коуча Елены Блиновской (сама Блиновская в этой роли). Надо записать в блокнотик семь сокровенных желаний, приложиться на марафоне к Елениной груди — и все, счастье привалит обязательно! Лететь в Ханты-Мансийск приходится через Питер, где рейс сначала задерживают, потом отменяют — Марина застревает в аэропорту Пулково вместе с симпатичным поваром Сашей (Кирилл Нагиев), переживает череду совершенно сумасшедших приключений и находит в результате свое настоящее счастье.

«Марафон желаний» — режиссерский дебют актрисы, сценаристки и композитора Даши Чаруши, которая вдохновилась реальной историей, случившейся с нею и подругой-актрисой Светланой Устиновой. Последняя также застряла в аэропорту и набрала там фактуры на несколько разножанровых картин. Чаруша в итоге сняла легкую приключенческую комедию о том, что счастье человеку организует не чья-то волшебная грудь, а он сам, хотя и без волшебства, конечно, не обходится. Помимо инста-дивы Миногаровой в ярких и гомерически смешных камео засветились Яна Троянова, Павел Деревянко, Екатерина Варнава и Александр Гудков, который также помог дебютантке доработать сценарий.

«Барашек Шон: Фермагеддон»

Любимый барашек от сценариста и мультипликатора Ника Парка снова в деле. Появившись как персонаж анимационного сериала, Шон громко заявил о себе в 2014 году в полнометражном фильме, где вместе с товарищами отважно спасал хозяина фермы в большом городе. В новой картине Шону и остальным барашкам будет еще веселее: недалеко от фермы терпит крушение инопланетный корабль с озорной пришелицей Лу-Лой на борту, и британские овечки всеми силами стараются помочь ей вернуться домой. В «Фермагеддоне» снова полно не только фирменного едкого юмора, но и оммажей и отсылок к мировому кинематографу, на этот раз с упором на фантастику.

«Шахматист»

Духоподъемная биографическая история Фахима Мохаммада, чемпиона мира по шахматам среди юниоров. Он родился в Бангладеш и в 8 лет вместе с отцом уехал в Париж в поисках лучшей жизни и учителя по шахматам. В столице Франции юный гений знакомится с одним из лучших гроссмейстеров страны — Сильваном (эту роль сыграл Жерар Депардье). Сильван кажется Фахиму злым и страшным, но постепенно неприязнь между ними перерастает в настоящую дружбу. Власти между тем хотят депортировать Фахима с отцом, но за мальчика заступаются учителя во главе с Сильваном. Мохаммад в итоге стал чемпионом страны по шахматам среди детей до 12 лет и до сих пор выступает за Францию в этом виде состязаний.

«Под водой»

Команда ученых отправляется в глубь на 13 километров бурить океанское дно ради полезных ископаемых. Их действия пробудили нечто древнее и ужасное, оно расколотило подводную лабораторию, и всем грозит неминуемая гибель. Командир миссии предлагает надеть скафандры и пешком дойти до соседней буровой станции. Выхода нет, приходится идти и, конечно же, по пути лишаться членов команды. Критики уже окрестили фильм «Чужим под водой», где Кристен Стюарт выступает в роли современной Рипли, а все кошмары разворачиваются под толщей мутной воды (это сильно снижает градус напряжения). В компании у Стюарт — Венсан Кассель, ТиДжей Миллер и Джессика Хенвик, и все они пытаются хоть что-то выжать из этого микса всех монстр-хорроров, которые только приходят на ум.