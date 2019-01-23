10 лучших моментов из второго сезона «Полового воспитания»

Мама говорит Эрику, что он не сияет

В новом сезоне Эрик пытается забыть Адама и начинает встречаться с новеньким учеником — интеллектуалом и открытым геем Рахимом, который переехал из Франции. Но поведение Рахима настораживает: он торопит события и свысока говорит о религиозности Эрика и его семьи. В один вечер Эрик сидит в комнате и слушает песню Суфьяна Стивенса из мелодрамы «Назови меня своим именем» , когда к нему приходит мама и говорит, что, как ей кажется, Рахим ему не пара. «Дело не в нем, а в тебе. Ты словно другой человек с ним. Пытаешься быть тем, кем не являешься. С ним ты не сияешь», — говорит миссис Эффионг.