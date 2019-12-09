Что смотреть дома: «Новый Папа», «Необыкновенный плейлист Зои» и «Девятая»

«Новый Папа»

Wildside, Haut et Court TV, Mediapro / «Амедиатека»

В Ватикане новый папа, англичанин Джон Брэннокс (Джон Малкович). Прежний, хорошо знакомый нам своими далеко не ортодоксальными замашками Ленни Белардо (Джуд Лоу) тоже никуда не делся. Их, как и нас, ждет встреча. Продолжение «Молодого Папы», созданного одним из лучших итальянских режиссеров, Паоло Соррентино, обещает много дерзких выходок, иронии, возвышенно-глянцевой картинки и появление неожиданных звезд — от Шэрон Стоун до Мэрилина Мэнсона. Одну из ключевых и драматичных ролей сыграла российская актриса Юлия Снигирь.

Сериал можно будет смотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека» с 11 января.

«Убийство на ферме «Уайтхаус»

New Pictures / КиноПоиск

На ферме в британском графстве Эссекс найдены тела пяти членов семейства Кэффелл. Полиция берется за расследование, постепенно углубляясь в подробности жизни каждого из убитых. Несмотря на то, что часть имен изменена, а часть событий вымышлена, в основе сюжета этого шестисерийного мини-сериала — реальная трагедия, случившаяся в 1985 году в Великобритании и восстановленная по документам и интервью со свидетелями.

«Медицинская полиция»

Netflix

Группу врачей, обнаруживших опасный вирус, способный уничтожить цивилизацию, вербуют сотрудники ЦРУ. Теперь медикам нужно во что бы то ни стало найти противоядие. «Медицинская полиция» — комедийный сериал, созданный авторами «Дэцкой больницы», уморительной пародии на врачебный процедурал. Высокий градус абсурда гарантирован.

«Необыкновенный плейлист Зои»

Feigco Entertainment / «Амедиатека»

Программистка Зои Кларк пошла делать МРТ. Во время процедуры случилось землетрясение, а с Зои — нечто необычное: она стала видеть тайные мысли и эмоции окружающих как сцены из мюзикла. Люди вокруг нее то и дело исполняют вокально-хореографические номера, сольные и коллективные. Теперь Зои предстоит выяснить, что это для нее — дар или проклятье. Мэлу Гибсону, просто читавшему женские мысли в комедии «Чего хочет женщина» , было явно проще, чем рыжеволосой Джейн Леви. Впрочем, ее героини всегда сталкивались со странностями, взять хотя бы «Зловещих мертвецов», «Твин Пикс» или «Касл-Рок».

Сериал можно смотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека» с 11 января.

«Папик»

«Квартал 95» / More.tv

В прошлом актер, а нынче отчаявшийся пенсионер решает покончить с собой. Но перед этим идет в барбершоп, ведь нужно умереть красивым. Новая прическа и ухоженная борода меняют его жизнь и превращают забытого всеми деда в короля клубного танцпола, популярного у молоденьких женщин. Украинский комедийный сериал от создателей «Сватов» и «Слуги народа», в главной роли — Станислав Боклан, знакомый многим по роли премьер-министра Украины Юрия Петровича Чуйко.

Сериал будет доступен для просмотра по подписке на КиноПоиск HD с 20 января.

«Девятая»

ivi

Хмурый следователь Ростов (Евгений Цыганов) и его ассистент, шутник, циник, балагур, художник комиксов, а также рассказчик этой истории Ганин (Дмитрий Лысенков) ведут расследование серии ритуальных убийств, произошедших в Петербурге позапрошлого столетия. Некто убивает девушек и по всякому уродует их тела. Без оккультистов и медиумов тут точно не обойтись. Ненапряженный комедийный триллер, сделанный с оглядкой на «Шерлока Холмса» и «Гоголя» в декорациях «Дуэлянта».