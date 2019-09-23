«Золотой глобус — 2020»: Самые яркие наряды церемонии

Победители «Золотого глобуса — 2020» известны (полный список можно посмотреть вот тут). Главный зрительский лидер — «Джокер» Тодда Филлипса — уступил статуэтку драме Сэма Мендеса «1917», темной лошадке наградного сезона. Зато «Паразиты» Пон Джун-хо держат хватку: картина стала лучшим зарубежным фильмом, увеличив свои шансы на победу и на «Оскаре». Но оставим споры и анализ наград для другого раза, сейчас же посмотрим на самые интересные наряды пришедших на церемонию звездных гостей.

«Золотой глобус» — первое светское мероприятие из наградного сезона, задающее модные тренды. Что же мы увидели на красной дорожке? Классический монохром — сочетание черного и белого — по-прежнему в топе. Популярны все вариации: черный верх и белый низ, горошек, геометрические фигуры, цветы и отделка.

Грета Гервиг и Ноа Баумбак / Фото: Getty Images Синтия Эриво / Фото: Getty Images

Маргарет Куэлли / Фото: Getty Images Рэйчел Вайс / Фото: Getty Images

Наконец-то на дорожку возвращается цвет. Розовый уже довольно прочно обосновался среди модниц, но теперь к нему добавились и ярко-синий, и насыщенный желтый, и зеленый. И все это можно сочетать в одном парном выходе, как, например, сделали Айла Фишер и Саша Барон Коэн.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images Айла Фишер и Саша Барон Коэн / Фото: Getty Images Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Getty Images

Тиффани Хэддиш / Фото: Getty Images Сандра Буллок / Фото: Getty Images Адам Драйвер и Джоан Такер / Фото: Getty Images

Цветочные мотивы набирают обороты в виде вышивки или принта на плотных тканях или летящих.

Лора Дерн / Фото: Getty Images Тони Коллетт / Фото: Getty Images

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Стивен Мойер и Анна Пэкуин / Фото: Getty Images Кейтлин Дивер / Фото: Getty Images

Но перейдем к нашим любимцам — тем, кто выбрал для появления на «Золотом глобусе» самый яркий, самый экстравагантный или, наоборот, самый элегантный образ. «Самый» не означает «лучший», но запоминающийся — бесспорно.

Однозначный лидер красной дорожки. Гвинет редко появляется на экранах, больших и малых, но умело держит внимание публики эпатажными выходами в свет. Любимый трюк — так называемое голое платье. В 2013 году актриса потрясла модных критиков отсутствием нижнего белья на премьере «Железного человека 3», теперь же на ней белье есть, зато почти нет платья. Но все увидели роскошные ноги и отличный пресс! За такой смелый выход отвечал Fendi.

Фото: Getty Images

Еще одна полуголая актриса на дорожке — звезда сериала «Как избежать наказания за убийство» Керри Вашингтон. Атласная юбка с длинным разрезом и пиджак на голое тело — отличная придумка от Altuzarra.

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Только ленивый не сравнил наряд Дженнифер Лопес с подарочной упаковкой. Но ведь и правда. Это Valentino так постарался.

Фото: Getty Images

Звезда «Скандала» появилась в ярко-зеленом платье от Dior с корсетом и черным шлейфом, которым умело играла на камеру. Богиня, как всегда.

Фото: Getty Images

Королева также выбрала Dior, но сочного красного цвета. И так же умело играла на камеру подолом этого роскошного платья.

Фото: Getty Images

Еще одна королева тоже надела красный наряд, но от Emilia Wickstead. И обратите внимание на кольцо актрисы: его надпись «Равное представительство (ERA) для актрис, 50:50» отсылает к британской организации, борющейся за гендерное равенство в актерском цеху.

Фото: Getty Images

Третье красное платье дорожки было от Vera Wang. Декольте, шлейф — возможно, перебор с бантом, но зато очень торжественно.

Скарлетт и ее бойфренд Колин Жост / Фото: Getty Images

И четвертый красный наряд этого вечера надела еще одна звезда «Скандала». На Николь платье от Versace и красные же туфли со шнуровкой вокруг щиколотки. А вот сумочка золотая. Гораздо сдержаннее, чем у Скарлетт, но не менее празднично.

Фото: Getty Images

Король красных дорожек в своем репертуаре: брючный костюм и огромный шлейф, на этот раз с перьями. Всё от Alex Vinas.

Фото: Getty Images

Звезда сериала «Притворство» выбрала черно-белое платье от Iris Van Herpen с эффектом оптических иллюзий. Долго смотреть не рекомендуется.

Фото: Getty Images

Коллега Гвинет Пэлтроу по сериалу «Политик» выбрала для церемонии ярко-желтый наряд от Fendi. Помимо элегантных рукавов, изюминка в том, что это комбинезон.

Фото: Getty Images

На звезде сериала «Утреннее шоу» рюши и бантик от Miu Miu. Мило, но странно.

Фото: Getty Images

Самая лучшая Харли Квинн выглядит невероятно элегантно в этом наряде от Chanel. Без особой вычурности, зато с цветочным топом.

Фото: Getty Images

Лауреатка «Золотого глобуса» и любимица Барака Обамы была чудо как хороша в блестящем костюме от Ralph & Russo с черным бантом на плече.

Фото: Getty Images

Невеста Рами Малека уже готова к году Металлической Крысы. На прошлом «Глобусе» Люси была в золотом наряде от Celine, сейчас же на ней серебро от Louis Vuitton. Ну и, конечно, экстравагантный макияж — излюбленный прием визажистов актрисы.

Фото: Getty Images

Актриса отобрала у Бойнтон титул «Невеста Дракулы». В этом черном тюле от Givenchy Haute Couture Руни словно заранее хоронит успех «Джокера». Зато бойфренд Хоакин Феникс в восторге!

Руни и довольный Хоакин / Фото: Getty Images

Звезда сериала «Большая маленькая ложь» выбрала экстравагантный черно-синий наряд от Balmain. Немного 1970-е, немного кубический Микки Маус.

Фото: Getty Images

Первый «Золотой глобус» для актрисы азиатского происхождения — Аквафина не имела права на модный промах, и стилисты не стали рисковать. Черно-белый наряд от Dior — стильно и безопасно.

А вот эта парочка никогда не боится рисковать. На «Оскаре» Джейсон появился в розовом бархатном костюме, сейчас же под пиджак от Tom Ford надел майку-алкоголичку и массивное ожерелье. На Лизе было платье с цветочным принтом от Fendi — на фоне супруга сама классика!

Фото: Getty Images

Дочка Лизы Боне, наоборот, отказалась от привычного для себя эпатажа и пришла практически в классике от Saint Laurent, выдержав черно-белый тренд. Освежает его оригинальное сочетание горошка разных размеров на юбке и лифе.

Фото: Getty Images

Звезда комедий и «Жизней матрешки» в частности, Наташа выбрала черное платье от Moschino с роскошным бантом на плече и сумочку веером. Ее точно берем на заметку.

Фото: Getty Images

Актриса сыграла Джуди Гарлэнд и сразу же получила «Золотой глобус». Впереди, не сомневаемся, будет и «Оскар». Для своего триумфального возвращения на красные дорожки Рене выбрала элегантное голубое платье от Armani с оригинальным лифом.

Фото: Getty Images

Еще одна мисс Элегантность, Энистон выбрала темно-синее платье от Dior, изменив своим любимым блестящим нарядам. Впрочем, пышные классические юбки — еще одна страсть актрисы.

Фото: Getty Images

Коллега Энистон по «Утреннему шоу», наоборот, надела сверкающее золотое платье от Gucci с широким поясом. Ничего, прямо скажем, выдающегося, но даем очки за блеск.

Фото: Getty Images

Еще одно платье Gucci на дорожке — тоже золото (хоть и без сияния), тоже широкий пояс, тоже нечто странное. Ну, и лиф будто бы из пляжной, а не вечерней коллекции.

Фото: Getty Images

Безупречность Вилланель не всегда берется актрисой на заметку: темно-зеленый просторный наряд от Mary Katrantzou дополнен ярко-желтым клатчем с перьями и розовыми туфлями, и вместе все это выглядит скорее забавно, нежели сногсшибательно. А эти туфли к тому же Джоди только что надевала на вечеринку BAFTA в Лос-Анджелесе.



Фото: Getty Images

Еще одно появление Mary Katrantzou на дорожке. В этом желтом платье с рукавами плиссе и серебристым лифом Бланшетт выглядит то ли модной валькирией, то ли вырезанной из дерева птицей счастья.

Фото: Getty Images

Ну и, наконец, еще одна лауреатка «Золотого глобуса» за роль в мини-сериале «Фосси/Вердон» надела наряд от Louis Vuitton персикового цвета. Два банта и голубой ирис на плече делают его несколько странным, но мы простим это будущей маме.

Фото: Getty Images



