Гильдия актеров: Невеста Дракулы и другие самые яркие наряды церемонии

Большие банты, черные платья, сетки и никакого Билли Портера — разбираем, кто в чем интересном пришел на церемонию награждения.

Гильдия актеров Америки (SAG) назвала победителей и окончательно запутала критиков. Впервые в истории премии награду за лучший актерский ансамбль получил иностранный фильм («Паразиты»), а принято считать, что это верный знак победы картины на «Оскаре». Но вот уже несколько лет подряд академики и гильдия расходятся во мнении, так что ставки на «Паразитов» делать рано. Оставим домыслы и предсказания на потом и посмотрим, кто сумел поразить воображение публики на красной дорожке. Мы отобрали 27 самых ярких образов. Яркие не значит лучшие, но запоминающиеся — точно.