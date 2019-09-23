Гильдия актеров: Невеста Дракулы и другие самые яркие наряды церемонии

Большие банты, черные платья, сетки и никакого Билли Портера — разбираем, кто в чем интересном пришел на церемонию награждения.
Гильдия актеров Америки (SAG) назвала победителей и окончательно запутала критиков. Впервые в истории премии награду за лучший актерский ансамбль получил иностранный фильм («Паразиты»), а принято считать, что это верный знак победы картины на «Оскаре». Но вот уже несколько лет подряд академики и гильдия расходятся во мнении, так что ставки на «Паразитов» делать рано. Оставим домыслы и предсказания на потом и посмотрим, кто сумел поразить воображение публики на красной дорожке. Мы отобрали 27 самых ярких образов. Яркие не значит лучшие, но запоминающиеся — точно.
Актриса пришла на церемонию как номинантка в категории «Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале». Выдвигалась «Большая маленькая ложь» с ее участием, а победила «Корона». На дорожке Кэтрин ослепляла всех ярко-оранжевым платьем свободного кроя от Valentino.
Лучшая актриса в драматическом сериале сама купила себе платье (а не взяла напрокат, как это обычно делается для таких мероприятий). Как пояснила Джен, «это инвестиция». На ней винтаж от John Galliano для Christian Dior, а под ним, кажется, никакого белья. Смело.
Актрисе из сериала «Очень странные дела» всего 15 лет, но в этом белоснежном комплекте от Louis Vuitton она выглядит умудренной женщиной за 30. Красиво, но больше подошло бы Натали Портман, на которую Милли тут фантастически похожа.
Натали Эммануэль
Звезда «Игры престолов» выбрала модный нынче цветочный принт от Miu Miu. Увы, аппликация из крупных цветов делает и без того спорную ткань занавеской от душа. Ну, и опасный бант на груди. Кажется, еще чуть-чуть — и декольте сползет вниз.
Актриса из «Рассказа служанки» также участвовала в категории «Лучший актерский ансамбль», но увы. Зато какое серебристое платье от Georges Chakra! Весь шик делает юбка баска, расшитая пайетками.
Звезда «Очень странных дел» напоминает: единственная и настоящая невеста Дракулы — она. И супруга Киану Ривза по совместительству — на съемках «Дракулы» Фрэнсиса Форда Копполы актеры случайно прошли почти настоящий обряд венчания. Сегодня на Вайноне готичный Dior.
«Очень странные дела» также боролись за категорию «Лучший актерский ансамбль», поэтому актеры сериала пришли на церемонию полным составом. Наталия Дайер выбрала золотой Saint Laurent с маникюром под стать. В этом наградном сезоне, правда, в моде серебро, но и золото годится.
Спасительница «Оскара» (актриса — единственная афроамериканка, получившая номинацию от академиков), Синтия пришла на церемонию гильдии воздушной красно-розовой зефиркой от Schiaparelli. Такая цветовая гамма, правда, была в почте на церемонии «Эмми-2019» и к этому наградному сезону несколько устарела, но ощущение праздника создает все равно.
Юная актриса уже второй раз попадает в наши топы: после галлюциногенного «Золотого глобуса» звезда сериала «Притворство» выбрала нейтральное, но очень стильное платье-корсет от Jason Wu.
У Риз тоже все просто, но ужасно стильно и модно (серебро в тренде, напоминаем): прямой силуэт, в меру пикантный разрез, асимметрия на плече — и все это блестит дождем из страз. За образ в ответе Celine.
Звезда «Скандала» пришла в традиционном Chanel, и это было нечто очень, очень странное. Похоже ведь на штору, правда? Еще и с траурной ленточкой.
Еще один наряд Chanel, но почувствуйте разницу! Как и на «Золотом глобусе», акценты Маргарет расставляет с помощью цветка-броши.
Дочь Умы Турман и Итана Хоука пришла под стать своей коллеге по «Очень странным делам» Вайноне Райдер — вся в черном. Комбинезон от Giambattista Valli мог бы смотреться уныло, если бы не огромный шлейф.
Еще одна звезда «Скандала» — традиционно богиня вечера. Посмотрите, как можно оживить образ: очень простой и изысканный комплект от Givenchy и драгоценный (буквально) пробор от Tiffany & Co.
Юный Уилл из «Очень странных дел» уже порядком подрос и идет стопами Тимоти Шаламе. Тот на премьеру «Короля» в Венеции надевал пудровый костюм с двойным поясом от Haider Ackermann, а на Уилле «такой же, но с перламутровыми пуговицами» от Balmain.
Звезда «Рассказа служанки» кардинально выделяется не только среди мужской части дорожки, но и среди женской. Слиперы и темно-синий этнический наряд — кажется, у Лоренса Фишбёрна появился модный конкурент!
Звезда «Ривердэйла» и «Стриптизерш» выдержала тренд «Золотого глобуса» — черный верх, белый низ. Избежать официоза в этом наряде от Miu Miu помогли откровенный топ в жемчугах и пышная юбка-колокол в рюшах.
Редкая, но всегда незабываемая гостья красных дорожек, Хелена пришла как звезда сериала «Корона», взявшего приз за лучший актерский ансамбль. Актриса сыграла принцессу Маргарет, но на дорожках она, бесспорно, настоящая королева эпатажа.
Темно-синее платье от Michael Kors с разрезом и воланами — просто и элегантно. Ничего особенного, но не можем отвести глаз.
Порадовав нас платьем — подарочной упаковкой на «Золотом глобусе», сюда Джей Ло пришла уже в более классическом наряде от Georges Hobeika: черный атлас, белые бриллианты. Правда, от банта со шлейфом звезда «Стриптизерш» все-таки не отказалась. Все очень красиво, но не так весело, как на «Глобусе», а жаль.
Вторая сетка на дорожке — у лучшей актрисы в комедийном сериале («Дрянь»). Фиби выбрала удачный баланс классики и провокации от Armani Privé.
После божественного во всех смыслах выхода на дорожку «Эмми-2019» Гвендолин, можно сказать, была сама скромность на этой церемонии. Всего-то огромное черное платье-облако от Rick Owens.
Лучшая актриса по мнению гильдии пришла в фиолетовом платье от Maison Margiela. Рене не изменяет выбранному раз и, видимо, навсегда силуэту: низ — юбка-карандаш с разрезом, верх — лиф с кроем, подчеркивающим плечи. Можно было, конечно, придумать какой-нибудь зефир/облако для эпатажа, но для триумфального возвращения в кино лучше так.
Самый сексуальный телесвященник уже которую дорожку бойкотирует классический мужской выбор «черный смокинг — белая рубашка» и выбирает костюмы посмелее. На этот раз Эндрю в шоколадном Azzaro с рубашкой почти в тон и в черном поясе под бабочку.
Актриса не получила призов, но была великолепна в русалочьем Armani Privé. А благодаря декору на бедрах платье неуловимо отсылает нас к супергеройским костюмам.
Звание самого странного платья уходит этому наряду от Philosophy. Есть и цветы, и шлейф, и бант, но все вместе это занавеска похлеще, чем у Натали Эммануэль.
Только ленивый не сравнил наряд актрисы от Oscar de la Renta с почти идентичным образом Жаклин Кеннеди, который она надевала в 1962-м во время визита в Индию. Для эпатажной Зои такой классический шик — просто бомба.