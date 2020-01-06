Голливудская ассоциация иностранной прессы провела 77-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус». В отличие от «Оскаров», награждение вновь прошло быстро и практически безболезненно: призы вручили, звезды похвастались красивыми нарядами, все выпили и перекусили. Но несколько моментов церемонии все-таки привлекли внимание КиноПоиска.

Речь Рики Джервэйса

Ведущим 77-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» в пятый раз стал Рики Джервэйс, который вновь не пощадил собравшихся. Актер прошелся по самолюбованию голливудской элиты, пошутил про педофилию (не забыв упомянуть Леонардо ДиКаприо, известного пристрастием к молодым девушкам) и поиздевался над излишним хронометражем «Ирландца». В итоге Джервэйс призвал Голливуд не строить из себя активистов, которые заботятся о жизни простых людей, и напомнил, что они мало знают о происходящем в мире.

Майка Джейсона Момоа

В отличие от других актеров, щеголявших на церемонии в элегантных костюмах, звезда «Аквамена» Джейсон Момоа в какой-то момент появился в зале в черной майке, представив миру свои накачанные руки. Актер скинул пиджак, чтобы отдать его своей замерзшей жене Лизе Боне. Мускулы Момоа моментально покорили интернет.

#JasonMomoa wearing a tank top at the Globes pic.twitter.com/BpgSfM1SSR & mdash; Academy Queens (@academy_queens) January 6, 2020 «Джейсон Момоа в майке на „Глобусах“».

#JasonMomoa at the #GoldenGlobes in a tank top is such a mood and I’m so here for it. pic.twitter.com/91zg2tQft1 & mdash; Shannon Lee (@lees0919) January 6, 2020 «Джейсон Момоа на церемонии вручения „Золотых глобусов“ — это настоящий муд, и я только рада».

Jason Mamoa is eating a burger in his tank top at the WB / In Style party. #GoldenGlobes. pic.twitter.com/Ab3TfPaYHQ & mdash; Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) January 6, 2020 «Джейсон Момоа ест бургер в майке на вечеринке WB / In Style».

Брэд Питт и мама

Брэд Питт получил премию за роль второго плана в «Однажды в… Голливуде» и не упустил возможность пошутить со сцены про коллегу по фильму Леонардо ДиКаприо. Питт признался, что точно бы нашел для него место на двери в финале «Титаника». Актер также рассказал, что планировал привести на церемонию свою маму, но в итоге передумал. «Хотел привести маму, но не смог, потому что, если я появляюсь рядом с женщиной, они говорят, что мы встречаемся, — заметил Питт. — Было бы неловко».

Оператор поймал, как на шутку отреагировала Дженнифер Энистон, бывшая жена Питта.

& quot; I wanted to bring my mom, but I couldn& #39; t, because anyone I stand next to they say I& #39; m dating. It& #39; d just be awkward…& quot; — Brad Pitt#GoldenGlobes pic.twitter.com/PtWWm6HutT & mdash; Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) January 6, 2020

Хоакин Феникс любуется Руни Марой и матерится со сцены

Звезда «Джокера» Хоакин Феникс одержал победу в номинации «Лучший актер в драматическом фильме». Но прежде чем принять приз на сцене, Феникс появился на красной дорожке рядом с женой Руни Марой, которой он откровенно восхищался перед объективами фотокамер.

Оказавшись на сцене, Феникс также не стал себя сдерживать и, обильно приправляя свою речь матами, напомнил, что все они заняты одним делом, а также призвал не забывать о проблемах климата.

Joaquin Phoenix’s speech at the #GoldenGIobes ❤️ I respect his love for the other nominees, especially Adam Driver pic.twitter.com/bG6OLEmOAR & mdash; esin☽ (@thouflowergirl) January 6, 2020

Меню для веганов

Феникс также поблагодарил организаторов церемонии за возможность выбрать веганское меню, в котором нет блюд с использованием мяса и молока. Посетители церемонии могли отведать охлажденный суп из желтой свеклы, гребешки из лесных грибов с ризотто, брюссельской капустой и морковью, пралине из кунжута и с карамелизированным фундуком.

The #GoldenGlobes& #39; first-ever plant-based menu is part of a larger sustainability push https://t.co/ZgUy2o3U66 & mdash; Hollywood Reporter Style (@thrstyle) January 2, 2020

Подобный ход произвел впечатление на звезд, волнующихся из-за экологии и климата. Организаторов, кроме Феникса, похвалил и ДиКаприо.

Аквафина получила «Золотой глобус»

«Золотые глобусы — 2020» отметились парой достижений. Впервые за 76 лет существовании награды, в одной из основных номинаций победу одержала женщина азиатского происхождения — Аквафина взяла приз в категории в как «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» за роль в драме «Прощание». Исполнитель главной роли в сериале «Рами» Рами Юсеф стал первым актером египетского происхождения, который удостоился «Золотого глобуса» («Лучший актер в комедийном сериале»). Ассоциация также впервые выдала приз проекту из Южной Кореи — ленте Пон Джун-хо «Паразиты».

Почти плачущий Том Хэнкс

Почетный «Золотой глобус» им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения в этом году вручили Тому Хэнксу. Он также претендовал на приз в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Прекрасный день по соседству», но уступил Брэду Питту. Выступая на сцене и рассказывая о жене, детях и коллегах по кино, Хэнкс чуть не сорвался на слезы, но объяснил, что во всем виновата простуда.

Tom Hanks (The Cecil B. Demille Award)

this is Award for Outstanding Contributions to the World Entertainment.



& quot; A man is blessed with a family sitting down front like that.& quot; #TomHanks #GoldenGlobes #goldenglobes2020pic.twitter.com/MY7jfxaJ4J & mdash; 🌴 Miss All Sunday (@KeiNicro) January 6, 2020

Призывы со сцены

Многие актеры и актрисы, оказавшись на сцене, использовали представившуюся возможность, чтобы напомнить зрителям и коллегам о разных политических проблемах. Мишель Уильямс и Патриша Аркетт призвали людей голосовать на выборах и напомнили, что из-за действий президента Дональда Трампа в Иране человечество находится на грани Третьей мировой войны.

Другой важной темой стали пожары, охватившие Австралию. Рассел Кроу, лауреат «Золотого глобуса» за роль в сериале «Самый громкий голос», не смог лично присутствовать на церемонии, но прислал письмо, которое зачитала Энистон. В послании Кроу заявил, что главная причина пожаров — катастрофические изменения в климате, и призвал всех переходить на возобновляемые источники энергии.

О лауреатах 77-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» можно узнать здесь.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.