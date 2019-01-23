10 лучших моментов из второго сезона «Полового воспитания»

17 января на Netflix вышло продолжение «Полового воспитания» — пожалуй, лучшего сериала о подростках последнего времени. Выбрали самые трогательные, смешные и важные сцены второго сезона.
Осторожно: всюду спойлеры!
1
Конфуз Отиса
В первой серии Отис становится почти обычным подростком и познает все прелести неожиданной эрекции (напомним, в первом сезоне у главного героя были с этим проблемы). Он мастурбирует по десять раз за день — в душе, в школьном туалете, в лесу и даже в машине своей матери, психотерапевта и сексолога Джин, когда та уходит в магазин. Правда, Джин возвращается за забытым кошельком и застает Отиса с рукой в штанах. Стыд!
2
Мэйв на школьной викторине
В конце первого сезона Мэйв отчислили из школы, но во втором сезоне она возвращается туда достаточно изобретательным способом, а заодно попадает в команду местных «Умников и умниц», которая состоит из высокомерных отличников, игнорирующих девушку. Но уже на первой викторине Мэйв показала, кто тут самый умный. В конце сезона школьники из Мурдейла отправились на финальный этап викторины, которую вел Стивен Фрай (совсем как шоу QI), а Мэйв поняла, как важна командная работа.
3
Танец с курицей
Эрик втайне от лучшего друга пригласил на его скромные дружеские посиделки половину школы, поэтому для Отиса выдался тяжелый вечер: он напился, повздорил с Олой и Мэйв и, кажется, лишился девственности с главной стервой Мурдейла (но это не точно). Однако лучшим моментом этой дикой вечеринки стал танец с курицей-гриль. Очень в стиле Отиса.
4
Джин и миссис Грофф в клубе
Пока Отис танцевал с курицей, блевал в стакан и обижал своих подруг, Джин отправилась в бар с миссис Грофф, мамой Адама и женой директора Мурдейла, которая накануне решила развестись. Из-за барной стойки героини переместились на клубный танцпол, где Джин впервые призналась, что скучает по Якобу (правда, ее никто не услышал). А еще эта сцена — отличная иллюстрация того, что родители тоже имеют право на веселье.
5
Откровения Руби в лесу
На следующий день после вечеринки Руби просит Отиса купить ей экстренное средство контрацепции: никто не помнит, был ли презерватив. Когда наконец героям удается купить таблетку, у них происходит доверительный разговор в лесу про согласие, сексуальный опыт и личные переживания. Руби рассказывает, что грустит из-за болезни отца, а когда ей грустно, она занимается сексом с задротами, чтобы почувствовать себя лучше.
6
Мама говорит Эрику, что он не сияет
В новом сезоне Эрик пытается забыть Адама и начинает встречаться с новеньким учеником — интеллектуалом и открытым геем Рахимом, который переехал из Франции. Но поведение Рахима настораживает: он торопит события и свысока говорит о религиозности Эрика и его семьи. В один вечер Эрик сидит в комнате и слушает песню Суфьяна Стивенса из мелодрамы «Назови меня своим именем» , когда к нему приходит мама и говорит, что, как ей кажется, Рахим ему не пара. «Дело не в нем, а в тебе. Ты словно другой человек с ним. Пытаешься быть тем, кем не являешься. С ним ты не сияешь», — говорит миссис Эффионг.
7
Девочки в автобусе
Один из лучших моментов второго сезона. Мэйв, Ола, Оливия, Лили и Вив помогают Эйми справиться со страхом перед поездкой в автобусе. Он появился у девушки после того, как в автобусе по пути в школу к ней начал домогаться незнакомый мужчина. Школьницы сблизились на уроке-наказании в духе «Клуба „Завтрак“», где им поручили написать, что их всех объединяет. Как выяснилось, все понимают Эйми: каждая сталкивалась с домогательствами, преследователями или эксгибиционистами. И все не против выпустить пар, устроив разгром на задворках какой-то свалки.
8
Дружба Олы и Адама
В начале сезона Ола и Адам, которого выгнали из военного училища, выясняют, что работают в одном супермаркете. В один прекрасный вечер Адам не проверяет, закрыл ли он дверь магазина, и его, конечно же, обносят. Гроффа увольняют. Когда он возвращается с извинениями, Ола вступается за него (правда, не помогает, ее тоже увольняют). В конце концов Ола говорит, что считает Адама другом, а тот в ответ признается, что его никто никогда не называл другом.
9
Отис устраивает терапию маме
К концу сезона отношения главного героя с мамой накалились: Отис хамил Якобу, украл блокнот, в который Джин записывала наблюдения, сделанные на сессиях со школьникам (и тем самым подставил ее), а также умолчал, что дает своим одноклассникам секс-советы за деньги. В финальной серии между Отисом и Джин происходит серьезный разговор, а если точнее, настоящая терапевтическая сессия, в которой герои пытаются понять друг друга (ничего не выходит). Но в итоге этот разговор становится толчком для Отиса, который всю серию пытается разрулить то, что наворотил в предыдущие.
10
Футуристическо-эротическая постановка «Ромео и Джульетты»
И вишенка на торте — школьный спектакль по мотивам «Ромео и Джульетты» Шекспира, который Лили поставила в виде футуристическо-эротической сказки с фаллическим лесом, руками-членами, тентаклями, синтезаторной музыкой, тверком и Джексоном в роли Ромео, который от волнения забыл свои реплики. В общем, поистине впечатляющее зрелище.