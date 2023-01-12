Что смотреть дома: «Чужак», «Авеню 5» и «Половое воспитание»

«Чужак», 1-й сезон

HBO / «Амедиатека»

Детектив Ральф Андерсон (Бен Мендельсон) расследует убийство школьника. Все улики указывают на учителя английского в исполнении Джейсона Бейтмана. Но и алиби у него железное. Мог ли один и тот же человек в момент убийства находиться сразу в нескольких местах?

Этой экранизацией недавнего романа Стивена Кинга занимался опытный шоураннер Ричард Прайс («Прослушка», «Однажды ночью»). Поклонники писателя найдут здесь много любимого: мрачную и зловещую атмосферу, героиню-следователя Холли Гибни, которая тоже подключается к расследованию. Здесь, правда, Гибни совсем не такая, какой мы знаем ее по «Мистеру Мерседесу» — чернокожая, с дредами, в исполнении британки Синтиа Эриво.

Сериал можно смотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Половое воспитание», 2-й сезон

Netflix

Продолжение одного из самых обсуждаемых сериалов прошлого года о школьнике Отисе Милберне, который принимается консультировать одноклассников на сексуальные темы. Неврозы, гиперсексуальность, идентификация — вопросов столько, что обсудить все в рамках одного сезона, конечно же, не получилось. В новых сериях персонаж Эйсы Баттерфилда будет говорить о подростковых проблемах с еще большей уверенностью. «На момент съемок первого сезона мне был 21 год, с тех пор я заметно повзрослел, теперь мне 22», — шутит актер. Со своей личной жизнью Отису тоже предстоит наконец-то разобраться.

«Обнаженные», 1-й сезон

Barbosa Film / КиноПоиск, 20 января

Юные София и Аксель переспали, а на следующий день об этом узнала вся школа. Буквально все посмотрели снятое кем-то видео с их участием. Похожая история произошла и с четырнадцатилетней Идой, которая познакомилась в Tinder с парнем, выслала ему свои интимные фото, а затем узнала, что теперь на нее могут смотреть посетители одного из порносайтов. Неприятности начались и в жизни 18-летнего Виктора, после того как он выложил откровенный ролик в Snapchat. Эксклюзив КиноПоиска — смелый норвежский сериал о проблемах подростков, снятый авторами знаменитого проекта «Стыд».

«Арес», 1-й сезон

Pupkin / Netflix

Парочка датских ребят, Роза и Якоб, решает стать членами секретного студенческого общества. Кто же знал, что это не просто группа по интересам, а практически секта, антураж которой напоминает о сценах из «С широко закрытыми глазами» Кубрика: маски и капюшоны, дикие обряды, какая-то чертовщина. «Ареса» — первый датский оригинальный сериал, сделанный для Netflix — снимали в Амстердаме силами местной продакшен-компании под названием Pupkin.

«Авеню 5», 1-й сезон

HBO / «Амедиатека», 20 января

Далекое будущее. Космический туризм стал развлечением, развитым и популярным. Круизный корабль «Галактика Джадд» неожиданно ломается в пути. С Земли наблюдают, как зависший в космосе коллектив весьма разношерстных туристов выясняет между собой отношения. «Авеню 5» — новый проект Армандо Ианнуччи, который до этого специализировался больше на политической сатире («Гуща событий», «Вице-президент», взбудоражившая всех «Смерть Сталина»), а теперь решил поиздеваться сразу над всеми. В главной роли харизматичного капитана корабля Райана Кларка — Хью Лори.

Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Портрет девушки в огне»

КиноПоиск

В 1770 году художница Марианна приезжает в Бретань, чтобы написать портрет дочери местной графской семьи Элоизы. Портрет должны отправить в Милан жениху девушки, с которым ее сводят, вопреки желанию. Элоиза не желает позировать, но постепенно их общение с Марианной перетекает во что-то большее, нежное, чувственное. Новая работа Селин Сьямма, одной из главных современных французских постановщиц, сценаристки «Жизни Кабачка», говорит со зрителем на тему женской самоидентификации. Приз за лучший сценарий в Каннах.

«Маленькая Америка», 1-й сезон

Apple TV+

Каждая из серий «Маленькой Америки» посвящена истории мигрантов, приехавших сюда в поисках лучшей жизни. Каждый из героев антологии в процессе понимает, что приехать сложно, но еще сложнее остаться, закрепиться и чувствовать себя на новой территории хоть чуточку своим. В основе сценария — реальные истории из жизни, опубликованные серией материалов в журнале Epic. Один из продюсеров проекта — пакистанский комик Кумэйл Нанджиани, один из создателей «Силиконовой долины» и тоже мигрант. Так что ждем, что будет и реалистично, и не так грустно.

«Дневник будущей женщины-президента», 1-й сезон

Disney+

У двенадцатилетней американки с кубинскими корнями Елены Каньеро-Рид большие планы на собственное будущее. Она собирается стать первой женщиной-президентом Соединенных Штаты Америки (она не первая). Сериал выглядит как дневник школьницы: вот ее увлечения, вот ее старший брат Бобби, вот ее мама Габи, у которой новый роман, вот одноклассники. Но между этими эпизодами мы видим Елену годы спустя в разгар президентской кампании. История отчасти основана на биографии автора сценария Иланы Пеньи, кубинки, выросшей в Майами. Правда, в президенты Пенья пока так и не попала — стала сценаристкой.

«Акварель»

КиноПоиск

Главная героиня документального фильма Виктора Косаковского — вода во всех ее качествах, формах, видах и проявлениях. Будь то замерзший Байкал, под тонким льдом которого губят жизни отчаянные автомобилисты, тающий айсберг, уничтоживший не одно судно, ураган, атакующий берега Флориды. Снято зрелищно и с размахом. А интрига не хуже, чем в других работах Косаковского — например, в его изобретательной ленте «Да здравствуют антиподы!», которая рассказывала о людях, живущих в противоположенных точках планеты.