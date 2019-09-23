«Золотой глобус — 2020»: Самые яркие наряды церемонии

Разрез Николь Кидман, декольте Керри Вашингтон, нагота Гвинет Пэлтроу — рассматриваем, кто был ярче всех на красной дорожке 77-й церемонии «Золотой глобус».
Победители «Золотого глобуса — 2020» известны (полный список можно посмотреть вот тут). Главный зрительский лидер — «Джокер» Тодда Филлипса — уступил статуэтку драме Сэма Мендеса «1917», темной лошадке наградного сезона. Зато «Паразиты» Пон Джун-хо держат хватку: картина стала лучшим зарубежным фильмом, увеличив свои шансы на победу и на «Оскаре». Но оставим споры и анализ наград для другого раза, сейчас же посмотрим на самые интересные наряды пришедших на церемонию звездных гостей.
«Золотой глобус» — первое светское мероприятие из наградного сезона, задающее модные тренды. Что же мы увидели на красной дорожке? Классический монохром — сочетание черного и белого — по-прежнему в топе. Популярны все вариации: черный верх и белый низ, горошек, геометрические фигуры, цветы и отделка.
Наконец-то на дорожку возвращается цвет. Розовый уже довольно прочно обосновался среди модниц, но теперь к нему добавились и ярко-синий, и насыщенный желтый, и зеленый. И все это можно сочетать в одном парном выходе, как, например, сделали Айла Фишер и Саша Барон Коэн.
Цветочные мотивы набирают обороты в виде вышивки или принта на плотных тканях или летящих.
Но перейдем к нашим любимцам — тем, кто выбрал для появления на «Золотом глобусе» самый яркий, самый экстравагантный или, наоборот, самый элегантный образ. «Самый» не означает «лучший», но запоминающийся — бесспорно.
Гвинет Пэлтроу
Однозначный лидер красной дорожки. Гвинет редко появляется на экранах, больших и малых, но умело держит внимание публики эпатажными выходами в свет. Любимый трюк — так называемое голое платье. В 2013 году актриса потрясла модных критиков отсутствием нижнего белья на премьере «Железного человека 3», теперь же на ней белье есть, зато почти нет платья. Но все увидели роскошные ноги и отличный пресс! За такой смелый выход отвечал Fendi.
Керри Вашингтон
Еще одна полуголая актриса на дорожке — звезда сериала «Как избежать наказания за убийство» Керри Вашингтон. Атласная юбка с длинным разрезом и пиджак на голое тело — отличная придумка от Altuzarra.
Дженнифер Лопес
Только ленивый не сравнил наряд Дженнифер Лопес с подарочной упаковкой. Но ведь и правда. Это Valentino так постарался.
Шарлиз Терон
Звезда «Скандала» появилась в ярко-зеленом платье от Dior с корсетом и черным шлейфом, которым умело играла на камеру. Богиня, как всегда.
Хелен Миррен
Королева также выбрала Dior, но сочного красного цвета. И так же умело играла на камеру подолом этого роскошного платья.
Оливия Колман
Еще одна королева тоже надела красный наряд, но от Emilia Wickstead. И обратите внимание на кольцо актрисы: его надпись «Равное представительство (ERA) для актрис, 50:50» отсылает к британской организации, борющейся за гендерное равенство в актерском цеху.
Скарлетт Йоханссон
Третье красное платье дорожки было от Vera Wang. Декольте, шлейф — возможно, перебор с бантом, но зато очень торжественно.
Николь Кидман
И четвертый красный наряд этого вечера надела еще одна звезда «Скандала». На Николь платье от Versace и красные же туфли со шнуровкой вокруг щиколотки. А вот сумочка золотая. Гораздо сдержаннее, чем у Скарлетт, но не менее празднично.
Билли Портер
Король красных дорожек в своем репертуаре: брючный костюм и огромный шлейф, на этот раз с перьями. Всё от Alex Vinas.
Джои Кинг
Звезда сериала «Притворство» выбрала черно-белое платье от Iris Van Herpen с эффектом оптических иллюзий. Долго смотреть не рекомендуется.
Зои Дойч
Коллега Гвинет Пэлтроу по сериалу «Политик» выбрала для церемонии ярко-желтый наряд от Fendi. Помимо элегантных рукавов, изюминка в том, что это комбинезон.
Бел Паули
На звезде сериала «Утреннее шоу» рюши и бантик от Miu Miu. Мило, но странно.
Марго Робби
Самая лучшая Харли Квинн выглядит невероятно элегантно в этом наряде от Chanel. Без особой вычурности, зато с цветочным топом.
Фиби Уоллер-Бридж
Лауреатка «Золотого глобуса» и любимица Барака Обамы была чудо как хороша в блестящем костюме от Ralph & Russo с черным бантом на плече.
Люси Бойнтон
Невеста Рами Малека уже готова к году Металлической Крысы. На прошлом «Глобусе» Люси была в золотом наряде от Celine, сейчас же на ней серебро от Louis Vuitton. Ну и, конечно, экстравагантный макияж — излюбленный прием визажистов актрисы.
Руни Мара
Актриса отобрала у Бойнтон титул «Невеста Дракулы». В этом черном тюле от Givenchy Haute Couture Руни словно заранее хоронит успех «Джокера». Зато бойфренд Хоакин Феникс в восторге!
Шейлин Вудли
Звезда сериала «Большая маленькая ложь» выбрала экстравагантный черно-синий наряд от Balmain. Немного 1970-е, немного кубический Микки Маус.
Аквафина
Первый «Золотой глобус» для актрисы азиатского происхождения — Аквафина не имела права на модный промах, и стилисты не стали рисковать. Черно-белый наряд от Dior — стильно и безопасно.
Лиза Боне и Джейсон Момоа
А вот эта парочка никогда не боится рисковать. На «Оскаре» Джейсон появился в розовом бархатном костюме, сейчас же под пиджак от Tom Ford надел майку-алкоголичку и массивное ожерелье. На Лизе было платье с цветочным принтом от Fendi — на фоне супруга сама классика!
Зои Кравиц
Дочка Лизы Боне, наоборот, отказалась от привычного для себя эпатажа и пришла практически в классике от Saint Laurent, выдержав черно-белый тренд. Освежает его оригинальное сочетание горошка разных размеров на юбке и лифе.
Наташа Лионн
Звезда комедий и «Жизней матрешки» в частности, Наташа выбрала черное платье от Moschino с роскошным бантом на плече и сумочку веером. Ее точно берем на заметку.
Рене Зеллвегер
Актриса сыграла Джуди Гарлэнд и сразу же получила «Золотой глобус». Впереди, не сомневаемся, будет и «Оскар». Для своего триумфального возвращения на красные дорожки Рене выбрала элегантное голубое платье от Armani с оригинальным лифом.
Дженнифер Энистон
Еще одна мисс Элегантность, Энистон выбрала темно-синее платье от Dior, изменив своим любимым блестящим нарядам. Впрочем, пышные классические юбки — еще одна страсть актрисы.
Гугу Эмбата-Ро
Коллега Энистон по «Утреннему шоу», наоборот, надела сверкающее золотое платье от Gucci с широким поясом. Ничего, прямо скажем, выдающегося, но даем очки за блеск.
Сиенна Миллер
Еще одно платье Gucci на дорожке — тоже золото (хоть и без сияния), тоже широкий пояс, тоже нечто странное. Ну, и лиф будто бы из пляжной, а не вечерней коллекции.
Джоди Комер
Безупречность Вилланель не всегда берется актрисой на заметку: темно-зеленый просторный наряд от Mary Katrantzou дополнен ярко-желтым клатчем с перьями и розовыми туфлями, и вместе все это выглядит скорее забавно, нежели сногсшибательно. А эти туфли к тому же Джоди только что надевала на вечеринку BAFTA в Лос-Анджелесе.
Кейт Бланшетт
Еще одно появление Mary Katrantzou на дорожке. В этом желтом платье с рукавами плиссе и серебристым лифом Бланшетт выглядит то ли модной валькирией, то ли вырезанной из дерева птицей счастья.
Мишель Уильямс
Ну и, наконец, еще одна лауреатка «Золотого глобуса» за роль в мини-сериале «Фосси/Вердон» надела наряд от Louis Vuitton персикового цвета. Два банта и голубой ирис на плече делают его несколько странным, но мы простим это будущей маме.